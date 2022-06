L’ère du monde unipolaire est terminée

Le futur ordre mondial, déjà en marche, sera formé d’États souverains forts. Le navire a navigué. Il n’y a pas de retour en arrière.

Allons droit au but et roulons dans le Top 10 de Poutine de la nouvelle ère, annoncé par le président russe en direct au forum de Saint-Pétersbourg pour le Nord et le Sud.

L’ère du monde unipolaire est révolue.

La rupture avec l’Occident est irréversible et définitive. Aucune pression de l’Occident n’y changera quoi que ce soit.

La Russie a renoué avec sa souveraineté. Le renforcement de la souveraineté politique et économique est une priorité absolue.

L’UE a complètement perdu sa souveraineté politique. La crise actuelle montre que l’UE n’est pas prête à jouer le rôle d’un acteur indépendant et souverain. C’est juste un ensemble de vassaux américains privés de toute souveraineté politico-militaire.

La souveraineté ne peut être partielle. Soit vous êtes un souverain, soit une colonie.

La faim dans les nations les plus pauvres sera sur la conscience de l’Occident et de l’euro-démocratie.

La Russie fournira des céréales aux nations les plus pauvres d’Afrique et du Moyen-Orient.

La Russie investira dans le développement économique interne et la réorientation du commerce vers des nations indépendantes des États-Unis.

Le futur ordre mondial, déjà en marche, sera formé d’États souverains forts.

Le navire a navigué. Il n’y a pas de retour en arrière.

Qu’est-ce que ça fait, pour l’Occident collectif, d’être pris dans un tel ouragan croisé ? Eh bien, cela devient plus dévastateur lorsque nous ajoutons à la nouvelle feuille de route les dernières nouveautés sur le front de l’énergie.

Le PDG de Rosneft, Igor Sechin, à Saint-Pétersbourg, a souligné que la crise économique mondiale prend de l’ampleur non pas à cause des sanctions, mais exacerbée par elles ; L’Europe « commet un suicide énergétique » en sanctionnant la Russie ; les sanctions contre la Russie ont mis fin à la « transition verte » tant vantée, car elle n’est plus nécessaire pour manipuler les marchés ; et la Russie, avec son vaste potentiel énergétique, « est l’arche de Noé de l’économie mondiale ».

De son côté, le PDG de Gazprom, Alexey Miller, est on ne peut plus cinglant sur la forte baisse du flux de gaz vers l’UE en raison du refus et/ou de l’incapacité de Siemens de réparer le moteur de pompage Nord Stream 1 : « Eh bien, bien sûr, Gazprom a été contraint réduire le volume d’approvisionnement en gaz vers l’Europe de plus de 20 %. Mais vous savez, les prix n’ont pas augmenté de plus de 20 %, mais de plusieurs fois ! Par conséquent, je suis désolé si je dis que nous ne nous sentons offensés par personne, nous ne sommes pas particulièrement concernés par cette situation.

Si cette surmultiplication du cadran de la douleur n’était pas suffisante pour précipiter l’Occident collectif – ou l’OTANstan – dans l’hystérie terminale, alors le commentaire acerbe de Poutine sur la possibilité d’autoriser M. Sarmat à présenter sa carte de visite aux « centres de décision à Kiev », ceux qui commandent les bombardements et les meurtres de civils actuels à Donetsk ont ​​définitivement fait l’affaire :

«Quant aux lignes rouges, laissez-moi les garder pour moi, car cela signifiera des actions assez dures sur les centres de décision. Mais c’est un domaine qui ne devrait pas être divulgué à des personnes extérieures à la direction militaro-politique du pays. Ceux qui méritent des actions appropriées de notre part devraient tirer une conclusion pour eux-mêmes – ce à quoi ils pourraient être confrontés s’ils franchissaient la ligne.

Bébé s’il te plaît, arrête de t’effondrer

Alastair Crooke a magistralement décrit comment le zugzwang du collectif West le laisse traîner, hébété et confus. Examinons maintenant l’état des lieux de l’autre côté de l’échiquier, en nous concentrant sur le sommet des BRICS ce jeudi à Pékin.

Autant que l’Initiative Ceinture et Route (BRI), l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), l’Union économique eurasiatique (EAEU) et l’ASEAN, il est maintenant temps pour un BRICS revigoré d’intensifier son jeu. Conjointement, ce sont les organisations/instruments clés qui ouvriront la voie vers l’ère post-unipolaire.

La Chine et l’Inde (qui à elles deux étaient les plus grandes économies du monde pendant des siècles avant le bref interrègne colonial occidental) sont déjà proches et se rapprochent de « l’arche de Noé de l’économie mondiale ».

Le G20 – les otages de l’escroquerie FIRE définie par Michael Hudson qui est au cœur du casino néolibéral financiarisé – s’estompe lentement, tandis qu’un nouveau G8 potentiel monte en puissance : et qui est directement lié à l’expansion des BRICS, l’un des thèmes clés de le sommet de cette semaine. Un BRICS élargi avec une configuration parallèle du G8 est susceptible de dépasser facilement celui centré sur l’Occident en importance ainsi que le PIB par parité de pouvoir d’achat (PPA).

En 2021, les BRICS ont déjà ajouté le Bangladesh, l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Uruguay à sa nouvelle banque de développement (NDB). En mai, lors de débats au niveau du ministère des Affaires étrangères, l’Argentine, l’Égypte, l’Indonésie, le Kazakhstan, le Nigéria, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Sénégal et la Thaïlande ont été ajoutés aux 5 membres du BRICS. Les dirigeants de certaines de ces nations seront connectés au sommet de Pékin.

