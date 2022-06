L’Ukraine n’est pas une guerre par procuration. C’est une guerre de la CIA pour lancer la Troisième Guerre mondiale.

Des responsables occidentaux admettent que l’Ukraine grouille de personnel de la CIA

Par Caitlin Johnstone

26 juin 2022 : Information Clearing House — Le New York Times rapporte que l’Ukraine regorge de forces spéciales et d’espions des États-Unis et de ses alliés, ce qui semblerait contredire les rapports antérieurs selon lesquels le cartel du renseignement américain a du mal à obtenir des informations sur ce qui se passe sur le terrain en Ukraine.

Cela mettrait aussi, évidemment, le dernier clou dans le cercueil de l’affirmation selon laquelle il ne s’agit pas d’une guerre par procuration américaine.

Dans un article intitulé « Commando Network Coordinates Flow of Weapons in Ukraine, Officials Say« , des responsables occidentaux anonymes nous informent de ce qui suit par l’intermédiaire de leurs sténographes du New York Times :

Alors que les troupes russes poursuivent une campagne acharnée pour s’emparer de l’est de l’Ukraine, la capacité de la nation à résister à l’assaut dépend plus que jamais de l’aide des États-Unis et de ses alliés – y compris un réseau furtif de commandos et d’espions se précipitant pour fournir des armes, des renseignements et formation, selon des responsables américains et européens. Une grande partie de ce travail se déroule en dehors de l’Ukraine, dans des bases en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne, par exemple. Mais alors même que l’administration Biden a déclaré qu’elle ne déploierait pas de troupes américaines en Ukraine, certains agents de la CIA ont continué à opérer secrètement dans le pays, principalement dans la capitale, Kyiv, dirigeant une grande partie des énormes quantités de renseignements que les États-Unis partagent avec les forces ukrainiennes, selon des responsables actuels et anciens. Dans le même temps, quelques dizaines de commandos d’autres pays de l’OTAN, dont la Grande-Bretagne, la France, le Canada et la Lituanie, ont également travaillé à l’intérieur de l’Ukraine.

Certains membres du personnel de la CIA ont continué à opérer secrètement en Ukraine, principalement à Kyiv, dirigeant une grande partie des renseignements que les États-Unis partagent avec les forces ukrainiennes, selon des responsables actuels et anciens. https://t.co/4VWdybmome – Le New York Times (@nytimes) 25 juin 2022

La révélation que la CIA et les forces spéciales américaines mènent des opérations militaires en Ukraine dément en effet l’insistance de l’administration Biden au début de la guerre sur le fait qu’il n’y aurait pas de bottes américaines sur le terrain en Ukraine, et l’aveu que les puissances de l’OTAN sont tellement impliquées dans des opérations contre une superpuissance nucléaire signifie que nous sommes plus proches d’un échange nucléaire que quiconque ne devrait être à l’aise.

Cette nouvelle ne devrait surprendre personne qui sache quoi que ce soit sur le comportement habituel du cartel du renseignement américain, mais il est intéressant de noter qu’elle contredit ce que le même New York Times nous a dit il y a à peine trois semaines.

« Les agences de renseignement américaines ont moins d’informations qu’elles ne le souhaiteraient sur les opérations de l’Ukraine et ont une bien meilleure image de l’armée russe, de ses opérations prévues et de ses succès et échecs », nous a déclaré le NYT plus tôt ce mois-ci. « Les responsables des ÉTATS-UNIS ont déclaré que le gouvernement ukrainien leur avait donné peu de briefings ou de détails classifiés sur leurs plans opérationnels, et les responsables ukrainiens ont reconnu qu’ils n’avaient pas tout dit aux Américains.

Il semble peu probable que les agences de renseignement américaines aient du mal à obtenir des informations sur ce qui se passe dans un pays où elles-mêmes se trouvent physiquement. Moon of Alabama a théorisé à l’époque que cette ligne ridicule « Nous ne savons pas ce qui se passe dans notre propre guerre par procuration » était poussée pour donner aux États-Unis un déni plausible des échecs de l’Ukraine sur le champ de bataille, qui n’ont fait qu’empirer depuis lors.

Alors pourquoi nous disent-ils tout cela maintenant ? Eh bien, il se pourrait que nous soyons amenés à accepter un rôle de plus en plus direct des États-Unis et de leurs alliés en Ukraine.

Hawks en avril : n’appelez pas cela une guerre par procuration ! Hawks in May : Bien sûr, c’est une guerre par procuration ! Hawks in Juin : Ce n’est pas leur guerre, c’est notre guerre ! – Daniel Larison (@DanielLarison) 20 juin 2022

L’autre jour, Daniel Larison d’Antiwar a tweeté : « Hawks in April : N’appelez pas ça une guerre par procuration ! Hawks in May : Bien sûr, c’est une guerre par procuration ! Hawks en Juin : Ce n’est pas leur guerre, c’est notre guerre !

C’est en effet exactement comme ça que ça s’est passé. En avril, le président Biden a déclaré à la presse que l’idée qu’il s’agissait d’une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie n’était « pas vraie » et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré « Ce n’est pas le cas, c’est clairement le combat de l’Ukraine » lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une guerre par procuration. . Les grands médias présentaient encore cette affirmation comme une simple « accusation » du gouvernement russe, et les spinmeisters de l’empire réprimandaient régulièrement quiconque utilisait ce terme au motif qu’il privait les Ukrainiens de leur « agence ».

Puis le mois de mai est arrivé et tout d’un coup, le New Yorker nous a dit sans équivoque que les États-Unis étaient dans « une guerre totale par procuration avec la Russie » et des faucons comme le membre du Congrès américain Seth Moulton ont dit des choses comme : « Nous ne sommes pas seulement en guerre contre soutenir les Ukrainiens. Nous sommes fondamentalement en guerre, bien qu’un peu par procuration, avec la Russie, et il est important que nous gagnions.

Et maintenant, ici en juin, nous avons des faucons de guerre comme Max Boot qui sortent et disent qu’il s’agit en fait de la guerre américaine, et qu’il est donc important pour les États-Unis d’intensifier considérablement la guerre afin d’infliger aux Russes des « pertes dévastatrices ».

We need to understand that this isn’t their war in Ukraine—it’s our war—and we need to do more to defeat Russia’s attack on the West. Speaking on @Morning_Joe about the subject of my new @PostOpinions column: https://t.co/URNFXiKo1o pic.twitter.com/jG1VZChRth — Max Boot 🇺🇦 (@MaxBoot) June 20, 2022

Ainsi, l’idée auparavant impensable que les États-Unis sont en guerre avec la Russie a été progressivement normalisée, la chaleur étant montée si lentement que la grenouille ne remarque pas qu’elle est bouillie vivante. Si cette idée peut être suffisamment normalisée, le consentement du public pour de plus grandes escalades sera probablement obtenu, même si ces escalades sont extrêmement psychotiques.

Photo d’archive de soldats ukrainiens

En mars dernier, lorsque j’ai dit que la seule « agence » dont disposait l’Ukraine dans ce conflit était celle du renseignement central, les loyalistes de l’empire m’ont sauté à la gorge. Ils ne pouvaient pas croire que je disais quelque chose d’aussi mauvais et malfaisant. Maintenant, on leur a dit que la Central Intelligence Agency menait effectivement des opérations et dirigeait les renseignements sur le terrain en Ukraine, mais je doute d’une manière ou d’une autre que cela suscitera une quelconque introspection de leur part.

Des hélicoptères Mi-17V-5 fournis par les États-Unis repérés en Ukraine

Image de fichier.

L’un des hélicoptères militaires Mi-17V-5 fournis par les États-Unis aux forces de Kiev a été repéré en Ukraine pour la première fois.

Le 26 juin, des sources ukrainiennes ont partagé une photo de l’hélicoptère de fabrication russe avec le drapeau et les inscriptions ukrainiennes survolant une partie non précisée du pays. L’hélicoptère était armé de deux lanceurs B8V20, chacun pouvant être chargé avec jusqu’à 20 roquettes S-8.

Entre mars et juin, les États-Unis se sont engagés à fournir à l’Ukraine 19 hélicoptères Mi-17V-5. Les hélicoptères en question ont été initialement achetés à la Russie pour l’armée afghane. Après la prise de contrôle des talibans en 2021, les États-Unis ont suspendu la livraison des hélicoptères à l’Afghanistan.

Les États-Unis espèrent que les hélicoptères aideront les forces de Kiev face à l’armée russe, qui mène une opération spéciale en Ukraine depuis fin février.

En avril, le Service fédéral russe de coopération militaro-technique (FSVTS) a émis une protestation en réponse à la décision des États-Unis.

« Le FSVTS russe exprime une protestation contre tout transfert illégal d’armements et d’équipements militaires d’origine russe, y compris des hélicoptères, fournis par Rosoboronexport dans le cadre d’un important contrat avec le Pentagone, signé en 2011, vers l’Ukraine », a déclaré le FSVTS dans un communiqué publié le 27 avril.

Le Mi-17V-5 est la version d’exportation du Mi-8MTV-5. L’hélicoptère de transport utilitaire militaire est propulsé par deux turbomoteurs Klimov et équipé d’une rampe de chargement à la place des portes à clapet ainsi que d’une porte supplémentaire et d’un nouveau « nez de dauphin ».

Les forces de Kiev utiliseront probablement les hélicoptères Mi-17V-5 fournis par les États-Unis pour déplacer des troupes et du matériel depuis et vers les lignes de front. Les hélicoptères, qui ne sont pas équipés de systèmes d’alerte ou de protection active, sont très vulnérables. Ils n’auront probablement aucun impact réel sur le champ de bataille.

« Il faut montrer qu’on est plus durs que Poutine » : les dirigeants du G7 proposent en plaisantant de recréer la photo du président russe à cheval

« Nous devrions leur montrer nos pectoraux », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Au premier plan (de gauche à droite), le Premier ministre britannique, Boris Johnson ; le président américain Joe Biden ; Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron au sommet du G7 à Elmau, en Allemagne, le 26 juin 2022. Kenny Holston/AP

L’absence du président russe Vladimir Poutine au sommet du G7 n’a pas empêché les dirigeants réunis lors de l’événement de haut niveau de rappeler le président à plusieurs reprises.

