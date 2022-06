Opérations russes en Ukraine (24 juin 2022) : l’encerclement russe se termine sur les forces ukrainiennes – Le nouvel atlas

– Les forces russes encerclent, tuent, capturent ou chassent plus de 2 000 forces ukrainiennes près de Severodonetsk ;

– Les forces ukrainiennes ont reçu l’ordre de se retirer de Severodonetsk ;

– Lysychansk prochainement encerclée ;

– HIMARS désormais aux mains des troupes ukrainiennes, plus en route ;

– Les analystes occidentaux commencent à admettre des limites à l’aide occidentale à l’Ukraine, y compris les livraisons de drones Grey Eagle récemment proposées ; –

Les membres du Congrès américain veulent une formation F-15, F-16 pour les pilotes ukrainiens ;

– Le soutien industriel militaire de l’Ukraine en Occident est surpassé par la Russie ;

La Russie paiera sa dette extérieure en roubles

Poutine signe le décret

Le 23 juin, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur le paiement de la dette en devises étrangères en roubles. En gros, les transactions seront effectuées via un compte en rouble au taux du marché intérieur. Le paiement d’une telle dette de la part de la Russie sera considéré comme une dette « dûment exécutée et payée », même si d’autres pays ne le pensent pas.

En fait, la dette en roubles ne sera pas payée à tous les pays, mais principalement aux pays européens sur la dette en devises. Il convient également de noter que le régime de paiement en roubles est temporaire pour le moment. Le mécanisme est conçu pour résoudre le problème des paiements sur la dette extérieure, auquel la Russie est confrontée chaque mois après l’imposition des sanctions. Des restrictions et des blocages externes sont introduits pour stimuler un défaut technique du pays. Cependant, le nouveau mécanisme peut encore être contesté par les partenaires étrangers en raison de la transition indésirable vers les paiements en roubles.

Le texte du document: «Afin d’exécuter les obligations de la dette publique de la Fédération de Russie libellées en titres d’État, dont la valeur nominale est indiquée en devises étrangères, la Fédération de Russie a le droit d’envoyer une demande à un établissement de crédit non bancaire , qui est le dépositaire central, d’ouvrir un compte de type « I » au nom d’un dépositaire étranger (sans la présence personnelle de son représentant), qui est maintenu en roubles Les obligations sur les euro-obligations de la Fédération de Russie sont reconnues comme dûment exécutées

Le ministre des Finances Anton Siluanov a déclaré que la situation sera similaire au paiement du gaz en roubles. Et les mécanismes fonctionneront selon le même schéma : inscription de la monnaie, changez-la en roubles : faire le calcul, avec les euro-obligations sera le même, seulement dans le sens opposé. Selon le chef du ministère des Finances, le programme permettra d’éviter l’utilisation des infrastructures de règlement occidentales – tous les paiements seront effectués par l’intermédiaire du National Settlement Depository. Auparavant, le chef du ministère des Finances avait déclaré que le refus du ministère américain des Finances de prolonger la licence permettant à la Russie de payer la dette nationale était une « mesure exotique ».

Les bénéficiaires seront les porteurs d’obligations européennes. En gros, c’est la deuxième fois que la Russie essaie de forcer l’Europe à payer en dollars. Par ailleurs, le ministère des Finances de la RF observe de plus en plus de problèmes avec la mise en place des comptes interbancaires. Pour les détenteurs russes, le mécanisme est quelque peu différent, ils recevront des paiements en roubles, mais l’indexation se fera au taux de change. Les étrangers pourront recevoir de l’argent en roubles et les réinvestir dans des actifs en roubles. Les analystes estiment que le régime ne sera pas populaire à l’étranger.

La décision vise à étendre la licence pour payer la dette extérieure, mais déjà au format rouble. Le décret présidentiel fixe légalement cette possibilité. La date limite pour les paiements des euro-obligations russes approche (23-24 juin). Les paiements seront effectués en roubles et le délai de grâce sera de 15 jours au lieu de 30, ce qui devrait être avantageux pour les investisseurs. L’avenir montrera à quel point cette politique est satisfaisante pour les détenteurs de ces obligations.

