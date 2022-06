Le grand crash de 2022

Nous avons maintenant bien dépassé la crise corona de 2020, et la plupart des restrictions dans le monde ont été abrogées ou assouplies. Cependant, les conséquences à long terme des politiques corona arbitraires et destructrices sont toujours là – en fait, nous sommes maintenant au milieu de l’inévitable crise économique.

Proclamer le grand krach et la crise économique de 2022 n’est à ce stade pas particulièrement prémonitoire ou perspicace, comme les commentateurs le prédisent depuis des mois. La cause est encore quelque peu obscure, car le journalisme financier et économique se concentre toujours sur tout ce que la Réserve fédérale annonce. Mais l’importance des mouvements de la Fed est grandement exagérée. La Fed ne peut pas fixer les taux d’intérêt à volonté ; il ne peut pas générer un boom ou une récession à volonté. Il ne peut qu’imprimer de l’argent et créer l’illusion d’une plus grande prospérité, mais finalement, la réalité se réaffirme.

Le véritable moteur de la crise actuelle est l’inflation monétaire. En 2020, j’ai (avec beaucoup d’autres) souligné le rôle de la politique monétaire inflationniste dans la crise corona. Alors que l’inflation des prix à la consommation en est maintenant la conséquence la plus apparente, les dommages réels se sont produits dans la structure du capital de l’économie. C’est la cause de la crise actuelle.

Un cycle économique, en quelque sorte

Alors que pour la plupart des gens, la conséquence la plus évidente de l’inflation corona était les paiements de transfert qu’ils recevaient du gouvernement, la véritable action s’est produite dans le secteur des entreprises. Grâce à divers stratagèmes, l’argent nouvellement créé a été acheminé vers le secteur productif depuis la Fed via le Trésor. Le résultat a été un cycle économique classique d’expansion insoutenable se terminant par une dépression inévitable.

L’effet immédiat de l’afflux d’argent facile a été double. Premièrement, cela a caché certaines des distorsions économiques causées par les confinements et autres restrictions. Depuis qu’ils ont reçu des fonds publics pour compenser les pertes de revenus et couvrir les coûts plus élevés, les hommes d’affaires ont maintenu des lignes de production qui auraient vraiment dû être fermées ou modifiées d’une manière ou d’une autre en raison des fermetures. Deuxièmement, l’argent facile a incité les capitalistes à faire de nouveaux investissements malsains, car ils pensaient que l’argent supplémentaire signifiait une plus grande disponibilité de capital.

Ces investissements étaient malsains non pas parce que le gouvernement a rapidement fermé à nouveau le robinet d’argent : ils étaient malsains parce que les ressources réelles n’étaient pas là ; les gens n’avaient pas épargné plus pour les rendre disponibles. L’offre de facteurs de production complémentaires n’avait pas augmenté, ou pas autant que le suggérait l’augmentation de l’argent disponible pour l’investissement. Au fur et à mesure que les entreprises se développaient et augmentaient la demande de ces facteurs complémentaires, leurs prix augmentaient donc. Pour maintenir le boom, les entreprises ont commencé à emprunter plus d’argent sur le marché, ce qui a fait grimper les taux d’intérêt. Mais il n’y a pas de crédit bon marché à avoir à ce stade, car il n’y a pas eu d’injections supplémentaires d’argent bon marché depuis l’inflation initiale de 2020, de sorte que les taux d’intérêt augmentent rapidement. C’est la véritable explication de l’inversion de la courbe des taux : les entreprises se bousculent pour se financer car elles se retrouvent en pénurie de liquidités, puisque leurs prix d’intrants augmentent au-dessus de leurs revenus. Ce n’est pas le marché qui dirige la Réserve fédérale ou toute autre cause fantaisiste basée sur les attentes : les taux d’intérêt augmentent parce que les entreprises manquent de capitaux.

Le graphique suivant montre l’augmentation des prix à la production par rapport aux prix à la consommation – une augmentation de près de 40 % depuis le début de 2020 est clairement insoutenable. Le fait que les prix à la consommation n’aient pas augmenté autant est une indication claire que nous avons affaire à un boom des affaires et que les entreprises ne peuvent pas s’attendre à des revenus futurs qui couvriront leurs coûts élevés. Nous ne voyons pas non plus simplement des augmentations des prix du pétrole dues à des perturbations de l’approvisionnement. Les matières premières pétrolières et énergétiques complètent pratiquement tous les processus de production, de sorte que les investissements induits par l’inflation entraîneront une hausse précoce des prix du pétrole et de l’énergie.

Figure 1 : Indices des prix à la production et à la consommation, janvier 2019-mai 2022

Finalement, les taux d’intérêt seront trop élevés et les hommes d’affaires devront abandonner leurs investissements. Beaucoup jetteront des stocks sur le marché à presque n’importe quel prix pour financer leurs dettes, réduiront leurs effectifs et feront probablement faillite. Cela semble déjà se produire, car CNBC signale de nombreux licenciements dans les entreprises technologiques.

Une conséquence probable de cet effondrement sera une crise bancaire : à mesure que la part des prêts improductifs augmentera, les revenus des banques se tariront et les banques pourraient se trouver dans l’incapacité de respecter leurs propres obligations. Une crise pourrait se développer, conduisant à ce qu’on a appelé la « déflation secondaire » : la contraction de la masse monétaire alors que les dépôts dans les banques en faillite s’évaporent tout simplement. Bien que ce soit un aboutissement à souhaiter ardemment, il est peu probable, pour le moins, que la Réserve fédérale laisse les choses en arriver là. Cela nous amène à une question centrale : que fait la banque centrale en ce moment ?

La Fed en contraction

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Fed poursuit réellement une politique de resserrement. Pas nécessairement celle qu’ils ont officiellement annoncée – ils ne réduisent en fait pas leur bilan, mais néanmoins une politique extrêmement restrictive.

Il convient de souligner que la Fed est vraiment un poney à un tour: tout ce qu’elle peut faire est de créer de l’argent, directement ou indirectement en donnant aux banques les réserves nécessaires à l’expansion du crédit bancaire. Tout ce qui concerne la fixation des taux d’intérêt est secondaire, voire sans importance : le marché fixe toujours et partout les taux d’intérêt. Les banques centrales ne peuvent influencer les taux d’intérêt qu’en imprimant de l’argent, vous l’aurez deviné.

Figure 2 : M2 (milliards de dollars), janvier 2019-avril 2022

Alors que la Fed était très inflationniste en 2020, comme le montrent les figures 2 et 3, elle a depuis inversé le cap et est devenue non seulement conservatrice, mais carrément restrictive. Autrement dit, non seulement le taux de croissance a ralenti, mais il y a eu une baisse réelle, bien que faible, de la quantité de monnaie au début de 2022.

Figure 3 : M2 (variation en pourcentage), janvier 2019-avril 2022

Cette contraction n’est pas immédiatement évidente si l’on ne regarde que le bilan global de la Fed, car depuis mars 2021, la Fed a augmenté de manière agressive le montant des accords de prise en pension (reverse repos) qu’elle détient (ou doit, techniquement). Dans une opération de prise en pension, la Fed vend temporairement une obligation à une banque (tout comme elle achète temporairement une obligation à une banque dans une opération de mise en pension). Cela aspire les réserves du système, tout comme les dépôts ajoutent des réserves au système. De pratiquement zéro en mars 2021, le montant des prises en pension est passé à 2 421,6 milliards de dollars au 15 juin, réduisant le montant des réserves disponibles du même montant. Le bilan de la Fed n’a pas diminué grâce à une comptabilité simple : l’obligation sous-jacente à l’opération de pension est toujours enregistrée au bilan de la Fed. Les banques, quant à elles, bénéficient de cette transaction même si leurs réserves sont temporairement réduites, gagnant pratiquement 0,8 % sans risque (la Fed a augmenté le taux d’attribution des prises en pension à 1,55 % le 15 juin et l’augmentera probablement dans un proche avenir à mesure que le taux du marché ne cesse d’augmenter).

Figure 4 : Accords de prise en pension, mars 2021-juin 2022

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une politique qui alimentera l’inflation – en fait, l’inflation sera réellement transitoire si la Fed poursuit sa politique actuelle. C’est quelque peu ironique, car la Fed a augmenté ses avoirs en obligations indexées sur l’inflation, suggérant que ses économistes eux-mêmes ne croient pas au récit transitoire. Bien sûr, il est possible que la Fed se prépare simplement pour le prochain cycle de politique inflationniste.

