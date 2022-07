L’Europe veut la guerre

L’Europe doit se préparer au déluge qui s’annonce, et tout cela parce que le satrape lituanien de l’OTAN pense qu’elle est un Moïse, qui peut séparer deux parties de la Russie souveraine pour soutenir le clown le plus riche du monde qui a le concert de l’OTAN à Kiev.

Bien que la boussole stratégique de l’Union européenne pour la sécurité et la défense se lise comme Hitler l’a écrite, l’UE a récemment officiellement approuvé cette absurdité dangereuse maintenant que « nous assistons au retour de la guerre en Europe », ce dont l’UE n’a apparemment pas été témoin lorsque la Serbie a été mise à L’épée de l’OTAN de 1992 à 1995.

L’Europe, nous informent ces eurocrates, « doit être en mesure de protéger ses citoyens et de contribuer à la paix et à la sécurité internationales… suite à l’agression russe injustifiée et non provoquée contre l’Ukraine, ainsi qu’aux changements géopolitiques majeurs », qui ne sont pas explicitement énoncés mais que l’armée de l’UE s’attaquera aux côtés de ses « partenaires pour sauvegarder ses valeurs et ses intérêts ».

Ainsi, en plus d’enseigner à la Russie quelques leçons sanglantes, l’Irlande, la Lituanie, le Luxembourg et Malte enseigneront également au reste du monde une chose ou deux sur leurs valeurs et intérêts communs, quels qu’ils soient.

C’est tant mieux car une Irlande, une Lituanie, un Luxembourg et Malte plus affirmés « contribueront positivement à la sécurité globale et transatlantique et sont complémentaires de l’OTAN, qui reste le socle de la défense collective de ses membres. Il intensifiera également le soutien à l’ordre mondial fondé sur des règles, avec les Nations Unies en son centre ».

Même si la Lituanie et le Luxembourg sont le muscle de l’OTAN, l’Irlande et Malte ne sont pas parties à cette conspiration criminelle et que cela continue longtemps. En outre, étant donné que les Nations unies sont un organe avec lequel les États-Unis ne sont en contact que lorsque cela sert leurs propres intérêts égoïstes, l’UE devrait soit trouver une meilleure feuille de vigne pour protéger son hypocrisie égoïste, soit simplement dire qu’elle veut être le vassal de l’Amérique irréfléchi.

Non pas que les meilleurs de l’UE se considèrent toujours comme les vassaux de qui que ce soit. Ils entendent renforcer la coopération avec des partenaires stratégiques tels que l’OTAN, l’ONU et des partenaires régionaux, dont l’OSCE, l’Union africaine (UA) et l’ASEAN ; développer des partenariats bilatéraux plus adaptés avec des pays partageant les mêmes idées et des partenaires stratégiques, tels que les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni, le Japon et d’autres ; développer des partenariats sur mesure dans les Balkans occidentaux, le voisinage oriental et méridional de l’UE, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, notamment en renforçant le dialogue et la coopération, en promouvant la participation aux missions et opérations PSDC et en soutenant le renforcement des capacités.

Pour voir ce que font les poulets sans tête de l’UE, examinons ces partenaires plus en détail. Comme l’Union africaine comprend tous les pays d’Afrique, à l’exception de l’ancien protectorat français et espagnol du Maroc, on peut se demander quel autre mal la France, gendarme préféré de l’Afrique, réserve non seulement au Maroc mais à tout ce continent longtemps exploité, qui l’UE continue de ravir joyeusement.

Non pas que les koalas et les kangourous soient les seuls à être des cibles légitimes. Si l’UE forme des alliances avec la Norvège et le Japon, non seulement Moby Dick, mais les baleines partout dans le monde sont dans une période difficile.

Pourtant, si nous devons nous associer à l’Amérique latine (étant donné la doctrine Munroe, avec la permission de l’Oncle Sam, bien sûr), cela pourrait entraîner un niveau plus élevé de danse de samba et de tango en Irlande, en Lituanie, au Luxembourg et à Malte, et je ‘ serai le dernier à m’y opposer (et je parle couramment l’espagnol et le portugais, mais je pourrais faire avec quelques pointeurs de samba).

Pourtant, en dehors des russophones, cela nous laisse décidément à court d’ennemis ; le petit Maroc compte à peine et nous ne voulons pas faire de mal aux kangourous ou aux koalas.

Mais peut-être que les pandas sont un jeu équitable, car la Chine brille par son absence sur cette liste, car l’ANASE (ASEAN) est remarquable pour être incluse dans la liste. La beauté de l’ASEAN, pour moi, c’est qu’elle est composée de dix pays d’Asie du Sud-Est différents qui tentent de se tracer un avenir commun, à l’abri de l’ingérence économique, diplomatique et militaire qui sont synonymes des pays au cœur de la UE. Ces dix pays de l’ASEAN vivent tous dans l’ombre de la Chine et, bien que le Vietnam en particulier ait eu une histoire mouvementée avec la Chine, leur avenir se trouve aux côtés de la Chine, ne servant pas de levier UE-OTAN pour bouleverser la Chine et eux-mêmes.

Dépouillé de sa paille, c’est un vieux vin européen dans de nouvelles bouteilles de l’OTAN. Il s’agit de recréer la Wehrmacht avec un groupe de mini napoléons pour la diriger et en tirer profit, ainsi que tout ce que l’OTAN, irlandais, lituanien, écossais et autres meneurs satellites a à sa disposition.

Regardez le bouton baltique du Grand-Duché de Lituanie, qui ne se contente pas d’opprimer sa minorité russophone, mais est en guerre commerciale avec la Chine et est déterminé à affronter la Russie dans une guerre chaude parce qu’il pense que l’UE, l’Irlande, Le Luxembourg et la puissante Malte, en d’autres termes, ont le dos.

L’Irlande n’a le dos de personne, pas même le sien. Alors même qu’il hurle à ses patrons anglo-américains que les navires russes sont passés à moins de 500 km de ses côtes, il autorise les navires de guerre britanniques à s’amarrer à Cork, une ville que les Britanniques ont précédemment incendiée, et la Royal British Airforce viole quotidiennement son espace aérien. et organise même des spectacles aériens au-dessus de sa capitale.

Bien que les peuples européens aient en effet des valeurs communes, elles sont plus bénignes que celles que partagent leur classe politique mercenaire dans des États boutonneux comme l’Irlande et la Lituanie. Ces satrapes font un doigt d’honneur à la Chine et à la Russie parce que c’est ce que leurs maîtres de l’OTAN exigent d’eux. Si ces dirigeants étaient adultes, sans parler d’indépendance, ils essaieraient d’agir comme des courtiers de la paix et ne prétendraient pas que leurs minuscules économies ravagées par la dette ont autre chose qu’une feuille de vigne à offrir aux seigneurs de la guerre de l’OTAN.

Mais ce n’est pas l’Europe que nous avons. Parce que le nôtre est un continent redevable à l’OTAN et à ses marionnettes politiques, nous devons tous nous préparer au déluge qui s’annonce, et tout cela parce que la satrape lituanienne de l’OTAN pense qu’elle est un Moïse, qui peut séparer deux parties de la Russie souveraine pour soutenir le clown le plus riche du monde qui a le concert de l’OTAN à Kiev.

L’Europe, avec ses larmes de crocodile pour les kangourous et les koalas, pense que ceux qu’ils ciblent devraient toujours être séduits par eux, leurs parfums français et leurs eaux de Cologne allemandes. Rien ne reste immobile et la Chine et les pays de l’ASEAN et de l’Union africaine ne le sont pas. L’Europe devrait soit rengainer ses armes, rengainer ses épées, soit se préparer à les utiliser et fermer les écoutilles pour le feu écrasant qu’elles, leurs parfums français et leurs eaux de Cologne allemandes recevront en retour.

