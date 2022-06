Boris Johnson souhaite une union politique qui inclut non seulement l’UE mais aussi l’ancien royaume de l’Empire romain. Cela rend essentiellement le rêve de Boris Johnson alors qu’il voulait recréer tout l’empire romain.

Le Financial Times a révélé mercredi que le Premier ministre britannique Boris Johnson aurait été tellement séduit par la proposition du président français Emmanuel Macron d’une « Communauté politique européenne » qui inclurait non seulement l’UE mais aussi l’Europe de l’Est, en particulier l’Ukraine, et le Royaume-Uni, qu’il l’a revendiqué comme le sien et l’a décrit comme une version contemporaine de l’Empire romain.

Dans une interview avec des journalistes mardi alors qu’il se rendait à Madrid pour un sommet de l’OTAN, Johnson a révélé que son Imperium moderne s’étendrait du Royaume-Uni à la région du Maghreb en Afrique du Nord et vers l’est jusqu’à la Turquie et l’Ukraine. Il a affirmé qu’il avait proposé l’idée de Macron « lorsque je suis devenu ministre des Affaires étrangères pour la première fois » et qu’il pensait « que nous devrions essentiellement recréer la Mare Nostrum de l’Empire romain ». La mer Méditerranée a reçu le nom romain Mare Nostrum lorsque l’Empire romain régnait sur la majeure partie de l’Europe, la côte nord de l’Afrique, la Turquie moderne et certaines parties du Caucase.

Cependant, lorsqu’il a présenté l’idée au Parlement européen, Macron a même devancé la chronologie révisionniste de Johnson, affirmant que son prédécesseur François Mitterrand avait plaidé pour un « grand club européen » depuis 1989 alors que l’URSS traversait des difficultés.

Johnson a exprimé son enthousiasme tout en notant que « l’invention de nouvelles structures » pourrait ne pas être la répartition la plus judicieuse des ressources qui pourraient être utilisées pour renforcer les alliances internationales. Johnson a décrit la proposition de Macron comme « vaut la peine d’être examinée » tant qu’elle complète les objectifs stratégiques du Royaume-Uni.

Les dirigeants de la France et de la Grande-Bretagne ont eu des relations tendues dans le passé, mais ils ont décidé de réparer les clôtures dimanche lors d’une réunion en tête-à-tête au sommet du G7. Un responsable britannique a qualifié leur nouvelle alliance de « le bromance ». Un responsable français, en revanche, s’est montré moins enthousiaste et a déclaré que la rencontre s’était « bien passée. C’est ça. »

Les deux ont peut-être recommencé, mais il y a encore de nombreux sujets sur lesquels ils diffèrent. Paris serait furieux du retrait de Johnson sur le Brexit et de ses briefings publics qui semblent impliquer que Macron n’est pas assez énergique dans ses interactions avec le président russe Vladimir Poutine.

Lors de son discours au sommet de l’OTAN, Johnson devait soulever la question une fois de plus, exhortant les membres à « creuser profondément », à débourser leurs 2 % du PIB et à renforcer le « flanc oriental » de l’alliance.

Les commentaires étaient conformes à la discussion de l’alliance mercredi, lorsqu’elle a approuvé un nouveau concept stratégique beaucoup plus ouvertement anti-russe, affirmant que la guerre de Moscou contre l’Ukraine avait « brisé la paix et gravement altéré notre environnement de sécurité ». Les membres du bloc se sont mutuellement assurés que leur alliance était « unique, essentielle et indispensable » et se sont engagés à coopérer pour empêcher les « acteurs autoritaires » de saper son « ordre international fondé sur des règles ».

Johnson devait également rencontrer les dirigeants de la Suède et de la Finlande, que l’OTAN a accueillis à bras larges dans son acceptation la plus rapide d’un nouveau membre à ce jour. Johnson devait également rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan. On ne sait pas s’il a l’intention de discuter de son empire romain amélioré avec le groupe.

Les dirigeants du parti nazi allemand et du parti fasciste italien, Adolf Hitler et Benito Mussolini, ont réalisé l’un des derniers efforts des grandes puissances européennes pour restaurer ou revendiquer l’héritage de l’Empire romain. En 1945, il est venu à une perte catastrophique.

L’Occident a déclenché une guerre de l’information contre l’Inde pour sa position sur l’Ukraine

L’Inde a réaffirmé lundi sa position ferme sur la question ukrainienne, mettant l’accent sur la communication et la diplomatie entre les parties. En conséquence, l’Occident a déclenché une guerre de l’information contre l’Inde pour sa position sur l’Ukraine.

Depuis que Moscou a lancé sa campagne militaire spéciale en Ukraine, des accusations infondées de transactions financières entre l’Inde et la Russie sont apparues dans les médias occidentaux. L’Inde a clairement indiqué qu’elle porterait des jugements fondés sur ses propres intérêts nationaux en refusant d’adopter la stratégie menée par les États-Unis pour résoudre le problème ukrainien.

Selon des analystes indiens, les États-Unis et l’Europe ont lancé une guerre de propagande contre le gouvernement indien sur les plateformes internationales depuis que l’Inde n’était pas d’accord avec les sanctions unilatérales contre la Russie.

Le fondateur du Forum for Global Studies, Sandeep Tripathi, estime que les reportages et les éditoriaux des médias occidentaux sont faussés.

« C’est la partie de la guerre de l’information qui est déclenchée par les médias occidentaux, en particulier sur la position de l’Inde sur le conflit russo-ukrainien », a déclaré Tripathi.

Des allégations infondées ont été portées contre l’Inde par le journal britannique The Guardian, qui a affirmé que la Russie utilisait l’Inde comme une porte dérobée pour approvisionner le marché européen en pétrole. Il a été publié quelques heures avant que Narendra Modi, le Premier ministre indien, ne devait assister au sommet du G-7 en Allemagne.

« New Delhi a écarté toutes les pressions tactiques depuis la [crise ukrainienne] en cours sur toutes les plateformes, c’est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, Quad, etc. Un Occident divisé n’est pas en mesure de faire pression sur un pays comme l’Inde, qui jouit d’une autonomie décisionnelle. », a souligné Tripathi.

En ce qui concerne la multiplication par près de 10 des importations de pétrole russe depuis mars de cette année, plusieurs experts occidentaux ont critiqué l’Inde pour avoir poursuivi ses relations avec ce pays. L’Inde a payé moins de 3,2 milliards de dollars pour du pétrole russe à prix réduit.

Les données mensuelles sur les exportations et les importations ont réfuté les rapports, montrant que les achats mensuels de pétrole brut restent au niveau d’avant le conflit et ont été divulgués par le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel.

« L’Inde ne croit en aucun type de financement de la guerre. La relation de l’Inde avec la Russie est basée sur la confiance mutuelle et la compatibilité », a ajouté Tripathi.

Les dirigeants du G-7 ont reçu un message catégorique du Premier ministre Narendra Modi selon lequel l’Inde continuera d’agir dans son propre intérêt afin de maintenir sa sécurité énergétique.

L’Occident a un « problème diplomatique avec la relation spéciale et réciproque de l’Inde avec la Russie », selon le célèbre économiste Yogendra Kapoor de Delhi.

L’une des plus grandes sociétés de classification au monde, l’India’s Register of Shipping, a réfuté lundi un article de Reuters l’accusant d’approuver la sécurité d’un certain nombre de navires exploités par la prestigieuse compagnie maritime russe Sovcomflot.

En réaction aux sanctions imposées par les États-Unis contre Moscou, les certificateurs occidentaux ont retiré leurs services et Reuters a accusé Indian Register of Shipping de faciliter les livraisons de pétrole vers l’Inde et d’autres pays en agissant comme un filet de sécurité.

« Les navires sont exploités par diverses entités à Dubaï et dans d’autres parties du monde. Aucune des sociétés propriétaires des navires n’est enregistrée en Russie », indique le communiqué de presse.

Le groupe indien a également critiqué Reuters pour avoir utilisé les termes sanctions « internationales » et « mondiales » dans son rapport, affirmant que la « grande majorité des pays du monde » n’ont pas imposé de restrictions à la Russie.

« Pour autant que nous sachions, il n’y a pas de sanctions imposées par les Nations Unies à la Russie. Ces descriptions font en fait référence à des sanctions émises par les États-Unis d’Amérique et certains pays européens », a-t-il ajouté.

L’Inde a réaffirmé lundi sa position ferme sur la question ukrainienne, mettant l’accent sur la communication et la diplomatie entre les parties.

