La guerre en Ukraine fait exploser l’illusion de superpuissance de l’UE

Les dirigeants de la France, de l’Allemagne et de l’Italie se sont rendus conjointement en Ukraine pour tenter de présenter un front européen unifié concernant la guerre russo-ukrainienne. La visite d’une journée était longue sur le plan de la rhétorique mais courte sur le fond : l’unité européenne reste insaisissable.

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février, l’Union européenne a répondu le lendemain par un ensemble de sanctions économiques sans précédent visant à isoler la Russie.

L’UE, qui a été félicitée pour avoir fait preuve de « détermination, d’unité et de rapidité » dans sa réponse à Poutine, aurait été confrontée à un « moment de transformation » qui permettrait au bloc de devenir un « acteur géostratégique » sur la scène mondiale. Un observateur a affirmé que l’UE était devenue « un protagoniste géopolitique de premier plan » et que l’Europe « avait découvert qu’elle était une superpuissance ».

Le 21 mars, moins d’un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les responsables européens ont annoncé un plan ambitieux pour que l’UE atteigne une « autonomie stratégique » visant à placer le bloc de 27 membres sur un pied d’égalité avec la Chine et les États-Unis. L’objectif implicite était de permettre à une UE « souveraine » d’agir indépendamment des États-Unis et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en matière de défense et de sécurité. Ce plan est maintenant en ruine.

Alors que la guerre s’éternise, l’unité européenne s’est effondrée et les efforts visant à transformer l’Union européenne en un super-État européen – les États-Unis d’Europe – ont été révélés pour ce qu’ils sont : des illusions de grandeur.

Les plus grands États membres de l'UE – la France et l'Allemagne – ont cherché à apaiser Poutine aux dépens de la souveraineté ukrainienne. Le président français Emmanuel Macron, le plus fervent partisan de l'autonomie stratégique européenne, insiste sur le fait que Poutine ne doit pas être « humilié » et a même appelé l'Ukraine à faire des concessions territoriales pour aider le dictateur russe à sauver la face.

Pendant ce temps, le Premier ministre allemand Olaf Scholz, pour des raisons qui restent obscures, a obstinément refusé de fournir à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour se défendre contre l’agression russe.

L’apaisement franco-allemand a exaspéré la plupart des membres d’Europe centrale et orientale de l’UE et de l’OTAN. Ils craignent à juste titre que si les prétentions impériales de Poutine ne soient pas stoppées en Ukraine, qu’il les vise ensuite.

Le revanchisme russe et la réponse divisée de l’UE ont produit un changement clair dans l’équilibre des forces du bloc sur les questions de sécurité. La France et l’Allemagne se sont depuis longtemps arrogé le leadership de facto de l’UE – et s’attendent à ce que les autres États membres s’alignent. L’échec de Paris et de Berlin à faire face à l’agression de Poutine a créé un vide au niveau de la direction de l’UE que la Pologne, les États baltes et d’autres anciens pays communistes ont comblé. Un retour au statu quo d’avant-guerre semble peu probable.

L’invasion de l’Ukraine par Poutine a souligné le caractère indispensable des États-Unis et de l’OTAN pour la défense et la sécurité européennes. La France et l’Allemagne, en ne défendant pas les valeurs occidentales les plus élémentaires, ont sapé leur propre fiabilité et fiabilité. On peut s’attendre à ce que d’autres États membres de l’UE s’opposent fermement à tout effort visant à développer une capacité militaire européenne indépendante qui sape l’alliance transatlantique.

Humilier Poutine

Macron et Scholz en particulier ont cherché à plusieurs reprises à accommoder Poutine. Tous deux, par exemple, ont eu de nombreux appels téléphoniques en tête-à-tête avec le dirigeant russe – des appels que d’autres États membres de l’UE ont critiqués comme étant contre-productifs, car de telles conversations pourraient convaincre Poutine qu’il peut mettre fin à la guerre à ses conditions. Après un de ces appels téléphoniques le 13 mai, Scholz a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine mais n’a pas exigé que la Russie retire immédiatement toutes ses troupes du territoire ukrainien.

L’Allemagne, malgré des promesses répétées, n’a toujours pas transféré une seule arme lourde à l’Ukraine, selon le journal allemand Welt am Sonntag. Certains disent que Scholz cherche à gagner du temps. Le magazine d’information allemand Der Spiegel a récemment rapporté que Scholz refuse de prononcer les mots « L’Ukraine doit gagner » parce qu’il pense que l’Ukraine ne peut pas remporter la victoire.

D’autres pensent que la chancelière allemande attend la fin de la guerre pour que l’industrie allemande puisse reprendre ses relations commerciales avec la Russie. Quelle que soit sa motivation, les tergiversations de Scholz ont gravement porté atteinte à la crédibilité de l’Allemagne, selon des experts politiques de tout l’éventail politique. Scholz semble incapable ou peu désireux de considérer, après les leçons de l’apaisement d’Adolf Hitler par la Grande-Bretagne dans les années 1930, que si Poutine gagne en Ukraine, il pourrait ensuite se tourner vers l’Europe.

Pendant ce temps, Macron s’est accroché à sa prétention de transformer l’UE en un super-État souverain. Lors d’un discours au Parlement européen le 9 mai, le président français a appelé à construire une « Europe plus forte et plus souveraine » qui puisse devenir « maître de son destin ». Il a ajouté que la guerre en Ukraine « ne doit pas nous détourner de notre agenda ».

Macron, qui a fourni un soutien militaire à l’Ukraine, a également mis en garde contre l’humiliation de Poutine et a appelé à parvenir à un accord avec la Russie « pour construire de nouveaux équilibres de sécurité » en Europe. Cela a été largement interprété comme un appel à l’Ukraine pour qu’elle fasse des concessions territoriales à Poutine.

Le 3 juin, Macron a réitéré son avertissement concernant l’humiliation de Poutine. S’adressant aux médias français, il a déclaré:

« Nous ne devons pas humilier la Russie afin que lorsque les combats cessent, nous puissions construire une rampe de sortie par la voie diplomatique. Je suis convaincu que le rôle de la France est d’être une puissance médiatrice. »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a répondu :

« Les appels à éviter l’humiliation de la Russie ne peuvent qu’humilier la France. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies. »

Le président polonais Andrzej Duda, dans une interview au journal allemand Bild, a déclaré que les appels téléphoniques avec Poutine ressemblaient à une conversation avec Adolf Hitler :

«Je suis étonné de toutes les discussions qui ont lieu avec Poutine en ce moment. Par le chancelier Scholz, par le président Emmanuel Macron. Ces discussions ne servent à rien. Que font-ils? Ils ne font que légitimer une personne responsable des crimes commis par l’armée russe en Ukraine. Vladimir Poutine. Il en est responsable. Il a pris la décision d’y envoyer les troupes. Les commandants lui sont subordonnés. Quelqu’un a-t-il parlé à Adolf Hitler comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale ? Quelqu’un a-t-il dit qu’Adolf Hitler devait sauver la face ? Que nous devrions procéder de manière à ce que ce ne soit pas humiliant pour Adolf Hitler ?»

John Chipman, directeur de l’Institut international d’études stratégiques basé à Londres, a tweeté :

« La fin de l’exception française. Une fois que vous revendiquez votre rôle principal de médiateur entre le bien et le mal, les jours de grandeur sont révolus. »

« ‘Sauver la face’ est un objectif diplomatique faible ; Poutine peut assumer personnellement la responsabilité de son visage. »

« L’humiliation : une peine légère pour les crimes de guerre. »

Intérêts nationaux

Certains observateurs ont émis l’hypothèse que l’obsession de Macron pour l’humiliation de Poutine découle d’une mauvaise compréhension du traité de Versailles de juin 1919, qui a officiellement mis fin à la Première Guerre mondiale. L’orthodoxie de longue date a soutenu que les conditions imposées à l’Allemagne étaient humiliantes et alimentaient le sentiment nationaliste qui a conduit à la montée d’Adolf Hitler et à la Seconde Guerre mondiale, mais les chercheurs contemporains ont contesté ce récit : le traité de Versailles, disent-ils, n’était pas assez dur pour l’Allemagne.

D’autres soupçonnent Macron et Scholz de rechercher un nouveau Concert de l’Europe à la manière du XIXe siècle dans lequel la France, l’Allemagne et la Russie s’accordent pour diviser l’Europe en sphères d’influence. Un tel accord transformerait vraisemblablement l’Ukraine en un État vassal de la Russie.

D’autres encore pensent que la France et l’Allemagne sont principalement concernées par la protection des intérêts commerciaux et financiers nationaux en Russie.

Le membre allemand du Parlement européen Reinhard Butikofer a noté :

« Alors que les partisans de la ligne dure de Moscou se demandent si l’Europe « survivra » à la crise actuelle, le président Macron déclare : « Nous ne devons pas humilier la Russie ». Macron ne semble pas se rendre compte que défendre l’Ukraine contre l’agression russe, c’est aussi défendre la sécurité commune de l’Europe. Poutine veut plus que dominer l’Ukraine. Macron voit les intérêts de la France découplés de ceux de l’Europe centrale et orientale. »

Le commentaire de Butikofer va au cœur du problème : les intérêts nationaux comptent toujours. L’un des mythes fondateurs de l’UE est que la souveraineté nationale est un concept dépassé et que les intérêts nationaux des 27 États membres de l’UE peuvent être subsumés sous un nouvel «intérêt européen». La guerre en Ukraine et les réponses divergentes qui y ont été apportées ont prouvé que les intérêts nationaux comptent toujours et continueront de le faire.

Le Premier ministre letton Krisjanis Kariņs, dans une interview avec Politico, a affirmé que la seule façon de parvenir à une paix et une sécurité durables en Europe est que la Russie perde la guerre en Ukraine :

« Le problème, c’est que certains de mes collègues ont une fausse croyance… la paix à tout prix. La paix à tout prix, c’est ce que nous faisons depuis 20 ans avec Poutine. La paix à tout prix signifie que Poutine gagne. On finit par perdre. Maintenant, dans l’intérêt de l’Allemagne, de la France et de l’Italie et de tous les autres, si nous voulons vraiment la sécurité en Europe, la Russie doit perdre, elle doit enfin réaliser qu’elle ne peut pas fonctionner de cette manière. Et collectivement, nous avons la capacité de faire en sorte que cela se produise. »

Relations transatlantiques

Pendant ce temps, le transatlantisme connaît un regain de popularité. Une nouvelle enquête menée par Globsec, un groupe de réflexion basé à Bratislava, a trouvé un large soutien (79 %) dans neuf pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Tchéquie, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour le rôle de l’OTAN comme garant de la sécurité.

L’enquête a également révélé une croissance significative de la perception des États-Unis en tant que partenaire stratégique par les pays d’Europe centrale et orientale. En Pologne, par exemple, ces perceptions sont passées de 54 % en 2021 à 73 % en 2022. En revanche, les perceptions polonaises de l’Allemagne en tant que partenaire stratégique ont chuté de 48 % en 2021 à 27 % en 2022.

« La perception que les États-Unis sont un partenaire stratégique a grimpé de 10 points de pourcentage depuis 2021 », selon le rapport. « Washington est désormais considéré comme un allié clé de l’OTAN par 3/4 des personnes interrogées dans la région CEE. »

L’analyste allemand Marcel Dirsus a noté:

« Sans le soutien américain, l’Ukraine serait déjà finie. Des pays comme l’Allemagne et la France ont rendu l’autonomie européenne encore plus difficile parce que personne à l’est de l’Oder ne leur fait confiance pour passer quand les choses deviennent difficiles…. »

« À quoi bon plus de chars allemands en Pologne ou en Estonie si ni eux ni la Russie ne pensent que Berlin serait prêt à les utiliser pour défendre Varsovie ou Tallinn ? »

« Je doute fort que les Européens centraux qui étaient déjà sceptiques quant à l’autonomie ou à la souveraineté européenne ou quelle que soit la phrase du jour regardent Macron et Scholz et pensent que le moment est venu de s’appuyer davantage sur Paris et Berlin. Si quoi que ce soit, ils doubleront sur l’Amérique. »

L’analyste polonais Konrad Muzyka est d’accord :

« L’Ukraine a montré que la France et l’Allemagne ne sont pas disposées à augmenter les coûts de la Russie pour son attaque contre l’Ukraine. Paris et l’Allemagne ne veulent pas envoyer de matériel en Ukraine, qu’est-ce qui fait croire que ses soldats vont mourir pour Tallinn, Vilnius, Riga ou Varsovie ? »

L’expert américain en politique étrangère Elliot Cohen a conclu :

« Le président Macron continue, perversement, de parler de sortie de guerre, d’inclure des garanties européennes de sécurité pour l’Ukraine. Pourquoi diable un Ukrainien penserait-il que la France ou l’Allemagne pourraient ou voudraient se battre en leur nom ? C’est de la vanité, pas de l’esprit d’État, au travail. »

Rhétorique contre Substance

Le 16 juin, Macron, Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi, rejoints par le président roumain Klaus Iohannis, sont arrivés dans la capitale ukrainienne Kyiv pour la première fois depuis le début de la guerre. La visite visait apparemment à dissiper les critiques sur la désunion européenne et le soutien incohérent à l’Ukraine.

Les dirigeants ont promis que l’UE ne forcerait pas l’Ukraine à se rendre ou à céder du territoire pour mettre fin à la guerre. « L’Ukraine choisira la paix qu’elle veut », a déclaré Draghi. « Toute solution diplomatique ne peut être séparée de la volonté de Kyiv, de ce qu’elle juge acceptable pour son peuple. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons construire une paix juste et durable. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également été invité à assister au sommet du G7 qui se tiendra en Allemagne du 26 au 28 juin et au sommet de l’OTAN à Madrid du 29 au 30 juin.

Les trois dirigeants ont exprimé leur soutien à l’octroi à l’Ukraine du statut de candidat à l’adhésion à l’UE, mais Macron a souligné que ce statut serait accompagné d’une « feuille de route » qui comprendrait des « conditions ». Auparavant, Macron, Scholz et Draghi avaient tous déclaré que la candidature de l’Ukraine à l’UE pourrait prendre des décennies.

Le député allemand Norbert Röttgen a critiqué le voyage de Scholz en Ukraine comme une mise en scène politique :

« Le chancelier Scholz a créé de grandes attentes pour son voyage en Ukraine. Il ne les a pas remplies avec le « oui » à l’adhésion à l’UE et l’invitation au sommet du G7. L’Ukraine a besoin d’une aide rapide maintenant, nous le devons. L’adhésion à l’UE est une question de décennies. »

L’analyste européen David Herszenhorn, écrivant pour Politico, a noté :

« Malgré la rhétorique encourageante, le trio de dirigeants – représentant les pays les plus grands, les plus riches et les plus puissants de l’UE – n’a annoncé aucune nouvelle aide militaire ou financière spectaculaire à l’Ukraine, qui pourrait contribuer à faire basculer la guerre en faveur de Kyiv. »

« En revanche, le président américain Joe Biden a annoncé mercredi un soutien supplémentaire de 1 milliard de dollars à l’Ukraine…. »

« Alors que l’Ukraine s’est efforcée d’obtenir le statut de candidat, cette désignation à elle seule offre peu d’indications sur le moment ou même si l’Ukraine deviendrait officiellement membre…. »

« De nombreux responsables et diplomates de l’UE ont déclaré qu’il était difficile d’imaginer que l’Ukraine fasse beaucoup de progrès vers une adhésion réelle tant qu’elle ne sera plus en guerre, et Macron a déclaré que le processus global pourrait prendre une décennie ou plus. »

Les correspondants Guy Chazan, Roman Olearchyk et Amy Kazmin, écrivant pour le Financial Times, ont conclu :

« Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre italien Mario Draghi n’ont pas seulement eu des mots chaleureux pour l’Ukraine, ils ont également soutenu sa candidature à l’UE. »

« Mais une fois l’euphorie passée, certains Ukrainiens se sont demandé si la visite des trois dirigeants, auxquels s’était également joint le président roumain Klaus Iohannis, ne marquait pas un triomphe de la cérémonie sur le fond. »

« Andriy Melnyk, ambassadeur d’Ukraine à Berlin, a résumé l’ambivalence. L’adhésion de l’Ukraine à l’UE est loin dans le futur, a-t-il déclaré à la télévision allemande ZDF. « Mais en ce moment, ce dont nous avons besoin, c’est de survivre », a-t-il déclaré. « Et pour cela, nous avons besoin d’armes lourdes. » »

« Quiconque espérait que cette visite briserait l’impasse dans la livraison d’un tel kit aura été déçu. La seule nouvelle promesse est venue de Macron, qui a déclaré que la France fournirait six obusiers César supplémentaires, en plus des 12 qu’elle a déjà donnés à l’Ukraine…. »

« La question des armes continue de peser sur les relations entre l’Ukraine et ses alliés. Le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak a tweeté plus tôt ce mois-ci que l’Ukraine avait besoin de 1 000 obusiers, 300 lance-roquettes multiples, 500 chars, 2 000 véhicules blindés et 1 000 drones pour atteindre la parité avec la Russie et « mettre fin à la guerre ». L’équipement que les pays occidentaux se sont engagés à fournir jusqu’à présent est loin d’être suffisant. »

Commentaire d’experts

L’analyste irlandaise Judy Dempsey, dans un article – « German Ambiguity Is Deciding Ukraine’s Future » – publié par le groupe de réflexion bruxellois Carnegie Europe, a écrit que le retard de Scholz dans l’envoi d’armes lourdes à l’Ukraine nuisait aux chances de Kyiv de préserver sa souveraineté, et que cela nuisait à la réputation de l’Allemagne dans toute l’Europe :

« La position de Scholz révèle un manque de leadership et avec lui un manque de conviction et de cohérence. Il s’agit aussi d’une peur de contrarier le Kremlin. Les élites politiques allemandes qui se sont formées pendant la guerre froide ne veulent pas renoncer à leurs relations commerciales et politiques particulières avec Moscou. Ils sont toujours réticents à accepter les motivations de la Russie en Géorgie, en Syrie, en Biélorussie et maintenant en Ukraine. »

« Ces motifs concernent le positionnement de la Russie pour remodeler l’ordre européen de l’après-guerre froide. Plus Scholz continue son ambiguïté envers l’Ukraine, plus il est probable que Poutine utilisera le chancelier allemand et le président français Emmanuel Macron pour pousser l’Ukraine à un compromis et finalement changer l’architecture de sécurité de l’Europe. »

« En pratique, cela aurait des conséquences dévastatrices pour la relation transatlantique que Poutine cherche depuis longtemps à affaiblir. Cela diviserait l’Europe. Dans l’état actuel des choses, la Pologne et les États baltes se méfient profondément des relations de la France et de l’Allemagne avec Poutine. Ils sont également frustrés que Paris et Berlin ne prennent pas au sérieux l’agenda impérialiste russe. »

« Au-delà de l’Ukraine, l’ambiguïté de Scholz fait mal à toute l’Europe. Poutine n’hésitera pas à l’exploiter militairement et politiquement. »

L’ancien chef du MI6 John Sawers, dans un article – « Macron joue un jeu risqué sur l’Ukraine » – publié par le Financial Times, a averti que l’insistance du président français pour que Poutine ne soit pas humilié pourrait conduire à un cessez-le-feu prématuré qui verrouille les gains russes :

« L’Occident a deux objectifs dans la guerre en Ukraine : maintenir la souveraineté ukrainienne et dissuader la Russie de toute attaque similaire contre des pays européens à l’avenir. »

« Cependant, les combats dans la région du Donbass sont horribles et il est tentant de soutenir toute initiative qui y mettrait fin. Sans surprise, il y a eu des appels à une initiative de paix rapide, tandis que le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était important de ne pas « humilier » la Russie à propos de son invasion – une remarque qui a suscité une réponse glaciale du chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. »

« Le problème est qu’un cessez-le-feu maintenant verrouillerait les gains militaires de la Russie sur le terrain. Il n’y a aucune raison de penser que Vladimir Poutine accepterait de se retirer…. »

« Si un autre cycle de diplomatie européenne laisse à nouveau la Russie assise sur ses gains militaires en Ukraine, alors Poutine retrouvera sa force politique dans son pays et se sentira habilité à lancer de nouvelles aventures militaires à l’avenir. Les Ukrainiens veulent continuer à se battre et ils ont besoin de notre soutien continu – des armes de pointe et des sanctions toujours plus sévères contre la Russie. Cela signifie encore plusieurs mois de combats horribles. Mais un cessez-le-feu prématuré aidera Poutine à arracher la victoire aux mâchoires de la défaite. Aucun dirigeant occidental ne devrait être son facilitateur. »

