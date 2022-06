Rapport du ministère russe de la Défense – 28 juin 2022 + L’Ouest bourre l’Ukraine d’armes alors que les Russes ne laissent aucune chance en première ligne

Rapport du ministère russe de la Défense – 28 juin 2022

⚡️ Rapport du ministère russe de la Défense sur l’avancement de l’opération militaire spéciale en Ukraine (28 juin 2022)

◽️ Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

◽️ L’action conjointe réussie des troupes russes et des unités de la milice populaire des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk cause des pertes critiques aux Forces armées ukrainiennes (AFU).

◽️ Les attaques lancées par les forces aérospatiales russes contre une base du groupe nazi Azov situé à Kharkov et de l’un des bataillons de la 92e brigade d’infanterie mécanisée déployés près de Pokotilovka (région de Kharkov) ont entraîné l’élimination de plus de 100 militaires ukrainiens, mercenaires étrangers et plus à 15 véhicules blindés et motorisés.

◽️ Le faible niveau de formation des citoyens ukrainiens mobilisés pour être impliqués dans des opérations et des mercenaires étrangers provoque de plus en plus de tirs amis.

◽️ Des recrues venues reconstituer le personnel du 97ème bataillon de la 60ème brigade d’infanterie ont subi une attaque au mortier de la part de leurs unités.

◽️ Une situation similaire s’est produite à la 28e Brigade mécanisée de l’AFU où des mercenaires étrangers ont lancé une attaque par le feu contre un groupe de reconnaissance de l’unité susmentionnée. Cette attaque s’est soldée par la perte de 4 militaires morts et 3 blessés.

◽️ Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de lancer des attaques contre des installations militaires situées en Ukraine.

💥 Le 27 juin, à Krementchoug (région de Poltava), les forces aérospatiales russes ont lancé une attaque aérienne de haute précision contre des hangars avec des armements et des munitions livrés par les États-Unis et des pays européens à l’usine de machines routières de Krementchoug.

💥 Une attaque de haute précision a entraîné la neutralisation d’armements et de munitions de fabrication occidentale concentrés dans la zone de stockage pour être livrés au groupe de troupes ukrainiennes dans le Donbass.

▫️ La détonation des munitions stockées a provoqué un incendie dans un centre commercial non fonctionnel à côté des installations de l’usine.

💥 De plus, les forces aérospatiales russes ont détruit 2 postes de commandement près de Spornoye (République populaire de Donetsk), des effectifs et du matériel militaire de l’AFU dans 28 zones vers Lougansk et Donetsk.

💥 Dans le cadre de la guerre de contre-batterie, des attaques de haute précision lancées par les forces aérospatiales russes ont abouti à la neutralisation de 4 pelotons ukrainiens armés de systèmes de lancement de roquettes multiples Grad (MRLS) près de Leninskoye, Selidovo et Dzerzhinsk qui bombardaient les colonies de Donetsk République populaire, ainsi que 2 pelotons d’artillerie près de Kirovo (République populaire de Donetsk) et Zaychevskoye (région de Nikolaïev).

💥 L’aviation opérationnelle-tactique et de l’armée, les troupes de missiles et l’artillerie ont neutralisé : 24 postes de commandement, des unités d’artillerie et de mortier dans 58 zones, ainsi que des effectifs et des équipements militaires dans 304 zones.

💥 Les moyens de défense aérienne russes ont abattu 3 avions Su-25 et 1 hélicoptère Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne près de Pervomayskoye (région de Nikolaïev).

9 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits près de Dibrovnoye, Shevchenkovo, Dementiyevka, Dmitrovka (région de Kharkov), Yelenovka, Luganskoye, Troitskoye (République populaire de Donetsk), Loskutovka (République populaire de Lougansk).

◽️ 7 missiles balistiques ukrainiens Tochka-U ont été interceptés près de Stakhanov, Alchevsk, Lozovsky (République populaire de Lougansk) et 10 MRLS près de Sukhaya Kamenka, Ternovaya (région de Kharkov), Donetsk, Yasinovataya, Troitskoïe et la banlieue ouest d’Avdeyevka (République populaire de Donetsk).

📊 Au total, 218 avions et 133 hélicoptères, 1 382 véhicules aériens sans pilote, 350 systèmes de missiles anti-aériens, 3 837 chars et autres véhicules de combat blindés, 690 véhicules de combat équipés de plusieurs systèmes de lancement de roquettes, 3 037 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi car 3 889 unités d’équipements militaires spéciaux ont été détruites au cours de l’opération militaire spéciale.

Zelensky ment en essayant d’accuser la Russie d’attaquer des civils

Le menteur Zelenskiy a de nouveau commenté la récente attaque de missiles russes contre les installations militaires de la ville de Krementchoug. Il a répété la fausse diffusion de la propagande ukrainienne affirmant que l’attaque visait le magasin civil de la ville. Pour étayer ses affirmations, il a partagé une vidéo montrant la grève qui a en fait confirmé le contraire.

Zelesky a dit :

« Je veux parler de la responsabilité de ces propagandistes russes qui mentent sur cette terreur, essayant de justifier les actions de l’armée russe. Chacun de vous sera également puni. Nous avons toutes les preuves de ce que fait l’armée russe contre notre peuple. Aujourd’hui, je veux conclure cet appel avec l’une de ces preuves – afin que personne n’ose tromper la frappe de missiles sur le centre commercial de Krementchoug. Le missile russe a touché cet objet même, délibérément. Évidemment, c’était l’ordre. Évidemment, ces coordonnées ont été obtenues par des assassins russes pour ce missile. Ils voulaient tuer plus de gens dans une ville paisible, dans un centre commercial ordinaire. »

Accusant les « propagandistes russes », Zelensky a oublié que le rapport officiel du ministère russe de la Défense confirmait l’attaque contre l’usine militaire et non contre le magasin civil. LIEN

Voici la vidéo qui en fait ne montre pas la cible exacte mais une légère analyse de cette séquence permet d’identifier la zone de la frappe :

Les images satellites et la vidéo de la caméra elle-même prouvent que la grève a été infligée à la zone industrielle, ce qui signifie que le feu ne s’est propagé au centre commercial qu’après une puissante explosion.

