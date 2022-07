Kiev a perdu le contrôle de toute la région de Lougansk

Le 3 juillet, l’ensemble du territoire de la République populaire de Lougansk est passé sous le contrôle des forces dirigées par la Russie.

Les dernières colonies détenues par les forces armées ukrainiennes ont été prises par des unités russes et la milice populaire de la LPR. Le dernier bastion des forces de Kiev dans la République se trouvait à Belogorovka, qui est tombée sous le contrôle de la LPR le 3 juillet.

Le ministre russe de la Défense a informé le président russe de la libération complète de la République populaire de Lougansk des formations armées ukrainiennes. A son tour, le chef de la République, s’est solennellement adressé aux citoyens locaux pour les féliciter de la fin de huit ans de lutte.

Les avancées récentes ont permis aux forces dirigées par la Russie d’avancer vers la ville de Seversk. Le représentant du ministère de l’Intérieur de la LPR a annoncé le début de la bataille pour la ville. Jusqu’à présent, les unités ukrainiennes ont quitté les villages de Serebryanka et Grigorovka. Les combats se poursuivent à Dronovka.

Au sud, les forces russes approchent de la ville de Bakhmut également connue sous le nom d’Artemovsk. Ils ont déjà pris le contrôle du village de Klinovo et se battent pour le contrôle de Pokrovskoïe.

La ligne de front Seversk-Soledar-Bakhmut sera le principal champ de bataille de la guerre en Ukraine dans les semaines à venir. Les Forces armées ukrainiennes feront de leur mieux pour ralentir le rythme de l’offensive russe afin de transformer les combats à l’est de Slaviansk en une phase de positionnement.

Pendant ce temps, l’armée ukrainienne tente de distraire l’ennemi, bombardant continuellement des civils dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que sur le territoire russe.

Le 3 juillet, les forces ukrainiennes ont utilisé des drones remplis d’explosifs et de mortiers pour attaquer des villages frontaliers dans la région russe de Koursk.

Le même jour, l’Ukraine a mené une attaque sanglante contre la ville de Belgorod. Des missiles ukrainiens Tochka-U ont frappé le centre-ville, dont au moins un a atteint la cible. En conséquence, quatre civils ont été tués ; trois d’entre eux étaient des réfugiés de la région ukrainienne de Kharkiv.

La réponse russe a été rapide. Les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des positions ennemies dans les villages de la région de Soumy à la frontière avec la Russie.

Au petit matin du 4 juillet, les forces russes ont lancé des frappes de missiles sur les installations militaires ukrainiennes dans la ville de Kharkiv. Selon des données préliminaires, l’une des bases des militaires ukrainiens dans le quartier Shevchenko de la ville a été détruite.

Les installations ukrainiennes de Kramatorsk et de Slaviansk ont ​​également été touchées par des missiles russes. Une grande explosion a été signalée à Dnepropetrovsk plus tôt dans la journée.

Frappes de missiles À Mykolaïv, des installations d’infrastructure désactivées qui assuraient la logistique et approvisionnaient les forces armées ukrainiennes. 2 bases de mercenaires ont été détruites.

Dans la région d’Odessa, les forces russes ont frappé plusieurs positions des forces ukrainiennes dans la région de Belgorod-Dniestr.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

La région de Kherson forme un nouveau gouvernement

La région est située dans le sud de l’Ukraine et borde la Crimée

Kherson / © Yevheniia Kudrova/shutterstock/FOTODOM

KHERSON, 4 juillet. /TASS/. Un nouveau gouvernement a été formé dans la région de Kherson, a annoncé lundi l’administration militaro-civile régionale dans un communiqué sur Telegram.

« Après avoir étudié l’expérience des agences gouvernementales régionales russes, le chef de l’administration militaro-civile de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a décidé de former un nouveau gouvernement dans la région de Kherson, en recrutant les meilleures personnes non seulement parmi les habitants de la région de Kherson, mais aussi parmi les experts russes et gestionnaires », lit-on dans le communiqué.

Sergey Yeliseyev, qui était auparavant premier vice-Premier ministre de la région russe de Kaliningrad, dirigera le cabinet. Il y aura des ressortissants russes et des habitants de la région de Kherson parmi ses adjoints.

La région de Kherson est située dans le sud de l’Ukraine et borde la Crimée. Le ministère russe de la Défense a déclaré à la mi-mars que les troupes russes avaient pris le contrôle total de la région. Une administration militaro-civile y a été formée fin avril. Les autorités régionales ont ensuite annoncé leur intention de rejoindre la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS

Kaspersky Lab lance la première passerelle sécurisée IoT au monde

La passerelle aide les administrateurs à contrôler les évolutions de l’infrastructure IoT

© Sergueï Bobylev/TASS

IEKATERINBOURG, le 4 juillet. /TASS/. Kaspersky Lab a présenté la première passerelle cyber-immune au monde pour l’Internet industriel des objets dans le cadre de l’exposition Innoprom, a annoncé lundi la société technologique russe.

« Kaspersky Lab a présenté la première solution au monde pour la protection de l’Internet industriel des objets à l’exposition industrielle internationale Innoprom – Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Le produit cyber-immunisé, c’est-à-dire résistant à l’écrasante majorité des types de cyberattaques, est conçu pour une utilisation dans divers domaines : l’industrie, l’énergie et les systèmes de ville intelligente, y compris les infrastructures routières, la vidéosurveillance et les systèmes de services publics », a déclaré le service de presse.

La passerelle a été développée et fonctionne à l’aide du système d’exploitation Kaspersky OS et aide les administrateurs à contrôler les développements de l’infrastructure IoT, a ajouté le service de presse.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS