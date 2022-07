Programme 127e – Comment le Pentagone mène des guerres secrètes par procuration

L’un des nombreux pouvoirs pour la plupart inouïs que le Congrès américain a accordés au Département de la Défense au cours des 20 dernières années permet aux commandos américains d’entreprendre des opérations à la périphérie du conflit avec peu de supervision externe. C’est l’histoire du programme 127e et comment le Pentagone mène des guerres secrètes par procuration.

Selon des documents privés et des entretiens avec plus d’une douzaine de responsables gouvernementaux actuels et anciens, de petites équipes de soldats des opérations spéciales américaines se livrent à un programme de guerre par procuration discret à une échelle beaucoup plus grande que ce qui avait été reconnu auparavant.

Un nouveau document obtenu par le biais de la loi sur la liberté d’information fournit la première vérification formelle qu’au moins 14 programmes 127e étaient également actifs dans le grand Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique aussi récemment qu’en 2020, en plus des multiples nations africaines dont The Intercept et d’autres médias ont déjà signalé l’utilisation par le Pentagone de l’autorité secrète du 127e. Les commandos américains ont mené au moins 23 programmes 127e distincts dans le monde entre 2017 et 2020.

Indépendamment, Joseph Votel, un général quatre étoiles à la retraite qui a supervisé le Commandement central et le Commandement des opérations spéciales, qui coordonne les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, a confirmé l’existence d’initiatives de « contre-terrorisme » jusqu’alors non révélées en Égypte, au Liban, en Syrie et en Syrie. Yémen.

Une version antérieure du programme 127e avait également été mise en œuvre en Irak, selon un deuxième ancien haut responsable de la défense qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’un programme secret. Une autre collection de documents obtenus par The Intercept révèle qu’un programme 127e en Tunisie, nommé Obsidian Tower, qui n’a jamais été confirmé par le Pentagone ou reconnu auparavant comme une utilisation de l’autorité 127e, a entraîné des combats par des soldats américains aux côtés de substituts locaux. en 2017. Les caractéristiques du programme sont révélées dans un troisième document, un mémo classifié qui a été expurgé et déclassifié pour diffusion à The Intercept. Ces caractéristiques incluent l’utilisation de l’autorité pour accorder l’accès à des régions du monde qui seraient autrement inaccessibles, même aux troupes américaines les plus élitistes.

Les informations contenues dans les archives et les entretiens brossent l’image la plus claire à ce jour d’un mystérieux mécanisme financier qui permet aux commandos américains de mener des opérations terroristes « par, avec et à travers » des forces partenaires étrangères et irrégulières dans le monde entier. Même la majorité des membres des comités pertinents du Congrès et des employés importants du Département d’État manquent de connaissances de base sur ces missions, y compris où (lire ci-dessous) elles sont effectuées, à quelle fréquence elles se produisent, quelles cibles elles ont et quelles forces étrangères les États-Unis utilise pour les exécuter.

Les États-Unis fournissent des armes, de la formation et des renseignements aux armées étrangères par le biais du décret 127e. Les partenaires 127e sont ensuite envoyés dans des opérations dirigées par les États-Unis et visant des ennemis américains afin de poursuivre les objectifs américains, contrairement aux programmes d’assistance étrangère standard qui visent en grande partie à renforcer les capacités locales. Un ancien officier supérieur de la défense lié au programme a déclaré à The Intercept que « les participants étrangers à un programme de 127 échos comblent des lacunes que nous n’avons pas assez d’Américains pour combler ». « Si quelqu’un appelait un programme à 127 échos une opération par procuration, il serait difficile de discuter avec eux. »

« Si quelqu’un appelait un programme à 127 échos une opération par procuration, il serait difficile de discuter avec eux. »

Des généraux à la retraite ayant une connaissance approfondie du programme 127e, également connu sous le nom de « 127-echo » dans l’armée, affirment qu’il est assez efficace pour poursuivre les organisations militantes tout en posant moins de menace pour les forces américaines. Cependant, des experts ont déclaré à The Intercept que l’utilisation du pouvoir obscur présente de graves problèmes de responsabilité et de supervision et pourrait même être inconstitutionnelle.

