De gauche à droite, les obus à guidage de précision Krasnopol-M2, Kitolov-2M et Gran. Source : Sputnik.

Parallèlement aux obus d’artillerie guidés de Krasnopol, l’armée russe utilise également les obus similaires Gran et Kitolov lors de l’opération spéciale en Ukraine, a déclaré une source de sécurité à l’agence de presse TASS le 8 juillet.

Le KM-8 Gran est un obus de mortier guidé de 120 mm. D’autre part, le Kitolov est disponible en deux versions, l’obus de mortier guidé Kitolov-2 de 120 mm et l’obus d’artillerie guidé Kitolov-2M de 122 mm.

Tout comme le canon guidé 2K25 Krasnopol 152 mm, le Gran et le Kitolov sont guidés par un laser semi-actif. Un désignateur laser terrestre est généralement utilisé pour éclairer les cibles des rondes. Cependant, des drones équipés de désignateurs peuvent également être utilisés pour cette tâche.

« Un chercheur laser optique est installé sur un drone, par exemple un drone de la famille Orlan. Le drone pointe vers une cible et un projectile l’a touchée », a déclaré la source anonyme à TASS.

Alors que le Krasnopol a une portée de 20 à 30 kilomètres, la portée du Gran est limitée à neuf kilomètres seulement et la portée du Kitolov n’est pas supérieure à sept kilomètres.

Les trois ont été développées par le bureau de conception d’instruments JSC KBP, connu pour avoir conçu le système de missile guidé antichar Kornet, le système de défense aérienne Pantsir-S et plusieurs autres armes avancées.

Les obus d’artillerie et de mortier à guidage de précision comme le Krasnopol, le Gran et le Kitolov permettent à l’armée russe de frapper des cibles militaires ukrainiennes de grande valeur avec une grande précision à distance de sécurité et sans causer de réels dommages collatéraux. Ces rondes sont pratiquement imparables.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front