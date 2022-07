Un autre PDG de l’assurance-vie révèle que les décès ont augmenté de 40 % chez les travailleurs

2e gars le plus intelligent du monde — 3 juillet 2022

C’est d’abord le PDG Scott Davison de OneAmerica qui a révélé en janvier que les décès avaient augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans :

« Nous constatons, en ce moment, les taux de mortalité les plus élevés que nous ayons vus dans l’histoire de cette entreprise – pas seulement chez OneAmerica. Les données sont cohérentes pour tous les acteurs de cette entreprise. »

Et maintenant, nous avons le PDG de Lincoln National, la cinquième plus grande compagnie d’assurance-vie en Amérique, corroborant la hausse de 40 % de la mortalité toutes causes confondues.

Ce sont des événements de type un sur mille milliards d’années. Vous pourriez ajouter les mortalités de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale et ne pas obtenir de telles augmentations de décès. C’est stupéfiant.

En 2021, Lincoln National a signalé une augmentation de 163% des prestations de décès versées dans le cadre de ses polices d’assurance-vie collectives.