Bien que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ait indiqué ce dimanche sur son compte Twitter que les enjeux clés de la première session du sommet seront l’inflation, la durabilité et les chaînes d’approvisionnement, la rencontre entre les dirigeants de l’Allemagne, du Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ainsi que le président du Conseil européen, Charles Michel, ont démarré de manière informelle.

« Avec ou sans veste ? », a demandé le Premier ministre britannique Boris Johnson en s’asseyant à table. « Faut-il se déshabiller ? », a de nouveau demandé Johnson aux journalistes, bien que son homologue canadien, Justin Trudeau, leur ait suggéré d’attendre que leur photo soit prise.

« Nous devons montrer que nous sommes plus durs que Poutine », a insisté le dirigeant britannique, auquel Trudeau a proposé d’organiser une balade à cheval torse nu, faisant référence à des photos montrant le président russe à cheval sans chemise.

Faite en plaisantant, la proposition a semblé encourager le Premier ministre britannique. « Il faut leur montrer nos pectoraux », s’est-il exclamé.

Le sommet du G7 se tient du 26 au 28 juin au château d’Elmau, dans l’Etat allemand de Bavière.

Bataille pour Lisichansk : les forces dirigées par la Russie auraient pris le contrôle de Volcheyarovka (18+)

Selon les premiers rapports des lignes de front, les forces dirigées par la Russie ont pris le contrôle de la ville de Volcheyarovka le 26 juin. La ville est la zone stratégiquement importante de la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk.

Les positions militaires russes dans la ville permettent d’établir un contrôle de tir sur la route Lisichansk-Seversk qui est la dernière utilisée par les forces armées ukrainiennes pour le ravitaillement militaire de leurs positions.

Le groupe des Forces armées ukrainiennes a perdu la possibilité de retirer les forces restantes de Lisichansk. Les forces alliées de la Russie ont établi des positions militaires sur les hauteurs de la ville et maintenant l’autoroute Seversk-Lisichansk est sous le contrôle total de l’artillerie de la Fédération de Russie.

Selon les rapports sur place, le contrôle russe a été établi après de violents affrontements. A en juger par les images de l’endroit, l’AFU a subi de lourdes pertes dans la région.

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/76-1.mp4?_=1

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/111.mp4?_=2

Les pertes russes en mer Noire augmentent après que l’Ukraine a obtenu des missiles harpons de fabrication américaine (vidéo)

Le 26 juin, les Forces armées ukrainiennes (AFU) ont de nouveau tiré sur la plate-forme de forage de l’entreprise Chernomorneftegaz en mer Noire. L’attaque a été confirmée par un représentant des services d’urgence de Crimée.

L’impact a été effectué de nuit et a touché la plate-forme de forage flottante auto-élévatrice « Tavrida ». L’obus a heurté l’héliport, laissant un trou d’un diamètre de près de 5 m.

Selon des responsables locaux, personne n’a été blessé à la suite du bombardement. Le personnel a été retiré de la plate-forme après la précédente attaque sur les plates-formes de Chernomorneftegaz.

Le 20 juin, les forces armées ukrainiennes ont frappé trois plates-formes de forage de Chernomorneftegaz situées sur le champ d’Odessa en mer Noire. A cette époque, il y avait 109 personnes sur les tours. En conséquence, trois personnes ont été blessées – elles ont reçu des brûlures et des éclats d’obus, sept étaient portées disparues. L’une des plateformes a complètement brûlé.

La plupart des plates-formes de forage en Crimée sont situées dans la mer Noire à l’ouest de la péninsule. Les attaques ont probablement été menées depuis la région d’Odessa. L’arme utilisée dans les attaques n’a pas été révélée.

Il n’y a pas un grand choix d’armes dans les forces armées ukrainiennes.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis se sont engagés à faire don de deux systèmes de lancement Harpoon à l’Ukraine. D’autres alliés de Kiev ont également accepté de fournir les missiles Harpoon à l’AFU qui pourraient être utilisés avec ces lanceurs. Le Danemark et le Royaume-Uni en feraient partie.

Auparavant, le 17 juin, selon des informations de l’armée ukrainienne, le remorqueur militaire russe Vasily Bekh avait été attaqué en mer Noire et gravement endommagé ou coulé.

Les images partagées par les médias ukrainiens confirment que le navire a été touché par deux missiles. Les responsables ukrainiens rapportent que le navire a été touché par deux missiles terrestres, vraisemblablement des systèmes Harpoon.

Le remorqueur transportait des munitions, des armes et du personnel pour renforcer les troupes russes sur l’île de Zmeiny. L’attaque a eu lieu à 19 miles à l’est de l’île alors qu’elle aurait transféré le système de défense aérienne à courte portée Tor-M2MK.

Les médias, citant des responsables russes anonymes, ont rapporté que 10 des 33 membres d’équipage à bord étaient portés disparus et que la plupart des membres d’équipage avaient été blessés.

