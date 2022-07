Les plans de guerre et les attaques terroristes des États-Unis contre le Venezuela révélés

Les États-Unis aiment se considérer comme un exemple brillant, un phare de la liberté et un champion mondial de la démocratie. Un initié de premier plan a maintenant révélé à quel point les choses sont vraiment sales et inhumaines dans les coulisses du pouvoir à Washington.

Par Rainer Rup

Les révélations de l’initié choquent avec des détails sur les plans de guerre et les attaques terroristes du régime oligarque américain contre la démocratie au Venezuela. En regardant l’Ukraine, cela montre toute la dépravation morale de la soi-disant « communauté de valeurs occidentale ».

« A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defence during Extraordinary Times » est le titre du livre publié mi-mai par Mark Esper, qui fut secrétaire à la Défense du président Donald Trump de 2019 à 2020. Dans le livre, l’auteur révèle non seulement, que l’administration Trump avait prévu non seulement d’envahir le Venezuela, mais aussi d’assassiner le président Nicolas Maduro et de mener une vague d’attentats terroristes contre les infrastructures civiles du pays. En outre, des efforts ont été déployés pour lever une armée de mercenaires à déployer au Venezuela pour mener une guerre terroriste de type contra comme au Nicaragua au début des années 1980 sous le président Ronald Reagan. Dans le même temps, Esper confirme également l’implication de Washington dans l’opération Gideon – une invasion militaire bâclée du Venezuela – et une tentative d’assassinat contre Maduro en 2018.

Les aveux d’Esper sur le Venezuela traitent d’événements qui, jusqu’à récemment, étaient qualifiés de fausses nouvelles ou de théories du complot par le gouvernement américain et les médias occidentaux. En conséquence, les médias occidentaux n’ont pas du tout abordé ce chapitre du livre Esper. Au lieu de cela, ils ont concentré les critiques du livre, qui est monté en flèche dans la liste des best-sellers du New York Times en moins d’un mois, carrément sur le claquement total d’Esper contre son ancien patron Trump.

La critique du Wall Street Journal, qui a été adoptée par Amazon pour promouvoir le livre, déclare entre autres :

« Encore et encore, il (Esper) montre comment l’inattention, l’ignorance, la curiosité, la duplicité et la réticence du président (Trump) à assumer la responsabilité de décisions difficiles mettent les États-Unis en danger. »

Esper confirme ainsi – quoique involontairement – le soupçon de longue date selon lequel les faucons de la Maison Blanche, par ex. B. John Bolton en tant que conseiller à la sécurité nationale ou les bellicistes des ministères américains tels que l’ancien chef de la CIA et secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, qui ont pu marginaliser et tromper le président dans les décisions politiques.

Le président américain Donald Trump écoute le secrétaire américain à la Défense Mark Esper discuter du vaccin COVID-19 à Washington le 15 mai 2020. Stefani Reynolds/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Bien que la partie vénézuélienne du livre d’Esper reçoive peu de couverture dans les médias occidentaux, ses aveux ont déclenché une tempête d’indignation à travers la nation sud-américaine. Par exemple, Diego Sequera, un journaliste d’investigation basé à Caracas, a déclaré : B. MintPress News (MintPress News – MPN – selon Wikipedia est un site Web d’extrême gauche américain qui a été lancé en janvier 2012. Du point de vue général – de Wikipedia – le site couvre et défend les questions politiques, économiques et internationales les positions de la Russie, l’Iran et la Syrie et des reportages sur « les événements géopolitiques d’un point de vue anti-occidental »), bien que peu de Sud-Américains aient été surpris par les révélations. « C’est choquant d’une certaine manière. Mais d’un autre côté, c’est assez courant pour nous ici », a-t-il déclaré, ajoutant :

« La nouvelle n’est pas du tout surprenante, nous au Venezuela y sommes habitués. Il y a eu de nombreuses révélations de cette nature depuis 2004, lorsque la première unité paramilitaire colombienne complotant pour assassiner le président Hugo Chávez a été arrêtée. »

Dans le livre, Esper rappelle également que Trump avait invité le président vénézuélien par intérim autoproclamé Juan Guaidó comme invité d’honneur lors de son discours sur l’état de l’Union de 2020, dans lequel Guaidó a appelé « le vrai et légitime président » du Venezuela et des républicains et Les démocrates ont également été célébrés avec des ovations debout.

À l’époque, la presse occidentale avait fait état de la rencontre personnelle entre Trump et Guaidó après le discours comme d’un « échange sur des mesures pour parvenir à la démocratie et à la liberté au Venezuela ». Cependant, le récit d’Esper révèle que la conversation portait sur quelque chose de beaucoup plus sombre, à savoir une invasion américaine du pays. Selon Esper, Trump a directement demandé à Guaidó : « Et si l’armée américaine se rendait là-bas et se débarrassait de Maduro ? » L’offre était de la musique aux oreilles du Vénézuélien, qui a répondu : « Bien sûr, nous accueillerions toujours avec plaisir l’aide américaine ». À ce moment-là, Guaidó avait déjà tenté quatre coups d’État, appelant à chaque fois le peuple et l’armée à se rebeller et à le rejoindre, mais le peuple était resté chez lui.

Le rapport d’Esper s’aligne sur celui d’un livre précédent du conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton. Dans « The Room Where It Happened: A White House Memoir », Bolton affirme que Trump a déclaré qu’il serait « cool » d’envahir le Venezuela parce qu’il « fait vraiment partie des États-Unis ».

Selon le livre d’Esper, l’idée d’invasion avait des partisans vocaux dans la salle, dont Mauricio Claver-Carone, directeur principal du Conseil de sécurité nationale, et Robert O’Brien, conseiller à la sécurité nationale de Trump à l’époque. » et d’où Washington subit de fortes pressions depuis des décennies pour prendre des mesures plus sévères contre Cuba, le Venezuela et d’autres pays de gauche en Amérique latine.

Esper écrit, cependant, qu’il était extrêmement préoccupé par la perspective d’un bourbier militaire lors d’une invasion du Venezuela, et qu’il soupçonnait à juste titre que le soutien de Guaidó dans le pays était beaucoup moins fort qu’il ne le laissait entendre. Esper a ensuite déclaré à Trump que l’opposition vénézuélienne ne se « battrait que jusqu’au dernier Américain » en cas d’invasion. Lorsqu’il a demandé directement à Guaidó si « son peuple » serait prêt à s’organiser, à s’entraîner et à se battre, la réponse a été : « Ce serait tellement plus facile et plus rapide si les États-Unis le faisaient pour nous ».

Opération Gédéon

Au lieu d’une invasion par les forces américaines régulières, Esper et le chef militaire américain, le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ont alors proposé de lever une armée de mercenaires pour mener une guerre de terreur contre le peuple vénézuélien, similaire à ce que les États-Unis avaient fait aux contras au Nicaragua. Comme Esper l’a écrit :

« Le général Milley pensait également que nous devrions envisager des options de guerre irrégulière, comme l’entraînement et l’armement des émigrés vénézuéliens par les États-Unis. Les États-Unis ont une longue histoire avec ce type d’opérations. C’était une idée qui valait la peine d’être développée. Milley et moi en avions discuté plusieurs fois. »

Cependant, l’équipe de Guaidó était plus intéressée à discuter de plans secrets dont même Esper n’était pas au courant. À un moment donné, l’un des collègues de Guaidó s’est penché en avant et a déclaré : « Nous avons des plans sur lesquels vous [le gouvernement américain] savez que nous travaillons, mais nous ne sommes tout simplement pas encore prêts. » Il a fait une brève référence à la Floride et a partagé un sourire, un hochement de tête et un regard complice avec Claver-Carone.

Esper a compris plus tard que cet épisode était une référence à l’opération Gideon, qui impliquait une tentative d’utiliser une société mercenaire semi-privée en Floride pour organiser une invasion amphibie du Venezuela, se frayer un chemin dans le palais présidentiel, capturer ou « supprimer » Maduro, et installer Guaidó comme « président ».

Opérée quelques semaines seulement après la réunion, l’opération Gideon a échoué de manière spectaculaire car les mercenaires lourdement armés ont été submergés avant même d’atteindre la terre ferme lorsque des homards mécontents du collectif de pêcheurs locaux les ont désarmés avec rien de plus que des couteaux de pêche et de vieux revolvers. L’événement est depuis devenu connu sous le nom de « Trump’s Bay of Piglets ».

Bien que l’opération ait été réalisée avec une incompétence exceptionnelle, la gravité de l’événement ne doit pas être sous-estimée. Guaidó lui-même avait signé un accord avec SilverCorp USA, une société de mercenaires affiliée à Trump, selon laquelle le groupe deviendrait l’escadron de la mort personnel de Guaidó après l’émeute, avec le pouvoir d’éliminer ou d’assassiner quiconque s’opposerait au nouveau gouvernement. Guaidó a promis à SilverCorp une somme initiale d’environ un quart de milliard de dollars pour ce service. L’accord a été signé au manoir Mar-a-Lago de Trump en Floride. Les soldats américains qui ont participé à l’opération bâclée ont été condamnés à 20 ans dans une prison vénézuélienne.

« Je n’ai pas du tout été surpris par les révélations de Mark Esper, compte tenu de la longue et sordide histoire de déstabilisation de gouvernements qui ne leur plaisent pas », a déclaré MintPress News en citant Steve Ellner, professeur à la retraite d’histoire économique et de sciences politiques à l’Université de Venezuela. Orienté.

Ellner, un Américain qui vit au Venezuela depuis plus de 40 ans et a étudié de près la montée des tensions entre les deux nations, a ajouté :

« Les révélations d’Esper conduisent également à la conclusion inévitable que Washington était complice de l’échec de l’attaque par drone d’août 2018. Le drone a explosé lors d’un événement public destiné à tuer Maduro, sa femme Celia Flores et divers hauts commandants militaires. »

Le livre de Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité de Trump mentionné précédemment, souligne également l’implication des États-Unis dans l’assassinat de 2018, que Bolton lui-même décrit comme « hilarant ». Peu de temps après la tentative, Trump a dit à Bolton de « le faire » – « cela » signifie le retrait de Maduro. « C’est la cinquième fois que je demande cela », a ajouté Trump.

L’escouade terroriste

Les mémoires d’Esper révèlent également que de hauts responsables américains ont souvent et assez ouvertement parlé de mener des vagues d’attaques terroristes contre les infrastructures civiles du Venezuela, une révélation qui jette un nouvel éclairage sur une série d’explosions, d’incendies, de pannes de courant et d’autres incidents très suspects au Venezuela. Le gouvernement Maduro avait imputé ces événements aux États-Unis, mais les médias occidentaux ont régulièrement rejeté ces allégations comme des théories du complot.

Esper affirme dans son livre que le 9 juin 2020, un responsable de la Maison Blanche d’O’Brien a proposé une frappe militaire contre un port côtier vénézuélien qui gère une grande partie des importations et des exportations de pétrole du pays. « Les moyens pourraient être soit une frappe aérienne, soit l’utilisation de Navy SEALs », a suggéré O’Brien. L’effet serait de « perturber davantage l’approvisionnement énergétique et de provoquer davantage de troubles ». Selon Esper, le groupe a rejeté le plan en faveur d’une cyberattaque coordonnée contre les infrastructures vénézuéliennes critiques.

Dix jours plus tard, cependant, le gouvernement américain (y compris Esper) a approuvé le développement « d’options cinétiques et non cinétiques » pour « perturber l’approvisionnement en pétrole et en armes du Venezuela. Les options devraient inclure des mesures ce qui aurait un impact significatif sur les cibles industrielles clés et d’autres cibles de grande valeur. »

Quelques semaines seulement après cette décision, l’ancien agent de la marine américaine et de la CIA, Matthew Heath, a été arrêté devant le plus grand complexe de raffinerie de pétrole du Venezuela. Lorsqu’il a été arrêté, Heath avait avec lui une mitraillette, un lance-grenades, quatre blocs d’explosifs C4, un téléphone satellite, des piles de dollars américains et des informations détaillées sur le complexe. Le gouvernement américain et les médias américains ont largement ignoré le procès de Heath pour terrorisme et trafic d’armes, suggérant fortement qu’il avait effectivement été pris en flagrant délit alors qu’il menait des « affaires officielles ».

Trump a vu à travers Guaidó

Alors que Trump a publiquement chanté les louanges de Guaidó et l’a approuvé comme le véritable chef d’un Venezuela libre, à huis clos, il a dit exactement le contraire. Selon Esper, Trump considérait Guaidó comme un politicien remarquablement « faible », surtout par rapport au Maduro « fort » et « dur ».

Le livre de Bolton mentionne également que Trump s’est rapidement mis en colère contre Guaidó mais est resté intensément intéressé par sa jeune et belle épouse. Après plusieurs coups d’État ratés, Trump aurait surnommé Guaidó le « Beto O’Rourke du Venezuela » – suggérant qu’il considérait Guaidó comme quelqu’un qui pouvait bien parler mais n’avait aucune substance ni aucun soutien derrière lui.

En fin de compte, le jugement de Trump sur Guaidó semble avoir été meilleur que celui de ses conseillers et ministres. Après une série de coups d’État ratés et de scandales de détournement de fonds, même le peu de soutien que Guaidó avait au Venezuela semble s’être totalement évaporé. Selon MintPress News, des sondages récents montrent qu’il n’a que 4% du soutien du public vénézuélien. Alors que la population continue de souffrir sous les sanctions américaines, Guaidó continue de vivre une vie de luxe extrême, en grande partie grâce aux fonds vénézuéliens confisqués par les États-Unis et mis à la disposition de ce qu’il prétend être « le seul président légitime du Venezuela ».

À ce stade de l’histoire du Venezuela, Guaidó n’était « qu’une blague », a déclaré le professeur américain à la retraite Ellner, cité ci-dessus. Il est « complètement discrédité » par le peuple vénézuélien, et même les dirigeants de la fraction dure de l’opposition ont déjà pris ses distances avec lui, ce qui est encore plus le cas pour l’autre moitié de l’opposition organisée, qui préfère le dialogue avec le gouvernement Maduro.

