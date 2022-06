Elon Musk, Tesla et SpaceX poursuivis en justice pour 258 milliards de dollars pour le système de pyramide cryptographique Dogecoin

Sur la base de sa propriété des actions Tesla incroyablement coûteuses, Musk est la personne la plus riche de la planète. Mais il semble que le milliardaire se soit mis dans l’eau chaude alors qu’Elon Musk, Tesla et SpaceX sont poursuivis pour 258 milliards de dollars pour le système pyramidal crypto Dogecoin.

Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire, est poursuivi pour 258 milliards de dollars avec son entreprise de véhicules électriques Tesla et la société de tourisme spatial SpaceX au milieu d’allégations selon lesquelles ils auraient conçu un complot de racket exploitant la crypto-monnaie Dogecoin, selon Bloomberg jeudi.

Keith Johnson, un investisseur, a lancé le procès, alléguant que lui et d’autres ont perdu des fonds sur Dogecoin à la suite des actes de trois accusés qui ont exagéré la valeur de la crypto-monnaie avant de lui permettre de s’effondrer.

Johnson s’est décrit comme « un citoyen américain qui a été victime d’une fraude financière par le Dogecoin Crypto Pyramid Scheme des accusés ». Il a déclaré que « les accusés prétendent à tort et en duperie que Dogecoin est un investissement légitime alors qu’il n’a aucune valeur ».

Le procès, qui a été lancé jeudi devant un tribunal fédéral de New York, vise à défendre un groupe d’individus qui ont perdu de l’argent en échangeant Dogecoin depuis avril 2019.

Les plaignants demandent 86 milliards de dollars en dommages-intérêts de base et 172 milliards de dollars en dommages dits triples. Ils aimeraient également que Musk et les deux sociétés soient empêchées de commercialiser Dogecoin, ainsi qu’une proclamation selon laquelle le commerce de la monnaie virtuelle est un jeu en vertu de la législation américaine et de l’État de New York.

Dogecoin s’échangeait à environ 5 cents jeudi, en baisse de près de 67% par rapport au début de 2020. Il était passé à 74 cents l’année dernière après que Musk ait écrit en faveur de la pièce. Il a ensuite perdu la plupart de ses revenus après que le milliardaire soit devenu mécontent de la pièce, la dénonçant comme une « agitation » dans un talk-show télévisé. Une arnaque est un stratagème utilisé pour commettre une fraude.

