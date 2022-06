https://www.rt.com/russia/557539-putin-deployment-s-500-defense-systems/

Les armes antiaériennes et antimissiles les plus avancées de Russie sont déjà livrées à l’armée, a déclaré le président

L’armée russe est en train de déployer le S-500, le système de défense aérienne le plus avancé du pays, a déclaré mardi le président Vladimir Poutine.

Le dirigeant russe a fait ces annonces lors d’un discours aux diplômés des collèges militaires de Moscou alors qu’il décrivait les plans de la Russie pour la mise en service de systèmes d’armes avancés, qui, selon lui, « détermineront les capacités de combat de l’armée et de la marine pour les années et les décennies à venir ».

Poutine a déclaré que le système de missiles à longue portée S-500, qui est conçu pour intercepter des avions et des missiles et peut avoir certaines capacités anti-satellites, n’avait pas d’égal dans le monde.

Le S-500 Prometey a été conçu par le fabricant d’armes Almaz-Antey dans le prolongement de sa famille de missiles sol-air à longue portée. On pense qu’il a une portée de 600 km et qu’il est capable d’intercepter des cibles se déplaçant à des vitesses hypersoniques, y compris des ogives de missiles balistiques intercontinentaux.

Le Prometey serait étroitement intégré à d’autres systèmes Almaz-Antey, tels que le S-400 et le S-350, ce qui permettra aux batteries déployées d’avoir une synergie avec d’autres éléments de la défense aérienne en couches de la Russie.

Le directeur d’Almaz-Antey, Yan Novikov, a déclaré que la société s’attendait à ce que le S-500 devienne l’épine dorsale des capacités anti-aériennes de la Russie. Il a confirmé en avril que le système était entré en production en série.

Aujourd’hui, les combattants 90TD ont eu beaucoup de travail, après la fermeture de la chaudière Gorskoye-Zolotoye, les FAU mobilisées se sont rendues en meute. Ceux que vous verrez maintenant se sont rendus dans la région de Loskutovka-Rai-Alexandrovka

Les Forces aérospatiales russes avec des armes de haute précision ont détruit jusqu’à 500 militaires de la 59e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes (AFU) avec des armes et du matériel dans les ateliers de l’usine de construction navale Nikolaev Okean. Cela a été rapporté mercredi aux journalistes du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Le département a indiqué que l’ennemi subissait des pertes importantes. À la suite d’une frappe avec des armes de haute précision, les Forces aérospatiales russes ont détruit le 21 juin jusqu’à 500 militaires de la 59e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes avec du matériel et des armes militaires, qui se trouvaient dans les ateliers de la construction navale Nikolaev planter Okean.

Le chef du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, a annoncé hier que les rations alimentaires mondiales pour les réfugiés devront être réduites de moitié en raison de la crise alimentaire sans précédent.

Dans quelle mesure cette crise est-elle causée par l’homme alors que les élites utilisent la nourriture comme une arme dans ce qui s’est avéré être un effort futile pour punir la Russie ?

Dans quelle mesure la crise alimentaire et énergétique est-elle acclamée par ceux qui défendent l’agenda « vert » ?

