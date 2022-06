De véritables violations des droits de l’homme par les Ukrainiens

De véritables violations des droits de l’homme par les Ukrainiens, protégés des Etats-Unis et l’OTAN

L’alliance militaire encourage le président ukrainien Zelensky à poursuivre la guerre avec la Russie, a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Alexander De Croo fait des remarques à son arrivée au sommet de l’OTAN à Madrid. ©Bernd von Jutrczenka / alliance photo via Getty Images

Lutter contre la Russie avec l’aide de l’Occident est la seule voie à suivre pour l’Ukraine, ont déclaré les membres de l’OTAN au président Volodymyr Zelensky, a déclaré mercredi le Premier ministre belge.

« Nous disons très clairement que cette guerre ne peut être gagnée que sur le champ de bataille et que nous devons continuer à soutenir autant que possible le président Zelensky et la population ukrainienne pour pouvoir gagner la guerre sur le champ de bataille », a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo aux journalistes en marge du sommet de l’OTAN à Madrid.

Il a dit qu’il avait eu la chance d’interagir personnellement avec Zelensky et de l’encourager et a souligné que son pays était parmi les premiers à offrir un soutien militaire à Kiev et qu’il continuerait à envoyer des armes à Kiev, a-t-il assuré.

« Le soutien de l’OTAN au sens large est là depuis le début et continuera d’être là », a-t-il ajouté.

Les pays de l’OTAN entraînent les troupes ukrainiennes depuis le coup d’État armé de 2014 à Kiev. Lorsque la Russie a lancé son offensive contre l’Ukraine il y a plus de quatre mois, elle a cité l’expansion du bloc militaire vers l’est comme l’une des principales raisons. Moscou perçoit l’OTAN comme une organisation hostile et une menace pour sa sécurité nationale.

Le Premier ministre belge a également déclaré que l’Ukraine avait reçu un geste de soutien fort de la part de l’UE, lorsqu’elle s’est vu offrir le statut de candidat la semaine dernière. Il a déclaré que Bruxelles avait également envoyé « un message très important » sur l’élargissement de l’UE à la Moldavie, qui est également devenue candidate.

« Certains diront : ‘Eh bien, c’est symbolique’. Mais les messages symboliques sont extrêmement importants aujourd’hui », a déclaré De Croo, faisant référence au fait que les pays de l’UE ne s’attendent pas à ce que ni l’Ukraine ni la Moldavie ne les rejoignent en tant que membres à part entière de si tôt.

Lire plus : La Turquie conclut un accord de l’OTAN avec la Finlande et la Suède

Le Premier ministre belge a salué le sommet en cours de l’OTAN comme un succès, car la Turquie a levé ses objections à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance, annoncée mardi.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

La guerre que la Russie fait en Ukraine, aucune puissance ne l’a jamais menée. La guerre en Ukraine est différente de toutes les guerres qu’on a connues au monde. Les USA n’ont jamais fait face à une telle guerre dans leur histoire. La guerre en Ukraine est une guerre technologique. C’est une guerre longtemps préparée pour humilier la Russie aux yeux du monde. La guerre en Ukraine est une guerre où la technologie occidentale et américaine a été déployée pour défaire et humilier la Russie. L’objectif, c’est faire comme si c’est les soldats Ukrainiens qui se défendent, mais avec en dessous le soutien d’une forte technologie militaire et des milliers de mercenaires occidentaux en appui derrière. La guerre en Ukraine est une guerre des drones et des missiles modernes contre la Russie. Les Americains n’ont jamais fait face à une telle guerre dans leur histoire, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Syrie, ni au Vietnam, ni en Somalie, ni en Libye, etc. Les ennemis contre lesquels les soldats américains se sont toujours battus dans ces pays n’avaient jamais eu une telle assistance technologique et militaire pour se défendre contre les USA. Sinon, les soldats américains auraient vite fui dès le premier mois d’affrontement. Mais la Russie tient toujours ferme devant les drones de combat, devant les renseignements américains sur le champ de bataille, devant les mercenaires occidentaux très équipés, devant des missiles anti-navires. C’est pourquoi, je dis haut et fort que la Russie reste la première puissance militaire au monde, capable de défaire une guerre aussi moderne. Le jour où les USA où la France feront une guerre de cette envergure, seul contre tous, contre un territoire ennemi lourdement armé et aidé de toutes les nations puissantes, appuyé de drones de combat et de renseignements, etc, je dirai ce jour-là que les USA sont la première puissance militaire au monde. En plus, cette guerre est un avantage pour la Russie, car elle lui a permis de savoir faire face aux drones, aux mines, aux missiles capables de détruire les navires, aux armes modernes et aux services de renseignements par satellite en temps réel. La Russie a appris beaucoup de ce type de guerre, un avantage que ni les armées des USA ni de l’Europe n’ont pour le moment.

Djedje Complet

En vidéo : Questions gênantes aux autorités ukrainiennes de la part de civils à Krementchoug

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/Krem.mp4?_=1

Une femme de la ville ukrainienne de Krementchoug a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle pose des questions inconfortables aux autorités locales après la mort de civils dans un centre commercial incendié le 27 juin.

Ce jour-là, les forces aérospatiales russes ont frappé des hangars dans la zone de l’usine de machines routières de Krementchoug où étaient entreposées des armes et des munitions reçues des États-Unis et de pays européens. À la suite de l’explosion, un centre commercial voisin a pris feu.

Malgré les tentatives de la propagande de Kiev d’accuser l’armée russe d’une attaque délibérée contre un objectif civil, les résidents locaux ne croient plus ces mensonges. Les Ukrainiens comprennent que le régime de Kiev sacrifie la vie de civils pour créer une image d’« envahisseurs russes cruels » et justifier leur faiblesse et leurs pertes sur les lignes de front. Les gens sont indignés par les autorités locales, qui continuent de transformer des objets civils en « cibles militaires stratégiques » pour les missiles russes et ne se soucient pas de protéger la vie des gens ordinaires.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front