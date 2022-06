Les rapports révèlent que le directeur de l’audit et les responsables marketing de Facebook sont d’anciens administrateurs de Pfizer dans ce qui semble être un conflit d’intérêts compte tenu des actions des entreprises pour censurer les messages pendant la pandémie.

Facebook, qui bloque régulièrement les publications dénigrant les vaccinations COVID-19, a embauché de nombreux anciens des services marketing et d’audit interne de Pfizer pour mener des initiatives similaires.

Les nominations semblent être un conflit d’intérêts pour le site de médias sociaux, qui a été réprimandé pour avoir censuré et supprimé des personnes qui ont parlé des effets indésirables ou contesté l’efficacité des vaccins COVID-19.

Par exemple, le directeur de l’audit interne de Facebook était auparavant directeur principal chez Pfizer. Tiffany Stokes, l’employée, occupe un poste crucial chez Facebook depuis janvier 2020.

«Établissez et possédez des relations solides avec des partenaires commerciaux essentiels, assurez la supervision des projets d’audits opérationnels, gérez le plan d’audit interne et l’évaluation des risques», énumère-t-elle dans sa description de poste sur son profil LinkedIn.

« Le leadership nécessite une collaboration étroite avec les équipes Ventes, Partenariats, Opérations mondiales, International, RH et Juridique pour évaluer et hiérarchiser les risques dans un paysage commercial de haute technologie en constante évolution », ajoute-t-elle.

Stokes a passé cinq ans en tant que directeur principal des finances et des opérations juridiques du producteur de vaccins COVID-19 Pfizer avant de rejoindre Facebook.

« Établi et géré des processus juridiques, budgétaires et prévisionnels pour atteindre les objectifs financiers de l’entreprise ainsi que les engagements de contrôle des coûts pris envers les actionnaires et la communauté financière et d’investissement », a-t-elle résumé sa position.

Elle a été trésorière adjointe du géant pharmaceutique pour les États-Unis et les marchés des capitaux, où elle a «dirigé» le portefeuille d’investissement de 8 milliards de dollars de la société.

L’ancien directeur marketing de Pfizer pour les soins de santé grand public aux États-Unis est désormais vice-président de Facebook pour les clients et catégories mondiaux. Brian Groves, l’employé, a passé 14 ans chez Pfizer avant d’entrer sur Facebook en tant que directeur des comptes mondiaux.

De même, en 2018, un ancien directeur du marketing numérique et de l’innovation de Pfizer a rejoint Facebook en tant que partenaire client pour son unité Global Marketing Solutions.

En plus de recruter des anciens de l’équipe marketing de Pfizer, Facebook a embauché l’ancien chef de projet principal des affaires publiques et des communications d’entreprise de Pfizer en tant que responsable des communications d’entreprise en 2019.

Les liens humains découverts entre Pfizer et Facebook surviennent après que le site de médias sociaux a utilisé des «vérificateurs de faits» tiers ayant des liens importants avec la politique démocrate et le Parti communiste chinois pour qualifier les études et articles sur la COVID-19 de «désinformation».

Notre commentaire

Effectivement, il n’est pas étonnant que nous ayons battu le record des sanctions sur Facebook en raison de l’exposition de la vérité. Le 23 juin nous avons encore écopé d’une restriction d’un mois pour avoir publié une vidéo de David Pujadas qui présentait des taux élevés d’effets secondaires dans les pays où les taux de vaccination sont les plus élevés comme la France, le Portugal ou l’Allemagne. Facebook refuse que l’on dise que ce ne sont pas des vaccins mais plutôt ce que nous appelons des armes biologiques de destruction massive (ABDM).

Traduction et commentaire : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia