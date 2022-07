NewsReal : les voyous du G7 en tournée : les dirigeants occidentaux rient alors que le chaos se propage

© Sott.net

Inconscients du chaos aéroportuaire qui les entourait, les dirigeants de l’OTAN et du « G7 » se sont rendus en Bavière et à Madrid la semaine dernière pour « prendre des décisions vraiment importantes » sur les problèmes urgents auxquels sont confrontés la grande majorité des Occidentaux ordinaires : l’inflation croissante et les pénuries alimentaires/énergétiques.

Non, ils sont en fait juste venus pour rire, ont accepté de renforcer les forces militaires américaines en Europe et se sont battus avec la Chine. Pendant ce temps, les conséquences de leurs politiques destructrices de « confinement » et de « sauvegarde de la planète » continuent de se déployer, leurs porte-parole des médias mettant en garde contre des « coupures de courant » dans les mois à venir.

Cette semaine sur NewsReal, Joe et Niall discutent de la dernière polarisation de la guerre culturelle, du récit en constante évolution de la fusillade dans une école du Texas, des vagues incessantes de «contrôle de la population Covid» et de la probabilité croissante que l’OTAN / les États-Unis reçoivent une claque de Russie.

Ce sh*tshow ne peut pas durer éternellement, sûrement?

MANIFESTATION AU GHANA CONTRE LA FORTE HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT, DE L’ALIMENTATION ET DU COÛT DE LA VIE ÉLEVÉ.

MANIFESTATION AU GHANA (UNE DES NATIONS DE LA CEDEAO EN AFRIQUE DE L’OUEST QUI ONT MIS LE MALI SOUS EMBARGO, SOUS INJONCTION DE L’UNION EUROPÉENNE, EN PARTICULIER LA FRANCE) CONTRE LA FORTE HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT, DE L’ALIMENTATION ET DU COÛT DE LA VIE ÉLEVÉ.

Le bataillon russe Vostok a reçu de nouveaux fusils anti-drones !

Les combattants du bataillon Vostok, qui combattent dans la direction d’Ugledar, étaient armés de moyens de suppression des drones ennemis.

De nouveaux documents révèlent les guerres secrètes des États-Unis – The Intercept

Washington a mené au moins 23 guerres par procuration dans le monde sous couvert de contre-terrorisme

Des soldats en tenue de camouflage avec des fusils, en pleine nature en mission. © Getty Images / South_agency

Les États-Unis auraient utilisé une autorité secrète appelée « 127e » pour lancer au moins deux douzaines de guerres par procuration depuis 2017, selon un article publié vendredi par The Intercept. La publication affirme avoir obtenu des documents inédits et parlé à de hauts responsables ayant une connaissance intime de ces programmes.

The Intercept a reçu les documents par le biais de la loi sur la liberté de l’information, affirmant que ces documents sont la toute première confirmation officielle qu’au moins 14 soi-disant «programmes 127e» étaient actifs dans les régions du grand Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique aussi récemment qu’en 2020. Au total, le Pentagone aurait lancé 23 programmes 127e distincts à travers le monde entre 2017 et 2020, qui ont coûté 310 millions de dollars aux contribuables américains.

The Intercept explique que 127e est l’une des nombreuses autorités pratiquement inconnues accordées au ministère de la Défense par le Congrès au cours des deux dernières décennies. Elle autorise les commandos américains à mener des «opérations antiterroristes» en coopération avec des forces partenaires étrangères et irrégulières dans le monde entier avec un minimum de surveillance extérieure.

Le programme permet aux États-Unis d’armer, de former et de fournir des renseignements aux forces étrangères. Cependant, contrairement aux programmes d’aide étrangère traditionnels, qui se concentrent sur le renforcement des capacités locales dans les pays partenaires, les «forces de substitution» du 127e sont censées suivre les ordres américains et mener des missions dirigées par Washington contre les ennemis américains pour atteindre les objectifs américains, servant essentiellement d’armées par procuration du Pentagone.

Selon le média, presque aucune information sur ces opérations n’est jamais partagée avec des membres du Congrès ou des responsables du Département d’État. On ne sait généralement pas où ces opérations sont menées, leur fréquence, leurs cibles ou même l’identité des forces étrangères avec lesquelles les États-Unis coopèrent pour les mener.

Les critiques des programmes avertissent qu’ils pourraient conduire à une escalade militaire imprévue et engager les États-Unis dans plus d’une douzaine de conflits à travers le monde, puisque le 127e ne permet aucune surveillance ni contribution des responsables des affaires étrangères.

