PAR L’EXPOSÉ LE 24 JUIN 2022 •

Depuis la mi-mai 2022 environ, vous aurez très probablement entendu ou vu le mot Monkeypox mentionné à plusieurs reprises dans les médias grand public. Apparemment, pour la première fois depuis sa découverte chez l’homme en Afrique il y a plus de 50 ans, le virus de la variole du singe circule simultanément dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil, l’Australie et la majeure partie de l’Europe.

Mais il se trouve que chaque pays où circule prétendument le monkeypox est également un pays qui a distribué l’injection Covid-19 Pfizer à sa population ; à l’exclusion de certains pays d’Afrique où la maladie est endémique depuis une cinquantaine d’années.

L’Organisation mondiale de la santé n’a reçu aucun rapport de monkeypox d’un pays au monde où le vaccin Pfizer n’a pas été administré.

Pourquoi est-ce?

Eh bien, ce n’est certainement pas parce que nous assistons à ce qu’on nous dira bientôt être une deuxième pandémie à frapper le monde au cours des deux dernières années.

C’est parce que nous voyons les conséquences de l’injection à des millions de personnes d’une injection expérimentale d’ARNm qui cause des dommages incalculables au système immunitaire, et les autorités de santé publique se démènent maintenant pour dissimuler le zona induit par le vaccin Covid-19 et l’utiliser comme une opportunité pour faire avancer leur programme technocratique de mise en œuvre de « la grande réinitialisation ».

Cliquez sur l’image ci-dessous et regardez attentivement pour comparer les pays qui ont signalé des cas de monkeypox à l’OMS depuis mai 2022, et quels pays ont distribué l’injection Covid-19 de Pfizer.

Seul pays qui a signalé des cas de monkeypox a également distribué le vaccin Pfizer. Et il n’y a qu’une poignée de pays où le vaccin Pfizer a été administré qui n’ont pas signalé de cas de monkeypox à l’OMS. Le monkeypox humain a été identifié pour la première fois chez l’homme en 1970 en République démocratique du Congo chez un garçon de 9 ans. Depuis lors, des cas humains de monkeypox ont été signalés dans 11 pays africains. Ce n’est qu’en 2003 que la première épidémie de monkeypox en dehors de l’Afrique a été enregistrée, et c’était aux États-Unis.

Ne trouvez-vous pas curieux qu’en l’espace de 50 ans, la variole du singe n’ait jamais vraiment décollé en dehors de quelques pays d’Afrique, mais qu’en moins de deux ans après l’émergence présumée de Covid-19, la variole du singe soit soudainement dans tous les nation occidentale et être médiatisé par les autorités de santé publique, les médias grand public et l’Organisation mondiale de la santé ?

Ne trouvez-vous pas curieux que chaque pays signalant des cas de monkeypox ait également distribué le vaccin Pfizer à sa population ?

Si vous ne le faites pas, nous vous exhortons à cesser de regarder BBC News, car la façon dont le monde vous apparaît est une fiction absolue.

Selon une étude scientifique publiée en 1988, il est pratiquement impossible de faire la distinction entre la variole du singe et la varicelle. Et la varicelle est causée par le virus varicelle-zona, et tout comme son proche parent le virus de l’herpès simplex, il devient un résident à vie dans le corps.

Et comme son autre cousin, l’herpès génital, la varicelle peut rester silencieuse pendant de nombreuses années, se cachant à l’intérieur des cellules nerveuses et peut se réactiver plus tard, causant des ravages sous la forme d’un trouble cutané atroce, le zona, qui est une éruption cutanée brûlante et brûlante.

Ce qu’on vous dit, c’est que la «variole du singe» est en réalité une infection à l’herpès induite par le vaccin Covid-19, un zona, une maladie bulleuse auto-immune et d’autres affections provoquées par un système immunitaire affaibli causé par la vaccination Covid-19.

Selon la base de données du CDC Wonder Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), au 3 juin 2022, le CDC a traité 18 026 rapports relatifs à des infections à l’herpès et au zona qui se sont produites en tant que réactions indésirables aux injections Covid-19.

Pendant ce temps, selon la même base de données VAERS, le CDC n’a reçu que 1 052 rapports concernant des infections à herpès / zona qui se sont produites comme réactions indésirables à tous les vaccins contre la grippe disponibles entre 2008 et 2020.

Ce chiffre à lui seul montre qu’il y a eu une augmentation de 1 614 % des événements indésirables liés à l’herpès/zona à cause des injections Covid-19.

Ce n’est pas parce que plus d’injections Covid-19 ont été administrées. Selon le CDC, 1,7 milliard de vaccins contre la grippe ont été administrés entre 2008 et 2020 (source). Mais selon « Our World in Data », seuls 588,04 millions de vaccins Covid-19 ont été administrés aux États-Unis au 27 mai 2022.

Maintenant que nous connaissons ces chiffres, nous pouvons les utiliser pour calculer le taux d’événements indésirables liés aux infections à herpès/zona pour 1 million de doses administrées. Les résultats sont les suivants :

Les données disponibles montrent que le taux d’événements indésirables liés aux infections herpès/zona pour 1 million de doses d’injection Covid-19 administrées est supérieur de 4 925 % au taux d’événements indésirables liés aux infections herpès/zona pour 1 million de doses de vaccin contre la grippe administrées. Par conséquent, ces données officielles du gouvernement américain prouvent que la vaccination Covid-19 augmente le risque de développer un zona de 4 925 % au moins.

Les documents confidentiels de Pfizer dont la FDA a tenté de retarder la publication de 75 ans énumèrent également une autre affection qui présente des similitudes extrêmes avec la variole du singe : la maladie bulleuse auto-immune.

La condition est cachée dans la longue liste de 9 pages d’événements indésirables d’intérêt particulier à la fin du document reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf de Pfizer.

