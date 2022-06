Des navires de guerre russes ont détruit un centre de commandement des forces de Kiev avec des missiles de croisière Kalibr, tuant des dizaines d’officiers, dont des généraux et des membres du haut commandement, a annoncé le ministère russe de la Défense le 19 juin.

« Plus de 50 généraux et officiers des forces armées ukrainiennes ont été tués », a indiqué le ministère dans un communiqué.

La frappe ponctuelle a eu lieu près du village de Shirokaya Dacha dans l’oblast de Dnepropetrovsk. Le ministère a déclaré que des missiles de croisière Kalibr avaient touché le centre de commandement où les commandants de plusieurs unités des forces de Kiev s’étaient réunis pour une réunion.

Le ministère a ajouté que des missiles de croisière Kalibr ont également été utilisés pour détruire dix obusiers M777 et au moins 20 véhicules blindés, récemment livrés par l’Occident. Les armes lourdes étaient entreposées à l’intérieur d’un bâtiment d’usine dans le centre-ville de l’oblast de Mykolaïv.

Une vidéo publiée par le ministère montre le lancement de quatre missiles de croisière 3M14T Kalibr depuis une frégate de classe Admiral Grigorovich de la flotte de la mer Noire de la marine russe.

Le 3M14T a une autonomie de 1500 à 2500 kilomètres. Le système de guidage du missile est construit autour d’un système de guidage par satellite INS [inertial navigation system] et GLONASS.

Le missile de croisière, qui a une vitesse de pointe de Mach 2,9, peut voler aussi bas que 20 mètres au-dessus de l’eau et 50 mètres au-dessus du sol à l’aide d’un système TERCOM [terrain contour matching]. Il est armé d’une ogive HE-FRAG [fragmentation explosive] ou bunker buster de 450 kg.

L’armée russe a intensifié ses frappes de missiles sur l’Ukraine ces derniers jours. En conséquence, les forces de Kiev ont subi de lourdes pertes en personnel et en équipement.

La Russie utilise des missiles à longue portée et à guidage de précision comme le Kalibr contre des cibles de grande valeur des forces de Kiev depuis le début de son opération militaire spéciale en Ukraine. Ces missiles se sont avérés très efficaces et presque impossibles à intercepter.

Le Spetsnaz russe a capturé l’unité de reconnaissance ukrainienne, y compris un instructeur effrayé sur les missiles de l’OTAN

Des éclaireurs du district militaire sud ont capturé un groupe spécial de l’AFU, « l’expert » des missiles de l’OTAN crie… 😭

Au cours du raid, des combattants de reconnaissance du district militaire sud ont capturé un groupe de soldats de l’AFU, dont un instructeur du PTRC, qui a laissé échapper qu’il n’avait jamais tiré de missile.

LES États-Unis JOUENT AVEC LE FEU EN UKRAINE

Rapport du ministère russe de la Défense – 19 juin 2022

⚡️Rapport du ministère russe de la Défense sur les progrès de l’opération militaire spéciale en Ukraine (19 juin 2022)

▫️L’offensive contre Severodonetsk est développée avec succès. Des unités de la milice populaire de la République populaire de Lougansk soutenues par les forces armées de la Fédération de Russie ont libéré la colonie de Metyolkino.

▫️Plusieurs unités des Forces armées ukrainiennes (AFU) abandonnent la zone d’opération en raison de leur faible état moral et psychologique, ainsi que du manque de munitions et d’approvisionnement logistique. Ainsi, un peloton de la 1ère compagnie du 1er bataillon de la 57e brigade d’infanterie mécanisée qui défendait près de Lisichansk a quitté l’armement lourd et a abandonné sa position.

▫️Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de lancer des attaques contre des installations militaires situées en Ukraine.

💥À 12h30, des missiles marins longue distance de haute précision Kalibr ont été lancés sur un poste de commandement des troupes ukrainiennes près du village de Shirokaya Dacha (région de Dnepropetrovsk) au moment où se tenait une réunion de travail des commandants du groupe opérationnel-stratégique d’Aleksandriya.

▫️L’attaque a entraîné l’élimination de plus de 50 généraux et officiers de l’AFU, dont ceux de l’état-major général, du groupe Kakhovka, des troupes d’assaut aéroportées et des unités qui opèrent vers Nikolayev et Zaporozhye.

▫️À 08h20, des missiles longue distance de haute précision Kalibr ont détruit 10 obusiers M777 de 155 mm et jusqu’à 20 véhicules de combat blindés livrés par l’Occident au régime de Kiev au cours des 10 derniers jours qui se trouvaient dans une usine de transformation à Nikolayev.

💥À 07h20, des missiles aériens de haute précision ont neutralisé un échelon de personnel, d’armement et d’équipements militaires du 1er bataillon de la 14e brigade mécanisée indépendante arrivé de Vladimir-Volynskiy dans la zone d’opération du Donbass.

▫️L’attaque au point de débarquement près de la gare de Gubinikha (région de Dnepropetrovsk) a entraîné l’élimination de plus de 100 militaires de l’AFU, 30 chars et véhicules blindés de combat.

▫️A 02h05, les effectifs et le matériel militaire de la 56e brigade d’infanterie mécanisée de l’AFU ont été neutralisés près de Selidovo (République populaire de Donetsk). L’attaque a entraîné l’élimination de jusqu’à 20 militants, dont des mercenaires étrangers qui faisaient partie de la brigade susmentionnée, ainsi que de 2 véhicules de combat équipés d’un système de lancement de roquettes multiples Grad, de 10 véhicules de combat d’infanterie et de véhicules blindés de transport de troupes.

▫️7 pelotons du système Grad et 1 peloton d’artillerie ont été neutralisés à leurs positions de tir vers Donetsk dans le cadre d’une guerre de contre-batterie.

✈️💥L’aviation opérationnelle et tactique et l’aviation militaire ont détruit 4 dépôts de missiles d’artillerie et de munitions près de Maksimilyanovka, Avdeyevka, Zelyonoye Pole et Georgiyevka (République populaire de Donetsk), ainsi qu’une rampe de lancement du système de missiles de défense aérienne Buk-M1 près de Seversk (République populaire de Lougansk République).

💥Les troupes de missiles et l’artillerie ont neutralisé 22 postes de commandement, 48 unités d’artillerie à leurs positions de tir, les effectifs et équipements militaires de l’AFU dans 123 zones.

▫️Une attaque lancée par le système de missile opérationnel-tactique Iskander à l’usine de réparation de chars de Kharkov a entraîné la destruction de 2 rampes de lancement du système de lancement de roquettes multiples Uragan.

▫️Les forces armées ukrainiennes subissent des pertes considérables causées par la guerre de contre-batterie. Un militaire de la 22e brigade d’infanterie mécanisée de l’AFU capturé près de Peremoga a déclaré que les unités d’artillerie impliquées dans l’opération vers Kharkov avaient perdu 380 militaires, dont 90 morts au cours des 10 derniers jours.

💥Les attaques lancées par l’aviation, les troupes de missiles et l’artillerie au cours des dernières 24 heures ont entraîné l’élimination de plus de 400 nationalistes, 10 chars et autres véhicules de combat blindés, 11 supports d’artillerie de campagne, 11 rampes de lancement de plusieurs systèmes de lancement de roquettes et 28 véhicules spéciaux.

💥Les troupes de défense aérienne russes ont abattu 1 avion Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne près de Chervonnaya Dolina (région de Nikolaïev).

▫️En outre, 8 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été abattus près de Zavody, Chervonniy Shakhtyor, Dementiyevka, Glubokoye (région de Kharkov), Krinitsa (région de Kherson), Popasnaya (République populaire de Lougansk) et près de l’île aux serpents.

▫️3 missiles tactiques Tochka-U ont été interceptés près de Novozvanovka et Novoaleksandrovka (République populaire de Lougansk), 2 projectiles lancés par le système de lancement multiple de roquettes Uragan près de Bolshiye Prokhody (région de Kharkov) et Chervonnaya Dolina (région de Nikolaïev).

📊Au total, 207 avions et 132 hélicoptères, 1 249 véhicules aériens sans pilote, 344 systèmes de missiles anti-aériens, 3 683 chars et autres véhicules de combat blindés, 562 véhicules de combat équipés de plusieurs systèmes de lancement de roquettes, 2 043 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi car 3 715 unités d’équipement militaire spécial ont été détruites au cours de l’opération militaire spéciale.