Le point de vente note que bien que le dernier lot de documents éclaire davantage le programme 127e, il reste encore pour la plupart inconnu du public et des membres du Congrès, qui ne reçoivent presque jamais de rapports concernant le programme.

Un responsable gouvernemental familier avec le programme, qui a requis l’anonymat pour en discuter, a déclaré à The Intercept que la plupart des membres du personnel du Congrès n’ont même pas l’autorisation de consulter les rapports 127e, et ceux qui les demandent rarement.

« Il a été conçu pour empêcher la surveillance », a-t-il expliqué.

Stephen Semler, co-fondateur d’un groupe de réflexion américain sur la politique étrangère, a déclaré à The Intercept que le Pentagone préfère gérer ses opérations avec un minimum de surveillance, de contribution ou de bureaucratie du Congrès et ce depuis de nombreuses années. « La communauté des opérations spéciales aime beaucoup l’autonomie », a-t-il expliqué au point de vente, ajoutant que « le problème est que ce genre de choses est tellement normalisé ».

« Il faudrait accorder plus d’attention à ces autorités de formation et d’équipement, qu’il s’agisse de forces spéciales ou de forces régulières [du ministère de la Défense], car c’est vraiment un moyen favorable aux relations publiques de vendre une guerre sans fin », a conclu Semler.

L’Ouest ferme ses rangs pour la bataille avec la Russie : les États-Unis, l’OTAN et le G7 « déployent toutes leurs armes » pour maintenir leur domination mondiale

Par Manlio Dinucci

Recherche mondiale, 04 juillet 2022

Région : Europe, Russie et FSU, États-Unis

Thème : Renseignement

En Ukraine, alors que le G7 fournit à Kiev 30 milliards de dollars, l’OTAN lui fournit des quantités croissantes d’armes contre la Russie. Mais le rôle de l’OTAN ne se limite pas à cela : des responsables du Pentagone, interrogés par le New York Times, confirment pour la première fois, avec des faits précis, que le commandement et la gestion des opérations militaires en Ukraine sont entre les mains du Pentagone et de l’OTAN.

Deux sommets consécutifs, ceux du G7 et de l’OTAN, montrent que l’Occident déploie toutes ses armes – militaires, politiques, économiques – pour maintenir la domination qu’il perd dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, comme en témoigne la développement des BRICS : l’organisation économique qui regroupe le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, à laquelle l’Iran, l’Argentine et d’autres pays souhaitent adhérer.

Le suicide de l’Europe sur l’autel de la guerre : augmentation des dépenses militaires et hausse des prix de l’énergie

En Ukraine, alors que le G7 fournit à Kiev 30 milliards de dollars, l’OTAN lui fournit des quantités croissantes d’armes contre la Russie. Mais le rôle de l’OTAN ne se limite pas à cela : des responsables du Pentagone, interrogés par le New York Times, confirment pour la première fois, avec des faits précis, que le commandement et la gestion des opérations militaires en Ukraine sont entre les mains du Pentagone et de l’OTAN.

Le sommet de l’OTAN a approuvé le nouveau concept stratégique, qui qualifie la Russie de « menace la plus importante pour la sécurité alliée » et déclare que « la concurrence stratégique s’intensifie dans le monde ». Dans le nouveau concept stratégique, l’OTAN parle explicitement de la Chine pour la première fois, déclarant que « les politiques coercitives de la Chine défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs ».

Nous sommes face à une stratégie de guerre unique que l’Occident met en œuvre de l’Europe à l’Asie de l’Est. Alors qu’en Europe, l’OTAN sous commandement américain passe de 30 à 32 pays, dont la Suède et la Finlande, encore plus près de la Russie, en Asie et dans le Pacifique, le déploiement militaire américain se développe, soutenu principalement par l’Australie et le Japon. Le plus grand exercice naval au monde sous commandement américain se déroule dans le Pacifique contre la Chine.

Tout cela coûte de l’argent et c’est toujours nous qui payons. Selon les données officielles de l’OTAN, les dépenses militaires italiennes s’élèvent à environ 29 milliards d’euros en 2022, soit 80 millions d’euros par jour. La plus forte augmentation s’est produite pendant la période de confinement : de 21 milliards en 2019, elle est passée à plus de 26 milliards en 2020 et à plus de 28 milliards en 2021. L’OTAN prévient cependant : « Faire plus coûtera plus cher ».