Un missile russe a touché la zone près des voies ferrées de l’usine militaire. À en juger par les vidéos partagées par Zelensky, la grande explosion confirme qu’une grande quantité de matériel militaire y était stockée.

Malgré les tentatives ridicules du régime de Kiev pour cacher la vérité, le directeur de l’usine Kredmash à Krementchouk a confirmé que les forces armées russes avaient frappé l’entreprise. Au moins un missile l’a touché, a déclaré le directeur. Le feu s’est propagé au centre commercial, situé à proximité.

Les fausses affirmations concernant les frappes russes sur des cibles civiles présumées ont été suivies par les demandes de Zelensky au Conseil de sécurité de l’ONU de priver la Russie d’une voix à l’Assemblée générale et de reconnaître la Russie comme un État terroriste.

BREAKING: Les missiles Kalibr frappent Kharkov et les forces russes prennent le contrôle de Dementievka

Tard le 28 juin, les missiles russes ont touché des cibles à la périphérie de la ville de Kharkov. À la suite des frappes, des incendies se sont déclarés dans les installations qui n’ont pas encore été identifiées.

Des missiles russes frappent régulièrement les positions de l’AFU dans la région de Kharkov. Le 27 juin, plus de 100 soldats des Forces armées ukrainiennes, des mercenaires étrangers et jusqu’à 15 pièces d’équipement ont été détruits par des frappes des forces aérospatiales russes à l’emplacement de la formation nazie « Azov » à Kharkov, le ministère russe de la Défense signalé.

De violents affrontements se poursuivent sur les lignes de front dans la région de Kharkov. Selon des rapports préliminaires du 28 juin, la bataille pour la ville de Dementievka au nord de Kharkov s’est terminée par la victoire russe. Les forces dirigées par la Russie poursuivent l’opération de nettoyage dans la colonie.

L’Ouest bourre l’Ukraine d’armes alors que les Russes ne laissent aucune chance en première ligne

La situation reste tendue sur tous les fronts en Ukraine.

Dans la région de Kharkiv, aucun changement sur les lignes de front n’a été observé ces dernières semaines. Les batailles de position se poursuivent dans la région de Tsupovka, Udy, Dementievka, Verkhnie Prohody et Verhni Saltov. L’artillerie russe bombarde les positions ukrainiennes à Kharkiv et Chuguev.

Les forces russes avancent vers Slaviansk, où il pourrait y avoir jusqu’à 5 à 7 000 soldats ukrainiens déployés.

La bataille pour Lisichansk continue. Des combats ont lieu dans la ville, ainsi qu’à Vernekamenka et Belaya Gora. Le contrôle russe de Volcheyarovka a été confirmé. Les forces dirigées par la Russie ont également pris le contrôle d’une partie du territoire de la raffinerie de Lisichansk et revendiqué le contrôle de l’usine locale de gélatine. Des unités russes avancent vers Maloryazantsevo afin de bloquer la ville de Lisichansk par l’ouest.

Les forces russes qui avancent tentent de couper la route Lisichansk-Seversk, qui est déjà sous le feu de l’artillerie russe.

Le front de Donetsk dans son ensemble reste inchangé.

Des unités ukrainiennes ont tenté de contre-attaquer dans la région d’Ugledar. Les batailles de positionnement se poursuivent sur la ligne Novomayorskoye – Shevchenko – Egorovka.

Il n’y a pas eu non plus de changements sur les lignes de front dans le sud de l’Ukraine. Les bombardements mutuels des deux côtés se poursuivent dans la direction Mykolaïv-Krivoy Rog.

Le 27 juin, à la suite d’une frappe des forces armées de la Fédération de Russie contre la caserne ukrainienne de Bereznegovat, au moins 100 militaires de l’AFU ont été détruits.

Le ministère russe de la Défense a annoncé le déploiement de l’artillerie ukrainienne et du MLRS à la centrale thermique de Krivoy Rog dans la région de Dnipropetrovsk. Depuis ces positions, les forces ukrainiennes bombardent les quartiers nord de Kherson, incitant les troupes russes à ouvrir le feu sur la centrale thermique. Selon le ministère russe de la Défense, il est possible que les nationalistes ukrainiens fassent eux-mêmes sauter les éléments de la centrale électrique et présentent à la communauté mondiale de fausses preuves d’une frappe des troupes russes.

A Marioupol, l’opération de sécurité se poursuit sur le territoire d’Azovstal. Le 27 juin, les corps de 172 autres soldats ukrainiens ont été retrouvés sur le territoire de l’usine.

Malgré l’état déplorable des forces armées ukrainiennes, les alliés de Kiev continuent d’augmenter l’approvisionnement en armes du pays déchiré par la guerre.

L’assistant du président américain pour les affaires de sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Washington transférerait à l’Ukraine des moyens modernes de défense aérienne à moyenne et longue portée.

À son tour, le ministre des Armées de la France, Sebastian Lecornu, a déclaré que la France fournirait à l’Ukraine un nombre important de véhicules blindés de transport de troupes et de missiles anti-navires Exocet. Dans le même temps, le ministre a noté que l’économie nationale française sera transférée à un « régime militaire » afin de reconstituer les stocks d’armes pour ses propres besoins.

