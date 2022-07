L’Afrique s’oppose à la dictature mondiale de la santé

Le culte du mondialisme : la grande réinitialisation et sa « solution finale » pour les « personnes inutiles »

L’idée de la Grande Réinitialisation découle du Nouvel Ordre Mondial qui est toujours vivant dans l’esprit de l’establishment ou que nous pouvons appeler les mondialistes de personnes comme Henry Kissinger à l’actuel président américain, Joe Biden. Bien sûr, il y en a beaucoup d’autres aux niveaux supérieurs de la pyramide dont les idées vont de l’établissement d’un État policier à l’implantation de micropuces le jour de notre naissance pour nous suivre et nous tracer, au dépeuplement de la planète. Je sais que tout cela semble insensé, mais c’est ce que les mondialistes ont prévu pour nous depuis très longtemps.

Le protégé de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, est un intellectuel d’origine israélienne qui est l’auteur d’un best-seller populaire intitulé « Sapiens : Une brève histoire de l’humanité » et est également professeur d’histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem. Harari a un jour posé une question troublante, « que faire de tous ces gens inutiles? » Harari est un homme intelligent, cela ne fait aucun doute, mais son intelligence l’a conduit au niveau de la folie.

Harari est un membre influent du Forum économique mondial (FEM ; WEF en anglais) qui soutient l’idée de créer une société dystopique gérée par une poignée de mondialistes qui régneront sur chaque être humain sur terre dès le jour de leur naissance. Selon Harari, la planète Terre est surpeuplée :

Encore une fois, je pense que la plus grande question peut-être en économie et en politique des prochaines décennies sera de savoir quoi faire de tous ces gens inutiles ? Le problème est plus l’ennui et comment quoi en faire et comment trouveront-ils un sens à la vie, alors qu’ils sont fondamentalement sans sens, sans valeur ?

Ma meilleure supposition, à l’heure actuelle, est une combinaison de drogues et de jeux informatiques comme solution pour [la plupart]. C’est déjà en train de se produire… Sous différents titres, différentes rubriques, vous voyez de plus en plus de gens passer de plus en plus de temps ou résoudre les problèmes internes avec les médicaments et les jeux informatiques, à la fois les médicaments légaux et les médicaments illégaux…

Ils veulent également que les gens restent chez eux connectés au monde Metaverse, une simulation de réalité virtuelle et en même temps les rendent accros à toutes sortes de médicaments. Le genre de monde qu’ils essaient de créer pour nous est une pure folie. Wired, un magazine mensuel décrit les métaverses comme une combinaison des mondes numérique et physique qui crée une réalité virtuelle comme dans le film hollywoodien, « Ready Player One ». L’article « Qu’est-ce que le métaverse, exactement ? » répond à cette question,

« D’une manière générale, les technologies auxquelles les entreprises font référence lorsqu’elles parlent de « métaverse » peuvent inclure la réalité virtuelle, caractérisée par des mondes virtuels persistants qui continuent d’exister même lorsque vous ne jouez pas, ainsi que la réalité augmentée qui combine des aspects du numérique. et les mondes physiques.

De nombreux autres films hollywoodiens basés sur la réalité virtuelle à l’avenir incluent Jumanji, Source

Code, The Matrix, Total Recall, Inception et bien d’autres. Les mondialistes veulent vous faire croire qu’une société dystopique est en préparation pour nous, mais pas de soucis, vous serez complètement heureux du moins selon Klaus Schwab.

À mon avis, l’idée que l’espèce humaine vivra sa vie à travers la réalité virtuelle est farfelue, c’est une illusion qui prendra des décennies voire des siècles à accomplir et qui ne se produirait que si nous le laissions se produire.

Harari dit que dans un ordre mondial scientifique et technocratique, l’État sera votre seul fournisseur pour tout, donc fondamentalement, il dit que les familles ne sont pas nécessaires dans ce nouveau monde qu’ils créent pour nous, en d’autres termes, avoir une famille être une chose du passé:

Après des millions d’années d’évolution soudain en moins de 200 ans la famille et la communauté intime se brisent, qu’elles s’effondrent la plupart des rôles remplis par la famille depuis des milliers et des dizaines de milliers d’années sont transférés très rapidement vers de nouveaux réseaux fournis par l’État et la marché, vous n’avez pas besoin d’enfants, vous pouvez avoir un fonds de pension, vous n’avez pas besoin de quelqu’un pour prendre soin de vous, vous n’avez pas besoin de voisins et de frères ou sœurs pour prendre soin de vous si vous êtes malade, le l’état prend soin de vous, les états vous fournissent la police, l’éducation, l’aide pour tout

Écoutez les propres mots de Harari dans cette vidéo :

Le monde en crise : une économie solidaire, l’agenda vert et la Covid-19

Rahm Emanuel a travaillé pour les présidents américains Bill Clinton et Barack Obama sous divers titres, mais une citation dont il se souviendra toujours est lorsqu’il a déclaré : « Vous ne laissez jamais une crise grave se perdre. Et ce que je veux dire par là, c’est une opportunité de faire des choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire auparavant. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cadre de l’urgence sanitaire mondiale de Covid-19. »

Klaus Schwab, qui est le fondateur original et président exécutif du FEM (WEF), a publié un article qui décrit trois éléments de base de la grande réinitialisation intitulé « Le moment est venu pour une » grande réinitialisation« , dans le premier élément, ils aideraient à orienter ou « améliorer la coordination (par exemple, en matière de politique fiscale, réglementaire et fiscale), améliorer les accords commerciaux et créer les conditions d’une « économie des parties prenantes ».

Comment cela fonctionnerait-il ? Il y a plus de 195 pays dans le monde, ce qui signifie que tous ces pays devraient établir une politique fiscale, réglementaire et fiscale « unifiée », toutes synchronisées, toutes avec les mêmes lois et ce serait impossible même s’ils essayaient parce que tous les pays ont des systèmes fiscaux différents, des économies et des cultures différentes et cela ne changera pas à cause d’une poignée de mondialistes avec des idées farfelues d’un système financier unifié qu’ils veulent contrôler pour leur propre bénéfice. C’est une idée ridicule. En fait, de plus en plus de pays sont aujourd’hui plus disposés à imposer moins de taxes et de réglementations pour attirer les investissements étrangers afin de développer leurs économies, de sorte que les recommandations du FEM ne fonctionneront jamais, en fait, elles sont mortes dès leur arrivée.

Ensuite, il y a la crise financière imminente qui peut finalement forcer le monde à adopter une «monnaie numérique» de la Réserve fédérale connue sous le nom de monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) qui sera suivie par le gouvernement sur la façon dont vous dépensez votre argent. Qu’est-ce qui peut mal tourner avec cette idée ?

Si, dans tous les cas, vous n’êtes pas politiquement aligné avec un parti en particulier ou refusez une injection expérimentale, le gouvernement peut alors bloquer vos transactions. En d’autres termes, ils peuvent littéralement contrôler quand et comment vous dépensez votre argent et c’est quelque chose que la plupart des gens n’accepteront pas. Un article publié par Stefan Gleason qui est un investisseur, un stratège politique et un activiste de base a écrit une analyse intéressante l’année dernière pour fxstreet.com intitulée « La grande réinitialisation arrive pour la monnaie » demande quel sera le prochain problème majeur pour une réinitialisation globale ?

« Alors que la Grande Réinitialisation procède des groupes de réflexion mondialistes et des milliardaires de la technologie aux élites médiatiques alliées, aux gouvernements, aux écoles et aux entreprises Woke, qu’est-ce qui sera ensuite » réinitialisé » ? La prochaine réinitialisation aura très probablement lieu dans le secteur financier, car « les partisans du programme global de grande réinitialisation du Forum économique mondial envisagent de GRANDS changements pour le système monétaire mondial ».

Covid-19 : La Grande Réinitialisation – Revisitée. Menaces effrayantes, récompenses pour l’obéissance…

La secrétaire au Trésor de Biden et ancienne présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, souhaite mettre fin à l’utilisation de diverses crypto-monnaies et demander au Fonds monétaire international (FMI) d’émettre des CBDC. « Yellen a tourné en dérision Bitcoin comme » un moyen extrêmement inefficace d’effectuer des transactions « parce que » la quantité d’énergie consommée pour traiter ces transactions est stupéfiante « . Gleason dit que Yellen et ses collègues prévoient de faire en sorte que le public utilise des jetons numérisés émis par la banque centrale. En fin de compte, « ils veulent juste s’assurer que ces chiffres sont émis et contrôlés par les gouvernements et les banques centrales ».

La meilleure façon d’éviter le contrôle de la Réserve fédérale sur vos finances est de posséder de l’or, de l’argent et d’autres actifs refuges.

« Quiconque s’inquiète de la perspective d’être enfermé dans un nouveau régime de monnaie numérique devrait accorder une grande priorité à la possession d’argent tangible qui existe en dehors du système financier. »

Gleason plaide pour la possession d’or et d’argent,

« Aucune technologie ou mandat gouvernemental ne peut changer le fait que l’or et l’argent ont une valeur universellement reconnue et résistante à l’inflation. »

À un moment donné, le public rejettera la Réserve fédérale et sa « monnaie numérique » s’il peut l’éviter. Cependant, la meilleure façon de contourner les CBDC à l’avenir est d’acheter de l’or, de l’argent et d’autres métaux qui peuvent maintenir leur valeur et devenir résistants aux pressions inflationnistes. Une remarque importante à prendre en compte est que toutes les pièces d’argent américaines produites avant 1964 étaient frappées avec 90 % d’argent et 10 % de cuivre, alors gardez un œil sur votre monnaie au cas où vous tomberiez sur des pièces d’argent ayant de la valeur.

Le deuxième volet

« garantirait que les investissements font progresser des objectifs communs, tels que l’égalité et la durabilité. Ici, les programmes de dépenses à grande échelle que de nombreux gouvernements mettent en œuvre représentent une opportunité majeure de progrès.

Ce qui signifie que les gouvernements seront tenus d’imprimer une masse monétaire illimitée pour soutenir leur programme qui conduira éventuellement à des pressions inflationnistes qui peuvent dévaster leurs économies respectives.

« Ici, les programmes de dépenses à grande échelle que de nombreux gouvernements mettent en œuvre représentent une opportunité majeure de progrès. La Commission européenne, pour sa part, a dévoilé des plans pour un fonds de relance de 750 milliards d’euros (826 milliards de dollars). Les États-Unis, la Chine et le Japon ont également des plans de relance économique ambitieux.

Ils font pression pour un programme vert coûteux qui fait partie du plan Build Back Better de Joe Biden pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui changera la façon dont le monde fonctionne en ce qui concerne l’utilisation des ressources énergétiques traditionnelles telles que le charbon, le pétrole et le gaz naturel :

Plutôt que d’utiliser ces fonds, ainsi que les investissements d’entités privées et de fonds de pension, pour combler les lacunes de l’ancien système, nous devrions les utiliser pour en créer un nouveau plus résilient, équitable et durable à long terme. Cela signifie, par exemple, construire des infrastructures urbaines « vertes » et créer des incitations pour que les industries améliorent leurs antécédents en matière de mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

L’année dernière, le magazine Forbes a publié « Why Biden’s Climate Agenda Is Falling Apart« , qui explique en quoi l’agenda vert est un programme coûteux et peu fiable :

La grande majorité des êtres humains veulent une croissance économique élevée plutôt qu’une croissance économique faible, et les politiciens choisissent donc en fin de compte des politiques qui rendent l’énergie bon marché, pas chère.

Et les limites des énergies renouvelables dépendantes des conditions météorologiques sont plus visibles que jamais. Si le grand projet éolien de Californie est construit, il fournira moins de la moitié de l’énergie de la centrale nucléaire californienne de Diablo Canyon que Newsom prévoit de fermer en 2025, et il ne sera pas fiable. Pendant les pannes d’électricité causées par la canicule l’été dernier, il y avait peu de vent en Californie ou dans d’autres États de l’Ouest, ce qui signifie que nous ne pouvons pas compter sur l’énergie éolienne lorsque nous en avons le plus besoin.

En d’autres termes, l’agenda des démocrates sur le changement climatique et les énergies renouvelables s’effondre rapidement, et les raisons ont bien plus à voir avec la physique qu’avec la politique

Schwab propose que le troisième élément soit essentiellement les innovations qui conduiront à un contrôle centralisé des politiques de santé mondiales par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, les innovations ont commencé au moment où les responsables de l’OMS ont déclaré une urgence mondiale de santé publique il y a plus de 2 ans.

