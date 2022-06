Selon une étude évaluée par des pairs publiée dans Nature Communications, le vaccin Moderna augmente de 44 fois le risque de myocardite chez les jeunes adultes.

Le risque de myocardite bondit une semaine après la vaccination pour les vaccins Pfizer et Moderna, selon une étude française évaluée par des pairs (pdf ci-dessous).

Pour le BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) et l’ARNm-1273 (Moderna), le risque de myocardite après la vaccination par l’ARNm était respectivement 8 fois et 30 fois plus élevé que celui des groupes témoins non vaccinés.

Pour les personnes âgées de 18 à 24 ans, le risque de myocardite était 44 fois plus élevé après le vaccin Moderna.

Concernant le vaccin Pfizer, le risque était 13 fois plus élevé par rapport au même groupe d’âge.

Comparativement parlant, la probabilité d’avoir la même condition a été multipliée par neuf après avoir contracté le virus du Parti communiste chinois.

La myocardite est une affection potentiellement mortelle qui fait référence à l’inflammation du muscle cardiaque. Cette maladie cardiaque a diverses causes connues. Les découvertes scientifiques les plus récentes indiquent que les virus sont la principale cause; néanmoins, pendant la pandémie, les vaccins COVID à ARNm se sont imposés comme l’un des principaux suspects de myocardite.

L’objectif de la nouvelle étude était d’évaluer la relation entre la vaccination et divers groupes de sexe et d’âge.

« L’infection par le SRAS-CoV-2 et les vaccins COVID à ARNm ont été associés à la myocardite. Connaissant l’affinité de la protéine de pointe pour les récepteurs ACE2 dans le cœur et les lésions de la protéine de pointe aux cardiomyocytes (cellules du cœur), l’association de la myocardite avec le virus du SRAS-CoV-2 ou la vaccination par ARNm à base de protéine de pointe n’était pas tout à fait inattendue », a déclaré le Dr Sanjay. Verma, cardiologue.

De plus, Verma pense que les données du CDC « suggèrent à tort » que le risque de myocardite suite à une infection par le SRAS-CoV-2 est plus élevé que le risque après le vaccin COVID-19 ARNm.

« Pour les cas de myocardite après le SRAS-CoV-2, le CDC utilise des « cas » PCR+ officiellement confirmés, même si leurs propres données de séroprévalence démontrent que beaucoup plus de personnes ont été infectées que de « cas » PCR+ officiellement conformes. Le 21 février 2022, révèle que 75 % (environ 54 millions) de tous les enfants ont été infectés, contre 12 millions de « cas » PCR+ officiellement confirmés (c’est-à-dire que le nombre réel d’enfants infectés est 4,5 fois plus élevé que les « cas » PCR+). Par conséquent, en calculant le risque de myocardite après une infection par le SRAS-CoV-2, le taux noté par les CDC devrait donc être réduit de 4,5 fois. Jusqu’à présent, le CDC n’a pas ajusté ses données de morbidité et de mortalité COVID-19 en conséquence », a déclaré le cardiologue, qui pratique à Coachella Valley, en Californie.

En France, entre le 12 mai 2021 et le 31 octobre 2021, 46 millions de doses d’un vaccin à ARNm ont été administrées à 32 millions de personnes, entraînant 1 612 cas de myocardite et 1 613 cas de péricardite.

Il est limité puisqu’il n’utilise que les diagnostics de sortie d’hôpital. Par conséquent, il exclut les patients qui pourraient être décédés avant l’hospitalisation ou dont les symptômes n’étaient pas suffisamment graves pour entraîner une hospitalisation.

« Il y a eu des rapports (pdf) de myocardite prouvée par autopsie après la vaccination et des preuves anecdotiques de patients renvoyés par les urgences et n’ayant jamais été hospitalisés. L’ajustement pour ces sous-ensembles exclus peut entraîner un risque encore plus élevé que celui rapporté dans cette étude. Le suivi des patients de cette étude était limité à un mois après la sortie. Cependant, une précédente étude d’IRM cardiaque a révélé qu’environ 75% des patients atteints de myocardite associée au vaccin peuvent présenter des anomalies IRM persistantes 3 à 8 mois après le diagnostic initial », a déclaré Verma.

La vaccination de rappel n’étant pas encore recommandée chez les jeunes adultes en France, les auteurs de l’étude n’ont pas examiné ses effets.

Cependant, quel que soit l’âge ou la maladie antérieure, les injections de rappel sont requises aux États-Unis par les collèges et les universités, les employeurs et même certains départements de santé publique des États.

« Dans un suivi préimprimé de leur étude évaluée par des pairs sur la myocardite après la vaccination, l’analyse a révélé un risque supplémentaire continu de myocardite après la vaccination de rappel. En fait, alors que de nombreux pays se sont abstenus de recommander la vaccination COVID chez les très jeunes enfants parce que les risques ne justifient pas les avantages, les États-Unis sont les seuls à la recommander chez les plus jeunes enfants », a déclaré Verma.

La variante Omicron et sa propagation rapide n’étaient « pas à la hauteur » des mesures de contrôle de la pandémie de l’Université Cornell, qui comprenaient des mandats de vaccin et de masque, l’isolement et la recherche des contacts, selon une étude publiée le 18 mai. L’Université Cornell était presque entièrement immunisée.

Syndrome de la mort subite de l’adulte

Récemment, le terme «syndrome de mort subite de l’adulte», ou SADS, a retenu l’attention des médias.

La myocardite non diagnostiquée, les maladies inflammatoires et d’autres maladies qui perturbent le système électrique du cœur et entraînent un arrêt cardiaque font partie des causes sous-jacentes du SADS.

Entre 1966 et 2004, il y a eu 1 101 morts subites chez les sportifs de moins de 35 ans, soit un taux de 29, en moyenne, tous sports confondus, selon les données publiées par le Comité international olympique. Dans le monde, au moins 769 athlètes ont subi un arrêt cardiaque, se sont effondrés ou sont morts sur le terrain entre mars 2021 et mars 2022 seulement, soit une seule année.

Le Danois Christian Eriksen est emmené sur une civière après s’être effondré sur le terrain lors du match du groupe B du championnat de football Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande au Parken Stadium de Copenhague, le 12 juin 2021.

En 2021, les morts subites parmi les athlètes de l’UE FIFA (football/football) ont augmenté de 420 %. Dans le passé, environ cinq joueurs de football sont morts chaque année en jouant au jeu. Vingt et un joueurs de la FIFA sont décédés de façon inattendue entre janvier et mi-novembre 2021.