Ce qui est certain, c’est que la Fed neutralise désormais son inflation antérieure. La grande inflation de 2020 est d’abord allée au compte du Trésor américain à la Fed, puis aux clients privilégiés du gouvernement. Au fur et à mesure que le gouvernement puisait dans son compte, l’argent allait dans les banques et était déposé à la Fed sous forme de réserves. À ce stade, l’inflation aurait pu s’accélérer. Les banques avaient déjà plein de réserves et auraient pu accorder du crédit en plus du raz-de-marée de réserves supplémentaires qui affluaient vers elles. Cela se serait probablement produit lorsque le taux d’intérêt du marché a commencé à augmenter, sinon plus tôt, mais en aspirant les réserves des banques, la Fed limite le potentiel inflationniste des banques. L’expansion du crédit est toujours possible, car les banques maintiennent un ratio réserves/dépôts historiquement élevé d’environ 20 % et sont depuis 2020 libérées de toute obligation de réserve légale. Mais en réduisant les réserves dans le système, la Fed empêche effectivement cette évolution. Après avoir culminé à plus de 23 %, le taux de réserve a régulièrement diminué depuis septembre 2021, atteignant 19 % en avril, comme le montre la figure 5. Étant donné que les opérations de prise en pension se sont poursuivies en mai et juin, la contraction monétaire observée au premier trimestre est probable. en cours, même s’il faudra attendre des chiffres plus récents sur la masse monétaire pour le confirmer.

Figure 5 : Ratio de réserve des banques, mai 2020-avril 2022

Que se passe-t-il maintenant ?

Quoi qu’il arrive ensuite, une chose est claire : la crise est déjà là. Les baisses des marchés boursiers et le chaos des marchés financiers sont vraiment des épiphénomènes, même s’ils font la une des journaux. Le mal est déjà fait. Et alors que je me suis concentré ici sur l’ère de la Covid, nous nous dirigions déjà vers la crise en 2019 – le coronavirus vient de fournir une excuse pour une dernière gigantesque frénésie inflationniste.

Cela signifie que ce ne sont pas simplement les mauvais investissements des deux dernières années qui doivent être éliminés, c’est la destruction de capital accumulée des quinze dernières années qui devient maintenant apparente. Combien de capital a été gaspillé dans les start-ups technologiques qui n’avaient aucune chance de réaliser un profit ? Comme le souligne cet article de The Atlantic, d’énormes quantités de capitaux ont été investies dans des projets technologiques destinés au mode de vie urbain branché de la génération Y – et maintenant qu’ils ne peuvent plus couvrir les coûts d’exploitation avec des injections sans fin de capital-risque, les prix grimpent en flèche et les entreprises licencient des travailleurs. . Le boom de la construction touche également à sa fin, car il est peu probable que la demande de logements reste élevée à mesure que les taux hypothécaires augmentent.

Selon toute vraisemblance, la Fed ne maintiendra pas le cap. La pression de la finance et du gouvernement est susceptible de la forcer à revenir à l’inflation, mais cette inflation ne peut pas empêcher le buste. Comme l’a souligné Ludwig von Mises, vous ne pouvez pas dissimuler la crise économique avec une nouvelle injection de papier-monnaie ; la crise se jouera quoi que la banque centrale décide de faire. Ce que la Fed peut faire, c’est continuer à financer le gouvernement et à renflouer le système financier lorsqu’il est sous pression. Les deux seront très inflationnistes.

Nous ne devrions pas féliciter la Fed de s’être abstenue de gonfler la masse monétaire en ce moment – après tout, son imprudence antérieure a causé les problèmes au départ – mais espérons que la Fed maintiendra le cap pour l’instant.1 Plus un nouveau cycle d’inflation est long retardée, plus radicale sera la purge des malinvestissements et de la finance clownesque. Une inflation élevée est également possible, peut-être même plus probable, compte tenu des pressions politiques. Dans ce cas, Weimar, nous voilà !

Les chiffres du 15 juin suggèrent que la Fed pourrait faire marche arrière : elle a acheté pour 20 milliards de dollars de prêts hypothécaires et vendu pour 8,6 milliards de dollars de bons du Trésor américain, augmentant le bilan de 14,1 milliards de dollars au total. Les dépôts ont continué de baisser, chutant de 100 milliards de dollars, mais l’accumulation de prises en pension s’est fortement inversée de mardi à mercredi (13-14 juin) et a chuté de près de 60 milliards de dollars. S’il s’agit d’un véritable renversement de politique, la contraction est déjà terminée ; cependant, le montant a légèrement augmenté jeudi.

Kristoffer Mousten Hansen est assistant de recherche à l’Institut de politique économique de l’Université de Leipzig. Il a obtenu son doctorat à l’Université d’Angers et est un ancien chargé de recherche de l’Institut Mises. Cet article a été initialement publié sur le Mises Institute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