La « fatigue de l’Ukraine » s’intensifie alors que le boomerang des sanctions ravage les économies occidentales

« Les dirigeants occidentaux peuvent-ils rallier leur peuple pour endurer des sacrifices économiques pour le bien de l’Ukraine – ou est-ce un concours que seul Poutine peut gagner? »

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Le 24 février, l’Occident politique semblait résolument sûr de lui, car il s’attendait à ce que la Russie revienne aux désastreuses années 1990, les perspectives sociales et économiques du pays semblant en lambeaux. Les réserves de change russes ont été volées, les banques coupées de SWIFT, l’espace aérien occidental interdit, tandis que tout ce qui était lié à distance à la Russie et à ses magnifiques contributions civilisationnelles a été effectivement « annulé« . Selon les médias occidentaux, il semblait que la Russie en avait fini. Après tout, le « monde entier » n’était-il pas désormais sans équivoque contre ? Eh bien, peut-être dans l’esprit des dirigeants occidentaux, car ils ont une idée très précise de ce qu’est « le monde ». Le monde actuel n’a pas « le privilège » d’être membre de ce « club d’élite ».

Avec le temps, cependant, l’Occident politique a commencé à perdre sa confiance en soi mal placée. Alors que le régime de Kiev continuait à subir des défaites, et malgré une campagne médiatique massive pour le présenter comme vainqueur, les gens sont devenus moins enthousiastes. Cela s’est aggravé après que les sanctions ont commencé à affecter l’Occident plus que la Russie elle-même. Les dirigeants occidentaux ont tenté de déformer le récit, affirmant que les sanctions n’avaient soi-disant aucun effet boomerang, mais que « l’invasion brutale et non provoquée de la Russie » était la raison des problèmes de chacun. Dans une chronique récente du LA Times, Doyle McManus a décrit son expérience après avoir visité l’Europe. Le chroniqueur était en Italie pour voir comment les sanctions affectaient la vie en Europe :

« Ce n’était pas difficile de trouver les effets. Vous n’êtes pas satisfait des 5 $ le gallon d’essence ? Essayez 8 $. « C’est pénible de remplir le réservoir », gémit mon ami Roberto Pesciani, un enseignant à la retraite. Factures de services publics ? Le coût du gaz naturel est quatre fois plus élevé en Italie qu’aux États-Unis. « Les prix du chauffage sont en hausse. Les prix de l’épicerie sont en hausse. Tout monte », a déclaré Pesciani.

Les inquiétudes vont au-delà de l’inflation. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a récemment averti que le blocus russe sur les exportations de céréales de l’Ukraine pourrait déclencher une guerre mondiale du pain, provoquant la famine en Afrique et une nouvelle vague de migrants se dirigeant vers l’Europe. « Le problème avec les sanctions contre la Russie, c’est qu’elles ne fonctionneront que si elles nous font aussi du mal », a observé Pesciani.

Naturellement, le faux récit de la Russie bloquant les ports ukrainiens doit être maintenu en vie à tout prix. Il y a juste un « petit » problème – il n’existe pas. Habituellement, les dirigeants occidentaux prennent un problème et le gonflent intentionnellement hors de proportion pour maintenir en vie des récits politiques «utiles». Cependant, c’est un mensonge pur et simple. Juste un parmi tant d’autres venant de l’Occident politique. Ce qui est certainement vrai, c’est la crise alimentaire à venir et le chaos qui en résulte, mais les Européens n’ont qu’eux-mêmes à blâmer. Ils se sont effectivement coupés des produits de base russes en imposant des embargos, voire en sanctionnant des tiers, mais en même temps, en se plaignant des pénuries et en essayant de rejeter la faute sur la Russie. Naturellement, c’est un échec. Mais l’Occident politique continue de pousser, voire de blâmer le monde simplement pour avoir tenté d’acquérir de la nourriture et d’autres produits essentiels de la Russie.

