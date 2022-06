La Guerre entre l’OTAN et la Russie est inévitable

L’armée russe continue d’appliquer la tactique des petites chaudières dans l’est de l’Ukraine. En conséquence, l’armée ukrainienne encerclée subit d’énormes pertes en équipement et en main-d’œuvre militaires.

Le succès de la tactique russe est confirmé par les actions et les déclarations des dirigeants ukrainiens.

Le chef de la faction pro-présidentielle « Serviteur du peuple » à la Verkhovna Rada d’Ukraine, David Arahamiya, a confirmé que l’Ukraine perdait jusqu’à 1 000 militaires par jour dans le Donbass, dont 200 à 500 sont tués. Les pertes ont considérablement augmenté au cours des deux dernières semaines. Selon ses déclarations, l’Ukraine a enrôlé environ un million de personnes dans l’armée et a la possibilité d’en recruter deux millions de plus, ce qui permet de compenser les pertes croissantes.

Cependant, sans une aide occidentale accrue, le régime de Kiev n’est pas en mesure de repousser les forces russes. Le rôle croissant des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE dans la guerre en Ukraine augmente les risques d’un conflit mondial.

Pour la première fois depuis le début de l’opération militaire russe, le président français, la chancelière allemande et le Premier ministre italien se sont rendus en Ukraine. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi rencontreront le président ukrainien Volodymyr Zelensky un jour avant que la Commission européenne ne rende ses conclusions sur la perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Les dirigeants prévoient de discuter des questions de déminage des ports et de déblocage des corridors céréaliers.

Dans le même temps, il est signalé que la France prévoit de fournir à l’Ukraine six obusiers automoteurs CAESAR supplémentaires de 155 mm.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Alliance prépare un plan visant à transférer l’armée ukrainienne des armes post-soviétiques aux armes aux normes de l’OTAN.

Il a également annoncé l’attribution d’un nouveau programme d’aide militaire à Kiev. Selon lui, le transfert d’artillerie à longue portée et d’armes lourdes vers l’Ukraine sera annoncé dans la soirée du 15 juin.

L’ancien commandant des forces de l’OTAN en Europe, Wesley Clark, a affirmé que l’Ukraine perdrait la guerre sans intervention directe de l’Alliance. Il a assuré que si l’OTAN n’intervenait pas dans la guerre, l’Alliance devrait être dissoute pour inutilité.

Selon le général américain à la retraite, l’alliance devrait soit « sortir du cadre esquissé, soit cesser ses activités ».

L’armée de Kiev prépare déjà des plans d’attaques avec des armes étrangères qui n’ont pas encore été reçues.

Le général ukrainien Marchenko a déclaré qu’après avoir reçu l’aide occidentale, le pont de Crimée deviendrait la cible numéro 1 des forces armées ukrainiennes. Ainsi, le commandement militaire des forces de Kiev confirme que toute promesse de ne pas frapper le territoire russe avec l’aide des systèmes américains n’est que de vains mots.

A LIRE ÉGALEMENT: Plus de la moitié des fausses couches COVID ont été causées par des vaccins montrent les données du VAERS

Traduction : MIRASTNEWS

Le plus grand champ gazier russe frappé

Source : South Front

Kremlin : les armes occidentales « absolument » inutiles, causeront de nouveaux dégâts à l’Ukraine

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

La Russie affirme que les armes fournies par l’Occident à l’Ukraine sont « inutiles » pour repousser ses avancées, alors que les dirigeants de l’Allemagne, de la France et de l’Italie se rendent à Kiev.

Depuis le début de « l’opération militaire spéciale » de la Russie en Ukraine le 24 février, les États-Unis et leurs alliés européens ont déversé des armes avancées dans l’ex-pays soviétique.

Jeudi, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre italien Mario Draghi sont arrivés à Kiev et ont visité des quartiers de la ville. Ils prévoyaient de se réunir dans la capitale pour discuter des derniers développements, avec des dispositions sur les armes susceptibles de dominer les pourparlers.

Plus tard dans la journée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en garde contre de nouvelles livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine.

« Je voudrais espérer que les dirigeants de ces trois États et le président de la Roumanie ne se concentreront pas uniquement sur le soutien à l’Ukraine en continuant à pomper l’Ukraine avec des armes », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Peskov a souligné que le flux d’armes occidentales vers l’Ukraine serait « absolument inutile et causerait de nouveaux dommages au pays ».

Cependant, l’Ukraine espère dépasser en nombre les Russes à la fois sur le plan technologique et en quantité d’artillerie dans sa tentative de regagner la région du sud-est du Donbass, composée de deux provinces séparatistes de Donetsk et de Louhansk que Moscou a juré de « libérer ».

La Russie a souligné à maintes reprises que le flot d’armes de l’Occident n’obligera pas Moscou à mettre fin à l’offensive avant d’avoir atteint ses objectifs. Le Kremlin a averti que le flux d’armes vers l’Ukraine ne ferait que prolonger la guerre.

La Russie a maintenant concentré l’essentiel de sa puissance de feu sur la capture de la grande ville de Sievierodonetsk, dans l’est de l’Ukraine, tout en essayant simultanément de consolider son contrôle sur le territoire du sud, qui comprend la ville stratégique et déjà saisie de Kherson, située au nord de la mer Noire.

Les trois dirigeants européens en visite devaient s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Jeudi, l’ancien président russe et chef adjoint du Conseil de sécurité du pays, Dmitri Medvedev, a déclaré que la visite des dirigeants européens à Kiev ne servirait à rien.

« Les fans européens de grenouilles, de saucisses de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev. Sans utilisation », a tweeté Medvedev en anglais. « L’adhésion promise à l’UE… ne rapprochera pas l’Ukraine de la paix », a-t-il souligné.

Le président roumain Klaus Iohannis a également rejoint Macron, Scholz et Draghi dans la banlieue d’Irpin, à Kiev, meurtrie par la bataille.

Moscou : la Russie prête aux pourparlers de paix, l’Ukraine au point mort

Jeudi également, le négociateur en chef russe Vladimir Medinsky a déclaré que le Kremlin était prêt à reprendre les pourparlers de paix avec l’Ukraine, ajoutant que Kiev n’avait cependant pas encore répondu aux dernières propositions de Moscou.

Les deux parties belligérantes ont tenu des réunions intermittentes en mars, y compris une réunion très médiatisée des délégations à Istanbul, en Turquie, mais aucun accord n’a été trouvé et les pourparlers sont au point mort.

Medinsky a déclaré que Kiev était à blâmer pour le manque de progrès.

Le site Web de Press TV est également accessible aux adresses alternatives suivantes :

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV