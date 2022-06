LES DOCS PFIZER RÉVÈLENT AU MOINS 800 PERSONNES N’AYANT JAMAIS TERMINÉ L’INJECTION COV-ID (phase 1) ESSAI CLINIQUE…

LES DOCS PFIZER RÉVÈLENT AU MOINS 800 PERSONNES JAMAIS TERMINÉES L’ESSAI D’INJECTION COV-ID

L’un des documents confidentiels de Pfizer que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a été contrainte de publier par ordonnance du tribunal révèle qu’environ 800 personnes n’ont jamais terminé l’essai clinique de phase 1 du vaccin Pfizer Covid-19 aux États-Unis en raison soit de la mort , subissant un événement indésirable grave ou retirant brutalement son consentement.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine#:~:text=The%20first%20EUA%2C%20issued%20Dec,trial%20of%20milliers%20de%20individus.

Les États-Unis (FDA) ont tenté de retarder la publication des données de sécurité du vaccin COVID-19 de Pfizer pendant 75 ans malgré l’approbation de l’injection après seulement 108 jours d’examen de sécurité le 11 décembre 2020.

Mais début janvier 2022, le juge fédéral Mark Pittman leur a ordonné de publier 55 000 pages par mois. Ils ont publié 12 000 pages fin janvier.

Depuis lors, PHMPT a publié tous les documents sur son site Web. La dernière baisse s’est produite le 1er juin 2022.

L’un des documents contenus dans le dernier vidage de données est « 125742_S1_M5_5351_c4591001 fa interim discontinued patients.pdf ».

Le document fournit une liste de 112 pages de sujets qui se sont retirés de l’essai clinique de phase 1 de l’injection Pfizer Covid-19, et fournit une vague description des raisons.

Les 14 premières pages listent 102 sujets qui se sont retirés de l’étude. Cela équivaut à une moyenne de 7,2 sujets par page. Donc, sur la base de 93 pages supplémentaires détaillant les sujets retirés, cela équivaut à environ 780 personnes qui se sont retirées de la seule première phase de l’essai clinique. Le nombre réel pourrait être légèrement supérieur ou légèrement inférieur.

De nombreux sujets ont mystérieusement révoqué leur consentement à poursuivre l’essai pour des raisons telles que la relecture du formulaire de consentement et la décision que ce n’était pas ce qu’ils avaient initialement convenu.

Alors que d’autres ont retiré leur consentement à poursuivre l’étude après avoir reçu la dose 1 pour des raisons inexpliquées, ce qui signifie qu’ils ne voulaient pas recevoir la deuxième dose.

Mais malheureusement, plusieurs ont retiré leur consentement à poursuivre l’essai en raison d’effets indésirables graves. La page 110 du document énumère une personne qui a subi une embolie pulmonaire, c’est-à-dire un vaisseau sanguin dans les poumons bloqué par un caillot de sang. La condition peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

La page 108 du document énumère une personne qui a subi un infarctus cérébral. La condition est également connue sous le nom d’accident vasculaire cérébral ischémique et survient à la suite d’une perturbation du flux sanguin vers le cerveau en raison de problèmes avec les vaisseaux sanguins qui l’alimentent. Un manque d’apport sanguin adéquat aux cellules cérébrales les prive d’oxygène et de nutriments vitaux, ce qui peut entraîner la mort de certaines parties du cerveau.

La page 102 du document énumère une personne qui a subi une attaque ischémique transitoire. La condition est également connue sous le nom de mini-AVC et est à nouveau causée par une perturbation de l’apport sanguin au cerveau. Malheureusement, en raison du mini-AVC, cette personne est également tombée et s’est fracturé la cheville en même temps.

La page 100 du document énumère une personne qui a retiré son consentement à poursuivre le procès en raison de sa perte d’audition et de sa surdité totale d’une oreille. La page répertorie également une autre personne qui a subi une « syncope », qui est une perte de conscience temporaire généralement liée à un flux sanguin insuffisant vers le cerveau.

La page 94 du document énumère une personne qui a retiré son consentement en raison d’une tachycardie. La condition fait référence à une fréquence cardiaque trop rapide et peut être causée par un mauvais apport sanguin au muscle cardiaque.

La page 44 du document énumère une personne qui a retiré son consentement en raison d’une paraparésie. La condition fait référence à une paralysie partielle des deux jambes en raison de signaux nerveux perturbés du cerveau aux muscles.

Malheureusement, le document répertorie également plusieurs personnes qui n’ont plus pu participer à l’essai clinique de phase 1 en raison de la mort. Plusieurs décès peuvent être consultés tout au long du document, y compris, mais sans s’y limiter, les pages 106/107, 101, 80 et 47.

Nous savons pourquoi ceux qui sont malheureusement décédés ou blessés n’ont pas terminé le procès. Mais pourquoi des centaines d’autres ont-ils refusé de poursuivre l’essai clinique de phase 1 du vaccin Pfizer Covid-19 aux États-Unis après avoir été impatients d’y participer à l’origine ?

Et pourquoi la FDA a-t-elle désespérément caché ce document parmi tant d’autres pendant au moins 75 ans ?

1000 ATHLÈTES [MARS 2021 À JUIN 2022] EFFONDREMENT / PROBLÈMES CARDIAQUES / CAILLOTS SANGUIN / MORT

1000 ATHLÈTES [MARS 2021 À JUIN 2022]

EFFONDREMENT / PROBLÈMES CARDIAQUES / CAILLOTS SANGUIN / MOURIR

‘Ce qui suit est une compilation documentée de 1 000 incidents liés aux athlètes et aux sports de mars 2021 au 16 juin 2022, chaque diapositive étant présentée pendant 5 secondes. Ce ne sont que ceux dont on entend parler et qui sont liés au sport. Les vrais chiffres sont inconnus. Il y a un effort concerté et désespéré de la part des grandes technologies et des médias grand public pour ignorer, cacher, dissimuler, détourner ou mentir carrément sur ce qui se passe.

