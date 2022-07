Les combattants du Donbass se sont adressés aux contribuables européens et américains, montrant l’équipement du trophée à Lisichansk + Le Sri Lanka organise une insurrection après que le président a déclaré la nation en faillite !

Les combattants du Donbass se sont adressés aux contribuables européens et américains, montrant l’équipement du trophée à Lisichansk

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/07/Lisichansk_exhibition.mp4?_=1

L’armée russe a organisé une exposition d’équipements militaires laissés par les forces armées ukrainiennes dans la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk. Selon le ministre russe de la Défense, les forces ukrainiennes ont perdu 196 chars et véhicules blindés ukrainiens, 12 avions et un hélicoptère dans les combats. L’AFU a abandonné 39 unités de chars, 11 canons et mortiers, 48 ​​systèmes de missiles antichars lors de la retraite de la ville.

Les expositions comprennent des armes ukrainiennes ainsi que des équipements étrangers fournis par les alliés occidentaux de Kiev.

«Eh bien, voici une exposition des réalisations de l’industrie ukrainienne de la défense, qui a été gracieusement fournie aux troupes russes et à la milice populaire de Lougansk dans la ville de Lisichansk. Maintenant, il y a une telle exposition ici, vous pouvez voir quels échantillons d’armes ont été prélevés comme trophées lors de l’opération de libération de l’agglomération de Severodonetsk et Lisichansk. Vous voyez qu’il y a un système d’artillerie automoteur « Carnation », il y a des chars T-62, BMP-2, plusieurs unités à la fois. En fait, il y a des dizaines de pièces d’équipement ici, et bien sûr cette zone ne peut pas accueillir toute la gamme d’armes qui ont été abandonnées par les troupes ukrainiennes lors de la retraite. Le fait est que presque tous les moyens de retraite en direction de Seversk ont ​​été coupés, c’est-à-dire qu’il n’y avait que des routes de campagne le long desquelles les Ukrainiens pouvaient partir, mais sans équipement. Il y a eu des cas où ils ont essayé de percer en colonnes, les colonnes ont été détruites par l’artillerie alliée des troupes de Lougansk, les troupes russes. Ils n’avaient aucune chance de s’échapper en grandes colonnes, alors ils ont été jetés ici. L’équipement est tout en état de marche. Les signes tactiques « Z » ont déjà été appliqués sur de nombreux échantillons d’équipements, ils combattent ainsi que des échantillons d’armes légères se battent. Eh bien, par exemple, la voiture blindée britannique «Saxon AT-105A». Ici « Varta » est aussi une voiture blindée, déjà de production ukrainienne. Le célèbre «cosaque» est également un véhicule de transport de personnel pour livraison au front. C’est un « Cougar », un « Grad » ordinaire. « MT-LB » est également utilisé pour retirer les blessés du champ de bataille. Ce sont des véhicules pour les traversées de pontons au-dessus des barrières d’eau, à travers les rivières. Voici un peu « fatigué » – « BRDM » et le système de missiles anti-aériens « Osa ». C’est la gamme d’équipements qui est présentée lors de cette exposition impromptue. Bien sûr, il y a en fait beaucoup plus d’équipements, plusieurs dizaines d’unités.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Découvertes à la raffinerie de pétrole de Lisichansk, LPR

Une équipe de RT a visité une raffinerie de pétrole dans la ville autrefois assiégée de Lisitchansk, dans la République populaire de Lougansk, qui est désormais sous le contrôle des forces dirigées par la Russie. En explorant l’installation, une abondance de mines terrestres interdites a été découverte, que Kiev s’était engagée à démanteler conformément aux traités internationaux. Rapports de Murad Gazdiev de RT.

La révolution mondiale commence étant donné que la Russie doigte Biden et DNC pour les crimes de guerre commis avec des armes biologiques

La tyrannie absurde de l’Ordre mondial libéral est accueillie par un soulèvement international de masse des patriotes de la part de gens ordinaires qui en ont assez de cette folie despotique. Et c’est une très belle chose à voir.

L’Ukraine continue de révéler à quel point elle est vraiment dépravée, alors que la Russie pointe du doigt et fournit des preuves que la famille Biden Criminelle et le Comité national démocrate développent des armes biologiques depuis des années. Ils pourraient même être responsables de l’épidémie d’Ebola qui a commencé en Sierra Leone et qui a tué environ 11 000 personnes.

Les chiffres officiels en provenance du Canada et l’examen en laboratoire des étranges formations de caillots de sang blanc qui ont été récupérés dans les artères des victimes décédées par piqûre prouvent que le soi-disant «vaccin Covid-19» a été conçu pour tuer. La justice ne sera pas déniée et tous ceux qui y ont contribué auront rendez-vous avec le bourreau.

DES IMAGES ÉMERGENT INDIQUANT QUE LE PRÉSIDENT RAJAPAKSE FUIT LE SRI LANKA À BORD D’UN NAVIRE DE LA MARINE …..

en attendant de revenir au Palais Présidentiel….

Comment ça a commencé: reportage local de Colombo au milieu de la tourmente sri-lankaise

Alors que des troubles ont éclaté au Sri Lanka au milieu d’une grave crise économique, avec des milliers de manifestants occupant la résidence officielle présidentielle, les chefs de parti demandent à la fois au chef de l’État et au gouvernement de démissionner. La police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants, au milieu d’affrontements dans la capitale. Au moins 42 personnes auraient été blessées dans les affrontements, dont au moins deux agents de sécurité. Nous avons entendu un journaliste local du cœur de la tourmente de Colombo.

Le Sri Lanka organise une insurrection après que le président a déclaré la nation en faillite ! 💸✊

COLOMBO, Sri Lanka – Des manifestants au Sri Lanka ont pris d’assaut la résidence officielle et le bureau du président samedi pour exiger sa démission, marquant le dernier tournant dans l’aggravation de la crise économique et politique dans la nation insulaire. Des dizaines de personnes ont été blessées lors d’affrontements avec la police, ont indiqué des responsables de l’hôpital.

Le président Gotabaya Rajapaksa, dont la famille est tenue pour responsable la pire crise économique depuis des décennies, a été mis en sécurité vendredi avant les manifestations prévues, selon un responsable des services de défense qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Des milliers de personnes portant le drapeau sri-lankais jaune et rouge ont marché vers la maison du président en scandant « Gota, rentre chez toi ». La police a tiré des gaz lacrymogènes pour dissuader les foules déferlantes. La foule a balayé les policiers et a franchi les barricades pour pénétrer dans le bureau et la résidence du président. Des images des médias locaux montraient des gens se promenant dans la maison du président en prenant des selfies et en se baignant dans la piscine.

La démission du premier ministre et la prise d’assaut de la résidence présidentielle. L’essentiel sur la situation au Sri Lanka

Des manifestants se rassemblent devant le bureau du président à Colombo, Sri Lanka, le 9 juillet 2022 © AP / Thilina Kaluthotage

Les participants aux manifestations de masse prônant la démission du dirigeant sortant du pays, Gotabai Rajapaksa, sont entrés dans le bâtiment principal de la résidence du chef de l’État à Colombo, puis ont fait irruption dans la résidence du Premier ministre Ranil Wickramasinghe.

Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickramasinghe a annoncé samedi qu’il démissionnerait de son poste. Plus tôt, le journal Daily Mirror avait rapporté que des participants à des manifestations de masse au Sri Lanka, prônant la démission du président sortant Gotabai Rajapaksa, étaient entrés dans le bâtiment principal de la résidence du chef de l’Etat à Colombo. Plus tard, ils ont fait irruption sur le terrain de la résidence du Premier ministre Temple Trees et sont entrés dans son bâtiment principal.

Le député de la nation insulaire Harsha de Silva a déclaré que la plupart des représentants des partis politiques sri-lankais étaient d’accord pour que le président sortant et le Premier ministre démissionnent, auquel cas le président du parlement deviendrait président par intérim.

TASS a recueilli les principales informations sur la situation autour des manifestations au Sri Lanka en ce moment.

Qu’est-il arrivé

Samedi, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Colombo pour exiger la démission du président sortant Gotabai Rajapaksa. Selon le portail Ada Derana, 31 personnes ont été blessées lors des manifestations, dont plusieurs policiers.

Les participants aux manifestations de masse sont entrés dans le bâtiment principal de la résidence du chef de l’Etat à Colombo. Selon le journal Daily Mirror, la sécurité du palais présidentiel n’a pas été en mesure d’arrêter les manifestants. La police a tiré des gaz lacrymogènes et tiré en l’air, mais cela ne les a pas arrêtés.

L’Agence France-Presse rapporte que le chef de l’Etat a réussi à quitter la résidence quelques minutes avant que les manifestants n’entrent sur son territoire.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestants nageant dans la piscine présidentielle, dégustant de la nourriture dans sa cuisine et s’installant dans les quartiers privés de sa famille.

Le journal Daily Mirror a rapporté que les manifestants sont également entrés sur le territoire de la résidence du Premier ministre Temple Trees et sont entrés dans son bâtiment principal. Selon Reuters, le Premier ministre a été préalablement transféré dans un lieu sûr. Newswire a rapporté plus tard que des manifestants avaient incendié un bâtiment gouvernemental.

NewsFirst a rapporté que deux navires de la marine sri-lankaise avec des personnes non identifiées à bord ont quitté samedi le port de Colombo. Si Rajapaksa était parmi eux n’est pas précisé.

L’ancien ambassadeur du Sri Lanka en Russie, Udayanga Weeratunga, a déclaré à TASS que Rajapaksa avait probablement déjà quitté le pays en avion. Selon lui, le président a remis la lettre de sa démission à ses représentants autorisés. Selon la situation, ils devraient lire cette lettre plus tard samedi.

Reuters a rapporté que Wikramasinghe et Rajapaksa ont été mis en sécurité. Selon lui, le président du Sri Lanka a été transféré dans un endroit sûr vendredi soir, lorsque des informations sont apparues sur des actions de masse prévues exigeant sa démission. Le sort de Rajapaksa est inconnu.

Démission du premier ministre

Le Premier ministre du Sri Lanka a convoqué une réunion d’urgence des chefs de parti. Wickramasinghe a participé via un lien vidéo.

Le chef du plus grand parti d’opposition du Sri Lanka, la Force nationale unie, Sajit Premadasa, a déclaré qu’il n’assisterait pas à une réunion des dirigeants des partis politiques du pays.

L’un des participants à la réunion, un membre du parlement de l’État insulaire de Harsha de Silva, a déclaré à la suite de ses résultats que la majorité des représentants des partis politiques de Sri Lanka étaient d’accord pour que le président et le premier ministre en exercice démissionnent, auquel cas le président du parlement devient président par intérim sans plus de 30 jours.

Après une réunion des chefs de partis politiques, Wickramasinghe a annoncé qu’il quitterait son poste. Il a déclaré qu’un nouveau gouvernement avec la participation de représentants de tous les partis devrait être formé immédiatement après le départ du cabinet actuel, afin, entre autres, de poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international sur la question de l’aide financière à Colombo.

Le ministre des Médias, des Transports et des Autoroutes du Sri Lanka, Bandula Gunawardana, a annoncé sa démission de son poste. Il a été le premier du cabinet des ministres encore en fonction du pays à annoncer également qu’il quitterait le Parti du Front populaire sri-lankais au pouvoir et conserverait son siège au parlement du pays en tant que député indépendant.

Les partis politiques du Sri Lanka, représentés au parlement du pays, ont accepté de ne pas coopérer avec Rajapaksa, a déclaré une source à TASS.

Selon le portail Ada Derana, Rajapaksa a déclaré qu’il respecterait toute décision qui serait prise lors d’une réunion des dirigeants des partis politiques.

La réaction de la Russie et d’autres pays

Une source au ministère sri-lankais des Affaires étrangères a indiqué que la visite de la délégation gouvernementale du pays à Moscou, prévue du 10 au 16 juillet, a été reportée en raison de la situation dans cet État insulaire.

L’ambassade de Russie a déclaré qu’il n’y avait aucune menace pour les diplomates et les touristes russes au Sri Lanka. Selon la mission diplomatique, il n’est pas question d’évacuation en raison des troubles politiques dans le pays.

Dans le même temps, l’ambassade de Russie a exhorté les Russes à éviter les endroits bondés.

La mission diplomatique chinoise au Sri Lanka a conseillé aux citoyens de ne pas sortir si possible.

Sur la situation au Sri Lanka

Wickramasinghe a déclaré plus tôt que le pays traversait la pire crise de l’histoire moderne, les politiciens de la nation insulaire ne peuvent pas encore trouver de parallèles avec une telle crise, que ce soit dans le présent ou dans le passé ou le siècle avant dernier.

Les protestations contre la détérioration des conditions de vie de la population ont commencé en avril.

La crise est causée par une réduction du tourisme étranger due à la pandémie, qui a entraîné une pénurie de réserves de change. Les autorités ont été contraintes d’introduire une austérité dans les ressources et de réduire les importations.

Selon Vikramasinghe, le Sri Lanka connaît une grave pénurie de devises étrangères, de carburant et de produits pétroliers, d’engrais, de nourriture pour certains groupes de la population et de médicaments. Il estime qu’il faudra trois ans ou plus pour surmonter complètement la crise économique.

Les emprunts extérieurs et la lutte contre la crise économique sont entravés par la dette du Sri Lanka, qui atteint 51 milliards de dollars.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS