Audiences sur les vaccins COVID-19 – Voici ce que les médias mainstream ne veulent pas que vous sachiez

Voici ce que les médias grand public ne veulent pas que vous sachiez concernant les audiences sur les vaccins COVID-19.

Même si l’administration Biden conseille que toute personne âgée de plus de cinq ans reçoive une dose de rappel du vaccin COVID-19, le Dr Anthony Fauci a déclaré jeudi qu’il n’y avait actuellement pas suffisamment de données pour montrer que les rappels réduisaient réellement les risques d’hospitalisation ou de mortalité dans enfants.

Le sénateur Rand Paul, R-Kentucky, a interrogé Fauci sur des études qui indiquaient une diminution des hospitalisations ou des décès d’enfants qui avaient des rappels lors d’une audition du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions.

« Pour le moment, il n’y a pas suffisamment de données accumulées, sénateur Paul, pour indiquer que c’est le cas », a déclaré Fauci. Le sénateur a interrompu le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses alors qu’il commençait à expliquer qu’il pensait que la justification de la proposition était liée à l’examen de la morbidité et de la mortalité des enfants dans divers groupes d’âge.

« Il n’y a donc pas d’études. Et les Américains devraient tous le savoir. Il n’y a pas d’études sur les enfants montrant une réduction des hospitalisations ou des décès avec la prise d’un rappel », a déclaré Paul.

Paul, un médecin qui a fait l’observation que seuls des essais d’anticorps avaient été menés, a affirmé que ce n’était pas une preuve suffisante de l’efficacité d’un vaccin. Il a affirmé qu’un vaccin n’est pas nécessaire uniquement parce qu’il provoque des anticorps. Il a utilisé l’exemple que même si une personne peut recevoir 10 injections de rappel et recevoir des anticorps de chacune, cela ne signifie pas qu’elle doit le faire.

L’hypothèse de Paul a été qualifiée d ‘«exagération quelque peu absurde» par Fauci, qui est apparu virtuellement parce qu’il a maintenant la COVID-19, mais Paul a insisté sur le fait que c’est essentiellement ce que le gouvernement semble faire.

« Ce n’est pas scientifique. C’est de la conjecture. Et nous ne devrions pas faire de politique publique à ce sujet », a-t-il déclaré.

Le Dr Anthony Fauci a été interrogé par le sénateur Rand Paul, R-Ky., Lors d’une audience du comité sénatorial le jeudi 16 juin 2022. (Sénat Video Pool)

Paul a reconnu que s’il y a « il y a probablement des indications » que les rappels sont avantageux pour les personnes âgées qui courent le risque de développer la COVID-19, ce n’est pas le cas pour les personnes plus jeunes. Au contraire, il a averti que le vaccin pourrait être dangereux pour les enfants. Paul a évoqué des études récentes montrant un risque plus élevé de myocardite chez les hommes âgés de 12 à 24 ans qui reçoivent une deuxième dose d’un vaccin.

De plus, le sénateur républicain a accusé le gouvernement d’avoir caché des informations concernant les cas pédiatriques de COVID-19. Paul était particulièrement curieux de savoir combien d’enfants qui avaient déjà contracté la COVID-19 ont péri ou se sont retrouvés à l’hôpital à cause de cela.

« La réponse peut être zéro, mais vous ne nous donnez même pas les données », a déclaré Paul.

En réponse à la possibilité d’une réinfection par la variante omicron, Fauci n’a pas directement abordé le sujet mais a indiqué que le « degré optimal de protection » après l’infection est de recevoir ensuite la vaccination.

Source : GreatGameIndia

Source : GreatGameIndia

Les Biolabs d’Ukraine ont utilisé la fièvre transportant des moustiques pour déclencher une pandémie de dengue à Cuba

Bien qu’il n’ait pas nié son implication dans la coopération des laboratoires ukrainiens, Washington n’a pas reconnu y avoir mené des recherches sur les armes biologiques. Maintenant, selon de nouvelles preuves, des moustiques porteurs de fièvre qui ont été étudiés dans des biolabs ukrainiens ont été utilisés pour déclencher une pandémie de dengue à Cuba.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a signalé avoir trouvé des documents dans des laboratoires biologiques confisqués en Ukraine qui montraient que des chercheurs testaient des agents pathogènes nocifs avec l’intention apparente de les utiliser dans le cadre d’armes biologiques. Selon le ministère, les États-Unis ont financé ces laboratoires pendant plus de dix ans.

Selon Igor Kirillov, chef de l’unité de radioprotection, de protection chimique et biologique des forces armées russes, les laboratoires de biologie ukrainiens ont fait des recherches sur les moustiques Aedes porteurs de fièvre, le même genre d’insectes que les États-Unis auraient utilisé pour déclencher une pandémie de type 2 de la dengue à Cuba dans les années 1970 et 1980.

« Les faits de l’utilisation des moustiques Aedes comme armes biologiques, exactement la même espèce avec laquelle le Pentagone américain a travaillé en Ukraine, ont été enregistrés dans un recours collectif intenté par des citoyens cubains contre le gouvernement américain et ont été soumis à l’examen des signataires pour la Convention sur l’interdiction des armes biologiques », a déclaré Kirillov.

Le chef de la branche militaire a rappelé que l’épidémie avait tué 158 personnes et infecté 345 000 personnes à Cuba. Kirillov a souligné que des infections de dengue de type 2 n’avaient jamais été signalées dans la région des Caraïbes et que le seul endroit sur l’île exempt d’infections était l’installation militaire américaine de Guantanamo.

En réponse aux allégations de La Havane, les autorités américaines ont nié toute participation à l’épidémie.

Kirillov affirme que des scientifiques ukrainiens ont participé au programme P-268 du Pentagone pour développer de nouveaux virus susceptibles d’infecter les espèces de moustiques envahissantes Aedes. L’Université nationale Taras Shevchenko de Kiev a développé la préparation virale, qui a ensuite été expédiée aux États-Unis pour des essais sur le terrain, selon le lieutenant général.

Kirillov a lu une communication entre le Département d’État américain et Andrew Hood, le directeur exécutif du Centre ukrainien des sciences et technologies, concernant le lancement du projet. Selon le document lu par Kirillov, Hood a déclaré que « plus de 30% des participants sont d’anciens scientifiques ayant une expérience dans le développement d’armes de destruction massive ».

Concernant les documents que les soldats russes ont obtenus lors de l’opération militaire spéciale dans les laboratoires biologiques en Ukraine, Moscou a exprimé sa vive inquiétude. Ces dossiers suggèrent un partenariat d’une décennie entre l’Ukraine et le Pentagone dans l’étude des virus nocifs qui pourraient être exploités pour développer des armes biologiques.

Moscou a affirmé que Washington et Kiev avaient prévu de développer des composants d’armes biologiques près de la Russie dans le but de les utiliser pour attaquer la nation. Bien qu’il n’ait pas nié son implication dans la coopération des laboratoires ukrainiens, Washington n’a pas reconnu y avoir mené des recherches sur les armes biologiques.

Source : GreatGameIndia

Source : GreatGameIndia