LE CŒUR DES ATHLÈTES ÉCHEC 💔 [MARS 2021 à JAN 2022] CALENDRIER documenté par mois

UNE ANNÉE D’ATHLÈTES EN EFFONDREMENT 💔 (769 INCIDENCES LIÉES AU SPORT) 💔 JUSQU’À MARS 2022

YOUNG HEARTS FAILING 💔 [PARTIES 01-10] Compilation

VACCIN ASSASSINÉ par Carrière POLITICIENS / MÉDIAS Complices !!!

JEUNES COEURS ÉCHEC

JEUNES CŒURS ÉCHEC 💔 [PT. 12] SUR LA SCÈNE MONDIALE. MSM DANS LE CONTRÔLE DES DOMMAGES

JEUNES CŒURS ÉCHEC 💔 [PT. 13] COV BLESSURES INJECTÉES ET DÉCÈS – C’EST DU CARNAGE !

JEUNES CŒURS ÉCHEC 💔 [PT. 14] LES DÉCÈS JAB CONTINUENT – DISTRACTIONS

« REGARDEZ LA GUERRE ! « OUBLIEZ LE POISON ! » https://www.bitchute.com/video/rm38fS0O0tZr/

JEUNES CŒURS ÉCHEC 💔 [PT. 15] LES DÉCÈS DE JABSCÈNE CONTINUENT – LES COUPS CARDIAQUES

ET ÇA MARCHE..! https://www.bitchute.com/video/1JK5Cz1gVoYg/

JEUNES CŒURS ÉCHEC 💔 [PT 16] RAPPORT MSM 769 ATHLÈTES S’EFFONDRENT AU COURS DE L’ANNÉE DERNIÈRE

(C’est juste une coïncidence..!) https://www.bitchute.com/video/ok506CG7aF9s/

LES JEUNES CŒURS ÉCHOUENT 💔 [PT 17] ALORS QUE LE KILL/CULL CONTINUE…

https://www.bitchute.com/vi

JEUNES CŒURS DÉFAILLANTS 💔 [PT 18] (SADS) JEUNES EN BONNE SANTÉ MOURANT

« COV-ID INJECTS » « EXCESS DEATHS » en hausse 5 mois après « WINTER BOOSTERS »

(expose-news / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/vpSuauOFN8Lc/

Les documents confidentiels de PFIZER RÉVÈLENT Covid-19 « VAX »

à ‘LEAD TO DEPOPULATION’ (Expose-News / sixième sens)

LE RISQUE DE MORT DES ENFANTS EN HAUTE ENTRE 8 100 % ET 30 200 % APRÈS LE VAX COVID-19

(Les données UK-GOV-ONS confirment) https://www.bitchute.com/video/HQJBXRJRm50I/

CHOQUANT – Au moins 77 000 MORTS et 7,3 M BLESSÉS à cause de COV-ID INJECT

Royaume-Uni, États-Unis, UE ; AU (Chiffres OFFICIELS @ Seulement 1-10% Taux de Rapport)

(expose-news / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bTaW9QLR34wO/

Sur la revue PFIZER ‘Vaccine’ DOC DUMP (The MIND MELTING)

COV-ID ‘VACCINE’ et le RAPPORT SECRET PFIZER [C’est une sortie explosive]

(Prof. M. Chossudovsky) https://www.bitchute.com/video/GHYpwbSxfyUT/

Les médecins ‘BAFFLED’ par Sudden Uptick dans ‘SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME’

(Malgré les données du GOV prouvant que le « VACCIN » de COVID est à blâmer)

(Expose-News / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/m9ZrckFj79KO/

VARIOLE DU SINGE ! A (autre) COUVERTURE pour BLESSURE PAR INJECTION COV-ID (EFFETS INDÉSIRABLES)

(Expose-News / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/eJY4L8v713vz/

CONTAMINATION(S) MÉTALLIQUE(S) trouvée(s) dans les « vaccins » COVID-19 (rapport préliminaire)

PFIZER ADVERSE PHARMAKEIA https://www.bitchute.com/video/zFvhyM7C0M29/

Le SYSTÈME C’EST BABYLONE, TOUJOURS EN CONTRÔLE, L’ENFER SUR TERRE Le BUT

(ALAN WATT) https://www.bitchute.com/video/5p2lwhrfPuS9/

BABYLON MINOR #01 (CONVID, MINIONS; MEURTRES PAR TROMPERIE)

Elle m’a « aveuglé » avec « SCIENCE » (« Sûr » et « Efficace »)

ÉTIQUETÉ, SUIVI, TRAÇÉ ET APPARTENANT !

LES SYSTÈMES D’ARMES EMF/5G EXTERMINENT-ILS L’HUMANITÉ ?

COVID ‘GRAPHÈNE NANO VAX’ ; PLATEFORME ‘BIO-CONTROLE / ARME’

(Quinta Columna, ANG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv

PFIZER COVID INJECT (GRAPHÈNE, MICRO-TECH, TESLAPHORESIS)

(La Quinta Columna; RAPPORT FINAL) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

GRAPHENE … GÉORGIE GUIDESTONE RÊVE

LA PSYCHOLOGIE DE LA CONOLOGIE (Alan Watt)