Schwab a mentionné la « Quatrième révolution industrielle » qui est décrite sur le site Web du Forum économique mondial comme un nouveau système qui « façonne de nouvelles politiques et stratégies dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la blockchain et les actifs numériques, l’internet des objets ou les véhicules autonomes, et permet une mise en œuvre et une itération agiles via son réseau à croissance rapide de centres nationaux et infranationaux ».

Concernant la Covid-19 ou toute autre urgence de santé publique déclarée à l’avenir, le nouveau système pourra

« pour soutenir le bien public, notamment en relevant les défis sanitaires et sociaux. Pendant la crise de la COVID-19, des entreprises, des universités et d’autres ont uni leurs forces pour développer des diagnostics, des thérapies et d’éventuels vaccins ; établir des centres de test ; créer des mécanismes de traçage des infections ; et offrir de la télémédecine.

Cependant, une réponse unifiée a été proposée par plusieurs pays, dont le Brésil, l’Inde, la Russie, la Chine, l’Iran, l’Afrique du Sud, la Malaisie et pratiquement tout le continent africain, qui ont rejeté un traité sur la pandémie élaboré par l’Organisation mondiale de la santé. Ils ont tous convenu que le traité permettrait aux autorités de l’OMS de prendre le contrôle de leurs politiques de santé en contournant leurs droits en tant que nations souveraines.

Alors que l’esprit du défunt président tanzanien, John Magufuli, perdure, Reuters a publié la décision positive de la part du continent africain « L’Afrique s’oppose à la pression américaine pour réformer les règles de santé à l’assemblée de l’OMS » concernant les 47 pays africains qui ont rejeté le traité « Les pays africains ont soulevé une objection mardi à une proposition dirigée par les États-Unis de réformer le Règlement sanitaire international (RSI), une décision qui, selon les délégués, pourrait empêcher son passage à l’assemblée annuelle de l’Organisation mondiale de la santé. »

Le traité présenté par l’OMS et le gouvernement américain a été techniquement rejeté, ce qui est un résultat positif compte tenu des enjeux :

Si l’Afrique continue de refuser son soutien, elle pourrait bloquer l’une des seules réformes concrètes attendues de la réunion, anéantissant l’espoir que les membres s’uniront sur des réformes pour renforcer les règles de l’agence de santé des Nations Unies alors qu’elle cherche à jouer un rôle central dans la politique de santé mondiale.

A LIRE ÉGALEMENT: Boris Johnson veut recréer l’empire romain

Le RSI énonce les obligations juridiquement contraignantes des membres de l’OMS concernant les épidémies. Les États-Unis ont proposé 13 réformes du RSI qui visent à autoriser le déploiement d’équipes d’experts sur les sites de contamination et la création d’un nouveau comité de conformité pour surveiller la mise en œuvre des règles.

Mais le groupe africain a exprimé des réserves même sur ce changement étroit, affirmant que toutes les réformes devraient être abordées ensemble dans le cadre d’un « paquet holistique » à un stade ultérieur.

Les puissances occidentales ainsi que les hauts responsables de l’OMS tenteront de persuader ou de faire chanter les nations souveraines qui ont initialement rejeté le traité RSI pour revenir sur leur décision avec une nouvelle version modifiée dans l’espoir d’un contrôle centralisé de toute future pandémie, mais la décision actuelle prise par les nations qui rejeté le traité est en effet une bonne nouvelle.

Imaginez simplement que le concept d’un groupe de bureaucrates pour la plupart non élus avec le pouvoir de superviser une grille de contrôle centralisée pour régner sur une pandémie mondiale est orwellien, en fait, la Great Reset me rappelle en quelque sorte le film hollywoodien classique de 1973, Soylent Green avec Charlton Heston basé sur le roman de science-fiction de 1966 « Make Room! » Faire de la place! par Harry Harrison basé sur une société dystopique. L’histoire parle d’une enquête policière sur le meurtre d’un riche homme d’affaires alors que le monde connaît une mort lente à cause des «gaz à effet de serre» qui a causé divers problèmes à l’humanité, notamment la surpopulation, la pollution, la pauvreté, la criminalité et le concept d’euthanasie forcée. par l’Etat.

Soylent Green est un exemple de ce qu’un groupe dérangé de globalistes ou dans ce cas, des bureaucrates du gouvernement feraient à l’humanité si nous ne faisions rien pour les arrêter. Dans le film, le détective Thorn (joué par Charlton Heston) a averti son collègue Chief Hatcher (Brock Peters) « L’océan est en train de mourir ! Le plancton est en train de mourir ! Ce sont les gens – Soylent Green est fait de gens ! Ils font notre nourriture avec des gens! La prochaine chose, ils nous élèveront comme du bétail pour nous nourrir ! Tu dois leur dire, tu dois leur dire ! » Bien que Soylent Green soit évidemment fictif, c’est une métaphore sur jusqu’où les mondialistes seront prêts à aller pour que leur programme de contrôle du monde et de dépopulation puisse réussir. Dans le film, l’État a fortement encouragé et même facilité le suicide qui a transformé les gens en nourriture pour le reste de la population. Cela semble insensé, mais lire l’ordre du jour de la Grande Réinitialisation du fait que vous ne possédez rien et que vous êtes heureux est le début de quelque chose de plus sinistre dans notre avenir. Je ne dis pas qu’ils essaieront de transformer les gens en nourriture à l’avenir, mais ils essaient certainement de faire avancer d’autres solutions scandaleuses pour nourrir le monde, comme la possibilité pour les gens de manger des insectes pour survivre. J’aimerais que ce soit une blague, mais ce n’est pas le cas.

Les mondialistes demandent que la population mondiale soit complètement vaccinée avec leurs injections expérimentales de Covid-19, en d’autres termes, ils veulent un contrôle total sur les politiques de santé mondiales pour imposer l’utilisation de masques faciaux et des programmes de vaccination sans fin par le biais de mandats imposés par le gouvernement à la population bien que les injections expérimentales de Covid-19 blessent et tuent même des milliers de personnes dans le monde. Les comploteurs mondialistes ont commencé leur plan d’action pour mettre en œuvre leurs mandats de vaccination dès l’annonce de l’urgence de santé publique, mais certains gouvernements ont rejeté l’idée dès le départ. Le 3 décembre 2020, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, a clairement rejeté l’agenda de la grande réinitialisation du Forum économique mondial en s’adressant à la session spéciale des Nations unies (ONU) sur la COVID-19 en déclarant que « ceux qui n’aiment pas la liberté essaient toujours de profiter des moments de crise pour prêcher la restriction de la liberté. Ne tombons pas dans ce piège. » Dans sa conclusion, Araujo indique clairement quelle est la position du Brésil sur l’idée de la Grande Réinitialisation :

Les libertés fondamentales ne sont pas une idéologie. La dignité humaine exige autant la liberté que la santé et les opportunités économiques. Ceux qui n’aiment pas la liberté essaient toujours de profiter des moments de crise pour prêcher la restriction de la liberté. Ne tombons pas dans ce piège. Le contrôle social totalitaire n’est le remède à aucune crise. Ne faisons pas de la démocratie et de la liberté une victime de plus de la COVID-19

Le monde est-il prêt à embrasser la grande réinitialisation ?

Dans le spectre géopolitique, les mondialistes sont déterminés à punir les pays souverains qui n’obéissent pas à un ordre fondé sur des règles dans le cadre du programme de la Grande Réinitialisation en partenariat avec l’alliance États-Unis-OTAN menant le monde à une forme de conflit ou de changement de régime contre la Russie, la Chine, Iran, Biélorussie, Syrie, Venezuela, Nicaragua, Cuba et toute autre nation qui veut rester souveraine à tout prix. Nombreux sont ceux qui s’opposent avec véhémence à une telle idée, par exemple, le 27 janvier 2021, le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé au Forum économique mondial (FEM ; WEF) et a fondamentalement rejeté l’idée de la grande réinitialisation et a donné une idée raisonnable à l’humanité de travailler ensemble pour parvenir à un avenir prospère pour tous avec « des appels à une croissance inclusive et à la création de niveaux de vie décents pour tous sont régulièrement lancés dans divers forums internationaux.

C’est ainsi que cela devrait être, et c’est une vision tout à fait correcte de nos efforts conjoints » et qu’« il est clair que le monde ne peut pas continuer à créer une économie qui ne profitera qu’à un million de personnes, voire au milliard d’or. C’est un précepte destructeur. Ce modèle est déséquilibré par défaut ». La perception de Poutine de la Grande Réinitialisation ou d’un ordre mondial unipolaire est correcte car elle est vouée à l’échec puisque le monde est un endroit complexe où les nations ont des cultures et une histoire distinctes. Poutine se demande comment les nations réagiraient à une grande réinitialisation avec un ordre basé sur des règles dirigé par un groupe d’élite de psychopathes qui attendent une transition harmonieuse de toutes les nations qui sont prêtes à se conformer :

Nous sommes ouverts à la coopération internationale la plus large, tout en atteignant nos objectifs nationaux, et nous sommes convaincus que la coopération sur les questions de l’agenda socio-économique mondial aurait une influence positive sur l’atmosphère générale des affaires mondiales, et que l’interdépendance dans la résolution des problèmes actuels aigus accroître également la confiance mutuelle qui est particulièrement importante et particulièrement d’actualité aujourd’hui.

De toute évidence, l’ère liée aux tentatives de construction d’un ordre mondial centralisé et unipolaire est révolue. Pour être honnête, cette ère n’a même pas commencé. Une simple tentative a été faite dans cette direction, mais cela aussi appartient désormais au passé. L’essence de ce monopole allait à l’encontre de la diversité culturelle et historique de notre civilisation.

La réalité est telle que des centres de développement vraiment différents avec leurs modèles, systèmes politiques et institutions publiques distincts ont pris forme dans le monde. Aujourd’hui, il est très important de créer des mécanismes d’harmonisation de leurs intérêts pour éviter que la diversité et la concurrence naturelle des pôles de développement ne déclenchent l’anarchie et une série de conflits prolongés

Le rejet de la Grande Réinitialisation et de ses institutions et industries mondiales associées telles que l’OMS, l’OTAN et Big Pharma est un pas dans la bonne direction et les mondialistes sont paniqués. Le Brésil, la Russie, le continent africain et d’autres prouvent que la Grande Réinitialisation ou l’idée centenaire d’un Nouvel Ordre Mondial est devenue un projet raté. Certaines personnes pourraient être en désaccord avec mon analyse parce que beaucoup sont pessimistes quant à leur avenir parce qu’elles croient qu’une grande réinitialisation est inévitable, qu’il n’y a pas d’échappatoire parce qu’il semble que les choses deviennent incontrôlables avec les guerres en cours, les pénuries alimentaires à venir et un danger croissant d’une tyrannie médicale mondiale.

Cependant, je crois que nous sommes aux premiers stades d’un grand réveil, et non d’un ordre fondé sur des règles géré par un groupe de mondialistes malgré la propagande sans fin sur la façon dont la Grande Réinitialisation fera de la planète un meilleur endroit pour nous tous.

Les gens et certains gouvernements prennent conscience du fait qu’un groupe de mondialistes travaille contre eux à tous les niveaux, et ils commencent à riposter. Nous ne voulons pas être gouvernés par un pouvoir centralisé nous disant quoi faire ou comment penser. Le concept de la Grande Réinitialisation a échoué à bien des égards, mais il reste encore du travail à faire.

N’abandonnez jamais, ne laissez jamais un groupe de mondialistes influents, qu’ils soient milliardaires ou banquiers, des bureaucrates gouvernementaux ou des groupes d’intérêts spéciaux, résister à cette idéologie d’un ordre mondial unipolaire. Nous pouvons gagner cette guerre, il est encore temps, je crois que nous vaincrons si nous ne nous conformons pas à leur objectif d’essayer de nous contrôler, les gens inutiles.

Timothy Alexander Guzman écrit sur son propre site de blog, Silent Crow News, où cet article a été initialement publié. Il contribue régulièrement à Global Research.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les masses pro-vaccins qui ont survécu aux injections COVID, ciblées pour les vaccins contre la variole du singe alors que les plans de dépopulation avancent

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

L’industrie du vaccin se suicide.

Il a été annoncé cette semaine que le CDC a commandé 1,6 million de doses de vaccins contre la variole et le monkeypox de Bavarian Nordic à injecter à des personnes au cours du second semestre 2022, en commençant par 56 000 doses immédiatement, 240 000 doses supplémentaires dans les semaines à venir, puis 750 000 doses supplémentaires pendant le reste de l’été et 500 000 doses supplémentaires à l’automne.

Avec le carnage qui vient de se produire au cours des 18 derniers mois où 7 478 300 personnes ont été tuées et 583 023 500 personnes ont été blessées par des injections COVID expérimentaux aux États-Unis et en Europe, qui dans le monde tomberaient à nouveau dans le piège des mensonges de Big Pharma et de leurs politiciens copains, et vous inscrire pour obtenir ces vaccins ?

Certainement pas les anti-vaccins, et certainement pas ceux qui ont été assez fous pour se faire vacciner contre la COVID, ont été blessés par eux, puis se sont réveillés au fait qu’on leur avait menti et qu’ils avaient donc énormément souffert.

Non, ces injections ciblent évidemment ceux qui ont survécu aux injections COVID, pensaient que les injections leur conféraient en quelque sorte des avantages puisqu’elles sont toujours en vie et respirent, et font confiance aux tyrans médicaux pour guérir leur peur de la fausse pandémie de monkeypox qui n’a même pas vraiment commencé encore.

La plupart d’entre eux souffrent probablement d’une sorte d’infection cutanée qui a probablement été produite comme un effet secondaire des injections COVID, comme le zona, et ils seront amenés à croire qu’ils ont une nouvelle forme redoutée de monkeypox qui a besoin d’un autre vaccin.

Il s’agit d’un suicide de commercialisation de vaccins, car ils tuent et paralysent les membres de la secte des vaccins et détruisent leurs activités commerciales récurrentes. De toute évidence, réduire la population mondiale est un objectif louable dans leur esprit, à tel point qu’ils sacrifient l’avenir du modèle commercial des vaccins en détruisant leurs futurs clients.

Au milieu d’une épidémie de monkeypox, les autorités américaines prévoient de libérer 1,6 million de doses du vaccin Jynneos de Bavarian Nordic

Par Eric Sagonowsky

FérocePharma

Alors qu’une épidémie de monkeypox prend tranquillement de l’ampleur aux États-Unis et ailleurs, les responsables américains de la santé élaborent un plan pour l’arrêter. Un élément majeur est la vaccination. Mardi, des responsables des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont révélé un plan visant à mettre à disposition 1,6 million de doses du vaccin contre la variole et le monkeypox de Bavarian Nordic Jynneos d’ici la fin de l’année, selon des articles de presse. Sur ce total, les autorités mettront immédiatement à disposition 56 000 doses dans les zones de forte transmission. Ils suivront cette libération avec 240 000 doses supplémentaires dans les semaines à venir, puis avec 750 000 doses supplémentaires pendant le reste de l’été, rapporte USA Today. Les responsables prévoient de libérer 500 000 doses supplémentaires à l’automne, portant l’approvisionnement total à environ 1,6 million de doses. Les doses sont destinées aux personnes ayant une exposition connue au virus ou à celles à haut risque. Lors d’un briefing, la responsable du CDC, Jennifer McQuiston, a déclaré que le contact intime ou sexuel semble être un « principal moteur de transmission », comme cité par USA Today. Les responsables disent que les gens devraient se faire vacciner s’ils ont eu un partenaire sexuel diagnostiqué avec la maladie. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes – et qui ont eu plusieurs partenaires dans des zones de forte transmission – devraient également se faire vacciner, ont déclaré des responsables. Le vaccin Jynneos de Bavarian Nordic est en forte demande depuis plus d’un mois depuis que des cas de monkeypox ont commencé à apparaître en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, le vaccin a été approuvé en 2019 pour prévenir la variole et la variole du singe chez les personnes jugées à haut risque. En dehors des États-Unis, Bavarian Nordic a signé à la mi-mai une commande de vaccins avec un pays européen sans nom. Après cette commande, la société a relevé à deux reprises ses prévisions de revenus pour 2022 après l’arrivée de nouvelles commandes. Mardi également, les responsables du CDC ont déclaré qu’ils démarraient un centre d’opérations d’urgence pour répondre à l’épidémie de monkeypox. Le centre accueillera 300 personnes.

Le vaccin MonkeyPox a des taux d’effets secondaires de maladies cardiaques PLUS ÉLEVÉS que les vaccins COVID et le CDC veut les injecter à vos enfants

Monkeypox renommé pour le zona ? Les vaccins COVID-19 augmentent le risque de zona de 4 925 %

Monkeypox suit le manuel COVID étape par étape

Lancement de Plandemic II pour continuer à acheminer les fonds pandémiques vers les grandes sociétés pharmaceutiques : MonkeyPox

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News