Le politologue autrichien Ralph Gert Schöllhammer, dans un article — « Pourquoi l’Europe couvre son soutien à l’Ukraine » — publié par le Wall Street Journal, a fait valoir que Paris et Berlin craignaient qu’une UE avec l’Ukraine ne conduise à un axe concurrent Varsovie-Kyiv :

« Malgré les ambitions supranationales de l’UE et de ses partisans les plus ardents, les intérêts nationaux dominent toujours les calculs politiques des États membres. Pour Paris et Berlin, la crise ukrainienne n’est pas seulement une question de sécurité, elle pourrait également déterminer la future répartition du pouvoir de l’UE. »

« Les postes les plus prestigieux de l’UE sont occupés par des politiciens d’Europe occidentale, reflétant un déséquilibre de pouvoir entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest, de Mme von der Leyen (Allemagne) et présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde (France) à la haute représentante de la Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell (Espagne) et le président du Conseil européen, Charles Michel (Belgique). Les gouvernements d’Europe de l’Est ont clairement indiqué que ce statu quo est de plus en plus inacceptable pour eux, et la guerre en Ukraine leur a donné une confiance supplémentaire pour le changer. »

« L’UE est construite autour de l’Allemagne et de la France, et les deux États ont jalousement gardé leur position de décideurs ultimes en Europe. Les décideurs politiques des deux pays sont conscients qu’une UE avec l’Ukraine pourrait conduire à un axe concurrent Varsovie-Kyiv, ce que ni la France ni l’Allemagne ne veulent. L’Ukraine est politiquement et culturellement plus proche de la Pologne que de l’Allemagne, ce qui signifie que la puissance allemande dans l’UE pourrait être considérablement réduite et remplacée par une influence croissante de l’Europe de l’Est. »

« Ces pensées peuvent sembler cyniques à la lumière de la lutte héroïque de l’Ukraine et de son peuple, mais ce serait une erreur de croire que la politique de puissance a été remplacée par des idéaux universellement partagés. »

L’expert européen Stefan Auer, dans un article d’opinion intitulé « Le combat de l’Ukraine pour la liberté expose ‘l’Europe souveraine’ comme une illusion » publié par le Financial Times, a écrit que les Européens centraux comprennent mieux que la France ou l’Allemagne le lien entre l’indépendance nationale et la sécurité :

« L’indignation commune suscitée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie a d’abord renforcé l’unité européenne. Mais les défis que la guerre a générés semblent renforcer la désunion européenne. Les États d’Europe centrale et orientale, à l’exception notable de la Hongrie, soutiennent fermement la lutte de l’Ukraine pour l’intégrité territoriale, tandis que l’Allemagne, la France et l’Italie cherchent des moyens d’accommoder la Russie. »

« Pour l’UE, le retour de la souveraineté est inattendu. L’intégration européenne aurait rendu les États-nations de plus en plus obsolètes. Le dialogue, et non les menaces de violence, soutiendrait la paix…. »

« Plutôt que des ennemis, les Européens pensaient avoir des partenaires, des concurrents ou au pire des rivaux. L’invasion russe de l’Ukraine a forcé une réévaluation brutale de ce point de vue…. »

« C’était autrefois un truisme que la France avait besoin de l’UE pour cacher sa faiblesse, tandis que l’Allemagne en avait besoin pour cacher sa force. En ce qui concerne la Russie, on pourrait dire que l’Allemagne utilise la faiblesse relative de l’UE pour justifier sa propre inaction…. »

« Mais lorsqu’il s’agit d’aider l’Ukraine dans la guerre elle-même, ce sont les capitales nationales qui comptent, pas Bruxelles. Ce que Moscou veut et que de nombreux partisans occidentaux de Poutine semblent prêts à accepter, c’est la division de l’Europe en sphères d’influence. Cela rappelle la pensée Grossraum articulée par le juriste de la couronne de l’Allemagne nazie, Carl Schmitt : une théorie des grands espaces économiques contrôlés par les grandes puissances…. »