Les BRICS jouent un jeu complètement différent du G20. Ils visent la base, et il s’agit de « bâtir lentement la confiance » – un concept très chinois. Ils créent une agence de notation de crédit indépendante – loin du racket anglo-américain – et approfondissent un accord sur les réserves de change. La NDB – y compris ses bureaux régionaux en Inde et en Afrique du Sud – a été impliquée dans des centaines de projets. L’avenir nous le dira : un jour, la NDB rendra la Banque mondiale superflue.

Les comparaisons entre les BRICS et le Quad, une concoction américaine, sont idiotes. Quad n’est qu’un autre mécanisme rudimentaire pour contenir la Chine. Pourtant, il ne fait aucun doute que l’Inde marche sur le territoire des funambules, car elle est membre à la fois des BRICS et de Quad, et a pris une décision très malavisée de se retirer du Partenariat économique régional global (RCEP) – le plus grand accord de libre-échange de la planète – optant au lieu d’adhérer au cadre économique américain indo-pacifique (IPEF).

Pourtant, l’Inde, à long terme, habilement guidée par la Russie, est amenée à trouver un terrain d’entente essentiel avec la Chine sur plusieurs questions clés.

Les BRICS, en particulier dans leur version BRICS+ élargie, sont voués à accroître la coopération sur la construction de chaînes d’approvisionnement véritablement stables et d’un mécanisme de règlement pour le commerce des ressources et des matières premières, qui doit inévitablement être basé sur les monnaies locales. Ensuite, la voie sera ouverte pour le Saint Graal : un système de paiement BRICS comme alternative crédible au dollar américain armé et à SWIFT.

Pendant ce temps, un torrent d’investissements bilatéraux de la Chine et de l’Inde dans le secteur manufacturier et des services autour de leurs voisins ne manquera pas de soulever des acteurs plus petits en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud : pensez au Cambodge et au Bangladesh comme des rouages ​​importants dans une vaste roue d’approvisionnement.

Yaroslav Lissovolik avait déjà proposé un concept BEAMS au cœur de cette campagne d’intégration des BRICS, réunissant « les principales initiatives d’intégration régionale des économies BRICS telles que BIMSTEC, EAEU, l’accord de libre-échange ASEAN-Chine, Mercosur et SADC/SACU ».

C’est seulement (BRICS) du rock’n roll

Désormais, Pékin semble désireux de promouvoir « un format inclusif de dialogue couvrant toutes les principales régions du Sud via l’agrégation des plateformes d’intégration régionale en Eurasie, en Afrique et en Amérique latine. À l’avenir, ce format pourrait être élargi pour inclure d’autres blocs d’intégration régionale d’Eurasie, tels que le CCG, l’EAEU et d’autres.

Lissovolik note que la voie idéale à partir de maintenant devrait être « la plus grande inclusion des BRICS via le cadre BRICS+ qui permet aux petites économies qui sont les partenaires régionaux des BRICS d’avoir leur mot à dire dans le nouveau cadre de gouvernance mondiale ».

Avant de s’adresser au forum de Saint-Pétersbourg par vidéo, le président Xi a personnellement appelé Poutine pour lui dire, entre autres, qu’il soutenait la Chine sur tous les thèmes de « souveraineté et sécurité ». Ils ont également, inévitablement, discuté de la pertinence des BRICS en tant que plate-forme clé vers le monde multipolaire.

Pendant ce temps, le collectif West plonge plus profondément dans le maelström. Une manifestation nationale massive de syndicats lundi dernier a paralysé Bruxelles – la capitale de l’UE et de l’OTAN – alors que 80 000 personnes exprimaient leur colère face à l’augmentation constante du coût de la vie ; a appelé les élites à « dépenser de l’argent en salaires, pas en armes » ; et a crié à l’unisson « Arrêtez l’OTAN ».

C’est encore du zugzwang. Les « pertes directes » de l’UE, comme l’a souligné Poutine, provoquées par l’hystérie des sanctions, « pourraient dépasser 400 milliards de dollars par an ». Les revenus énergétiques de la Russie ont atteint des niveaux records. Le rouble est à son plus haut depuis 7 ans face à l’euro.

C’est une explosion que sans doute l’artefact culturel le plus puissant de toute l’ère de la guerre froide – et de la suprématie occidentale -, les éternels Rolling Stones, est actuellement en tournée à travers une UE « prise dans un ouragan croisé ». À chaque concert, ils jouent, pour la première fois en direct, l’un de leurs premiers classiques : « Out of Time ».

Cela ressemble beaucoup à un requiem. Alors chantons tous « Baby baby baby / you’re out of time », comme un certain Vladimir « c’est un gaz, gaz, gaz » Poutine et son acolyte Dmitry « Under My Thumb » Medvedev semblent être les gars qui s’éclatent vraiment à l’arrêt. Ce n’est que du (BRICS) rock’n roll, mais on aime ça.

Pepe Escobar est un journaliste et analyste géopolitique brésilien. Sa chronique « The Roving Eye » pour Asia Times discute régulièrement de la « concurrence multinationale pour la domination sur le Moyen-Orient et l’Asie centrale ». Cet article a été initialement publié sur The Saker.

