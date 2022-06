Selon le premier vice-ministre de l’Information de la RPD Daniil Bessonov, plus de 50 000 soldats ukrainiens sont morts depuis le début de l’opération spéciale russe en Ukraine.

Le vice-ministre a déclaré que la plupart des unités ukrainiennes prêtes au combat avaient été détruites ou capturées.

« Selon mes observations, d’après ce qui entre dans le réseau, si vous ajoutez tout cela dans le tableau d’ensemble, ils ont plus de 50 000 morts – c’est si vous prenez toute la ligne de front. Le comptage des blessés est généralement de un à trois, un à quatre, c’est-à-dire, grosso modo, plus de 150 000 peuvent être blessés », a déclaré Bezsonov dans son interview.

Le rapport du responsable du DPR est confirmé par les affirmations des militaires ukrainiens. L’agence Sky News a récemment publié une interview d’un officier ukrainien qui a été déployé dans la région de Severodonetsk.

Le commandant d’une unité d’élite du Corps des Marines ukrainien, qui s’appelait Olexander, a déclaré que la plupart de ses soldats les plus entraînés avaient été blessés ou tués. Les pertes s’élevaient à environ 80% des combattants bien entraînés et aguerris avec lesquels il combattait côte à côte depuis 2018. Selon lui, les lourdes pertes ont un fort impact émotionnel et psychologique sur les autres unités et les proches des militaires. Olexander a admis qu’il ne savait pas combien de temps l’AFU serait capable de supporter de telles pertes.

Les forces armées ukrainiennes subissent de lourdes pertes en effectifs et en équipements militaires lors des combats avec les troupes russes, de la LPR et de la RPD. Les médias militaires russes publient de plus en plus d’entretiens avec des prisonniers de guerre ukrainiens qui ont servi dans les unités arrière, ce qui confirme que le commandement militaire des Forces armées ukrainiennes connaît une pénurie de main-d’œuvre et utilise des militaires non formés comme chair à canon sur la ligne de front.

Situation militaire en Ukraine le 27 juin 2022 (Mise à jour de la carte)

La Russie a frappé la base du 106e bataillon de l’AFU près de Visunsk avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Bereznegovatoye avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Novodruzhesk avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près d’Avdeevka avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les ressources militaires de l’AFU près de Konstantinovka avec des missiles de haute précision ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 10 drones ukrainiens près de Noviy Burluk, Arkushino, Kurulka, Semyonovka, Chervoniy Shakhtyor, Ternovaya dans la région de Kharkov, Chernobayevka dans la région de Kherson, Shcherbakovo dans la région de Zaporozhye et Petrovenki dans la RPL.

