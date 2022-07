La Russie menace de revendiquer l’Alaska si les États-Unis continuent de saisir les ressources russes

L’Alaska a été colonisé par la Russie à la fin des années 1700, mais les États-Unis ont acheté la terre en 1867. Aujourd’hui, la Russie menace de revendiquer l’Alaska si les États-Unis continuent de s’emparer des ressources russes.

Vyacheslav Volodin, le chef de la Douma d’État russe, a lancé un avertissement selon lequel si les États-Unis continuaient à saisir les ressources russes à l’étranger, la Russie pourrait exiger le retour de l’Alaska.

« La décence n’est pas une faiblesse. Nous avons toujours quelque chose comme réponse. Que l’Amérique se souvienne toujours qu’il y a une partie de son territoire, l’Alaska. Quand ils commencent à essayer de disposer de nos ressources à l’étranger, avant de le faire, laissez-les penser que nous avons aussi quelque chose à réclamer », a déclaré Volodine.

Une querelle territoriale

L’homme politique russe a mentionné son avertissement préalable de désavouer un accord maritime entre la Norvège et la Russie lorsque certaines cargaisons ont été empêchées de traverser les eaux norvégiennes, affirmant que la Norvège a ensuite autorisé le passage des expéditions.

« Imaginez si nous donnions également des instructions [à propos de l’Alaska] – vous regardez, et l’Amérique commencerait à fournir du poisson là où il devrait être. »

Président de la Douma d’État russe Viatcheslav Volodine

Volodine a également souligné que la Russie ne se mêlait pas des problèmes américains, affirmant que les politiciens américains tenaient la Russie responsable de tous les problèmes de la nation.

Le président de la Douma d’État russe, Vyacheslav Volodine, assiste à un défilé militaire le jour de la victoire, qui marque le 77e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la place Rouge, dans le centre de Moscou, en Russie, le 9 mai 2022. (Crédit : REUTERS/MAXIM SHEMETOV)

Les législateurs russes ont menacé d’annuler plusieurs traités et accords avec diverses nations ces derniers mois.

Regardez les Georgia Guidestones exploser

Fox 5 Atlanta a rapporté que les enquêteurs ont déclaré que des inconnus avaient fait exploser un engin explosif vers 4 heures du matin, ce qui a entraîné la destruction partielle des Georgia Guidestones.

Suite à des informations faisant état d’une explosion, le monument controversé Georgia Guidestones a été partiellement détruit.

Selon Fox 5 Atlanta, « les enquêteurs ont déclaré que des inconnus avaient fait exploser un engin explosif vers 4 heures du matin ». L’incident n’a fait aucun blessé.

La bombe, qui s’est produite malgré une surveillance constante du site avec des caméras qui renvoient à un centre d’appels 911, a entièrement démoli l’une des « ailes » du monument.

L’équipe de déminage a été dépêchée par le Georgia Bureau of Investigation en réponse à l’incident. Des images de drones révèlent des dommages importants à l’attraction touristique.

Les inscriptions effrayantes sur le monument, qui appellent à « maintenir l’humanité en dessous de 500 millions », un nombre qui n’a pas été vu depuis les années 1500 et qui nécessiterait un massacre de masse pur et simple pour être atteint, ont suscité des protestations de la part de certains.

Les pierres exigent en outre qu’un « tribunal mondial » soit établi et que les gens « ne soient pas un cancer sur la Terre ».

Les Georgia Guidestones ont été construits en 1980 pour un coût de 500 000 $ au nom d’un « petit groupe d’Américains fidèles », qui ne sont toujours pas identifiés aujourd’hui, mais dont on dit qu’ils incluaient Ted Turner, un philanthrope et défenseur du contrôle de la population.

Turner préconise souvent une réduction de la population de 95 % et s’engage dans d’étranges rassemblements avec des mondialistes comme Bill Gates et George Soros pour parler de la façon dont ils peuvent utiliser leur richesse pour « ralentir la croissance de la population mondiale ».

Les pierres sont alignées précisément pour suivre les cycles astrologiques et solaires, comme l’explique History Channel.

« Les coins est et ouest du monument suivent le lever et le coucher du soleil. Une fente taillée dans l’une des dalles marque les solstices d’hiver et d’été. Un puits percé au centre de la pierre marque Polaris, l’étoile polaire. Et une fente qui traverse la pierre angulaire marque l’heure de midi parfaite. Cela signifie donc que c’est une sorte de couteau suisse en granit : les Guidestones ont un calendrier, une boussole, un traducteur et un guide… qui sont des bananes.«

