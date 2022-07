Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le 7 juillet, le ministère russe de la Défense a rendu compte des résultats de l’analyse de l’activité militaro-biologique des États-Unis et de ses alliés en Ukraine et dans d’autres régions du monde. Le rapport confirme que :

Les unités spéciales ukrainiennes prévoyaient d’utiliser des armes biologiques dans l’est de l’Ukraine;

Des militaires ukrainiens ont participé en tant que volontaires à des expériences visant à évaluer la tolérance aux maladies infectieuses dangereuses ;

les activités officielles du Pentagone en Ukraine ne sont qu’une façade pour la recherche militaire et biologique illégale

L’Ukraine et d’autres États post-soviétiques sont devenus un terrain d’essai pour les armes biologiques non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour leurs alliés de l’OTAN

les États-Unis persistent dans leur politique de renforcement de leurs propres capacités militaires et biologiques en contournant les accords internationaux.

Briefing sur les résultats de l’analyse des documents liés à l’activité militaro-biologique des États-Unis en Ukraine le 7 juillet :

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie poursuit l’analyse de l’activité militaro-biologique des États-Unis et de leurs alliés en Ukraine et dans d’autres régions du monde à la lumière des nouvelles informations reçues dans les territoires libérés et dans les succursales de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) qui forment un réseau d’information unifié.

Nous avons précédemment déclaré que les projets ukrainiens du Pentagone ne répondent pas aux problèmes de santé pertinents de l’Ukraine, alors que leur mise en œuvre n’a conduit à aucune amélioration de la situation sanitaire et épidémiologique.

L’opération militaire spéciale a conduit à constituer le rapport final sur l’activité du DTRA daté de 2005 à 2016.

Le document contient les données sur l’évaluation de l’efficacité des systèmes de soins de santé, vétérinaires et de biosécurité préparées par un groupe d’experts américains en 2016.

Ce rapport est un document conceptuel conçu pour une planification plus poussée de l’activité militaro-biologique du Pentagone en Ukraine qui contient des conclusions sur la mise en œuvre des directives du programme.

Malgré la période de coopération de plus de 10 ans dans la prétendue « …réduction des menaces biologiques… », les experts ont déclaré :

‘…Il n’y a pas de législation sur le contrôle des agents pathogènes hautement dangereux dans le pays, il y a des lacunes importantes en matière de biosécurité… L’état actuel des ressources empêche les laboratoires de répondre efficacement aux urgences de santé publique…’

Le document souligne que « … au cours des cinq dernières années, l’Ukraine n’a montré aucun progrès dans la mise en œuvre des réglementations sanitaires internationales de l’Organisation mondiale de la santé ».

Le rapport accorde une attention particulière au non-respect des exigences de biosécurité lors du travail et du stockage des collections microbiennes.

Il a été déclaré « … que la plupart des installations se caractérisent par de nombreuses violations flagrantes, telles que des systèmes de clôtures déverrouillés, des fenêtres qui se déverrouillent, des systèmes de restriction des agents pathogènes brisés ou inactifs, l’absence de systèmes d’alarme… » Les résultats de l’examen concluent qu’il n’existe aucun système pour protéger les agents pathogènes dangereux en Ukraine.

Dans le même temps, les activités de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ont été évaluées positivement : l’organisation a réussi à faire venir la collection nationale de micro-organismes aux États-Unis, à organiser des travaux d’évaluation biologique et à mettre en œuvre des projets d’étude particulièrement dangereux et les infections économiquement significatives qui pourraient entraîner une aggravation (évolution) de la situation épidémique.

Le rapport plaide en faveur de la poursuite de ce travail au nom du Pentagone qui a coûté plus de 250 millions de dollars depuis 2005.

Le document est annexé avec des commentaires ambigus sur les sponsors et les exécutants du programme de réduction des menaces biologiques en Ukraine qui n’ont rien à voir avec les questions de biosécurité. En particulier, la Fondation Soros est mentionnée avec la mention « … a contribué au développement d’une société ouverte et démocratique… »

Cela confirme une fois de plus que les activités officielles du Pentagone en Ukraine ne sont qu’une façade pour la recherche militaire et biologique illégale.

Nous avons mentionné à plusieurs reprises le rôle des représentants du Parti démocrate américain dans le financement des activités d’armes biologiques en Ukraine et les organisations intermédiaires qui ont été utilisées à cette fin.

Je voudrais faire référence à l’un des principaux sous-traitants du Pentagone qui reçoit de l’argent du fonds d’investissement de Hunter Biden, Metabiota.

Les données disponibles suggèrent que la société n’est qu’une façade à des fins internationalement douteuses et qu’elle est utilisée par l’élite politique américaine pour mener des activités financières opaques dans diverses parties du monde.

Il y a un exemple précis : Metabiota a été impliqué dans la réponse à l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Les activités des employés de l’entreprise ont soulevé des questions de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) quant à leur conformité aux exigences de biosécurité.

Ceci est le rapport du panel international d’experts du Consortium sur la fièvre hémorragique qui ont participé à la lutte contre la maladie à virus Ebola en Sierra Leone en 2015.

Selon le document, le personnel de Metabiota n’avait pas respecté les procédures de traitement et avait dissimulé l’implication du personnel du Pentagone qui utilisait l’entreprise comme façade. L’objectif principal de ces activités était d’isoler des variantes hautement virulentes du virus chez des personnes malades et décédées, ainsi que d’exporter ses souches aux États-Unis.

Compte tenu de l’échec apparent des activités de Metabiota à atteindre les objectifs de contrôle de la propagation de la maladie, le coordinateur Ebola de l’Organisation mondiale de la santé, Philippe Barbosa, a recommandé de rappeler le personnel de l’entreprise se disant extrêmement préoccupé par les risques potentiels d’une telle collaboration pour la réputation de l’OMS.

L’intérêt accru de l’entrepreneur militaire américain pour le virus Ebola n’est pas une coïncidence : la maladie est l’une des plus pathogènes pour l’homme. Lors de l’épidémie qui a débuté en 2014, 28 000 personnes ont été contaminées, plus de 11 000 d’entre elles sont décédées, le taux de mortalité était d’environ 40 %.

L’opération militaire spéciale a conduit à recevoir des documents qui révèlent les plans de Metabiota et du Centre scientifique et technologique ukrainien pour étudier le virus Ebola en Ukraine.

Il s’agit de la demande de financement américain pour diagnostiquer des agents pathogènes hautement dangereux en Ukraine, y compris le virus Ebola. Ce type de demandes fait partie de la stratégie américaine de redéploiement du travail à haut risque avec des agents pathogènes dangereux vers des pays tiers.

Les recherches devaient être menées à l’Institut anti-peste Mechnikov d’Odessa. Comme la maladie n’est pas endémique et n’a jamais été enregistrée en Ukraine, il y a une question légitime sur la nécessité d’une telle recherche et son véritable objectif.

Nous avons déjà noté que l’Ukraine et d’autres États post-soviétiques sont devenus un terrain d’essai pour les armes biologiques non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour ses alliés de l’OTAN ; à la première place, l’Allemagne. Divers projets ont été réalisés pour le compte du Service médical commun des forces armées allemandes.

Les professionnels de la Bundeswehr ont porté une attention particulière à l’agent pathogène de la fièvre congolaise de Crimée. Un dépistage à grande échelle de la sensibilité de la population locale à cette infection a été réalisé et comprenait la synthèse des données démographiques, épidémiologiques et cliniques. Ce type d’approches permet d’identifier de nouveaux génotypes régionaux de virus et de sélectionner des souches responsables de formes cliniques latentes.

L’étude des foyers naturels de fièvre de Crimée-Congo a été réalisée sous prétexte d’améliorer le système de surveillance épidémiologique ukrainien, avec la participation de l’Institut de médecine vétérinaire de Kiev et de l’Institut anti-peste Mechnikov d’Odessa.

L’intérêt de la Bundeswehr pour la fièvre de Crimée-Congo vient du fait que la mortalité peut atteindre 30 % et que ses épidémies nécessitent des traitements longs et coûteux, des mesures préventives et de traitement spécial.

Il s’agit d’une citation des instructions de la Bundeswehr : « … accorder une attention particulière aux cas mortels d’infection par la fièvre de Crimée-Congo, car cela permet d’extraire des souches virales ayant une pathogénicité et une virulence maximales pour l’homme des personnes décédées… »

Outre l’Allemagne, les microbiologistes des États-Unis ont montré un vif intérêt pour les infections transmises par les tiques ; la recherche dans ce domaine a été financée par DTRA à travers les projets UP-1 et UP-8.

Un projet distinct sur les tiques ixodides qui sont des vecteurs d’un certain nombre d’infections très dangereuses (tularémie, fièvre du Nil occidental, fièvre du Congo-Crimée) a été mis en œuvre par l’Université du Texas.

Les tiques étaient autrefois collectées dans les régions du sud-est de l’Ukraine, où se trouvent des foyers naturels d’infections caractéristiques du territoire de la Fédération de Russie. Dans le même temps, la période de mise en œuvre de ce travail a coïncidé avec une augmentation rapide de l’incidence de la borréliose transmise par les tiques parmi la population ukrainienne, ainsi qu’avec l’augmentation du nombre de tiques dans diverses régions de Russie limitrophes de l’Ukraine.

Cette question est étudiée par des professionnels russes compétents en coordination avec des professionnels du ministère russe de la Défense.

Nous avons précédemment souligné l’importance des résultats des projets militaro-biologiques nommés UP pour le Pentagone.

Notez le rapport préparé pour le département américain de la Défense par Black & Veatch et Metabiota. Selon le document, les projets vétérinaires portant le nom de code « TAP » ont été mis en œuvre simultanément avec les projets UP en Ukraine.

Leur principale ligne directrice réside dans les infections de quarantaine économiquement importantes capables de nuire à l’agriculture de plusieurs pays et de régions entières, telles que la morve, la peste porcine africaine (PPA), la peste porcine classique, la grippe aviaire hautement pathogène et la maladie de Newcastle.

La peste porcine africaine avec deux projets dédiés à ce pathogène a particulièrement intéressé les biologistes militaires américains.

Le projet TAP-3 visait à étudier la propagation de l’agent pathogène de la peste porcine africaine par les animaux sauvages. Les voies de migration des sangliers à travers l’Ukraine ont été examinées dans son cadre. Le projet TAP-6 a étendu ce processus aux pays d’Europe de l’Est.

L’étude des populations de vecteurs d’infections zoonotiques dangereuses a été réalisée par le personnel de l’Institut des nouveaux agents pathogènes de l’Université de Floride (Gainesville) dans les régions de Volyn, Rovno, Zhitomir et Chernigov en Ukraine, ainsi que dans les zones limitrophes de la Biélorussie et de la Russie.

A noter l’aggravation de la situation de la peste porcine africaine dans les pays d’Europe de l’Est : Selon l’Office international des épizooties, depuis 2014, des foyers ont été enregistrés en Lettonie (4 021 cas), en Estonie (3 814) et en Lituanie (4 201). En Pologne, plus de 13 000 cas de peste porcine africaine ont été détectés et les pertes agricoles dues à la maladie ont dépassé 2,4 milliards d’euros.

Nous avons déjà souligné l’utilisation d’armes biologiques à Cuba dans les années 1970 et 1980. Aujourd’hui, je voudrais me concentrer sur les activités militaro-biologiques américaines pendant la guerre de Corée.

En mars 2022, l’Institut d’études stratégiques de l’armée américaine a publié un rapport sur le programme américain d’armes chimiques et biologiques pendant la guerre de Corée. Ce rapport visait à créer une éventuelle ligne de défense contre les allégations d’activités illégales menées par des biolaboratoires américains en Ukraine.

Le document tente de réfuter le témoignage de 38 pilotes militaires américains qui ont admis avoir utilisé des armes biologiques en Chine et en Corée.

Selon le document, lors de la préparation de la campagne de Corée, « … l’US Air Force a obtenu des fonds supplémentaires pour acheter de grandes quantités de munitions chimiques et biologiques, a obtenu une zone de test pour celles-ci au Canada et a effectué un travail conceptuel approfondi sur leur utilisation… ‘

A cette époque, les Américains considéraient les agents pathogènes de la brucellose et les infections économiquement importantes, dont la rouille noire du blé, comme des agents biologiques prioritaires. 2 500 munitions de ce type que le Commandement aérien stratégique de l’US Air Force prévoyait d’utiliser, y compris « … pour attaquer les cultures céréalières soviétiques… »

L’analyse des données mentionnées dans le rapport montre que le commandement américain utilise les résultats des recherches reçues du programme militaro-biologique japonais et une certaine « continuité » des travaux précédemment effectués par le Détachement 731 dirigé par Shiro Ishii.

Ceci est le compte rendu de la séance à huis clos des représentants de la CIA, du Département d’État et du Pentagone en date du 7 juillet 1953. Le document montre clairement que les Américains se concentrent sur des techniques pour manipuler l’opinion publique et lancer une contre-attaque agressive dans le cadre de leurs stratégies visant à défendre contre les allégations.

Le rapport indique que les responsables hésitent à mener de véritables enquêtes sur des incidents chimiques et biologiques par crainte de révéler les activités menées par la huitième armée américaine.

Ainsi, l’analyse comparative des activités américaines pendant la guerre de Corée et actuellement en Ukraine démontre la persistance de la politique américaine de renforcement de ses propres capacités militaires et biologiques en contournant les accords internationaux.

En conclusion, je voudrais présenter des données réelles sur l’état de santé des militaires ukrainiens qui se sont volontairement rendus. Cette diapositive présente les données sur la présence d’anticorps aux agents de maladies contagieuses sans mentionner les données personnelles de ces militaires.

Les résultats sont les suivants : 33 % des militaires examinés avaient eu une hépatite A, plus de 4 % avaient une fièvre de syndrome rénal et 20 % avaient la fièvre du Nil occidental. Les chiffres sont nettement supérieurs à la moyenne statistique. Compte tenu des recherches actives sur ces maladies menées par le Pentagone dans le cadre des projets ukrainiens, il y a lieu de croire que des militaires des Forces armées ukrainiennes (AFU) ont été impliqués en tant que volontaires dans des expériences visant à évaluer la tolérance aux maladies infectieuses dangereuses.

L’absence d’effet thérapeutique des médicaments antibactériens a été signalée lors du traitement hospitalier des militaires de l’AFU dans les établissements médicaux. Des concentrations élevées d’antibiotiques, notamment des sulfonylamides et des fluoroquinolones, ont été détectées dans leur sang.

Ce fait peut indiquer l’utilisation préventive d’antibiotiques et la préparation du personnel à opérer dans des conditions de contamination biologique, telles que l’agent du choléra, ce qui prouve indirectement les informations du ministère russe de la Défense selon lesquelles des unités spéciales ukrainiennes prévoyaient d’utiliser des agents biologiques.

Les données seront incluses dans le dossier militaro-biologique américain et nous continuerons à les examiner et à vous tenir informés.

