Biden oblige la Russie à reprendre toute l’Ukraine, et peut-être même la Lituanie

Image d’illustration

Écrit par Eric Zuesse

L’Union soviétique comprenait ce qui est aujourd’hui l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Estonie, la Géorgie, le Kazakhstan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Ouzbékistan.

Rien n’indique que le président russe Vladimir Poutine ait eu l’intention le 24 février de faire autre chose que d’ajouter à la Russie l’ancienne région extrêmement pro-russe du Donbass en Ukraine. Cependant, les troupes russes ont également été envoyées pour encercler la capitale ukrainienne Kiev uniquement afin d’empêcher les troupes ukrainiennes d’y aller vers le sud et de rejoindre les troupes ukrainiennes qui se trouvaient déjà depuis huit ans et se trouvaient toujours dans le Donbass, afin que l’Ukraine puisse ensuite renforcer ses troupes du Donbass contre L’invasion de la Russie. Une fois que la Russie a déterminé que ses forces et les forces locales (très pro-russes) du gouvernement du Donbass dans le Donbass étaient clairement sur la voie de la victoire là-bas, les troupes russes entourant Kiev se sont retirées vers le sud en direction du Donbass. Plus il est devenu clair depuis que la Russie réussirait son opération Donbass, plus l’Amérique et ses alliés ont fourni des armes à l’Ukraine, et moins ils sont disposés à négocier avec la Russie, c’est cela qu’a fait le gouvernement ukrainien. Cet encouragement au gouvernement ukrainien, de la part des États-Unis et de ses alliés, a poussé le gouvernement ukrainien à s’engager à remporter la victoire à tout prix contre la Russie (promettant même d’envahir la Crimée pour la reprendre). Les négociations entre la Russie et l’Ukraine ont donc échoué.

Biden semble avoir conclu une sorte d’accord avec le président ukrainien Zelensky selon lequel si l’Ukraine faisait cela (résister à la Russie jusqu’au bout), alors l’Amérique et ses alliés s’engageraient envers l’Ukraine jusqu’à la Troisième Guerre mondiale, mais pas en envoyant des troupes, seules les armes et l’aide économique, qui totalisent jusqu’à présent cette année les États-Unis, ont été autorisées pour un montant de 54 milliards de dollars. Les alliés de l’Amérique ont donné beaucoup moins. Fondamentalement, l’accord est entre Biden et Zelensky, pour combattre la Russie jusqu’à une «victoire» de l’Ukraine (en fait de l’Amérique) contre la Russie.

Cependant, maintenant que l’Ukraine perd sa guerre, Biden et ses alliés permettent à la guerre de s’étendre de plus en plus près de la Troisième Guerre mondiale. L’Ukraine a plusieurs fois bombardé des villes voisines en Russie, tout en promettant constamment que ce ne sera pas le cas. Et maintenant, la Lituanie, qui fait partie de l’alliance américaine, a fermé le trafic ferroviaire russe à travers la Lituanie vers la province russe de Kaliningrad. Analogue serait si un anti-US le Canada devait bloquer le trafic ferroviaire des Etats-Unis entre les 48 États inférieurs et l’État américain de l’Alaska. Ce genre de chose viole le droit international et est l’équivalent en droit international d’une déclaration de guerre, ce que la Lituanie a maintenant fait (bien que pas encore formellement déclaré), avec l’approbation des États-Unis et des autres alliés de l’Amérique, qui sont tous ainsi entrain de défier la Russie de faire respecter ses propres droits en vertu du droit international en bombardant par la Russie toutes les forces lituaniennes ou alliées qui tenteraient d’imposer le blocus américain et allié contre Kaliningrad.

Une excellente discussion sur les ramifications de cette situation peut être trouvée ici :

où les raisons pour lesquelles cela pousse la Russie, à reprendre toute l’Ukraine, plus à reprendre la Lituanie, sont bien expliquées. On ne sait pas encore si Poutine décidera de le faire. Ce que l’on sait, c’est que si la Russie est forcée soit d’entrer en guerre contre les États-Unis et ses alliés, soit de continuer à permettre que cette violation du droit international par la Lituanie soit soutenue par l’Amérique, contre la Russie, alors soit Poutine reculera et Biden gagnera, ou bien Biden reculera et Poutine gagnera, ou bien nous ne connaîtrons tous plus la troisième guerre mondiale uniquement dans son stade de guerre par procuration (champ de bataille ukrainien) (comme cela a été le cas), ni dans aucun autre simplement une étape de guerre traditionnelle, mais finalement comme un échange nucléaire total, qui sera achevé en moins d’une heure et condamnera tout le monde.

Biden a déjà décidé de provoquer une récession mondiale ou même une dépression afin de vaincre la Russie, mais ira-t-il jusqu’à la Troisième Guerre mondiale afin de forcer la Russie à devenir juste un autre ‘État américain allié’ (mais ce serait le plus grand de tous, puisque la Russie est de loin le plus grand pays du monde, même sans ses anciens partenaires de l’Union soviétique), n’est pas encore connue.

Comme le gouvernement russe l’a dit à maintes reprises, ce qui est en jeu pour la Russie dans cette affaire est «existentiel», à savoir si la Russie continuera ou non d’exister en tant que nation libre, car elle n’acceptera pas de devenir une autre colonie américaine. Cependant, pour l’Amérique, comme le gouvernement américain l’a dit à de nombreuses reprises, ce qui est en jeu est la poursuite de l’hégémonie américaine sur le monde, sinon il n’y aura plus d’hégémonie. Cet objectif fixe du gouvernement américain a été énoncé de plusieurs manières, mais la plus claire de toutes est peut-être celle du président Barack Obama le 28 mai 2014, lorsqu’il s’est adressé aux futurs généraux américains :

Les États-Unis sont et restent la seule nation indispensable. Cela a été vrai pour le siècle passé et ce sera vrai pour le siècle à venir. … L’agression de la Russie contre les anciens États soviétiques inquiète les capitales européennes, tandis que l’essor économique et la portée militaire de la Chine inquiètent ses voisins. Du Brésil à l’Inde, les classes moyennes montantes nous font concurrence et les gouvernements cherchent à avoir davantage leur mot à dire dans les forums mondiaux. … Ce sera la tâche de votre génération de répondre à ce nouveau monde.

Être un «hégémon», c’est être la seule nation indispensable – toutes les autres sont, selon ce point de vue, dispensables. Le gouvernement russe est maintenant mis à l’épreuve pour déterminer s’il acceptera d’être superflu, ou s’il continuera comme il l’a été au moins depuis 1991, en tant que pays libre, pas une simple colonie d’un gouvernement étranger.

Pour que les États-Unis gagnent ce conflit, le monde entier devra accepter le gouvernement américain (c’est-à-dire être un « allié » des États-Unis). Pour que la Russie gagne ce conflit, le gouvernement américain devrait changer ce qui a été son objectif primordial depuis, en fait, le 25 juillet 1945 : l’hégémonie.

REMARQUE : Officiellement, le terme « hégémonie » est simplement synonyme de « domination ». La raison pour laquelle les dictionnaires mentent à ce sujet est la suivante : un terme qui signifie domination sur tous les autres pays véhicule une image hitlérienne, et le gouvernement américain veut éviter d’être considéré comme hitlérien. Le fait est qu’aucun pays ne peut être un hégémon à moins qu’il ne domine tous les autres pays – dirige un empire mondial global (même s’il n’a jamais été officiellement déclaré comme un « empire »). L’usage correct du terme « hégémon » est donc exclusif (« l’hégémon »), et pas simplement un parmi plusieurs (« un hégémon »). Quoi qu’il en soit, Obama a clarifié ce point sans ambiguïté en affirmant que « les États-Unis sont… le seul pays indispensable ». Hitler ressentait la même chose à propos de l’Allemagne. C’est le défi auquel la Russie est confrontée. L’Amérique a idéologiquement changé de camp juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais la Russie reste (et passionnément) antinazie. Donc, si la Russie doit reprendre toute l’Ukraine, et aussi la Lituanie, afin de conserver son indépendance, elle le fera, car la Russie est restée anti-nazie. La réponse de Biden à cela est inconnue.

Le prochain livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse (qui sera bientôt publié) sera AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change. Il s’agit de la façon dont l’Amérique a pris le contrôle du monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front