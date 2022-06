De grandes fraudes aux investissements cryptographiques se produisent via LinkedIn + Rencontrez le nouveau patron ; Poutine redirige les hydrocarbures critiques vers l’est, laissant l’Europe haute et sèche

De grandes fraudes aux investissements cryptographiques se produisent via LinkedIn

LinkedIn a publié une entrée de blog décrivant ses efforts pour lutter contre la fraude. Cela a dû être fait après qu’il a été révélé que de grandes fraudes aux investissements cryptographiques se produisaient via LinkedIn.

Selon une histoire récente de CNBC, les utilisateurs de LinkedIn sont dupés pour faire de faux investissements dans la crypto-monnaie, certaines victimes perdant plus d’un million de dollars.

« C’est une menace importante », a déclaré l’agent spécial du FBI Sean Ragan à CNBC. « Ce type d’activité frauduleuse est important, et il y a de nombreuses victimes potentielles, et il y a de nombreuses victimes passées et actuelles. »

Tout commence par une demande de connexion à un faux compte. La discussion à l’amiable passe ensuite à la suggestion de l’escroc d’acheter du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie sur un site Web fiable. La victime est cependant persuadée de transférer ses objets de valeur sur une plateforme sous le contrôle de l’escroc après plusieurs mois de confiance.

Mei Mei Soe, un gestionnaire d’avantages sociaux de Floride, a commencé par spéculer 400 $ sur crypto.com avant d’être persuadé d’utiliser un faux site. Soe a effectué une série de transactions en utilisant ses économies, les revenus de prêts bancaires et même des prêts personnels d’amis dans le but d’accumuler suffisamment de liquidités pour démarrer sa propre entreprise.

Après quelques mois de sa fausse connaissance, elle a compris ce qui s’était passé. Soe déclare : « Je me souviens encore de ce jour. » « Une fois que j’ai réalisé que j’avais été victime d’une arnaque, j’ai essayé de le contacter mais je ne l’ai trouvé nulle part… Ça fait mal. » Ses économies ont été détruites et elle a également contracté de nouvelles dettes, totalisant 288 000 $ en dommages-intérêts.

Yasmin Khorram de CNBC a été invitée par un groupe de soutien aux victimes qui se réunit fréquemment sur Zoom pour entendre leurs expériences. Les victimes ont admis avoir perdu 189 000 $, 300 000 $, 700 000 $, 1,3 million de dollars et 1,6 million de dollars tout en gardant leurs cinq noms secrets pour éviter de se causer une humiliation professionnelle ou personnelle.

LinkedIn a publié une entrée de blog la veille de l’histoire de CNBC décrivant ses efforts pour lutter contre la fraude. La société de Sunnyvale, en Californie, affirme que 99,1 % des spams et des escroqueries sont éliminés par leur technologie artificielle avant qu’ils ne puissent atteindre qui que ce soit. LinkedIn prétend avoir supprimé 32 millions de faux comptes rien qu’en 2021.

LinkedIn conseille de ne communiquer qu’avec des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance lorsqu’il s’agit d’éviter les escroqueries, et de faire attention à :

Personnes demandant de l’argent : « Cela peut inclure des personnes vous demandant de leur envoyer de l’argent, de la crypto-monnaie ou des cartes-cadeaux pour recevoir un prêt, un prix ou d’autres gains. »

Annonces d’emploi ou de recruteurs qui exigent un paiement afin de poursuivre des possibilités.

Gestes romantiques destinés à vous laisser tomber vos défenses.

Source : GreatGameIndia

Rencontrez le nouveau patron ; Poutine redirige les hydrocarbures critiques vers l’est, laissant l’Europe haute et sèche

IMAGE D’ILLUSTRATION

Écrit par Michael Whitney

« Le rejet des ressources énergétiques russes signifie que l’Europe deviendra la région où les coûts énergétiques sont les plus élevés au monde. Cela compromettra sérieusement la compétitivité de l’industrie européenne qui est déjà en train de perdre la concurrence au profit d’entreprises d’autres parties du monde…. Nos collègues occidentaux semblent avoir oublié les lois élémentaires de l’économie, ou préfèrent tout simplement les ignorer. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie.

