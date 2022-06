La plupart des pays africains soutiennent la Russie

Image d’illustration

Zelensky a appelé cinquante-cinq dirigeants africains pour une réunion virtuelle, mais seuls quatre d’entre eux y ont assisté.

Écrit par Lucas Leiroz, chercheur en sciences sociales à l’Université fédérale rurale de Rio de Janeiro ; consultant géopolitique.

Apparemment, la popularité de Volodymir Zelensky en Ukraine est très faible. Le dirigeant ukrainien a appelé à une réunion diplomatique virtuelle avec les chefs d’État africains, mais l’événement a complètement échoué. Presque tous les dirigeants africains ont refusé de participer, entravant les plans de Zelensky de faire de la réunion une étape de propagande pro-Kiev. Pendant ce temps, la popularité du gouvernement russe augmente en Afrique, où les citoyens descendent dans la rue pour soutenir l’opération militaire spéciale en Ukraine et demandent l’aide de la Russie dans la lutte contre le terrorisme.

Le 20 juin, le président ukrainien a rencontré des représentants de l’Union africaine afin de discuter de questions concernant la situation conflictuelle actuelle en Europe de l’Est et le rôle de l’Afrique sur la scène mondiale. Sur les cinquante-cinq chefs d’État invités à la réunion, seuls quatre y ont assisté. Les autres pays n’ont envoyé que des diplomates ou des ministres, les chefs d’État et de gouvernement n’ayant pas voulu y assister, même si la réunion était virtuelle.

Les chefs d’État qui ont assisté à la réunion étaient Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, Mohammed el-Menfi, président du Conseil libyen, et Denis Sassou Nguesso du Congo. Il est important de noter que Sall est l’actuel président de l’Union africaine, c’est pourquoi sa présence était essentielle pour que l’événement ait lieu. Par conséquent, sa présence ne signifie pas nécessairement l’expression de son véritable désir – d’autant plus compte tenu de ses récentes conversations avec le président russe Vladimir Poutine et des efforts visant à accroître la coopération russo-africaine.

La réunion virtuelle s’est déroulée en secret, à huis clos. Selon des sources officielles, Zelensky a réitéré la position ukrainienne sur le conflit, qualifiant l’opération russe d’« agression » injustifiée. Il a également commenté la crise alimentaire actuelle qui affecte l’Afrique en raison de l’impact du conflit sur le marché des céréales. Selon Zelensky, le continent africain est «l’otage» de la Russie car les pénuries alimentaires seraient le résultat d’une telle «agression» et ne prendraient fin que lorsque la Russie déciderait de battre en retraite.

Commentant l’événement, Macky Sall a adopté la position la plus neutre et la plus impartiale possible, démontrant que l’Union africaine n’adhérait pas aux appels de Zelensky, mais ne se préoccupait que des intérêts des États africains et du bon fonctionnement du droit international.

« L’Afrique reste attachée au respect des règles du droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté du commerce », a-t-il déclaré dans une publication sur son compte Twitter.

Il est intéressant de noter comment la tentative de Zelensky de convaincre les dirigeants africains d’adhérer au récit Kiev-Ouest a complètement échoué. Non seulement la plupart des chefs d’État africains ont refusé d’écouter le dirigeant ukrainien, mais il n’y a eu aucune adhésion au discours pro-Kiev de la part de ceux qui ont assisté à la conférence. Pour l’Union africaine, la réunion n’était qu’une formalité diplomatique, sans gains réels ni changement de position – ce qui révèle que les plans de Zelensky n’ont pas fonctionné comme prévu.

Cet échec, cependant, était prévisible pour tout analyste réaliste. Pour les dirigeants africains, il est vraiment difficile de croire au récit fallacieux selon lequel l’Ukraine est une simple « victime » d’une « agression injustifiée ». Les pays africains sont habitués à des siècles d’interventionnisme et de violence occidentaux et les peuples de ce continent réagissent à cela avec une forte méfiance à l’égard de tout ce que les nations occidentales soutiennent. Comme Zelensky est l’allié des États-Unis et de l’Europe, il sera probablement considéré avec suspicion par les pays qui souffrent tant de la mentalité et de la pratique colonialistes occidentales.

De plus, il y a d’autres facteurs qui doivent être mentionnés. Les arguments de Zelensky selon lesquels la crise alimentaire est causée exclusivement par la Russie ne parviennent plus à convaincre l’opinion publique et les autorités étatiques. Il est évident que, plus que le conflit lui-même, la crise a été provoquée par les sanctions contre la Russie, ce qui motive les pays émergents à s’enthousiasmer pour la fin de ces sanctions. En outre, de nombreux rapports indiquent que Kiev exporte des céréales vers les États-Unis et l’Europe en échange d’armes, ce qui est inacceptable.

En outre, il y a eu récemment une forte vague de soutien populaire à l’opération en Ukraine de la part des citoyens de plusieurs pays africains, en particulier dans les régions les plus touchées par le terrorisme. Après l’abandon que l’Afrique a subi de la part de l’Occident en matière de politiques de sécurité et de coopération en matière de défense, la recherche du soutien russe est devenue le plus grand espoir des membres de l’Union africaine, c’est pourquoi il y a eu récemment des manifestations populaires de soutien à toutes les actions de Moscou , parallèlement aux demandes d’aide pour résoudre les problèmes internes de l’Afrique.

En fait, dans les relations internationales, rien ne compte plus que la coopération. Zelensky ne pourra pas obtenir le soutien de l’Afrique s’il ne montre pas d’intérêt ou de conditions pour coopérer avec l’Afrique. Kiev n’a actuellement rien à offrir aux pays africains, car elle est économiquement brisée et militairement pratiquement neutralisée. D’autre part, la Russie se présente comme un pilier de la sécurité alimentaire africaine et comme un espoir contre le terrorisme sur le continent. Il est absolument attendu que, dans ce contexte, l’Union africaine décline ses liens avec Kiev et cherche à se rapprocher de la partie qui offre les meilleures opportunités de coopération.

Vous pouvez suivre Lucas sur Twitter.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front