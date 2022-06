Aux Jeux mondiaux militaires de 2019 à Wuhan, des athlètes ont attrapé la COVID

Il faudra bien plus que quelques enquêteurs pour reconstituer la chronologie de la grande catastrophe de notre époque, et encore moins déterminer toutes les parties responsables. À titre d’exemple, j’ai suivi cela d’aussi près que quiconque, mais une date clé a échappé à mon radar jusqu’à présent.

Ce sont les Jeux mondiaux militaires qui se sont tenus à Wuhan, en Chine, en 2019, attirant des athlètes du monde entier. Lors de cet événement de haut niveau, 9 308 athlètes de 109 pays ont participé à 329 épreuves dans 27 sports. Il est fort probable que COVID était déjà connu pour être là, un fait qui détruit les délais de nombreuses personnes de tous les côtés de la question.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’enquêtes approfondies sur la question. Le personnel américain n’a jamais été testé. Mais le fait de la maladie généralisée après les jeux était bien connue de tous ceux qui étaient là, et c’était vrai dans la plupart des pays. Les médecins examinant les patients à l’époque l’ont décrit comme un « mauvais rhume », mais les symptômes qu’ils ont signalés sont sans aucun doute COVID, de la variété la plus grave (« type sauvage »), durant plusieurs semaines avec de longues périodes de récupération.

C’était des mois avant que COVID ne fasse la une des journaux, et bien avant que Jeremy Farar et Anthony Fauci ne prétendent avoir été mis au courant du virus (31 décembre 2019). Jusqu’à présent, je les ai crus. Je commence à en douter.

Si ces jeux ont entraîné une vaste maladie chez tant de personnes, avec des symptômes inhabituels mais similaires, la possibilité d’un problème peut-être situé à Wuhan aurait certainement été largement connue dans ces cercles.

Autre signe révélateur que tout le monde a remarqué en arrivant à Wuhan en octobre : la ville était vide. Les autoroutes n’avaient pas de voitures. Les magasins de détail ont été fermés. Personne n’était dans la rue. Pour une ville de 11 millions d’habitants, c’était effrayant. Le PCC s’est vanté d’avoir vidé la ville pour rendre la vie spéciale aux athlètes, mais c’était clairement un premier signe de confinement.

Pourquoi?

Dans un bref moment de journalisme, le Washington Post a en fait publié un article compétent de Josh Rogin sur le sujet en juin 2021, qui n’a suscité aucun suivi sérieux. Ici, il est cité longuement.

Les jeux de Wuhan ont été les plus importants de l’histoire de l’événement et le gouvernement chinois a tout mis en œuvre. La délégation américaine est venue avec 280 athlètes et membres du personnel représentant 17 sports, allant de la lutte au golf. (L’équipe américaine a remporté le bronze dans cette dernière compétition.)

Au cours de l’événement de deux semaines, cependant, de nombreux athlètes internationaux ont remarqué que quelque chose n’allait pas dans la ville de Wuhan. Certains l’ont décrit plus tard comme une « ville fantôme« .

Alors que la pandémie de covid-19 s’est installée dans le monde entier au début de 2020, des athlètes de plusieurs pays – dont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Luxembourg – ont affirmé publiquement qu’ils avaient contracté ce qu’ils croyaient être le covid-19 lors des jeux de Wuhan, en fonction de leurs symptômes et comment leurs maladies se sont propagées à leurs proches. À Washington, les chefs militaires ont rejeté l’idée d’emblée ou n’en étaient pas conscients. Pendant ce temps, personne n’a effectué de test d’anticorps ou de dépistage de la maladie sur ces milliers d’athlètes. Personne n’a même tenté de savoir si les jeux de Wuhan étaient, en fait, le premier événement international de propagation de la pandémie.

Si davantage de preuves étaient découvertes, cela s’ajouterait au nombre croissant de preuves que le virus circulait à Wuhan dès octobre 2019, des mois avant que le gouvernement chinois ne le reconnaisse au reste du monde. Les rapports des services de renseignement américains ont indiqué que des chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan avaient été hospitalisés pour des symptômes de type covid en novembre 2019. Mais des responsables américains ont déclaré qu’ils disposaient d’autres informations suggérant que l’épidémie avait commencé encore plus tôt.

Fixer la chronologie de l’origine de la pandémie est une tâche cruciale….

Ce sont quelques-unes des questions que Gallagher pose au Pentagone. Il a noté que Robert Redfield, l’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré qu’il pensait que le virus avait commencé à se propager à Wuhan en septembre ou octobre 2019 et que davantage de preuves étaient apparues que le virus était déjà présent aux États-Unis. États-Unis d’ici décembre 2019…

Le sénateur Roger Marshall (R-Kan.) a écrit mardi une lettre distincte au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra sur cette question, demandant si son département était au courant d’athlètes américains tombés malades après leur retour de Wuhan. Il voulait également savoir si le HHS examinait la question ou en discutait avec le ministère de la Défense.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen pour le gouvernement américain d’avoir de telles preuves s’il n’a jamais testé les athlètes en premier lieu. Cinq hauts responsables de la sécurité nationale de l’administration Trump m’ont dit que personne n’avait même pensé à tester les athlètes militaires américains qui revenaient de Wuhan. À ce moment-là, ont-ils noté, la sagesse conventionnelle était que le covid-19 avait éclaté en décembre 2019, et non deux mois plus tôt.

La seule considération du département d’État concernant les Jeux mondiaux militaires de Wuhan est survenue lorsque le ministère chinois des Affaires étrangères a commencé à citer l’événement dans sa propre propagande en mars 2020. Les Chinois ont affirmé que le personnel de l’armée américaine aurait pu amener le virus à Wuhan depuis Fort Detrick à Frederick, Md ., où est basé le programme de recherche biologique de l’armée américaine. Cela n’avait aucun sens car la première épidémie s’est produite à Wuhan, pas dans le Maryland. Mais l’équipe Trump n’est jamais allée plus loin que cela.

«Nous étions au courant dans l’administration de la campagne de désinformation du gouvernement chinois accusant l’armée américaine d’amener la covid à Wuhan lors de ces jeux, ce que nous n’avons évidemment pas pris au sérieux et que nous n’avons pas considéré comme un effort de bonne foi pour se rendre au au fond », m’a dit David Feith, un ancien fonctionnaire du département d’État. « Dans la mesure où il y a maintenant ou il y a eu tout au long des rapports crédibles d’athlètes malades de ces jeux, nous devrions certainement les chasser et en savoir plus. »

Déterminer la chronologie de l’épidémie est crucial pour comprendre les origines de la pandémie – et pour mieux se concentrer sur l’étendue de la dissimulation du gouvernement chinois. La politique n’a pas d’importance. C’est une question de sécurité nationale et de santé publique.

Ce même scénario a été rapporté dans une longue enquête sur les origines du virus menée par la commission des affaires étrangères de la Chambre, aboutissant à un rapport publié en août 2021.

Aux Jeux mondiaux militaires de 2019 à Wuhan, des athlètes ont attrapé la COVID 2

Le premier rapport en anglais que je puisse trouver date du 17 mai 2020. « Inside the Games » a rapporté que « Plus d’athlètes ont révélé qu’ils étaient tombés malades pendant les Jeux mondiaux militaires en octobre lorsque la ville chinoise de Wuhan a accueilli l’événement des mois avant l’épidémie de COVID-19.

Vient maintenant la discussion et la spéculation. Il ne fait aucun doute que de nombreux hommes et femmes présents à cet événement d’octobre 2019 sont tombés très malades. Il n’y a pas eu de suivi sérieux pour savoir pourquoi. Tous les symptômes indiquent une COVID du type le plus précoce et le plus grave. J’ai parlé longuement à un athlète qui était là et sa description correspondait parfaitement. Si cela est vrai, toute l’histoire d’un 27 décembre 2019, la transmission du marché humide des animaux aux humains s’effondre, et cela soulève de sérieuses questions sur ce que la Chine savait et quand.

L’autre question révélatrice : s’ils savaient bien plus tôt, pourquoi Fauci et Farrar n’ont-ils pas répondu avec ouverture et transparence ?

S’il s’agissait d’une fuite de laboratoire datant de septembre 2019 – et nous savons avec certitude qu’ils ont envisagé cette possibilité – pourquoi n’y a-t-il eu aucun effort pour se mettre immédiatement au travail sur la thérapeutique ?

Pourquoi les moyens par lesquels les gens guérissent réellement de cette maladie ont-ils été découverts progressivement et six mois plus tard par des médecins indépendants en première ligne plutôt que d’être parrainés par le NIH ?

Pourquoi les vaccins à concentration protéique ont-ils été considérés comme la seule solution, avec un biais clair en faveur de la technologie de l’ARNm ?

Et peut-être la question la plus importante de toutes : si l’existence de ce virus était connue si tôt, avec la suspicion qu’il remonte à un laboratoire de Wuhan, indirectement financé par le NIH via l’EcoHealth Alliance de Peter Daszak, pourquoi le peuple américain n’a-t-il pas été informé à ce sujet?

Pour pointer un bon point là-dessus, cela ressemble à une dissimulation.

Bien sûr, tout cela soulève de sérieuses questions sur le verrouillage de Wuhan de janvier 2020. Alors spéculons. Disons que le PCC était au courant depuis septembre 2019 de la fuite du laboratoire mais avait bien l’intention de supprimer l’information, une décision que Fauci/Farrar/Daszik aurait approuvée. Fin décembre et début janvier, certains scientifiques chinois ont commencé à en parler. Ils ont été arrêtés et peut-être fusillés. Mais encore, le mot était sorti.

Que faire si vous êtes le PCC ? Peut-être pourriez-vous mettre en scène une découverte du virus, filmer une série de faux films de personnes tombant mortes dans la rue, les distribuer sur les réseaux sociaux et filmer d’autres vidéos de fonctionnaires enfermant des personnes dans leurs appartements et arrêtant autrement toute activité et brutalisant généralement les gens .

Ensuite, vous déclarez la victoire sur le virus grâce à des tactiques totalitaires.

Nous savons que le PCC a travaillé avec l’OMS pour organiser un voyage occidental en Chine pour montrer à quel point ils ont brillamment supprimé le virus. Fauci a envoyé son assistant adjoint. L’Organisation mondiale de la santé a produit un rapport ridicule publié le 26 février 2020, qui affirmait que la méthode chinoise de suppression des virus fonctionnait à merveille. Dès le lendemain, le New York Times est passé à l’action avec une propagande exhortant les États-Unis au confinement.

Peut-être qu’aucun gouvernement au monde n’est capable d’une tactique aussi intelligente. Et pourtant, que se serait-il passé si le PCC avait coopéré avec Fauci tout le temps, tous motivés par le désir de minimiser les dommages de la fuite de laboratoire d’une expérience financée par les États-Unis, et avait ainsi passé la majeure partie de février à aligner les médias pour suivre avec l’exportation de la stratégie chinoise vers l’Occident ?

Oui, tout cela semble trop intelligent. Et pourtant, le 27 février 2020, le New York Times a fait deux choses. Tout d’abord, ils ont consacré leur podcast quotidien avec une portée de millions de personnes à attiser la panique de la maladie, grâce à une interview folle avec le journaliste principal du virus Donald J. McNeil, qui a écrit le lendemain un éditorial appelant à une réponse politique de style médiéval.

Et ce même jour, le 27 février 2020, le Times a publié sur sa page d’opinion un article annonçant qu’un agent pathogène attendu depuis longtemps était arrivé et que même si nous devions prendre des mesures extrêmes, tout cela était inévitable. L’auteur de l’article : Peter Daszak de l’EcoHealth Alliance financée par les NIH qui a accordé une subvention au laboratoire de Wuhan pour la recherche sur le gain de fonction.

De toutes les personnes sur la planète Terre qui auraient pu se lancer dans l’immobilier d’opinion ce jour-là, pourquoi Daszak ?

Ne vous embêtez pas à chercher cet article sur le propre rendu de la page par le Time ce jour-là. Il n’y figure pas là.

Les arguments en faveur d’enquêtes approfondies sont évidents. Le fait que tant de militaires américains soient tombés malades lors d’un événement verrouillé à Wuhan en octobre 2019 soulève de profondes questions sur la chronologie, la source du virus, et qui savait quoi et quand, et comment une éventuelle tentative de supprimer la vérité aurait pu contribuer à la propagation d’une politique brutale dans le monde entier.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia