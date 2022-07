Image d’illustration

Le 5 juillet, le ministère russe de la Défense a affirmé qu’au cours des 10 derniers jours, 170 mercenaires étrangers ont été tués en Ukraine, 99 autres ont refusé de prendre part aux hostilités et ont quitté le territoire ukrainien.

Le 4 juillet, le point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers dans la zone du toen de Liman dans la région de Mykolaïv a été détruit par des missiles russes.

Le 3 juillet, la frappe des forces aérospatiales russes sur la base de mercenaires étrangers à la périphérie nord de la ville de Nikolaev a détruit jusqu’à 120 «soldats de fortune».

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/n.mp4?_=1

Le 5 juillet, le passeport du mercenaire Alloda Zviadauri de Géorgie, qui a combattu aux côtés des nationalistes ukrainiens, a été retrouvé en République populaire de Lougansk. Zviadauri était membre d’un groupe géorgien et a été tué lors des combats près de Lisichansk.

Le 4 juillet, la radio allemande RTL a rapporté que le deuxième mercenaire de France avait succombé à ses blessures subies lors d’un bombardement d’artillerie en Ukraine.

Le tué est Adrien D, 20 ans, qui a rejoint la Légion internationale ukrainienne en mars. Il a été blessé avec un autre mercenaire français près de Kharkov. Son camarade Wilfried Blériot, 32 ans, est décédé sur place début juin. Adrien a été blessé et serait mort le 25 juin.

Ange Adrover Martinez

Angel Adrover Martinez, 31 ans, est également venu combattre en Ukraine en mars. Selon certaines informations, il avait des problèmes de métal et avait déjà tenté de se suicider. Il est arrivé en Ukraine de Hollande. Il est d’abord resté à Lviv, a effectué des tâches militaires liées aux communications, puis il est allé dans le Donbass. Le majorquin serait mort le 18 juin lors de batailles à Severodonetsk. Il serait le premier citoyen espagnol tué en Ukraine.

Selon le ministère espagnol des Affaires étrangères en Ukraine, Ángel Adrover Martínez de Majorque n’a peut-être pas été tué par les forces russes. Cependant, aucune autre information sur son sort n’a été partagée. En mars, il a posté la dernière vidéo sur YouTube dans laquelle il a appris à utiliser des armes.

À la suite d’une frappe de missile à Kharkiv, deux mercenaires du Brésil, Douglas Brown et Talita Duvalier, ont été tués le 2 juillet.

Dur mois pour les mercenaires étrangers en Ukraine

Vassili Parfenkov

Le Biélorusse Vasily Parfenkov, né en 1983, a également été tué sur les lignes de front ukrainiennes. Il a été condamné à 4 ans de régime strict dans son pays, mais gracié une fois par les autorités biélorusses. Puis il a de nouveau été condamné. Il a également été soigné pour alcoolisme pendant un an avant de fuir en Ukraine en 2014 et de devenir membre de l’OUN (Organisation des nationalistes ukrainiens) et plus tard de la formation nazie « Azov ». Il a été l’un des premiers mercenaires étrangers à avoir reçu la nationalité ukrainienne. Il a ensuite été condamné à Kiev pour participation à des pogroms. Depuis le début des opérations militaires russes, il a rejoint le bataillon Kastus Kalinovsky.

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/IMG_6420.mp4?_=2

— Combien y a-t-il encore de blessés ? – Deux. — Deux blessés ? — Oui, et un « 200 ».

Le 1er juillet, un mercenaire avec un passeport polonais a été pris en otage lors des combats près de Lisichansk. Il a reçu les premiers soins des soldats russes.

D’autres mercenaires étrangers ont été capturés sur les lignes de front du Donbass par les forces dirigées par la Russie. Ils sont jugés dans la République populaire de Donetsk.

Le 9 juin, les Britanniques Sean Pinner et Aiden Aslin, ainsi que le Marocain Saadoun Ibrahim, ont été condamnés à mort à Donetsk. Tous ont plaidé coupables de l’agression armée visant à prendre le pouvoir en RPD.

Dur mois pour les mercenaires étrangers en Ukraine

Aidan Aslin

Le 4 juillet, le mercenaire britannique Aiden Aslin a déposé un pourvoi en cassation contre la condamnation à mort devant la chambre d’appel de la Cour suprême, concernant la modification de la mesure de la peine. Il est devenu le dernier des mercenaires condamnés à faire appel de la décision du tribunal. Fin juin, Aslin s’est adressé aux habitants du Donbass et de la Russie et a demandé pardon pour ses actes. Selon lui, le bombardement du centre-ville de Donetsk par les forces armées ukrainiennes lui a ouvert les yeux sur la guerre en Ukraine.

De plus, deux autres mercenaires, Dylan Healy et Andrew Hill, ont été accusés des mêmes articles dans le DPR.

Le 5 juillet, les enquêteurs du DPR ont accusé un citoyen suédois qui s’était rendu à l’usine d’Azovstal d’avoir participé aux hostilités dans le cadre de formations armées ukrainiennes en tant que mercenaire.

Une affaire pénale aurait été ouverte contre un citoyen suédois en vertu de l’article 430 du Code pénal de la RPD (« Activité mercenaire »). L’enquête a été lancée. Le nom du mercenaire n’a pas été révélé. Officiellement, le DPR n’a pas encore commenté le rapport.

En vidéo : bataille pour Severodonetsk-Lisichansk du 5 mars au 3 juin, mise à jour de la carte

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/Severodonetsk_05.03_03.07.mp4?_=1

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front