Le coût des opérations 127e entre 2017 et 2020, selon l’un des documents obtenus par The Intercept, est estimé à 310 millions de dollars ; bien que cela représente une petite partie des dépenses militaires américaines pendant cette période, cela représente une augmentation significative par rapport au budget de 25 millions de dollars alloué au programme lors de sa première approbation, sous un nom différent, en 2005.

127e Programme How Pentagon Wage Secret Proxy Wars 2Source : documents du Pentagone et anciens responsables. Graphismes : Soohee Cho pour The Intercept

Alors que les détracteurs affirment que les programmes du 127e risquent d’entraîner les États-Unis dans des conflits internationaux et des violations des droits de l’homme à l’insu du Congrès ou du peuple américain, d’anciens commandants affirment que l’autorité du 127e est essentielle pour lutter contre le terrorisme.

« Je pense que c’est une autorité inestimable », a déclaré Votel à The Intercept. « Il offre la possibilité de poursuivre les objectifs de lutte contre le terrorisme des États-Unis avec des forces locales qui peuvent être adaptées aux circonstances uniques de la zone d’opérations spécifique. »

La 127e autorité a fait l’objet de critiques intenses pour la première fois après que quatre soldats américains ont été assassinés dans une embuscade par des combattants de l’État islamique au Niger en 2017 et qu’un certain nombre de sénateurs de haut rang ont exprimé leur ignorance des activités américaines dans ce pays. The Intercept et d’autres ont déjà rendu compte des activités du 127e dans plusieurs pays africains, y compris une collaboration avec une unité militaire camerounaise notoirement abusive qui a persisté longtemps après que ses soldats aient été liés à d’horribles atrocités.

La Maison Blanche est restée silencieuse pendant plus d’un an concernant les opérations des commandos américains en dehors des zones de guerre typiques, et ils ont été particulièrement silencieux sur l’utilisation des programmes 127e. Patrick Evans, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a répondu: « Ceux-ci relèvent tous du ministère de la Défense », lorsqu’on lui a demandé une remarque générale sur l’utilité de la 127e autorité et son rôle dans la politique terroriste de l’administration. Le Commandement des opérations spéciales et le Pentagone refusent tous deux de commenter l’autorité de la 127e. Parce qu’ils sont secrets, « nous ne fournissons pas d’informations sur les programmes 127e », a déclaré le porte-parole du SOCOM, Ken McGraw, à The Intercept.

Les détracteurs du 127e avertissent que certaines activités peuvent constituer un recours illégal à la force en plus du danger d’une escalade militaire imprévue et des dépenses possibles liées à la participation à une douzaine de conflits dans le monde. Les hostilités liées au 127e peuvent ne pas avoir l’autorisation du Congrès requise par la Constitution américaine parce que la plupart des membres du Congrès, y compris ceux spécifiquement chargés de superviser les affaires étrangères, n’ont pas leur mot à dire et savent peu où et comment les programmes sont exécutés, a déclaré Katherine Ebright, avocate. au Centre Brennan pour la justice.

« Il y a des raisons de soupçonner que le ministère de la Défense a utilisé des partenaires 127e pour s’engager dans des combats au-delà de toute autorisation d’utilisation de la force militaire ou d’autodéfense autorisée », a déclaré Ebright à The Intercept, notant une confusion importante au Pentagone et au Congrès sur une stipulation selon laquelle les programmes 127e ne prennent en charge que les opérations militaires en cours autorisées. « Ce type d’utilisation non autorisée de la force, même par l’intermédiaire de partenaires plutôt que de soldats américains eux-mêmes, contreviendrait aux principes constitutionnels. »

