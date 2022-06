Des soldats français, affectés à la Task Force Wagram, tirent un Ceasar français dans le cadre de l’opération Roundup, à Al Quim, Irak, le 16 mai 2018. En tant que force non permanente, la Coalition vise à permettre aux forces de sécurité irakiennes d’être autosuffisantes. (Photo de l’armée américaine par la CPS. Zakia Gray)

L’armée russe a capturé deux obusiers automoteurs CAESAR de fabrication française des forces de Kiev, a révélé l’avocat et homme politique français Régis de Castelnau le 22 juin.

Sur Twitter, Regis a déclaré que l’armée russe avait déplacé les obusiers vers l’usine d’Uralvagonzavod à Nizhny Tagil, qui développe et produit des chars de combat, des véhicules blindés et des obusiers. Selon Régis, les obusiers seront étudiés et éventuellement rétro-conçus à l’usine.

Le 23 juin, ce que l’on dit être la chaîne officielle Telegram d’Uralvagonzavod a confirmé les affirmations de Regis. La chaîne a remercié la France et le président Emmanuel Macron pour les obusiers, affirmant qu’ils seront « pratiques ».

Jusqu’à présent, ces allégations n’ont pas été démenties par les ministères de la Défense de l’Ukraine et de la France. Cependant, les sources russes n’ont pas encore partagé de photos des obusiers CAESAR capturés.

Fabriqué par le fabricant d’armes en partie détenu par l’État Nexter Systems, le CAESAR est un obusier de 155 mm de calibre 52 monté sur un châssis de camion à six roues. L’obusier peut tirer jusqu’à six coups par minute et a une portée de tir d’environ 42 kilomètres avec des obus ERFB [portée étendue, plein calibre], et jusqu’à 55 kilomètres avec des obus assistés par fusée.

La France a fourni au moins 18 obusiers CAESAR aux forces de Kiev depuis le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine.

Contrairement à de nombreux autres obusiers de fabrication occidentale qui ont été récemment fournis aux forces de Kiev, le CAESAR est arrivé complet avec ses systèmes de communication et de conduite de tir. Les spécialistes russes sont peut-être en train d’examiner de près ces précieux systèmes en ce moment.

La France, comme le reste des alliés occidentaux de Kiev, espère que son soutien militaire prolongera la guerre en Ukraine et affaiblira la Russie. Cette politique n’a fait que déstabiliser l’Europe, jusqu’à présent.

En vidéo 21+ : Des positions ukrainiennes détruites dans la région de Mykolaïv

Les positions militaires de la 28e brigade des Forces armées ukrainiennes ont été détruites au sud du village de Luparevo dans la région de Mykolaïv. Le village est situé sur la rive gauche de l’estuaire du Bug, à 30 kilomètres au sud de la ville de Mykolaïv. Luparevo est l’une des lignes de front les plus chaudes des régions du sud de l’Ukraine.

Des images de la scène ont confirmé que les AFU subissaient de lourdes pertes de main-d’œuvre dans la région. Les tranchées ukrainiennes sont lourdement bombardées par l’artillerie russe avant l’offensive des groupes d’assaut russes. En raison de la stratégie russe, même les positions ukrainiennes qui fournissent à l’AFU un contrôle de tir sur les champs voisins ne peuvent pas arrêter les troupes russes. Les militaires ukrainiens n’ont même pas la possibilité d’utiliser des armes fournies par les alliés occidentaux de Kiev.

En vidéo 18+ : Des militaires ukrainiens ont brûlé les corps de leurs camarades à Mirnaya Dolyna

Le 21 juin, des unités russes ont avancé au sud de Lysichansk et ont pris le contrôle des villes d’Ustinovka, de Mirnaya Dolina et du village de Podlesnoe.

Après que les AFU se soient retirées de leurs positions militaires à Mirnaya Dolina, elles ont laissé des preuves de leurs activités inhumaines dans la ville. La vidéo de la région montrait les corps de leurs camarades morts brûlés dans les incendies.

Mise à jour Ukraine 24 juin 2022

SITREP et événements dans le Donbass, Ukraine.

– Un total de plus de 650 soldats ukrainiens tués le 23 juin.

– Le mercenaire britannique Aiden Eslin sera bientôt exécuté. BBC News a rapporté que personne n’avait tenté de négocier sa libération.

– Vie quotidienne dans le Donbass, les usines se remettent à fonctionner. Reportage de la journaliste indépendante Sonja Vandenende.

– Les nazis frappent Donetsk en utilisant des obus de l’OTAN d’un calibre de 155 mm contre des civils.

– Un ecclésiastique raconte comment les nationalistes ukrainiens ont torturé les gens.

