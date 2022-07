La Pologne et les États baltes sont transformés en terrain de préparation pour une attaque contre la Russie – Chef du renseignement militaire biélorusse

AccueilRussie & FSU

Les États-Unis envisagent une guerre directe contre la Russie – Biélorussie

Les États-Unis veulent lancer des attaques depuis la Pologne et les États baltes, a affirmé le chef du renseignement militaire.

PHOTO D’ARCHIVE. Soldats américains à Orzysz, Pologne. ©Omar Marques / Getty Images

Les États-Unis préparent une guerre directe contre la Russie et son allié biélorusse, a averti jeudi le chef du renseignement militaire biélorusse. Le scénario devient plus probable alors que la guerre par procuration en Ukraine et d’autres moyens de blesser les deux nations échouent, a-t-il affirmé.

« Le territoire de la Pologne ainsi que les États baltes sont en train d’être transformés en terrain de rassemblement, à partir duquel les États-Unis prévoient de déclencher un nouveau conflit sanglant en Europe, ciblant la Fédération de Russie et ses alliés », a déclaré le général de division Ruslan Kossyguine.

Il a cité la formation des troupes de l’OTAN pour un déploiement rapide en Europe de l’Est et le développement de systèmes de missiles anti-balistiques dans la région comme preuve de la crise imminente. Une autre preuve, a-t-il affirmé, est les « tentatives dangereuses de certains politiciens polonais pour initier un retour des régions dites historiquement polonaises dans l’ouest de l’Ukraine et en Biélorussie ».

Le général a déclaré que son agence pensait que les pays occidentaux se préparaient à une attaque contre la Biélorussie et la Russie sous prétexte de dissuader la Russie de lancer une invasion, c’est ainsi que l’OTAN justifie son renforcement militaire en Europe de l’Est. La Biélorussie « ne favorise pas » le scénario d’une guerre, mais agira de manière décisive, si cela se réalise, a déclaré Kossyguine.

Il a déclaré qu’une escalade devenait de plus en plus possible parce que « l’Occident se rend compte que les méthodes traditionnelles d’agression hybride contre la Russie et la Biélorussie ne produisent pas les résultats qu’ils souhaitent ».

La confrontation directe avec la Pologne et les pays baltes, si elle commençait, serait similaire aux hostilités en Ukraine en termes d’origine principale, a déclaré Kossyguine. L’Ukraine « a été délibérément bombardée d’armes depuis 2014. Elle a été entraînée à se battre, et à se battre particulièrement contre les Russes », a-t-il déclaré.

« Malheureusement, des sentiments similaires anti-russes et, plus récemment, anti-biélorusses ont été injectés de la même manière dans l’esprit des Polonais et des États baltes », a-t-il ajouté.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

Notre interrogation

La Russie pourrait-elle disposer de structures, superstructures et infrastructures suffisantes pour mener une grande contre-offensive généralisée digne d’une Troisième Guerre mondiale, également aux Amériques ? JDDM – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Un sociopathe irresponsable refuse de quitter Downing Street alors que le gouvernement fantoche mondialiste cède

JUSTE UN MORCEAU DE SATIRE INTELLIGENT. . . OU EST-CE?

La vidéo présentée est de cinq minutes de satire mordante du comédien britannique Jonathan Pie.

Pourtant, comme le fait toute bonne satire, il fournit un commentaire pertinent sur les événements actuels qui cloue vraiment ses iniquités et les met fortement en évidence. Parfois, quelques minutes de satire aiguë font plus pour exposer la corruption et l’idiotie que n’importe quel nombre d’arguments longs, savants et raisonnés.

La débâcle inique abordée à cette occasion est l’effondrement de l’équipe sordide, inepte et carrément subversive qui a réussi à détourner notre gouvernance et la démission du pire Premier ministre de l’histoire britannique. Cela attire l’attention sur la question brûlante de savoir comment nous avons réussi à permettre à une telle équipe dégénérée de saboteurs de nations mondialistes de prendre le pouvoir sur nos vies en premier lieu.

La fureur qui anime la livraison de cette diatribe magistrale reflète également la colère populaire croissante du peuple britannique face à la destruction de son pays par une « élite » autoproclamée de sociopathes corrompus, irresponsables et immoraux qui ne sont pas aptes à lécher les bottes des citoyens dont ils trahissent si impitoyablement la confiance.

Cette diatribe percutante mais extrêmement divertissante dans laquelle Pie exprime ce que beaucoup d’entre nous diraient si nous pouvions trouver les mots vaut bien quelques minutes de votre temps.

Cet article provient du Royaume-Uni Reloaded

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News