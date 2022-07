POUTINE FOUETTE L’OUEST – NON A LEUR VERSION DU NOUVEL ORDRE MONDIAL

Poutine déclare la victoire sur le nouvel ordre mondial : le « changement d’élites » arrive parce que l’humanité s’est « réveillée »

Selon le président russe Vladimir Poutine, les élites mondiales qui ont dirigé le monde au cours des dernières décennies, travaillant de concert pour inaugurer un nouvel ordre mondial, ont été vaincues.

Poutine a profité de son discours au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) vendredi pour avertir qu’un « changement d’élites » en Occident est imminent.

Poutine : l’ère du monde unipolaire est terminée malgré les tentatives de le préserver à tout prix

Les politiques libérales désastreuses entreprises par les dirigeants européens et américains exacerbent les inégalités et les divisions dans leurs sociétés, non seulement en termes de bien-être, mais en termes de valeurs et d’orientations de divers groupes, a déclaré Poutine.

« Un tel détachement de la réalité, des exigences de la société, conduira inévitablement à une montée du populisme et à la croissance de mouvements radicaux, à de graves changements sociaux et économiques, à la dégradation et, dans un avenir proche, à un changement des élites, », a déclaré le dirigeant russe.

Les États-Unis prennent du retard dans la course aux armes hypersoniques après un autre test raté

Image d’illustration

Publié à l’origine sur ZeroHedge

L’Amérique est en retard sur ses concurrents internationaux dans la course aux armements hypersoniques. Le test de cette semaine a permis de mieux comprendre à quel point les États-Unis sont en retard.

Bloomberg a été le premier à signaler le Common Hypersonic Glide Body au sommet d’un propulseur de missile à deux étages qui a échoué après qu’une « anomalie » s’est produite lors du lancement au Missile Range Facility à Hawaï.

Le propulseur n’a pas réussi à s’enflammer, ce qui aurait accéléré la fusée au-delà de Mach 5, auquel le corps de glissement se sépare et utilise la vitesse et une trajectoire imprévisible pour frapper des cibles sans être détecté par les boucliers de défense les plus avancés au monde.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

« Bien que le Département n’ait pas été en mesure de collecter des données sur l’intégralité du profil de vol prévu, les informations recueillies lors de cet événement fourniront des informations vitales », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant Cdr. Tim Gorman dans un communiqué. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur l’échec du test.

Gorman a déclaré que les responsables utiliseraient les données des échecs de la fusée pour corriger le problème pour les tests futurs.

Même si le programme d’armes hypersoniques a connu plusieurs « anomalies de test de combat » au cours de l’année dernière, le porte-parole était convaincu que la livraison des armes sur les champs de bataille modernes aurait lieu « à des dates cibles commençant au début des années 2020 ».

Le test précédent du corps de glissement s’est terminé tôt lorsque la fusée d’appoint a échoué, ce qui a empêché le missile de quitter la rampe de lancement. La marine et l’armée ont travaillé conjointement sur le développement d’armes hypersoniques.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

L’armée de l’air travaille également sur une arme hypersonique. Après plusieurs tests ratés plus tôt cette année, le service a testé avec succès un missile hypersonique au large de la Californie du Sud en mai.

Ce n’est un secret pour personne que les États-Unis prennent du retard dans la course aux armements hypersoniques, car la plus grande armée du monde, en termes de taille et de budget de défense, n’a pas encore déployé d’armes hypersoniques.

Pendant ce temps, la Russie (voir : ici) et la Chine (voir : ici) ont effectué des tests réussis et/ou déployé des armes ultra rapides sur le champ de bataille moderne.

L’administration Biden a récemment révélé un nouveau pacte de sécurité trilatéral entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (AUKUS), une initiative visant à « accélérer le développement de capacités hypersoniques et contre-hypersoniques avancées ».

La conclusion est que les États-Unis sont à la traîne par rapport à la concurrence dans la mise en service d’armes hypersoniques, car les menaces de retombées du conflit en Ukraine augmentent sans aucun doute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