« Le chancelier allemand Olaf Scholz fait écho à ces arguments lorsqu’il déclare que « la Russie ne doit pas gagner cette guerre », plutôt que de prôner sans ambiguïté une victoire ukrainienne. C’est aussi logique qu’insensé. Là où il n’y a pas d’ennemis, il ne peut y avoir de vainqueurs. »

« En revanche, les dirigeants d’Europe centrale et orientale n’ont pas peur de combiner le langage des valeurs avec la politique de puissance. Les visions de paix française et allemande impliquent des concessions territoriales ukrainiennes. De telles idées sont imprudentes et ne garantiront pas la sécurité de l’Europe ou de l’Ukraine. Une Europe souveraine ne doit pas être poursuivie aux dépens de la souveraineté ukrainienne…. »

« En fait, pour que l’Europe ait un avenir dans la liberté, l’Ukraine doit gagner cette bataille déterminante de notre époque. Les perdants ne seront pas seulement la Russie de Poutine. La défaite de l’impérialisme russe devrait enfin mettre fin aux délires franco-allemands, qu’ils visent une Europe souveraine ou post-nationale. »

L’analyste allemand Ulrich Speck, dans un essai – « La guerre d’Ukraine et la renaissance de l’OTAN » – publié par le journal suisse Neue Zürcher Zeitung, a conclu que les actions de Macron et de Scholz ont cimenté l’OTAN, et non l’UE, en tant que pierre angulaire de l’Union européenne. Sécurité:

« Trois développements ont catapulté l’OTAN au centre des événements. »

« Premièrement : l’attaque ouverte de la Russie contre l’Ukraine en février 2022. Cette fois, non seulement les Européens du Centre-Est, mais aussi les Européens de l’Ouest et les Nord-Américains ont été choqués par la violation de toutes les normes sur lesquelles repose l’ordre de paix européen : une guerre d’agression ouverte. et la conquête avec d’innombrables atrocités et crimes de guerre. Il est donc clair que Poutine est prêt à mettre en œuvre son projet d’un nouvel empire russe, même à grands frais. Il est également clair que s’il réussit, il ne s’arrêtera probablement pas à l’Ukraine. »

« La deuxième raison de la renaissance de l’OTAN est que les États-Unis remplissent leur rôle de leadership classique dans l’alliance occidentale. Pour l’administration Biden, la relance des alliances est au centre de la politique étrangère : une coopération étroite avec les alliés est considérée comme offrant un avantage décisif sur la Chine et la Russie, ce qui lui permet de faire face aux challengers autocratiques en « position de force ». »

« La troisième raison est que les dirigeants de l’UE, la France et l’Allemagne, ont été très réticents à réagir à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Alors que les États-Unis progressaient de manière décisive sur les livraisons d’armes et les sanctions, flanqués d’une Grande-Bretagne résolument agissante, il semblait que Paris et Berlin espéraient jusqu’au dernier pouvoir faire changer d’avis le président russe. Tous deux sont réticents à fournir des armes à l’Ukraine, et ils sont plus susceptibles de jouer le jeu que de prendre les devants en matière de sanctions. Le fait que Macron et Scholz ne soient pas à Kyiv depuis le début de la guerre souligne la distance qu’ils entretiennent avec l’Ukraine. »

« Avec cette attitude, Berlin et Paris se sont discrédités aux yeux des Européens du Centre-Est et des Scandinaves en tant que partenaires fiables en cas de menace russe. Plus que jamais, l’Europe de l’Est et du Nord s’appuiera sur les États-Unis et la Grande-Bretagne – c’est-à-dire sur l’OTAN – pour la politique de sécurité. »

« Cela signifie qu’il n’y a pas d’alternative à l’OTAN – du moins tant que la Russie adopte une position révisionniste, ne respecte pas les frontières et ne reconnaît pas la réorganisation de la région après la fin de la guerre froide. La leçon de l’expérience actuelle est que seuls les États-Unis sont capables de tenir la Russie en échec. Le véhicule pour cela reste l’OTAN, qui n’a pas survécu à elle-même, mais qui est plus importante en tant que noyau de la politique de sécurité d’un Occident libre qu’elle ne l’a été pendant des décennies. »

Soeren Kern est Distinguished Senior Fellow du Gatestone Institute et analyste senior pour les relations transatlantiques au Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group, basé à Madrid. Cet article a été initialement publié sur Gatestone Institute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