La maladie bulleuse auto-immune provoque des cloques sur la peau et les muqueuses dans tout le corps. Elle peut affecter la bouche, le nez, la gorge, les yeux et les organes génitaux. Ce n’est pas entièrement compris, mais les «experts» pensent qu’il se déclenche lorsqu’une personne qui a une tendance génétique à contracter cette maladie entre en contact avec un déclencheur environnemental. Il peut s’agir d’un produit chimique ou d’un médicament. Comme l’injection Covid-19 Pfizer ? Ces mêmes documents Pfizer répertorient également les infections virales herpétiques comme des événements indésirables d’un intérêt particulier par rapport à l’injection Covid-19 à ARNm.

Fin février 2021, à peine 2 mois après que le vaccin Pfizer a obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis et au Royaume-Uni, Pfizer a reçu 8 152 rapports relatifs à l’infection par l’herpès, et 18 d’entre eux avaient déjà conduit à un syndrome de dysfonctionnement d’organes multiples.Pourquoi Le vaccin Pfizer est-il à l’origine de toutes ces maladies qui présentent des similitudes remarquables avec la prétendue maladie du monkeypox dont on nous parle tous ? C’est parce qu’il décime le système immunitaire naturel.

Le tableau suivant montre l’efficacité du vaccin Covid-19 parmi la population triple vaccinée en Angleterre selon les données trouvées dans les rapports de surveillance des vaccins COVID-19 de la semaine 3, de la semaine 7 et de la semaine 13 de l’Agence britannique de sécurité sanitaire de 2022 –

montre que l’efficacité du vaccin a chuté de mois en mois depuis au moins le début de 2022, avec l’efficacité la plus faible enregistrée chez les 60-69 ans à un niveau choquant de moins 391 %. Ce groupe d’âge a également connu la plus forte baisse, passant de moins-104,69 % au cours de la semaine 3. Une efficacité vaccinale négative indique des dommages au système immunitaire car l’efficacité du vaccin n’est pas vraiment une mesure de l’efficacité du vaccin Covid-19. Il s’agit d’une mesure de la performance du système immunitaire d’un vacciné par rapport à la performance du système immunitaire d’une personne non vaccinée.

Pourquoi n’est-ce pas une mesure du vaccin Covid-19? Parce que l’injection envahit nos cellules et manipule notre ADN, lui ordonnant de créer des millions de la prétendue protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 d’origine. Le système immunitaire tente alors de débarrasser le corps de ces protéines de pointe et la théorie est qu’il devrait se rappeler de le refaire à l’avenir s’il rencontre un jour le virus SARS-CoV-2.

Donc, si le système immunitaire non seulement ne parvient pas à le faire, mais fait un travail bien pire que le système immunitaire d’une personne non vaccinée, comme le prouvent les données UKHSA ci-dessus, cela signifie que les injections Covid-19 ont endommagé et continuent d’endommager le système immunitaire sur une longue période.

Cela conduit à son tour à des poussées d’infections herpétiques entraînant des affections telles que le zona, la maladie bulleuse auto-immune et le syndrome de dysfonctionnement d’organes multiples, et on vous dit qu’il s’agit de la variole du singe.

Mais on ne vous dit pas seulement cela pour le dissimuler, les autorités l’utilisent également pour faire avancer leur programme technocratique.

Une alliance cachée de dirigeants politiques et d’entreprises a exploité la prétendue pandémie de Covid-19 dans le but de faire s’effondrer les économies nationales et d’ouvrir la voie à l’introduction d’une monnaie numérique mondiale. Ces dirigeants comprennent le président français Emmanuel Macron, le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern et le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson.

« Monkeypox » va leur permettre de réintroduire une campagne de peur et d’imposer de nouvelles restrictions draconiennes, et c’est leur ticket pour la mise en œuvre d’un système d’identité numérique / de crédit social dans lequel les droits humains fondamentaux que nous avons tous pris seront perdus toujours.

Depuis le début de l’année, de nombreux pays ont annoncé leur intention d’étendre la censure en ligne, d’introduire ce qui est en fait des systèmes de crédit social et de mettre en œuvre des identités numériques tout en flottant l’idée d’introduire des monnaies numériques nationales.

Voici une liste d’articles relatifs à quelques exemples –

Le gouvernement britannique lancera le système de crédit social en 2022

Vienne devient également un terrain d’essai pour un système de crédit social à la chinoise

L’Italie annonce le déploiement d’un système de crédit social dystopique ; Les citoyens conformes seront récompensés pour leur « bonne conduite »

Les gouvernements du monde entier travaillent en étroite collaboration pour introduire Digital I.D. & Système de crédit social alors que l’UE accepte d’étendre la censure en ligne avec la « loi sur les services numériques »

Dangers du système d’identification numérique entrant

Si vous voulez savoir le genre de société que les autorités essaient de créer pour vous et vos enfants, alors regardez simplement la Chine.

Ingénierie sociale par le biais des institutions financières : une banque néerlandaise établit un lien entre les dépenses des clients et les émissions de CO2

Quelques jours après la réélection de Macron, la France déploie une identification numérique

Le gouvernement britannique prévoit de lancer une nouvelle technologie d’identification numérique le 22 avril dans le cadre de Dystopian Nationwide Digital Identity Push

Mais pour que cela fonctionne, les autorités, qui ont été infiltrées par les technocrates du Forum économique mondial (source), ont besoin que le public soit de leur côté.

Et ils savent grâce au respect aveugle de la majorité des gens avec les restrictions de Covid-19 au cours des deux dernières années que cela ne sera pas un problème, surtout quand ils ont acheté et payé les médias grand public pour les aider.

Traduction : MIRASTNEWS

