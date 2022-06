Les citoyens du Burkina Faso demandent aux troupes russes de venir chasser les troupes françaises + La guerre que l’Amérique mène contre l’Europe

« Les habitants du Burkina Faso ont organisé un rassemblement exigeant le retrait des troupes françaises du pays et l’entrée des troupes russes dans le pays.

Il n’y a pas si longtemps, la même chose s’est produite au Mali. Les Français sortent du Mali, et le Wagner PMC s’occupe maintenant des problèmes de sécurité là-bas. En fait, selon ce schéma, 2 pays sont déjà tombés hors de l’empire néo-colonial français – la République centrafricaine et le Mali. Le Burkina Faso pourrait être troisième. Il y a des conditions préalables à une situation similaire au Niger, mais la France tiendra le Niger des mains et des pieds, car il y a des gisements d’uranium extrêmement importants pour l’industrie nucléaire française.

La guerre froide est une guerre sur de nombreux tableaux. »

L’Ukraine attaque une zone civile spécifique à Donetsk deux fois en 7 heures ; Les États-Unis fournissent-ils les coordonnées pour permettre cela ?

Hier, lors d’une journée de bombardements intenses, nous avons publié une vidéo montrant une zone du district Kuibyshevsky de Donetsk où des civils sont morts.

En fait l’un des bombardements les plus intenses de la ville de Donetsk au cours des 8 dernières années de cette guerre.

7 heures plus tard, l’Ukraine a bombardé cet endroit précis, tuant d’autres civils.

L’Ukraine prétend utiliser les médias sociaux et les reportages journalistiques pour cibler l’équipement militaire, comment ne savaient-ils pas que des civils avaient été tués dans l’attaque contre la zone près du magasin « Milk » hier matin et qu’il ne s’agissait que d’une zone civile ?

S’ils le savaient, cela signifie qu’il s’agissait d’un crime de guerre, car 7 heures après la publication de la vidéo montrant que cet endroit était une zone uniquement civile, l’Ukraine a bombardé ce magasin « Milk » et le marché des fermiers, tuant davantage de civils.

Plus de PREUVE que les M142 HIMARS américains sont en Ukraine et sont utilisés pour attaquer des civils

Donetsk sous le feu : de violents coups ont été infligés à la ville, probablement avec l’utilisation du MLRS américain HIMARS — des civils, dont un enfant, ont été blessés. Les coups portés aux districts de Kuibyshev, Kirov, Kiev et Budyonnovsky de la capitale de la RPD ont endommagé des maisons, des appartements, des cadres de fenêtres et des balcons assommés, la profondeur de l’un des entonnoirs de l’immeuble est supérieure à 4 mètres. Des terroristes ukrainiens ont frappé avec des missiles, vraisemblablement, le MLRS américain HIMARS — comme en témoignent les pièces trouvées près des maisons endommagées.

La bataille du Donbass a atteint son point culminant mais elle est encore loin de la fin

Une frappe avec des missiles de croisière russes Kalibr a détruit un centre de commandement appartenant aux forces de Kiev, tuant plus de 50 officiers, généraux et membres du haut commandement ukrainiens, a rapporté le ministère russe de la Défense le 19 juin.

La frappe ponctuelle a eu lieu près du village de Shirokaya Dacha dans la région de Dnepropetrovsk. La Russie a déclaré que les missiles avaient touché le centre de commandement où les commandants de plusieurs unités des forces de Kiev s’étaient réunis pour une réunion.

L’armée russe a ajouté que des missiles de croisière Kalibr ont également été utilisés pour détruire dix obusiers M777 et au moins 20 véhicules blindés, récemment livrés par l’Occident. Les armes lourdes étaient entreposées à l’intérieur d’un bâtiment d’usine dans une usine de transformation de la ville de Mykolaïv.

La campagne russe de frappes de missiles reste concentrée sur des cibles d’infrastructures militaires appartenant à l’Ukraine. À leur tour, les forces de Kyiv, dans les meilleures traditions de la démocratie, ont répondu en augmentant le bombardement des zones résidentielles des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et des villages des régions frontalières russes comme Briansk. La seule option pour mettre fin à ces actions terroristes est l’élimination complète des capacités militaires des unités de Kyiv déployées dans ces secteurs ainsi que l’élimination des forces armées ukrainiennes dans leur format moderne de type groupe terroriste. Cependant, le ralentissement de l’avancée russe dans la région du Donbass ces dernières semaines indique que la réalisation de cet objectif n’est pas probable dans un avenir proche.

Depuis le 20 juin, les forces russes ont achevé l’élimination de la garnison de Kyiv dans la zone industrielle de Severodonetsk et la libération de Zolotoe. Le groupement des troupes de Kyiv qui reste dans l’usine d’Azot à Severodonetsk est de facto coupé de ses forces alliées et se balance au bord de l’effondrement. La situation pour eux s’est encore aggravée avec la libération de Metelkino par les Russes. Autour de Zolotoe, les formations russes affrontent désormais des unités pro-Kyiv à Kamishevaha. Dans un développement séparé, les forces russes ont travaillé pour étendre leur présence au nord de Slaviansk.

Jusqu’à présent, l’armée russe n’a pas été en mesure d’encercler et de neutraliser complètement le regroupement des forces de Kyiv dans le Donbass. Dans le même temps, les Russes ont réussi à libérer un certain nombre de territoires et de villes importants et à porter un coup puissant aux formations militaires les plus capables et les mieux armées appartenant à Kyiv. Dans le même temps, Kyiv et ses partisans de l’OTAN ont réussi à conserver des positions dans les régions de Donetsk et de Gorlovka et à ralentir la défaite des principales forces de son groupe de Donetsk. Ainsi, ils ont gagné du temps supplémentaire pour mobiliser davantage de chair à canon qui sera jetée à l’est pour stopper la machine militaire russe.

La guerre que l’Amérique mène contre l’Europe

Soumis par Eric Zuesse

L’Europe est plus dépendante de la Russie pour les combustibles qui la chauffent en hiver, la refroidissent en été, chauffent son eau toute l’année et alimentent ses usines que toute autre partie du monde, mais les fortes pressions de Washington ont poussé ses dirigeants – la plupart d’entre eux (autres qu’Ursula von der Leyen, Robert Habeck et Annalena Baerbock) à contrecœur – pour réduire les importations de carburants russes, et les réduire drastiquement en octobre, puis les éliminer presque totalement peu de temps après, en décembre, lorsque le temps le plus froid s’installera. Couper ces approvisionnements en carburant entraînera une flambée des prix du carburant en Europe. Ce ne sera rien de moins que l’appauvrissement planifié des peuples d’Europe, et cela a été planifié à Washington, et est exécuté par ses chefs d’État vassaux en Europe.

Tout cela est fait pour punir la Russie. Washington est obsédé par sa haine de la Russie, et ce depuis le 25 juillet 1945.

L’obsession de Washington pour un changement de régime en Russie (c’est-à-dire que Washington contrôle la Russie comme il le fait pour le reste de l’Europe) produira un crash économique en Europe avant la fin de cette année.

L’inévitabilité actuelle de ce krach économique est le message clair que Jorge Vilches documente en détail sur le blog Saker, le 18 juin, sous le titre « Pas de carburants pour l’Europe« , citant comme ses sources, et en lien avec Wall Street Journal, Trading Economics, le cabinet d’avocats Washington Post, Lathan & Watkins, Bloomberg News, Center for Research on Energy and Clean Air, the Guardian, CNBC, Fast Company, OilPrice dot com, S&P et d’autres sources bien connues, qui pourraient ne pas disent la vérité sur certaines autres choses, mais rapportent honnêtement à ce sujet. L’article de Vilches laisse peu de place au doute sur le fait que les dirigeants européens ont scellé des mandats de mort pour les économies de leurs nations en se conformant aux exigences de Washington de faire ce que Washington leur demande de faire pour vaincre la Russie. Que Washington vainc la Russie ou non, cela va détruire l’Europe. Voici comment et pourquoi :

Ce n’était pas une simple bravade lorsque RT News russe a titré le 19 juin « L’UE avertie des années de prix élevés du gaz à venir » et a ouvert : « Les prix du gaz dans l’UE resteront élevés pendant encore plusieurs années, le vice-premier ministre russe et ancien ministre de l’énergie a déclaré vendredi le ministre Aleksander Novak, mettant en garde contre de graves problèmes à travers l’Europe au début de la période automne-hiver.

Il s’agit clairement d’une souffrance pour les peuples d’Europe qui est provoquée par les dirigeants américains larbins d’Europe, qui suivent les ordres de Washington, bien plus qu’ils ne répondent aux besoins fondamentaux de leur propre peuple – même des personnes qui avaient voté pour eux.

L’Europe a été, non seulement depuis l’éclatement de l’Union soviétique en 1991, mais depuis 1945 dans ses parties occidentales, des nations vassales des États-Unis. Les seules différences significatives entre les principaux partis politiques en Europe sont la mesure dans laquelle ils adhèrent aux instructions de Washington.

Les Européens vont maintenant connaître un appauvrissement croissant pour que leurs maîtres impériaux à Washington puissent serrer encore plus la vis contre la Russie, qu’ils détestent tant pour ne pas se plier à l’empire (comme le reste de l’Europe l’a fait).

Cette action contre la Russie serait menée parce que « Poutine a commencé la guerre en Ukraine le 24 février 2022 ». Mais c’est un mensonge enragé. Obama a commencé la guerre en Ukraine, en février 2014, pour remplacer le président ukrainien démocratiquement élu et neutraliste, par un régime farouchement anti-russe qui procéderait ensuite rapidement à l’élimination des personnes dans les régions de l’Ukraine qui avaient voté massivement pour le dirigeant ukrainien qui Obama avait renversé (Obama voulait que le nouveau régime, anti-russe, soit permanent, « démocratiquement » permanent). Le coup a fonctionné. (Le nettoyage ethnique qui a suivi n’a été que partiellement réussi.)

C’est ce que le régime américain néoconservateur (impérialiste américain) a fait – a transformé l’Ukraine en ennemi de la Russie, aux frontières mêmes de la Russie. Par exemple : de 2003 à 2009, seuls 20 % environ des Ukrainiens avaient souhaité l’adhésion à l’OTAN, tandis qu’environ 55 % s’y étaient opposés. En 2010, Gallup a constaté que si 17 % des Ukrainiens considéraient l’OTAN comme signifiant « la protection de votre pays », 40 % disaient que c’était « une menace pour votre pays ». Les Ukrainiens considéraient principalement l’OTAN comme un ennemi, pas comme un ami. Mais après le coup d’État ukrainien d’Obama en février 2014, « l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN obtiendrait 53,4% des voix, un tiers des Ukrainiens (33,6%) s’y opposeraient ». Cependant, par la suite, le soutien s’élevait en moyenne à environ 45 % – toujours plus du double de ce qui avait été le cas avant le coup d’État.

Poutine, avant le 24 février 2022, avait fait tout ce qu’il pouvait, à moins d’envahir l’Ukraine d’Obama, pour inverser ce qu’Obama avait fait. C’était une question de sécurité nationale essentielle de la Russie, afin d’empêcher que des missiles américains ne soient finalement placés à la frontière russe, à seulement cinq minutes de vol de Moscou.

La guerre en Ukraine n’a certainement pas commencé en février 2022. Manifestement, elle a commencé en février 2014. Mais, en fait, elle avait commencé au plus tard en juin 2011, comme étant au stade de la planification par le régime Obama. C’est alors que ce qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale a commencé à être planifié. Nous ne le saurions même pas si Julian Assange ne nous en avait pas parlé.

Couper les approvisionnements essentiels de la Russie en carburant vers l’Europe n’est que la continuation de cette guerre, qui était déjà planifiée par Obama à Washington, au plus tard en juin 2011. Obama a même déclaré en 2014 que l’Europe était « indispensable ». C’est l’attitude d’un impérialiste, envers une colonie (ou un groupe de colonies). C’est l’attitude des dirigeants américains envers leurs régimes de larbins. Les peuples d’Europe en paient maintenant le prix, et ces prix seront exorbitants, à mesure que le temps se refroidira. Bien sûr, ces dirigeants blâmeront Poutine (pour ce qu’ils ont fait eux-mêmes).