Guerre mondiale par procuration

Les débuts du programme 127e peuvent être trouvés dans les premières étapes de l’invasion américaine de l’Afghanistan, lorsque les commandos et le personnel de la CIA ont cherché à aider l’Alliance du Nord afghane dans leur conflit avec les talibans. Le commandement des opérations spéciales de l’armée est rapidement arrivé à la conclusion qu’il n’était pas en mesure de payer directement ses nouveaux mandataires et qu’il devait plutôt compter sur les fonds de la CIA. En réponse, SOCOM a fait un effort plus important pour établir la capacité d’aider les forces étrangères dans de prétendues missions, agissant comme l’équivalent militaire de l’utilisation par la CIA des remplaçants de la milice. Selon un ancien haut responsable de la défense, l’autorité, autrefois connue sous le nom de section 1208, a également été utilisée dans les premières années de l’invasion de l’Irak. En fin de compte, cela est devenu une partie de la loi américaine.

L’un des nombreux pouvoirs pour la plupart inouïs que le Congrès a accordés au Département de la Défense au cours des 20 dernières années permet aux commandos américains d’entreprendre des opérations à la périphérie du conflit avec peu de supervision externe. Alors que le 127e est principalement concerné par le « contre-terrorisme », d’autres lois autorisent les forces d’élite, telles que les Navy SEALs, les Army Green Berets et les Marine Raiders, à mener des opérations secrètes de renseignement et de contre-espionnage ou à soutenir des forces étrangères dans une guerre irrégulière, principalement dans le cadre de telles opérations. -appelée grande compétition de puissance. Un nouveau cadre «Vision et stratégie» a été publié par les principaux officiers des opérations spéciales en avril, et il semble soutenir la dépendance continue à l’égard de l’idée 127e en utilisant «des partenariats de partage du fardeau pour atteindre les objectifs avec un niveau de risque acceptable».

Les programmes 127e « ont directement entraîné la capture ou l’assassinat de milliers de terroristes, perturbé les réseaux et les activités terroristes et privé les terroristes d’espace opérationnel dans un large éventail d’environnements opérationnels, à une fraction du coût des autres programmes », selon le général Richard D. Clarke, l’actuel commandant des opérations spéciales, lors d’un témoignage devant le Congrès en 2019.

Les déclarations faites par Clarke sont invérifiables. Le commandement ne dispose pas de statistiques sur les personnes saisies ou tuées au cours des missions 127e, a déclaré une porte-parole du SOCOM à The Intercept. Un ancien responsable de la défense a confirmé à The Intercept qu’il y avait eu des victimes américaines, malgré le fait que les troupes américaines sont généralement censées rester derrière « la dernière couverture et dissimulation » pendant les opérations d’un partenaire étranger. On ne sait pas non plus combien de forces étrangères et de civils ont été tués dans ces opérations.

Selon les documents que The Intercept a pu obtenir, l’autorité est cruciale pour permettre aux opérateurs spéciaux américains d’accéder à des endroits inaccessibles. Un programme du 127e aurait offert « le seul accès physique humain aux zones », avec des partenaires locaux se concentrant sur « la recherche, la réparation et l’achèvement » des forces ennemies. Les commandos peuvent également projeter « leur puissance de combat dans des refuges sûrs pour les VEO [organisations extrémistes violentes] auparavant inaccessibles » en raison d’une autre opération 127e visant Al-Qaïda et ses affiliés.

Le général Joseph L. Votel, commandant du Commandement central américain, rencontre des membres de l’armée libanaise lors de sa visite à la base militaire d’Amchit le 23 août 2016. Photo : Ambassade des États-Unis à Beyrouth

Il peut être difficile de déterminer les pays où les programmes ont été menés et les forces avec lesquelles les États-Unis ont collaboré, car certains documents obtenus via la FOIA ont été considérablement masqués. La tristement célèbre unité militaire camerounaise avec laquelle les États-Unis ont mené un programme 127e a été identifiée par The Intercept comme étant le BIR, ou Rapid Intervention Battalion, dans un rapport précédent. Les États-Unis ont coopéré avec la G2 Strike Force, ou G2SF, une unité spéciale d’élite de l’armée libanaise, pour attaquer les affiliés de l’Etat islamique et d’Al-Qaïda au Liban. Cette collaboration était auparavant inconnue, selon The Intercept.

Votel a révélé que le nom de code du 127e au Liban était Lion Hunter. Les programmes 127e, nommés Yukon Hunter au Yémen, Enigma Hunter en Égypte, où le personnel des opérations spéciales américaines ont collaboré avec l’armée égyptienne pour cibler les extrémistes de l’EI dans la péninsule du Sinaï, ont également été mentionnés par lui. Il a affirmé que le chef de l’organisation de renseignement militaire égyptienne avait apporté un « fort soutien » à Enigma Hunter et que, contrairement à d’autres nations africaines, les forces américaines ne sont pas allées au combat aux côtés de leurs alliés locaux en Égypte.

Un mémorandum fortement expurgé sur le programme 127e obtenu via FOIA. Capture d’écran : L’interception

Bien que les États-Unis aient historiquement fourni un soutien militaire aux armées égyptienne et libanaise, l’utilisation de ces forces comme larbins pour les missions terroristes américaines a constitué un changement significatif dans ces relations, selon divers universitaires.

Le G2SF est une force top secrète, largement axée sur le renseignement, selon deux experts de la sécurité libanaise, il n’est donc pas surprenant que les opérations spéciales américaines les aient choisis pour le programme 127e compte tenu de leur connexion positive antérieure. Une personne a déclaré que l’équipe était « beaucoup moins politisée » que d’autres parties des forces de sécurité du pays.

En Égypte, où l’armée s’est appuyée sur des milliards de dollars de soutien américain à la sécurité pendant des décennies, mais s’est opposée aux efforts américains pour surveiller la manière dont cette aide est utilisée, la question est plus compliquée.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont signalé de graves atrocités militaires égyptiennes dans le Sinaï, notamment «des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des tortures, des exécutions extrajudiciaires et peut-être des attaques aériennes et terrestres illégales contre des civils», malgré l’interdiction quasi totale des médias dans la région.

« Il y a des problèmes légitimes avec le partenariat des États-Unis avec certaines unités de l’armée égyptienne », a déclaré Seth Binder, directeur du plaidoyer au Project on Middle East Democracy. « Il y a eu une excellente documentation, par Amnesty et Human Rights Watch, sur de nombreuses violations des droits humains dans le Sinaï par l’armée égyptienne. S’agit-il des mêmes unités avec lesquelles nous nous associons pour mener à bien les opérations ? C’est un vrai souci. »

Cependant, dans une déclaration conjointe l’automne dernier, les responsables américains et égyptiens se sont engagés à « discuter des meilleures pratiques pour réduire les dommages civils dans les opérations militaires » – un aveu tacite que les dommages civils restaient un problème. L’ambassade d’Égypte aux États-Unis n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les ambassades irakienne, tunisienne et yéménite ainsi que le ministère de la Défense du Liban n’ont pas répondu aux demandes d’interviews.

Le général de l’armée américaine Richard D. Clarke, centre, prend le commandement du Commandement des opérations spéciales des États-Unis de l’armée américaine le général Raymond A. Thomas III, droite, lors d’une cérémonie à Tampa, en Floride, le 29 mars 2019. Photo : Lisa Ferdinando/DoD

Pas de vérification, pas de surveillance

Si les documents de The Intercept fournissent quelques informations sur les paramètres du programme 127e, le grand public et les membres du Congrès n’en savent toujours pas grand-chose. La majorité des membres du personnel du Congrès ne sont pas en mesure d’obtenir les rapports pertinents qui sont mandatés par la loi en raison de leur niveau de classification. Seuls quelques membres des commissions des services armés et du renseignement du Congrès, selon un membre du gouvernement connaissant le programme qui a parlé sous couvert d’anonymat afin d’en discuter, ont lu de tels rapports. Bien qu’ils aient le devoir principal de déterminer où les États-Unis sont en guerre et ont le droit d’utiliser la force, les commissions des affaires étrangères et des relations du Congrès ne les reçoivent pas. De plus, la majorité des législateurs du Congrès et des membres du personnel ayant des droits d’accès ne savent pas comment obtenir les rapports. « Il est vrai que n’importe quel membre du Congrès pourrait lire n’importe lequel de ces rapports, mais je veux dire, ils ne savent même pas qu’ils existent », a ajouté le responsable gouvernemental. « Il a été conçu pour empêcher la surveillance. »