Mardi, la Russie a annoncé une réduction de 40% du flux de gaz naturel vers l’Allemagne via le gazoduc Nord Stream. L’annonce, qui a été faite par les responsables de Gazprom, a secoué le marché européen du gaz où les prix ont rapidement atteint de nouveaux sommets. En Allemagne, où les prix ont triplé au cours des trois derniers mois, la nouvelle a été accueillie avec des hoquets d’horreur. L’inflation étant déjà à son plus haut niveau depuis 40 ans, cette dernière réduction de l’offre est certaine de faire basculer l’économie allemande dans la récession ou pire. Toute l’Europe ressent maintenant l’impact des sanctions malavisées de Washington contre la Russie. Voici plus d’informations sur le site Web du prix du pétrole :

« Le russe Gazprom a déclaré mardi qu’il limiterait l’approvisionnement en gaz naturel via le gazoduc Nord Stream vers l’Allemagne de 40 % par rapport aux flux prévus en raison d’un retard dans la réparation des équipements… La baisse de l’approvisionnement en gaz via Nord Stream de la plus grande économie européenne, l’Allemagne , a fait grimper les prix du gaz en Europe à deux chiffres…

Les livraisons de gaz russe vers l’Europe… ont déjà diminué après que l’Ukraine a arrêté le mois dernier les flux de Russie vers l’Europe à… l’un des deux points de transit… ainsi l’approvisionnement a été coupé pour un tiers du gaz transitant par l’Ukraine vers l’Europe. (« Les prix du gaz en Europe augmentent de 13 % alors que la Russie réduit le débit du Nord Stream », prix du pétrole)

Les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé plus de sanctions à la Russie que n’importe quel pays dans l’histoire. Mais l’annonce de mardi aide à illustrer qui souffre réellement des sanctions et qui ne le fait pas.

La Russie ne souffre pas, en fait, la Russie ne semble pas du tout particulièrement perturbée. Il a calmement écarté les attaques de Washington comme on chasserait une mouche lors d’un pique-nique familial. Plus surprenant encore est le fait que les sanctions ont renforcé le rouble, augmenté les revenus des matières premières, propulsé l’excédent commercial de la Russie vers un territoire record et propulsé les bénéfices du gaz et du pétrole dans la stratosphère. Selon toutes les normes objectives, les sanctions semblent profiter à la Russie, ce qui, bien sûr, est le résultat inverse de ce qui était attendu.

Les sanctions économiques de Washington contre la Russie : succès ou échec ?

La monnaie russe (le rouble) a atteint son plus haut niveau en cinq ans. Les matières premières russes engrangent des profits exceptionnels. L’excédent commercial de la Russie devrait atteindre un niveau record cette année Les ventes de pétrole et de gaz de la Russie ont fortement augmenté.

Rien ne prouve que les sanctions de Washington aient atteint l’objectif « d’affaiblir » la Russie ou de nuire à son économie. Il existe cependant de nombreuses preuves que les sanctions se sont retournées contre eux et ont infligé un lourd tribut à leurs partisans et à leur peuple. Et bien qu’il soit difficile de quantifier l’ampleur des dégâts réellement causés, nous avons essayé d’identifier les catégories spécifiques où l’impact a été le plus dramatique. Les sanctions ont :

A déclenché une forte hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. (inflation galopante) Provoqué des perturbations majeures dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (déglobalisation) Pénuries alimentaires considérablement accrues et probabilité de famine Précipité un ralentissement sévère de l’économie mondiale

Jusqu’à présent, la Russie a résisté patiemment à ces attaques et sans aucune réponse de représailles. Mais nous devons supposer que la réduction soudaine de 40 % des flux de gaz vers l’Allemagne dépendante de l’énergie est destinée à envoyer un message. Gardez à l’esprit que Nord Stream 2 était un énorme projet pluriannuel de 10 milliards de dollars auquel la Russie s’était pleinement engagée jusqu’à ce que l’Allemagne « coupe l’herbe sous le pied de Poutine » à la onzième heure. L’Allemagne a prouvé qu’en cas de besoin, Berlin marchera toujours au même rythme que Washington plutôt que de respecter ses accords commerciaux ou d’agir dans l’intérêt de son propre peuple. Ce que l’Allemagne découvre maintenant, cependant, c’est qu’agir comme le caniche de Washington a en effet un prix très élevé. Voici plus de Reuters:

« Gazprom a déclaré mardi qu’il avait limité les livraisons via le gazoduc sous-marin Nord Stream 1 vers l’Allemagne jusqu’à 100 millions de mètres cubes (mcm) par jour, contre 167 mcm, citant le retour retardé d’équipements qui avaient été envoyés pour réparation….

Gazprom n’exporte plus de gaz vers l’ouest via la Pologne via le gazoduc Yamal-Europe suite aux sanctions russes contre EuRoPol Gaz, propriétaire de la section polonaise. Les flux via Yamal-Europe se poursuivent vers l’est de l’Allemagne vers la Pologne.

« En raison du retour tardif des compresseurs de gaz après réparation par Siemens… et des dysfonctionnements techniques des moteurs, seuls trois compresseurs de gaz peuvent actuellement être utilisés à la station de compression de Portovaya », a déclaré Gazprom.

« En raison des sanctions imposées par le Canada, il est actuellement impossible pour Siemens Energy de livrer des turbines à gaz révisées au client. Dans ce contexte, nous avons informé les gouvernements canadien et allemand et travaillons sur une solution viable », a déclaré la société. (« La capacité de gaz de Nord Stream est limitée car les sanctions retardent l’équipement », Reuters)

Naturellement, les médias vont pointer vers un snafu de maintenance comme excuse, mais est-ce crédible ? À quelle fréquence l’approvisionnement d’une ressource vitale est-il réduit de près de moitié en raison d’un dysfonctionnement d’un compresseur ?

Pas souvent. La Russie envoie un message simple mais poignant à l’Allemagne : « Vous avez fait votre lit, maintenant dormez dedans. La réaction de la Russie est parfaitement normale après avoir été « poignardée dans le dos ».

Et les difficultés de l’Allemagne ne font que commencer parce qu’elle n’a aucun moyen de compenser le manque d’énergie auquel elle sera confrontée dans un avenir proche ; un manque à gagner qui précipitera les pannes d’électricité, le gel des maisons et un étranglement implacable de son industrie nationale. Comme le gouvernement allemand le découvre, il n’y a pas de substitut viable aux hydrocarbures russes qui ne soit ni facilement disponible ni dont la qualité ne corresponde aux exigences particulières de l’Allemagne. En d’autres termes, les États-Unis ont conduit l’Allemagne sur la voie de la primevère en pensant qu’ils pourraient simplement passer à d’autres fournisseurs d’énergie et que tout serait parfait. Ce n’est certainement pas le cas. Il se trouve que l’Allemagne et toute l’Europe vont payer plus pour leur énergie que n’importe quelle région du monde, ce qui compromettra gravement la compétitivité de l’UE. Ceci, à son tour, conduira à une forte baisse du niveau de vie ainsi qu’à une agitation sociale croissante. Voici plus du Wall Street Journal :

« Pendant des décennies, l’industrie européenne s’est appuyée sur la Russie pour fournir du pétrole et du gaz naturel à bas prix qui ont permis aux usines du continent de continuer à fonctionner.

Aujourd’hui, les coûts de l’énergie industrielle en Europe montent en flèche à la suite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, ce qui entrave la capacité des fabricants à être compétitifs sur le marché mondial. Les usines se bousculent pour trouver des alternatives à l’énergie russe sous la menace que Moscou pourrait brusquement fermer le robinet de gaz, ce qui interromprait la production.

Les producteurs européens de produits chimiques, d’engrais, d’acier et d’autres biens à forte intensité énergétique ont été mis sous pression au cours des huit derniers mois alors que les tensions avec la Russie montaient avant l’invasion de février. Certains producteurs ferment leurs portes face à la concurrence d’usines aux États-Unis, au Moyen-Orient et dans d’autres régions où les coûts de l’énergie sont bien inférieurs à ceux de l’Europe. Les prix du gaz naturel sont désormais près de trois fois plus élevés en Europe qu’aux États-Unis. (« Certaines usines européennes, longtemps dépendantes de l’énergie russe bon marché, sont en train de fermer ; les coûts énergétiques industriels montent en flèche à la suite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, entravant la capacité des fabricants européens à être compétitifs à l’échelle mondiale », Wall Street Journal)

Le Wall Street Journal voudrait vous faire croire que la Russie est responsable des mauvais choix de l’Europe, mais ce n’est pas vrai. Poutine n’a pas augmenté les prix. Les prix ont augmenté en réponse à la demande accrue de l’UE en raison des pénuries provoquées par les sanctions. En quoi est-ce la faute de Poutine ?

Ce n’est pas. Et il en va de même pour les responsables de l’UE qui ont accusé Poutine de « chantage », une allégation pour laquelle il n’y avait aucun fondement. Lorsque cette accusation a été portée, le prix du gaz dans l’UE était d’un tiers de son prix actuel. Est-ce ainsi que fonctionne le chantage, en facturant moins que le prix du marché ?

Bien sûr que non. C’est ridicule. L’Europe obtenait un prix élevé sur une ressource rare jusqu’à ce qu’elle décide de suivre les mauvais conseils de l’Oncle Sam et de la ruiner pour elle-même. Maintenant, ils paient par le nez et ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

Saviez-vous que les dirigeants européens envisagent déjà de rationner l’énergie cet hiver ?

C’est vrai. L’Europe a accepté de devenir un autre petit chien de poche américain afin d’exécuter fidèlement l’ambitieuse stratégie mondiale de Washington. Voici l’histoire :

« L’Europe pourrait être contrainte de commencer à rationner l’énergie cet hiver, en commençant par les utilisations industrielles du gaz naturel, surtout si l’hiver est froid et que l’économie chinoise rebondit », a déclaré le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, au Financial Times. dans une interview.

« Si nous avons un hiver rigoureux et un hiver long . . . Je n’exclurais pas le rationnement du gaz naturel en Europe, à commencer par les grandes installations industrielles », a déclaré Birol à FT.

Le monde est confronté à une crise énergétique « beaucoup plus importante » que celle des années 1970, a déclaré Birol au quotidien allemand Der Spiegel le mois dernier.

« À l’époque, il ne s’agissait que de pétrole », a déclaré Birol au média. « Maintenant, nous avons une crise pétrolière, une crise du gaz et une crise de l’électricité simultanément », a déclaré le chef de l’agence internationale créée après le choc des années 1970 de l’embargo arabe sur le pétrole. (« AIE : L’Europe pourrait voir un rationnement de l’énergie cet hiver », prix du pétrole)

Elle a tort, n’est-ce pas ? Nous n’avons pas « une crise du pétrole, du gaz et de l’électricité ». Ce que nous avons, c’est une crise politique. Toutes ces pénuries peuvent être facilement attribuées aux choix insensés qui ont été faits par des politiciens incompétents faisant les enchères de fantasmes néoconservateurs qui pensent qu’ils peuvent revenir à l’apogée de la primauté mondiale américaine. Mais ces jours sont révolus, et tout le monde semble savoir qu’ils sont révolus, à l’exception du groupe isolé de fanatiques qui se trompent d’eux-mêmes dans les groupes de réflexion de Washington et de leur progéniture politique au 1600 Pennsylvania Avenue.

En résumé : nous aurions tous mieux fait d’écouter Kissinger qui a conseillé à ses amis du Forum économique mondial (WEF) de mettre un terme à la guerre ukrainienne avant que la Russie n’apporte des changements irréversibles. Malheureusement, l’appel de Kissinger est tombé dans l’oreille d’un sourd et Poutine a déjà commencé à rediriger ses flux d’énergie vers l’est. Découvrez cet extrait époustouflant d’un article sur oilprice.com :

« Le plus grand remaniement des flux commerciaux pétroliers depuis l’embargo arabe sur le pétrole des années 1970 est en cours – et les choses pourraient ne jamais revenir à la normale. L’invasion russe de l’Ukraine et les sanctions sur les exportations russes de pétrole modifient les routes commerciales mondiales du pétrole. Au cours des cinq dernières décennies, le pétrole a coulé plus ou moins librement de n’importe quel fournisseur à n’importe quel client dans le monde…

Ce commerce libre de l’énergie est maintenant terminé, après …. les sanctions occidentales qui ont suivi, plus la décision irréversible de l’Europe de couper coûte que coûte sa dépendance à l’énergie russe…

D’ici la fin de cette année, l’Europe s’attend à avoir effectivement interdit 90 % de toutes ses importations de pétrole russe avant la guerre… Pour le pétrole destiné à l’Europe, le brut du Moyen-Orient parcourra désormais de plus longues distances vers les ports européens par rapport aux routes plus courtes. en Inde et en Chine…

Pour l’Europe, le choix de l’approvisionnement en pétrole est désormais politique, et elle sera prête à payer une prime pour se procurer du pétrole non russe. Cela resserrera les options d’approvisionnement et continuera de soutenir les prix élevés du pétrole pour les mois à venir.

Commentant l’embargo de l’UE sur les importations russes de pétrole par voie maritime, Fitch Ratings a déclaré la semaine dernière :

« Cette interdiction aura un impact significatif sur les flux commerciaux mondiaux de pétrole, avec environ 30% des importations de l’UE devant être remplacées par d’autres régions, y compris le Moyen-Orient (l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont maintenu une capacité de production inutilisée d’environ 2 MMbpj et 1 MMbpj, respectivement) , l’Afrique et les États-Unis. (« Le plus grand remaniement des flux pétroliers depuis les années 1970 », Prix du pétrole)

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que l’inflation continuera d’augmenter à mesure que les approvisionnements prodigieux de brut de la Russie seront redirigés vers l’est. Cela signifie que Washington a abandonné son « projet favori » de 30 ans, la mondialisation, et a divisé le monde en blocs rivaux. Cela signifie que le dollar, le marché obligataire, le système financier occidental et le soi-disant « ordre fondé sur des règles » – qui sont tous indissociablement liés à une croissance économique qui dépend presque entièrement de la disponibilité d’une énergie bon marché – commenceront à grincent et gémissent sous le poids de décisions politiques téméraires qui ont entraîné la ruine certaine des nations de l’ouest et de leur peuple.

Nous allons payer un lourd tribut à la prise de pouvoir suicidaire de Washington.

Cet article a été initialement publié sur The Unz Review.

Michael Whitney est un analyste géopolitique et social renommé basé dans l’État de Washington. Il a débuté sa carrière en tant que journaliste citoyen indépendant en 2002 avec un engagement pour le journalisme honnête, la justice sociale et la paix mondiale.

Il est chercheur associé au Centre de recherche sur la mondialisation (CRG).

Source : South Front