McManus poursuit ensuite en expliquant les problèmes auxquels l’UE est confrontée :

« La douleur économique crée des problèmes politiques pour les gouvernements européens – la fatigue de l’Ukraine. « C’est déjà là », m’a dit Nathalie Tocci, directrice de l’Institut italien des affaires internationales. «La douleur est bien plus élevée en Russie, bien sûr, mais notre tolérance à la douleur est plus faible. La question est donc de savoir quelle courbe est la plus raide – la capacité de la Russie à faire la guerre ou notre capacité à endurer la douleur économique. » Le président russe Vladimir Poutine parie qu’il gagnera ce concours. Les sanctions économiques de l’Occident « n’avaient aucune chance de succès dès le début », a-t-il déclaré. ‘Nous sommes un peuple fort et pouvons relever n’importe quel défi.’”

Bien que la notion selon laquelle «la douleur est beaucoup plus élevée en Russie» est au mieux discutable, la Russie peut en effet endurer beaucoup plus. McManus a également mentionné le récent sondage ECFR (European Council on Foreign Relations) dans 10 pays, montrant que les Européens étaient assez pessimistes à propos de l’Ukraine et a ajouté :

« …Macron, Scholz et Draghi ont pris un train de nuit pour Kyiv la semaine dernière pour montrer leur soutien à Zelensky. Il y a quelques semaines à peine, tous les trois sonnaient vacillants sur la guerre. Macron a fait un effort très public pour inciter Poutine à des pourparlers et a déclaré que l’Occident devrait éviter d’essayer « d’humilier » la Russie. Scholz et Draghi ont fait des tentatives plus discrètes pour voir si le dirigeant russe pourrait envisager des négociations. Poutine a repoussé les trois. À un moment donné, il a même refusé de prendre un appel téléphonique de Macron.

« L’Ukraine doit pouvoir gagner », a déclaré Macron. « L’Ukraine fait partie de la famille européenne », a déclaré Scholz. « Le peuple ukrainien défend les valeurs de la démocratie », a déclaré Draghi.

Les trois n’ont pas livré ce que Zelensky voulait le plus : une livraison rapide de nouvelles armes. Mais ils ont approuvé la demande d’adhésion de l’Ukraine à l’UE – une déclaration bienvenue à Kyiv même si elle était presque entièrement symbolique. Le président russe a réagi en coupant immédiatement le flux de gaz naturel vers l’Occident, rappelant qu’il peut infliger des souffrances économiques à ses voisins quand il le souhaite.

La dernière phrase est assez révélatrice de la façon dont les médias de masse occidentaux (ab) utilisent les faits. Le Canada retient actuellement les turbines nécessaires au fonctionnement du « Nord Stream ». Et pourtant, c’est en quelque sorte « la faute de Poutine ». McManus se concentre ensuite sur les États-Unis, posant la question finale et clé :

Même aux États-Unis, l’inflation a érodé le soutien public à la guerre. En avril, un sondage de l’Associated Press a révélé qu’une majorité d’électeurs américains pensaient que les États-Unis devraient imposer des sanctions sévères contre la Russie, même si cela signifie une douleur économique pour les États-Unis. En mai, la majorité avait changé; 51% ont déclaré que la priorité absolue devrait être de limiter les dommages à l’économie américaine. Comme Gideon Rachman du Financial Times l’a noté le mois dernier, la guerre en Ukraine se déroule sur trois fronts – et l’Occident est impliqué sur les trois. « Le premier front est le champ de bataille lui-même », écrit-il. « Le deuxième front est économique. Le troisième front est la bataille des volontés. Le plus grand défi sur ce troisième front pourrait survenir cet automne – lorsque la demande de mazout de chauffage augmentera. Les enjeux seront élevés. Les dirigeants occidentaux peuvent-ils rallier leur peuple pour endurer des sacrifices économiques pour le bien de l’Ukraine – ou est-ce un concours que seul Poutine peut gagner ?

