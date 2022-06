Dr Paul Craig Roberts – Le plan du gouvernement américain pour diviser la Russie en petits États. Le danger d’une guerre plus large

Dr Paul Craig Roberts

Jens Stoltenberg, la marionnette de Washington au sein de l’OTAN, affirme que les « négociations de paix », et non la victoire russe, mettront fin au conflit en Ukraine. Ainsi, Stoltenberg compte sur le Kremlin, dont les dirigeants ont déclaré qu’ils ne feront plus jamais confiance à l’Occident, pour s’asseoir à nouveau avec l’Occident et accepter à nouveau un autre accord sans valeur. Vu la difficulté du Kremlin à accepter la réalité, je suppose que c’est possible.

D’un autre côté, peut-être que quelqu’un au Kremlin a enfin lu la Doctrine Wolfowitz. Sinon, peut-être que quelqu’un au Kremlin a vu le plan de la Commission sur la sécurité et la coopération en Europe du gouvernement américain visant à diviser la Russie en un ensemble de petits États indépendants. Regarde ça.

Comment cela doit-il être fait ? Conquête militaire ? Une révolution de couleur basée sur des années d’ONG financées par les États-Unis opérant de manière permissive en Russie ? Discrédit de Poutine et de son gouvernement ?

La CSCE ne le dit pas, mais cela doit être fait car il est nécessaire de diviser la Russie en petits États pour des raisons « morales et stratégiques ».

Lorsque les gens qui sifflent devant le cimetière s’assurent que le conflit ukrainien ne s’aggravera pas et que la guerre nucléaire est impossible parce que les pays ne se suicident pas, ils ignorent le rôle massif de l’illusion qui opère dans tout l’Occident et qui assure l’hégémonie américaine.

Non seulement les États-Unis vont diviser la Russie en petits États, mais aussi, selon le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, « Zelensky va déterminer à quoi ressemble la victoire » et déterminer « quand les conditions seront réunies pour construire la paix ». Regarde ça.

La guerre s’est déjà élargie, les États-Unis et les pays de l’OTAN relevant de la désignation de combattants du Kremlin pour avoir fourni à l’Ukraine des armes et des renseignements militaires.

La guerre s’est élargie dans la mesure où la Lituanie empêche désormais la Russie d’approvisionner Kaliningrad, une partie de la Russie, et par l’expansion prévue de l’OTAN en Finlande, allongeant ainsi considérablement la présence de l’OTAN aux frontières de la Russie. Les gens peuvent se tromper en pensant que cela n’agrandit pas le conflit, mais ils oublient que le conflit est né du refus de l’Occident de reconnaître les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité. Maintenant, l’Occident a considérablement élargi le domaine d’intérêt russe.

Mon propre point de vue, pour le répéter, est que la combinaison de l’illusion occidentale avec la tolérance du Kremlin à l’égard des provocations et la croyance en la valeur des négociations, comme les 8 années que le Kremlin a gaspillées sur l’accord de Minsk, la principale cause des pertes russes aujourd’hui en L’Ukraine, garantit la guerre. Il ne peut y avoir d’autre issue.

Si la Russie cède une fois de plus à la confiance dans la négociation et conclut un accord avec l’Ukraine, l’accord ne sera pas plus respecté que l’accord de Minsk, l’engagement américain de ne pas étendre l’OTAN aux frontières de la Russie et les accords de limitation des armements élaborés au cours de la décennie, tous abandonnés par Washington.

Le seul résultat d’un règlement négocié sera qu’une fois de plus la Russie aura donné à ses ennemis plus de temps pour diaboliser la Russie, préparer plus de provocations et renforcer leur capacité militaire.

Comme je l’ai dit, la seule chose qui peut empêcher une guerre de grande envergure est un pied russe fort qui dément la croyance du gouvernement américain, comme l’a récemment déclaré le Département d’État, selon laquelle les lignes rouges russes ne sont que des « fanfaronnades « .

L’Occident est tellement trompé que la Russie n’est pas prise au sérieux. Même minuscule, insignifiante, la Lituanie n’a pas peur de la Russie. Même les pays fortement dépendants de l’énergie russe mettent à plusieurs reprises leurs doigts dans les yeux de la Russie. Combien de plus la Russie peut-elle supporter ? C’est une situation très mûre pour une grande guerre.

