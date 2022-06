La Grande-Bretagne tente d’écrouler le patriarche Kirill alors que l’Occident poursuit son effondrement

Le gouvernement britannique a poursuivi sa crise hystérique sur la Russie lorsqu’il a annoncé des sanctions contre le patriarche Kirill, le surveillant du patriarcat de Moscou de l’Église chrétienne orthodoxe. Tel que rapporté par le National Catholic Reporter :

LONDRES – La Grande-Bretagne a annoncé une nouvelle série de sanctions le 16 juin contre la Russie, ciblant le chef de l’Église orthodoxe russe pour son soutien de premier plan à la guerre en Ukraine ainsi que le commissaire russe aux droits de l’enfant, qui, selon la Grande-Bretagne, est responsable du transfert forcé et de l’adoption de centaines d’enfants ukrainiens en Russie.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré que le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, avait « abusé à plusieurs reprises de sa position pour justifier la guerre » contre l’Ukraine. Kirill est un allié de longue date du président russe Vladimir Poutine.

Truss a également ciblé la commissaire aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova, qui a été accusée d’avoir permis l’enlèvement de 2 000 enfants vulnérables des régions de Louhansk et de Donetsk dans l’est de l’Ukraine et d’avoir facilité leurs adoptions forcées en Russie.

Parmi les autres personnes sur la liste figurent quatre colonels d’une brigade connue pour avoir tué, violé et torturé des civils dans la ville ukrainienne de Bucha.**

Truss a également déclaré que le gouvernement britannique « prenait toutes les mesures possibles » concernant deux citoyens britanniques condamnés à mort pour avoir combattu les forces russes en Ukraine.

[** – le jury est toujours sur la question de Bucha – la Russie prétend que les Ukrainiens ont commis les atrocités, et l’Ukraine a la presse occidentale par les cheveux courts, donc la « sagesse conventionnelle » (!) de cela, comme d’autres nouvelles occidentales sources est invariablement « si c’est mauvais, la Russie l’a fait! » tout en ne fournissant aucune preuve concluante.]

Les sanctions sont une décision surprenante pour la Grande-Bretagne, qui elle-même maintient une séparation très nette entre l’Église et l’État dans ses propres pays. Son gouvernement essaie littéralement d’annuler un chef religieux parce que ce chef religieux a une opinion sur la guerre qui n’est pas conforme à l’orthodoxie sociale occidentale.

Ce non-respect de «l’orthodoxie sociale occidentale» conduit en fait un nombre de plus en plus grand d’Occidentaux à rejoindre l’Église orthodoxe très non éveillée. Le Dr Steve Turley le décrit ci-dessous :

Le patriarche Kirill a en effet soutenu la guerre, la qualifiant de «tragiquement nécessaire».

Cette affirmation n’est pas fallacieuse, du moins du point de vue de la Russie. Loin que le Patriarche ne soit qu’un « complice de Poutine » comme l’Occident aime à le dire, le Patriarche essaie d’énoncer une vérité qui dérange – en fait plusieurs d’entre elles, à une foule devenue folle :

Le christianisme compte suffisamment pour que nous combattions pour le défendre. Les forces de l’éveil et de la laïcité souhaitent utiliser l’Ukraine (contre la volonté de beaucoup de son propre peuple !) pour subvertir la sainte orthodoxie dans ce pays et exercer davantage de pression sur la Russie, en tant que nation dirigeante du monde chrétien orthodoxe, pour qu’elle s’adapte laïque, idéologie éveillée, LGBTuvwxyzabcdef… des trucs. L’Ukraine est d’une telle importance et signification spirituelle qu’elle doit, en fait, être sauvée d’elle-même. Alors qu’il contient de nombreux chrétiens orthodoxes très fidèles, suffisamment de ces bonnes personnes ont déjà été induites en erreur par la laïcité pour prendre de très mauvaises décisions de leadership pour leur pays. Cela ne peut pas arriver à la Russie. Il est triste que les efforts déployés pour y parvenir se soient soldés par une véritable guerre, mais il n’y a tout simplement pas d’autre choix.

C’est ainsi que cette question est perçue par de nombreuses personnes en Russie. Vrai ou faux, c’est ce que c’est. Personnellement, je suis d’accord avec cela, mais je suis ouvert à la possibilité que ce soit faux. Cependant, pour que cela soit compris comme faux, quelqu’un doit me le montrer, et personne ne l’a encore fait. C’est le drame de tout cela.

Personne en Russie que je connais ne veut que les Ukrainiens meurent. Personne ne veut que les Russes meurent. Il s’agit d’un conflit épouvantable, et bien que la victoire soit importante, ce n’est pas la victoire glorieuse de la conquête que recherche la Russie.

C’est plutôt la victoire de pouvoir être laissé seul. Le monde occidental déteste déjà la Russie. Pour certaines personnes, cela ne changera jamais. Mais la Russie n’est pas réveillée. La réaction est quelque chose comme « Vous nous détestez ? Eh bien, c’est dommage. Nous ne vous détestons pas. Mais nous n’allons pas vous laisser ruiner notre terre, notre peuple et notre culture. Vous avez vos propres terrains de jeux pour cela. Laissez-nous en dehors de ça.

C’est bien sûr la polémique qui fera toujours rage autour de ce conflit. La Grande-Bretagne a choisi d’emprunter cette voie plutôt dure, mais bien que surprenante à voir, cela fait simplement partie du schéma alors qu’un groupe entier de nations satisfaites d’elles-mêmes, riches et hédonistes, font rage contre le Rocher… et se précipitent en morceaux de manière si Faire.

Le Seigneur a pitié!

Une étude trouve une nouvelle façon de régénérer les cellules productrices d’insuline pour traiter le diabète

Une étude a trouvé une nouvelle façon de régénérer les cellules productrices d’insuline pour traiter le diabète sous la forme de la protéine MNK2. La protéine MNK2 pourrait servir de source d’insuline pour le diabète de type 1 et de type 2.

Une nouvelle cible de traitement possible pour le diabète a été identifiée par un chercheur suédois. Dans les larves de poisson zèbre, les porcs de laboratoire et les cultures de cellules humaines, l’inhibition de la protéine MNK2 a conduit à la régénération des cellules pancréatiques productrices d’insuline.

Selon le Dr Olov Andersson, chercheur principal au Département de biologie cellulaire et moléculaire de l’Institut Karolinska, « nos découvertes indiquent une nouvelle cible potentielle pour le traitement du diabète, en ce que nous démontrons un moyen possible de stimuler la formation de nouvelles cellules productrices d’insuline.

Selon l’étude (lire ci-dessous), la régénération des cellules bêta productrices d’insuline dans le pancréas s’est produite lorsque la protéine MNK2 a été complètement éliminée ou inhibée dans les cellules de poisson zèbre.

L’insuline est produite par les cellules bêta, qui se trouvent dans le pancréas. L’insuline est une hormone qui contrôle le taux de sucre dans le sang en ordonnant aux cellules d’absorber du sucre dans le sang. Cela se produit généralement après un repas lorsque la glycémie est à son plus haut.

Un produit chimique connu sous le nom de CID661578 s’est avéré capable de déclencher la régénération des cellules bêta pancréatiques qui produisent de l’insuline dans les études antérieures du chercheur.

Au lieu d’influencer directement la voie de prolifération, l’enquête actuelle a découvert que CID661578 a stimulé la régénération des cellules bêta en réduisant l’activité des protéines MNK2.

CID661578 a interagi avec MNK2, empêchant MNK2 de s’engager avec des protéines supplémentaires impliquées dans les mécanismes de génération de protéines, ce qui entraînerait plus tard la régénération des cellules bêta.

Ce faisant, CID665178 a réussi à régénérer les cellules bêta pancréatiques dans les larves de poisson zèbre et les cultures de cellules de poisson zèbre.

De plus, l’exposition des molécules CID665178 à des cultures de cellules de mammifères a révélé que les cellules porcines et humaines pouvaient également subir les mêmes effets.

Les organoïdes humains, qui sont des cultures cellulaires conçues pour imiter les organes, ainsi que les analyses de cellules pancréatiques de porc ont tous connu une augmentation de la prolifération des cellules bêta pancréatiques après avoir été traités avec CID665178.

Bien que ce rôle « justifie une enquête plus approfondie sur le diabète », les auteurs ont noté que leur travail « démontre un rôle ciblable de MNK2 » dans la régénération des cellules bêta.

Si elle est efficace, la protéine MNK2 pourrait servir de source d’insuline pour le diabète de type 1 et de type 2.

Chez les personnes atteintes de diabète de type 1, le système immunitaire tue accidentellement les cellules bêta, ce qui réduit le nombre de cellules bêta et la quantité d’insuline produite. Les cellules bêta perdent progressivement leur capacité à générer de l’insuline dans le diabète de type 2 en raison d’une diminution de la signalisation de l’insuline et des cellules qui ne sont plus réceptives à l’insuline.

Étant donné que les patients diabétiques de type 1 et de type 2 ont besoin d’injections d’insuline pour réguler leur glycémie, la suppression ciblée de MNK2 pour ces patients pourrait permettre la restauration de la production naturelle d’insuline dans le corps grâce à la régénération des cellules bêta, permettant une régulation plus fine de la glycémie.

« Nous allons maintenant étudier l’effet de cette molécule et de molécules similaires dans les tissus humains et analyser la protéine cible de la molécule, MNK2, dans les tissus de donneurs sains et de donneurs atteints de diabète », a déclaré Andersson.

Lire l’étude ci-dessous :