Mais ce n’est pas seulement le Congrès qui a été le plus souvent tenu dans l’ignorance du programme ; Les fonctionnaires du Département d’État possédant les connaissances nécessaires sont également souvent dans l’ignorance. Malgré le fait que le 127e ait besoin de l’approbation du chef de mission du pays où le programme est mis en œuvre, les ambassadeurs là-bas donnent rarement aux responsables de Washington des détails complets.

En raison du grand secret avec lequel les responsables de la défense ont protégé leur pouvoir sur le programme – et de la rareté de l’opposition qu’ils ont rencontrée – il y a un manque de surveillance à tous les niveaux du gouvernement américain. « C’est l’État qui ne sait pas ce qu’il ne sait pas, donc il ne sait même pas demander. Ce sont les ambassadeurs qui sont en quelque sorte impressionnés par ces généraux quatre étoiles qui entrent et disent : « Si vous ne nous laissez pas faire cela, tout le monde va mourir », a déclaré le responsable gouvernemental. « Le DOD considère cela comme un petit, tout petit programme qui n’a pas d’implications en matière de politique étrangère, alors, ‘Faisons-le. Moins les gens se mettent en travers de notre chemin, plus c’est facile.

Cette opinion était partagée par Sarah Harrison, analyste principale à l’International Crisis Group, qui était auparavant avocate générale associée au Bureau de l’avocat général, Affaires internationales, du ministère de la Défense. « HASC et SASC semblent opposés à une surveillance accrue de l’écho 127. Ils ne sont pas enclins à modifier la loi pour renforcer la surveillance de l’État, et ils ne partagent pas non plus de manière adéquate les documents liés au programme avec le personnel [du Congrès] », a-t-elle déclaré, en utilisant les acronymes de la Commission des services armés de la Chambre et de la Commission des services armés du Sénat. « Cela peut sembler être un problème obscur et bureaucratique, mais c’est vraiment important pour la surveillance du programme 127-echo et de tous les autres programmes qui sont exécutés en secret. »

Parmi ces initiatives figure l’article 1202, une disposition qui a été incluse pour la première fois dans la loi de 2018 sur l’autorisation de la défense nationale et qui accorde un « soutien aux forces étrangères, aux forces irrégulières, aux groupes ou aux individus » qui se livrent à des guerres non conventionnelles et qui ciblent spécifiquement les soi-disant concurrents proches. En vertu de 10 USC § 127f, également connu sous le nom de «127 foxtrot», le secrétaire à la défense est également autorisé par le Congrès à «dépenser jusqu’à 15 000 000 $ au cours d’une année fiscale pour des activités clandestines à toute fin que le secrétaire juge appropriée pour la préparation du environnement propice aux opérations à caractère confidentiel. En réponse aux menaces de « nature confidentielle, extraordinaire ou d’urgence », le pouvoir de l’article 1057 autorise également les opérations de renseignement et de contre-espionnage.

Selon Stephen Semler, co-fondateur du Security Policy Reform Institute, un groupe de réflexion sur la politique étrangère américaine financé par la base, « c’est en quelque sorte l’histoire de bon nombre de ces programmes gérés par le DOD ». « La communauté des opérations spéciales aime beaucoup l’autonomie. Ils n’aiment pas passer par la bureaucratie, alors ils inventent toujours des autorités, essayant de trouver des moyens de retarder leurs opérations pour une raison quelconque.

« Le problème est que ce genre de choses est tellement normalisé », a-t-il ajouté. « Il devrait y avoir plus d’attention portée à ces autorités de formation et d’équipement, qu’il s’agisse de forces spéciales ou de réguliers du DOD, car c’est vraiment une sorte de moyen favorable aux relations publiques de vendre une guerre sans fin. »

Lire le document ci-dessous :

