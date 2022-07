Les messages de l’accord Pfizer-UE sur les vaccins COVID disparaissent mystérieusement

Il existe des risques et des problèmes importants associés aux vaccins Pfizer BioNTech. Le dernier événement douteux entourant le vaccin est que les messages de l’accord de vaccin Pfizer-EU COVID ont mystérieusement disparu.

La Commission européenne a reconnu que les communications entre la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer Albert Bourla ont disparu dans une lettre (lire ci-dessous) envoyée mercredi à son organisme de surveillance interne, le Médiateur européen.

La révélation intervient au milieu des inquiétudes concernant un éventuel accord de plusieurs milliards de dollars entre Pfizer et l’Union européenne (UE) pour les vaccinations COVID.

La commissaire européenne à la justice, Vera Jourova, a déclaré dans la lettre : « La Commission peut confirmer que la recherche entreprise par le cabinet du président pour les messages texte pertinents correspondant à la demande d’accès aux documents n’a donné aucun résultat ». Von der Leyen et Bourla ont échangé des SMS alors qu’un accord pour les vaccinations COVID était en cours de finalisation, qui a été divulgué en mai 2021. Selon le récit de Von der Leyen au New York Times, elle et Bourla discutaient de l’accord sur les SMS.

Suite au refus d’un journaliste d’une demande d’accès à l’information sur les textes, Emily O’Reilly du Médiateur européen a conclu que la Commission n’avait fait aucun effort pour localiser les documents. Plus tard, la Commission a affirmé que parce que les documents étaient « de courte durée », elle ne pensait pas qu’ils étaient soumis aux lois de l’UE sur la transparence. O’Reilly a accusé la commission de « mauvaise administration » à la suite de l’événement « Deletegate » et a demandé qu’ils fassent une autre recherche des communications.

La lettre indique que les textes étaient autrefois en possession de von der Leyen mais qu’ils sont maintenant perdus, et affirme que « en raison de leur nature éphémère et éphémère, les messages texte et instantanés en général ne contiennent pas d’informations importantes relatives aux politiques, activités et décisions de la commission ». Pour éviter les problèmes de divulgation à l’avenir, la Commission a également indiqué qu’elle « publierait des orientations supplémentaires sur les outils de communication modernes » afin d’éviter les problèmes de transparence à l’avenir et a affirmé que ses actions étaient « conformes à la législation applicable et à la jurisprudence pertinente en matière d’accès aux documents. »

O’Reilly a répondu à la lettre en disant qu’elle était « problématique sur plusieurs points ». Selon The Guardian, O’Reilly a refusé de parler davantage alors qu’un rapport sur l’enquête était en cours de rédaction et devrait être publié en juillet.

Plusieurs États membres de l’UE avaient soutenu l’accord entre l’UE et Pfizer. Cependant, un certain nombre de pays membres ont remis en question l’accord en raison de la baisse des taux de vaccination et de la crainte que les doses ne soient gaspillées.

Il existe des risques et des problèmes importants associés aux vaccins Pfizer BioNTech. Selon des études, la fertilité masculine diminue considérablement dans les mois qui suivent le vaccin Pfizer et les adolescents sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d’inflammation cardiaque. L’Organisation mondiale de la santé a recommandé de ne pas immuniser systématiquement les enfants avec le vaccin COVID-19 Pfizer en janvier.

De plus, Pfizer a affirmé qu’en raison des contrats gouvernementaux, il est exempt d’exigences de transparence pour les essais de vaccination. L’année dernière, la vaccination COVID a généré environ 37 milliards de dollars pour la société.

Malgré les objections, l’UE a voté lundi la poursuite de son programme de passeport COVID.

Lire le document ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia