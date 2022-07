Deux tiers de tous les Américains entièrement vaccinés avec des vaccins COVID-19 expérimentaux alors que les blessures et les décès liés aux vaccins augmentent de 2 000 % – 56 fois plus de décès + Les taux de natalité chutent dans le monde après la vaccination COVID-19 de masse en 2021

Deux tiers de tous les Américains entièrement vaccinés avec des vaccins COVID-19 expérimentaux alors que les blessures et les décès liés aux vaccins augmentent de 2 000 % – 56 fois plus de décès

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact New

Selon les statistiques publiées par le CDC, 222 123 223 personnes aux États-Unis sont désormais entièrement vaccinées avec des injections COVID-19, soit environ les deux tiers de la population. (Source.)

78% de la population a eu au moins un vaccin COVID-19, ce qui signifie qu’un nombre important de personnes ont cessé de se faire vacciner après en avoir reçu un, et ce pourcentage continue de baisser avec les rappels.

593 739 529 injections COVID-19 ont été administrées au cours des 18 derniers mois, produisant 1 307 928 rapports de décès et de blessures déposés dans le système national de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS). (Source.)

Cela signifie que pour chaque 454 injections COVID-19 expérimentales injectées à des personnes, un événement indésirable a été enregistré dans le VAERS (il est probablement beaucoup plus élevé que cela, mais ce sont ceux que le CDC a décidé de publier dans la base de données du VAERS).

En revanche, les données recueillies par le National Vaccine Injury Compensation Program entre 2006 et 2014 indiquent que 2 532 428 541 doses de tous les vaccins approuvés par la FDA ont été injectées à des personnes au cours de cette période de 9 ans (source), ce qui a produit 272 905 cas de blessures. et les décès signalés au VAERS. (Source.)

Cela signifie que pour 9 280 vaccins administrés entre 2006 et 2014, un événement indésirable a été enregistré dans le VAERS.

C’est un nombre tragique pour les victimes de vaccins dans une industrie qui ne peut pas être poursuivie pour les dommages causés par leurs produits vaccinaux, mais cela n’a rien à voir avec la mort des vaccins COVID-19.

Il y a eu une augmentation de 2000% des événements indésirables enregistrés dans le VAERS suite aux injections COVID-19.

En regardant simplement les décès signalés dans le VAERS, un décès a été signalé pour chaque 20 452 vaccins COVID-19 administrés, alors qu’entre 2006 et 2014, un décès a été signalé pour chaque 1 146 414 vaccins approuvés par la FDA administrés.

C’est 56 fois plus de décès suite aux vaccins COVID-19.

Et ils continuent d’injecter des gens avec eux, y compris maintenant des nourrissons aussi jeunes que 6 mois.

Ce sont des gens des statistiques du gouvernement. C’est ce qu’ils admettent. À quel point les décès et les blessures réels sont-ils pires à la suite des injections COVID-19, et qu’est-ce que cela signifie pour notre pays ?

Nous commençons tout juste à le découvrir alors que les versements de prestations d’assurance-vie et d’assurance maladie ont grimpé en flèche en 2021 lorsque les vaccins ont été déployés et que les taux de natalité ont diminué.

Nous sommes maintenant dans un an et demi dans le programme de réduction de la population que les mondialistes mettent en œuvre, et à moins qu’il n’y ait un soulèvement massif et un mouvement de résistance, tout est en bas d’ici, alors qu’ils commencent la phase II avec la campagne de peur MonkeyPox et des millions de doses de vaccins non testés prêts à l’emploi.

Comme je l’ai déclaré publiquement dans le passé, je suis FIER de porter l’étiquette « anti-vaccin », car la science actuelle n’a JAMAIS prouvé que les vaccins étaient sûrs ou efficaces.

Pourquoi je suis fier de porter le label « Anti-Vaxx » – L’histoire et la science montrent que les vaccins n’ont JAMAIS été sûrs ni efficaces

Les taux de natalité chutent dans le monde après la vaccination COVID-19 de masse en 2021

De plus en plus de preuves que les programmes de vaccination COVID-19 de masse ont été spécifiquement conçus pour réduire la population mondiale afin de s’adapter à l' »Agenda vert » selon lequel la terre ne peut plus supporter les niveaux de population actuels continuent d’être rapportées, car les statistiques montrent maintenant une baisse des taux de natalité dans le monde suite à la COVID -19 déploiements de vaccins en 2021.

Comme nous l’avons récemment signalé, les vaccins COVID-19 provoquent un pourcentage plus élevé de fausses couches que même les pilules abortives.

Il est vraiment étonnant de voir à quel point nos responsables de la santé au sein du gouvernement, tels que la directrice du CDC Rochelle Walensky, sont devenus diaboliques et criminels lorsqu’ils passent à la télévision et mentent de manière flagrante au peuple américain sur la sécurité et l’efficacité de ces vaccins COVID tueurs. Les médias d’entreprise financés par l’industrie pharmaceutique sont également complices de meurtres de masse et d’intentions criminelles de nuire.

C’est une catastrophe mondiale qui se déroule sous nos yeux, car les pénuries de main-d’œuvre paralysent déjà notre économie en raison du nombre de personnes décédées et paralysées par les vaccins, et maintenant nous voyons qu’il y a peu d’espoir de reconstituer la main-d’œuvre de si tôt, alors que les taux de natalité diminuent rapidement et que les jeunes adultes en âge de procréer deviennent stériles.

Nous vivons vraiment des temps mauvais !

S’il y a une petite consolation dans tout cela, c’est le fait que les gens « anti-vaccins » qui ont toujours l’esprit et l’âme intacts parce qu’ils ne se sont pas prosternés et ne se sont pas soumis à ces méchants tyrans démoniaques, seront ceux qui sont encore fertiles et reproduisent la vie humaine dans le futur.

La devise pro-darwinienne de «la survie du plus fort» va prendre un tout nouveau sens dans les années à venir, si Dieu ne détruit pas complètement la planète en premier et ne recommence pas avec le Nouvel Ordre Mondial Messianique promis.

Vaccins Covid et infertilité

Pourquoi les taux de natalité chutent-ils au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse et à Taïwan – neuf mois après les vaccinations Covid de masse ?

Par KanekoaTheGreat

Allemagne

L’Allemagne a signalé une baisse de 13 % des naissances entre janvier et mars 2022 par rapport à la même période en 2021.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 7,7% des naissances avec 75 670 naissances entre janvier et février 2022 contre 82 042 naissances au cours de la même période en 2021.

Suisse

En Suisse, les taux de natalité ont également chuté depuis l’introduction des vaccins Covid.

Taïwan

Taïwan a signalé une baisse de 23,2 % des naissances en mai 2022 par rapport au même mois en 2021.

Igor Chudov, l’auteur d’un bulletin d’information populaire sur la Covid, a écrit : « Lorsqu’elle est exprimée en « sigmas », unités d’écart type, la baisse de 23,24 % du taux de natalité à Taïwan est un événement de 26 sigma ! Cela peut être décrit comme « inimaginable » en termes de probabilité de se produire en raison du hasard. »

Suède

La Suède, sans confinement ni fermeture d’écoles, a enregistré une baisse de 6,6 % avec 35 454 naissances entre janvier et avril 2022 contre 37 950 naissances au cours de la même période en 2021.

La baisse des taux de natalité est de 6,9 ​​% pour cette même période par rapport à la moyenne de 2019-2021.

Pays-Bas

Les Pays-Bas ont signalé une baisse de 6,3 % avec 53 090 naissances entre janvier et avril 2022, contre 56 671 naissances au cours de la même période en 2021.

En conclusion, les données du monde entier montrent une diminution mensuelle substantielle des taux de natalité de janvier 2022 à avril 2022 par rapport aux années précédentes.

Des études de biodistribution montrent que les nanoparticules lipidiques du vaccin ARNm de Pfizer se retrouvent dans les ovaires et les testicules et des études ultérieures ont montré que les vaccins Covid et la Covid-19 réduisent le nombre de spermatozoïdes.

De plus, le taux de problèmes de fertilité signalés dans la base de données VAERS du CDC pour les vaccins Covid est astronomique.

Avant l’introduction des vaccins à ARNm, il y avait environ 1 500 rapports de problèmes de fertilité au cours des 31 ans d’histoire du VAERS pour tous les vaccins combinés.

Il y a 15 000 rapports de problèmes de fertilité du seul vaccin Covid, qui représente 95% de tous les problèmes de fertilité dans l’histoire du VAERS.

Au Royaume-Uni, il y a plus de 30 000 rapports de changements menstruels après les vaccinations Covid.

Pourquoi les taux de natalité chutent-ils au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse et à Taïwan – neuf mois après le début des vaccinations Covid de masse ?

Les enfants sont statistiquement à risque nul ou proche de zéro d’être hospitalisés ou de mourir de la Covid-19.

La vaccination massive des enfants doit cesser maintenant.

Lisez l’article complet dans la newsletter de Kanekoa.

