La réponse vaccinale à la COVID-19 a été planifiée à l’avance : les auteurs d’un nouveau livre, « Le courage d’affronter la COVID-19 »

Il existe un programme de vaccination dans lequel les forces en place veulent que tout le monde continue à se faire vacciner éternellement. De plus, la réponse vaccinale à la COVID-19 a été pré-planifiée, selon les auteurs d’un nouveau livre, « The Courage to Face COVID-19 ».

En menant des recherches pour leur livre « The Courage to Face COVID-19: Preventing Hospitalization and Death While Battling the Bio-Pharmaceutical Complex », le Dr Peter McCullough, cardiologue, et John Leake, écrivain, ont appris que le « système » était mis en place par les dirigeants mondiaux pour faire de la vaccination la principale réaction à la pandémie de COVID-19.

« Cela a été absolument télégraphié depuis le début », a déclaré McCullough. « [En] 2010, Gates dit que c’est la décennie des vaccins. Plus tard, Gates annonce lors de réunions que le retour sur investissement des vaccins est de 20 contre 1 pour tout ce qu’il a fait d’autre.

Dans une nouvelle interview avec l’émission « American Thought Leaders« , McCullough a déclaré : « Il est clair que le système est prêt pour un vaccin. »

McCullough répondait à un tweet de l’investisseur milliardaire Bill Gates de 2010 qui disait : « Décennie des vaccins – un engagement de 10 milliards de dollars sur 10 ans pour la recherche, le développement et la livraison de vaccins. »

Décennie des vaccins – un engagement de 10 milliards de dollars sur 10 ans pour la recherche, le développement et la livraison de vaccins http://bit.ly/cAAXEM – annoncé aujourd’hui avec Melinda au FEM (WEF)

— Bill Gates (@BillGates) 29 janvier 2010

Gates a informé Becky Quick de CNBC sur « Squawk Box » en 2019 depuis le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que « nous pensons qu’il y a eu un retour de plus de 20 contre 1 » sur son investissement de 10 milliards de dollars dans le développement de vaccins.

Dans son entretien avec McCullough, Leake a demandé pourquoi les vaccins COVID, qui ont été produits rapidement, ont été commercialisés comme sûrs et salués comme la seule réponse à la pandémie, alors que des traitements alternatifs et hors AMM efficaces ont été vilipendés.

« Ce que nous avons découvert dans nos recherches et ce que nous décrivons dans notre livre, c’est que cela était prévu bien à l’avance », a déclaré Leake.

Il a également réprimandé Gates pour sa dépendance aux vaccins.

Bill Gates assiste à une conférence de presse en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 25 mai 2022. (Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

« [Gates] semble avoir en quelque sorte déplacé son esprit monopolistique du secteur des logiciels vers le secteur des vaccins », a déclaré Leake.

Gates est également le fondateur et le principal contributeur de la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation (CEPI), qui a été inaugurée en 2017 lors du Forum économique mondial. Selon McCullough, la stratégie commerciale de l’organisation semble être exclusivement axée sur la production de vaccins, sans aucune mention de thérapies alternatives pour les épidémies virales.

Selon le CEPI, il rassemble des chefs de gouvernement, des entreprises privées et des philanthropes pour « accélérer » la production de vaccins afin d’éviter de futures « épidémies et pandémies », ainsi que pour garantir que « toutes les personnes dans le besoin » aient accès à ces vaccins.

De plus, l’une des initiatives les plus récentes de Gates en matière de prolifération des vaccins est son livre, « Comment prévenir la prochaine pandémie ». Selon McCullough, Gates plaide dans le livre pour la création d’une institution mondiale bien financée qui serait supervisée par l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies et dont le devoir serait de rechercher et de réagir à la prochaine épidémie mondiale.

Selon McCullough, malgré le fait que les vaccins font normalement très peu pour prévenir les infections des voies respiratoires supérieures, ils ont néanmoins été promus comme la solution à la pandémie de COVID-19.

« Il n’y a pas un seul vaccin dans le bras qui fait pratiquement quoi que ce soit pour une maladie respiratoire », a déclaré McCullough, ajoutant que les vaccins COVID ont été introduits « avec un sujet de discussion implicite, et le sujet de discussion est: ‘Ils sont sûrs et ils sont efficaces, et vous les prendrez.’ Point. Pas de discussions ensuite. Aucune discussion officielle sur l’innocuité et l’efficacité, aucune garantie de réévaluation, aucun examen mensuel de l’innocuité. »

Selon McCullough, la sécurité vient d’être acceptée, même après la publication d’un rapport scientifique chinois soulignant que la vaccination causait de graves problèmes de santé aux personnes ayant des problèmes de santé préexistants.

McCullough a décrit l’utilisation généralisée des vaccins comme une « catastrophe biologique ».

En outre, la FDA a tenté de dissimuler les connaissances concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins en scellant le «dossier Pfizer», qui contient environ 500 000 pages de données décrivant les résultats importants dans le développement et le déploiement des vaccins, pendant 55 ans, selon McCullough.

L’organisation à but non lucratif Public Health and Medical Professionals for Transparency a déposé une plainte en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA) contre la FDA, exigeant que le dossier soit rendu public.

Le juge de district américain Mark Pittman a statué que la pétition FOIA du groupe était « d’une importance publique primordiale », et il a ordonné à la FDA de produire 55 000 pages chaque mois (lire ci-dessous).

De ces documents, « nous avons appris qu’il y a eu 1 223 décès dans les 90 jours suivant la sortie du programme Pfizer, dans le monde. La norme est généralement de 50 décès pour certains produits largement utilisés, [et c’est] retiré du marché », a déclaré McCullough.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suivent les décès liés au vaccin dans son système d’enregistrement des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS).

Selon McCullough, 13 000 personnes sont décédées aux États-Unis après avoir reçu le vaccin COVID.

« C’est stupéfiant », a-t-il déclaré. « Nous n’avons jamais laissé un produit fonctionner comme ça pendant cette période sans revoir la sécurité, sans signaler la sécurité, sans même remettre en question la sécurité, et la mort étant le résultat final. »

McCullough a également déclaré que les trois vaccins primaires ont causé une myriade d’effets indésirables non mortels mais importants, notamment des lésions cardiaques, des caillots sanguins et des maladies inflammatoires.

« Ce que je pense que beaucoup de gens n’ont pas compris, c’est qu’il s’agit d’une technologie complètement nouvelle », a déclaré Leake. « Ce sont des technologies de transfert génétique. Vous injectez en fait de l’ARN messager qui code pour la production de la protéine de pointe, donc c’est un truc de Star Trek. »

Selon McCullough, l’affirmation selon laquelle les vaccinations minimisent les hospitalisations et les décès est fausse.

Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’essais randomisés complets avec le médicament actif et un placebo pour démontrer une réduction des hospitalisations et des décès.

« Aucun des vaccins n’a fait l’objet d’essais cliniques contre placebo avec ce critère composite », a déclaré McCullough. « Ce qui s’est passé au fil du temps est un faux récit développé à partir de données d’observation. »

Il y a eu de nombreuses « analyses biaisées par les enquêteurs et les médecins et ceux du complexe biopharmaceutique qui s’investissent pour essayer de promouvoir les vaccins », a déclaré McCullough.

Cette photo d’archive montre une boîte de comprimés d’ivermectine. (Carl D.Master/Shutterstock)

Il a poursuivi en disant que les évaluations sont basées sur des données incorrectes et biaisées, qui ne tiennent pas de registre des personnes vaccinées qui visitent un hôpital. Au lieu de cela, toute personne qui entre à l’hôpital avec une maladie COVID est automatiquement considérée comme non vaccinée.

« Je peux vous dire que ceux qui ont pris le vaccin sont beaucoup plus susceptibles d’avoir reçu un traitement précoce, ce qui est vraiment le moteur de la réduction des hospitalisations et des décès », a déclaré McCullough. Il a poursuivi en disant que bien que Gates, Anderson Cooper et le vice-président Kamala Harris aient tous été vaccinés, ils ont également pris Paxlovid, un traitement précoce pour COVID-19.

Selon Leake, les mêmes critères de rigueur et de sécurité qui ont été respectés lors du traitement précoce de la COVID sont complètement négligés avec les nouvelles vaccinations à ARN messager. « Soudain, la méthodologie et la rigueur de la vérification de l’innocuité et de l’efficacité sont simplement jetées par la fenêtre avec le vaccin », a-t-il déclaré.

McCullough pense que si des fonds avaient été investis pour offrir aux personnes à haut risque des traitements précoces à l’hydroxychloroquine et à l’ivermectine, la pandémie aurait pu se terminer beaucoup plus tôt.

McCullough a également mentionné les anticorps monoclonaux, un autre traitement sûr et efficace qui a été réduit au profit des vaccins.

Malgré le fait que ces thérapies précoces fonctionnent bien, elles sont retirées du marché, tandis que les vaccins, dont l’innocuité ou l’efficacité n’ont pas été prouvées, sont pressés auprès du public comme la réponse à la pandémie, selon McCullough.

Leake et McCullough ont identifié et signalé une « solution vaccinale monolithique » à tous les problèmes de santé publique.

« Voici ce que sont ces fondations internationales : la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller et le Wellcome Trust. Les gros sous ont investi tout leur argent dans les vaccins », a déclaré Leake.

Leur livre explique comment d’autres institutions gouvernementales, telles que les National Institutes of Health, bénéficient des vaccinations et des relations avec les riches mécènes.

« Ils ont en fait eu une réunion dans la grande maison de Bill Gates près de Seattle en 2000. Depuis 20 ans, ils travaillent ensemble », a déclaré Leake.

Selon McCullough, il existe un programme de vaccination dans lequel les forces en place veulent que tout le monde continue à se faire vacciner éternellement.

« Ils l’ont fait avancer et il y a en même temps un oubli de la sécurité, et c’est mondial », a déclaré McCullough.

McCullough et Leake ont déclaré qu’ils aimeraient voir toutes les exigences en matière de vaccins supprimées et tous les vaccins COVID-19 retirés du marché pour une évaluation complète de l’innocuité et de l’efficacité.

« Nous avons été brûlés », a déclaré McCullough. « Cela a été, en un sens, le crime de notre vie, sinon de tous les temps, de la vaccination de masse du monde au milieu d’une pandémie très répandue et en évolution. »

Lire le document ci-dessous :

