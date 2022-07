Alors que les fausses promesses des technocrates sont exposées, le pétrole est à nouveau roi et tout le monde va souffrir

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Au cours des dernières années, l’Amérique a produit plus de pétrole que la nation n’en consomme, ce qui amène beaucoup à croire que l’époque des «crises énergétiques», comme nous l’avons vu sous le président Carter dans les années 1970, lorsque les gens devaient endurer de longues files d’attente juste pour remplir dans les réservoirs d’essence de leurs véhicules, étaient terminées.

Une nouvelle classe de milliardaires a pris sa place dans l’économie américaine au cours des deux dernières décennies environ, et ils ont promis au monde un « Green New Deal » qui éliminerait notre besoin de « combustibles fossiles ».

Certains ont commencé à se demander si ces nouveaux milliardaires, parfois appelés collectivement les « technocrates », tireraient désormais parti de la technologie pour améliorer considérablement nos vies et nous débarrasser de notre dépendance vis-à-vis des magnats du pétrole de l’empire Rockefeller, qui ont essentiellement construit l’Amérique moderne et la culture occidentale.

Ils ne l’ont pas fait.

Que ce soit par plan ou en réalisant enfin que les promesses des technologues ne pouvaient être tenues, les magnats du pétrole profitent à nouveau des prix record du pétrole, même si le monde produit désormais plus de pétrole qu’il n’en a jamais produit auparavant.

Tout le monde s’accorde maintenant à dire que ces prix de l’essence, bien qu’actuellement en baisse probablement en raison du moins grand nombre de conducteurs sur les routes pendant les vacances du 4 juillet et de beaucoup moins de vols que les années précédentes en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie du transport aérien, vont continuer à grimper dans un proche avenir.

La seule question sans réponse est, à quelle hauteur ?

Voici un extrait d’un article publié sur Nasdaq.com plus tôt cette année qui explique pourquoi les États-Unis dépendent toujours des importations de pétrole, même si nous produisons plus de pétrole que nous n’en consommons :

Les États-Unis produisent en effet suffisamment de pétrole pour répondre à leurs propres besoins. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, en 2020, l’Amérique a produit 18,4 millions de barils de pétrole par jour et en a consommé 18,12 millions. Et pourtant, ce même rapport révèle que les États-Unis ont importé 7,86 millions de barils de pétrole par jour l’année dernière.

Cela se produit en raison d’une combinaison d’économie et de chimie. L’économie est simple : le pétrole étranger, même après les frais d’expédition, est souvent moins cher que le brut produit localement. C’est parce que ce que les pétroliers appellent les « coûts d’extraction », le coût pour extraire le pétrole du sol, sont bien inférieurs dans certains autres pays. Cela, à son tour, dépend d’un certain nombre de facteurs. Les réglementations environnementales et autres ici jouent bien sûr un rôle dans cet écart de coût, mais, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, elles sont loin d’être l’alpha et l’oméga pour affecter les prix.

Les prix des terrains et des baux sont un facteur important, tout comme les coûts de main-d’œuvre et autres. Ensuite, il y a le fait que tant de pays, et la Russie en fait certainement partie, considèrent les exportations de pétrole comme un outil stratégique et géopolitique important. Dans ces cas, ces nations accordent des concessions pour s’assurer que leur pétrole est vendu à un prix avantageux. À l’heure actuelle, Vladimir Poutine est accusé de militariser l’approvisionnement énergétique, mais c’est quelque chose que lui et d’autres dictateurs et auteurs de violations des droits de l’homme font depuis des années pour que les pays clients, y compris les États-Unis, ignorent qui ils sont et ce qu’ils font.

Pourtant, les États-Unis ne seraient probablement pas du tout l’un de ces pays clients s’il n’y avait pas la chimie.

Vous voyez, les États-Unis produisent suffisamment de pétrole pour répondre à leurs propres besoins, mais ce n’est pas le bon type de pétrole.

Le brut est classé selon deux paramètres principaux, le poids et la douceur. Le poids du pétrole définit la facilité avec laquelle il est raffiné ou décomposé en ses composants utilisables, tels que l’essence, le carburéacteur et le diesel. Le brut léger est le plus facile à manipuler, le lourd est le plus difficile, avec un intermédiaire évidemment quelque part entre les deux. La douceur fait référence à la teneur en soufre de l’huile non raffinée. Plus elle est sucrée, moins elle contient de soufre.

La plupart du pétrole produit dans les champs américains du Texas, de l’Oklahoma et d’ailleurs est léger et doux, comparé à ce qui vient du Moyen-Orient et de Russie. Le problème est que pendant de nombreuses années, le pétrole importé a satisfait la plupart des besoins énergétiques des États-Unis, de sorte qu’un grand pourcentage de la capacité de raffinage ici est orienté vers le traitement d’un pétrole plus lourd et moins sucré que celui produit ici.

Une politique énergétique coordonnée et tournée vers l’avenir au cours des dernières décennies aurait ciblé ce problème par le biais de subventions et d’incitations. Cet argent a été versé de toute façon : il n’aurait pas été difficile de l’utiliser pour rendre l’Amérique véritablement indépendante sur le plan énergétique. Cependant, les politiciens, semble-t-il, préféreraient maintenir une situation où les crises énergétiques périodiques leur donnent un bâton avec lequel battre un titulaire. De peur que vous ne pensiez que je fais une remarque partisane ici, la critique actuelle est d’un démocrate par les républicains, mais la dernière fois que le brut était à ces niveaux, ce sont les démocrates qui ont critiqué George W. Bush, un républicain, pour des politiques et des actions qui, selon eux, ont forcé le pétrole plus haut à l’époque.

Nous nous retrouvons donc dans un endroit où les États-Unis, bien qu’ils produisent plus de brut qu’ils n’en ont besoin, dépendent des importations. Lorsque le pays estime qu’il doit interdire les importations en provenance de Russie en raison d’une attaque non provoquée contre un allié, il est obligé de se tourner vers des pays comme l’Arabie saoudite, le Venezuela et l’Iran pour combler la différence. Ce n’est pas la faute de Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush ou de tout autre politicien individuel. C’est la faute de chacun d’entre eux et de chaque membre du Congrès et dirigeant du secteur pétrolier qui a donné la priorité à un levier partisan plutôt qu’à la réduction de la dépendance de l’Amérique vis-à-vis du pétrole importé au cours des trente ou quarante dernières années. (Article complet.)