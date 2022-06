« L’économie va s’effondrer » – Voici 18 signes que l’effondrement économique que nous attendions a déjà commencé

Par Michael – L’effondrement économique 16 juin 2022

Au cours de toutes mes années d’écriture, je n’ai jamais vu plus de pessimisme économique qu’en ce moment. Au cours des deux derniers mois, il y a eu un changement monumental dans l’opinion publique, et maintenant presque tout le monde se rend compte que nous nous dirigeons vers une période économique très troublée. Bien sûr, il y avait encore quelques optimistes économiques qui cherchaient une lueur d’espoir, mais la Réserve fédérale n’a laissé aucune place à l’optimisme lorsqu’elle a annoncé mercredi la plus forte hausse des taux d’intérêt en 28 ans. Lorsque la Fed a relevé ses taux de manière agressive au début des années 1980, cela a entraîné l’une des récessions les plus douloureuses de l’histoire américaine. Malheureusement, beaucoup pensent que ce qui nous attend sera encore pire.

Par exemple, le légendaire investisseur de Wall Street, Michael Novogratz, avertit ouvertement que « l’économie va s’effondrer« …

« L’économie va s’effondrer », a-t-il déclaré à MarketWatch. « Nous allons entrer dans une récession très rapide, et vous pouvez le voir de nombreuses façons », a-t-il ajouté.

« Le logement commence à rouler », a-t-il déclaré. « Les stocks ont explosé. Il y a des licenciements dans plusieurs industries, et la Fed est coincée [avec une position de devoir] augmenter [les taux d’intérêt] jusqu’à ce que l’inflation revienne.

Novogratz a raison, mais je pense qu’il serait plus juste de dire que « l’économie commence déjà à s’effondrer ». Voici 18 signes indiquant que la crise économique que nous attendions a déjà commencé…

# 1 Les cours des actions ont chuté ces dernières semaines, ce qui a entraîné la suppression de près de 3 000 milliards de dollars des comptes de retraite aux États-Unis…

La déroute du marché boursier américain qui a placé les actions américaines dans un marché baissier ne réduit pas seulement la valeur nette de milliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos. Cela pèse également sur l’épargne-retraite des Américains, anéantissant des billions de dollars en valeur.

La vente a effacé près de 3 000 milliards de dollars des comptes de retraite américains, selon Alicia Munnell, directrice du Center for Retirement Research du Boston College. Selon ses calculs, les participants au plan 401 (k) ont perdu environ 1400 milliards de dollars de leurs comptes depuis la fin de 2021. Les personnes ayant des IRA – dont la plupart sont des roulements 401 (k) – ont perdu 2 000 milliards de dollars cette année.

# 2 Le Dow Jones Industrial Average est tombé sous la barrière psychologiquement importante des 30 000 pour la première fois en plus d’un an jeudi. S’il ne peut pas revenir à ce niveau au cours des prochaines séances de négociation, de nombreux investisseurs vont vraiment commencer à paniquer.

# 3 Le Dow Jones est maintenant en baisse de 19% par rapport au sommet historique.

#4 Le S&P 500 est maintenant en baisse de 24 % par rapport au sommet historique.

# 5 Le Nasdaq est maintenant en baisse de 34% par rapport au sommet historique. Pensez-y un instant. Un tiers de la valeur du Nasdaq a déjà été anéantie.

# 6 Les deux tiers de la valeur de toutes les crypto-monnaies ont déjà été anéanties depuis le pic du marché. En novembre dernier, la valeur totale de toutes les crypto-monnaies avait dépassé la barre des trois mille milliards de dollars. Au moment où j’écris cet article, ce nombre est tombé à moins de 1000 milliards.

# 7 Cette semaine, nous avons assisté à la hausse des taux hypothécaires la plus rapide depuis 1987. Inutile de dire que cela va absolument dévaster le marché du logement…

L’acheteur d’hypothèques Freddie Mac a déclaré jeudi que le taux moyen sur le prêt de 30 ans cette semaine est passé de 5,23 % à 5,78 %, la dernière d’une série d’augmentations rapides et le plus grand saut d’une semaine depuis 1987. Le taux est bien supérieur au 2,93% enregistré il y a tout juste un an et marque le niveau le plus élevé depuis novembre 2008.

# 8 Le plus grand pourcentage de vendeurs jamais enregistré a réduit le prix catalogue de leurs maisons au cours de la période de quatre semaines se terminant le 12 juin.

# 9 Dans certaines régions du pays, les prix des maisons ont déjà chuté de 20 %.

# 10 Comparé à la même période il y a un an, le nombre total de demandes de prêt hypothécaire a diminué de 52,7% la semaine dernière.

#11 Nous venons d’apprendre que les mises en chantier aux États-Unis ont chuté de 14,4 % en mai.

#12 Le nombre de permis pour la construction de nouvelles maisons a diminué de 7 % en mai.

#13 Les prix de gros continuent d’accélérer à un rythme très alarmant…

Les prix de gros ont augmenté à un rythme soutenu en mai alors que les pressions inflationnistes montaient sur l’économie américaine, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics.

L’indice des prix à la production, une mesure des prix payés aux producteurs de biens et de services, a augmenté de 0,8 % pour le mois et de 10,8 % au cours de la dernière année. La hausse mensuelle était conforme aux estimations du Dow Jones et à un doublement du rythme de 0,4 % en avril.

# 14 Le tracker GDPNow de la Fed d’Atlanta prévoit maintenant que la croissance économique au cours du deuxième trimestre sera de 0 %.

# 15 L’indice des affaires de la Fed de Philadelphie est arrivé à une lecture négative de 3,3 pour le mois de juin. Il s’agit de la première contraction depuis les premiers jours de la pandémie de COVID.

# 16 Une enquête récente a révélé que les propriétaires de petites entreprises « se sentent le plus sombre depuis près de cinq décennies« .

# 17 À ce stade, 59% des fabricants aux États-Unis pensent qu’une récession approche.

#18 Bloomberg prévoit que la probabilité d’une récession au cours des 24 prochains mois est de 98,5 %.

Mais ce n’était pas censé arriver.

L’année dernière, les têtes parlantes à la télévision nous ont assuré qu’une nouvelle ère dorée de prospérité était à nos portes et que le marché boursier pourrait continuer à monter indéfiniment.

En fait, beaucoup de ces têtes parlantes nous disaient des choses qui semblent maintenant complètement et complètement ridicules rétrospectivement.

Nos dirigeants pensaient qu’ils pouvaient défier les lois de l’économie, et pendant un moment leur « vaudou économique » a semblé fonctionner.

Mais la vérité est que chaque fois qu’ils ont donné un coup de pied dans la rue, ils n’ont fait qu’aggraver nos problèmes à long terme.

Nous avons maintenant atteint un point où l’avenir immédiat semble extrêmement sombre et les perspectives de notre avenir à long terme sont absolument cauchemardesques.

Si nous avions pris des décisions très différentes en cours de route, nous ne serions pas confrontés à une crise aussi horrible aujourd’hui.

Malheureusement, ce qui est fait est fait, et maintenant nous devons récolter les conséquences des décisions très insensées que nos dirigeants ont prises.

