L’Occident a du mal à rivaliser avec l’Asie et l’Afrique – Le président du forum BRICS à RT

Les habitants de ces régions commencent à valoriser leurs propres ressources naturelles et de développement, affirme Purnima Anand

Présidente du Forum international des BRICS Purnima Anand au Forum des femmes eurasiennes à Saint-Pétersbourg. © Fondation Roscongress

L’Occident a plus de mal à rivaliser avec les pays asiatiques et africains car les habitants de ces régions commencent à comprendre la valeur de leurs propres ressources naturelles, a déclaré jeudi le président du forum international BRICS, Purnima Anand, dans une interview à RT.

Anand a fait valoir que pendant longtemps, les nations occidentales avaient tenté d’établir la suprématie du dollar américain en exploitant les ressources humaines et naturelles d’autres pays et continents. Cependant, a-t-elle noté, à mesure que le niveau d’éducation augmente, les peuples d’Asie, d’Afrique et d’autres régions commencent à comprendre la valeur de leurs propres ressources naturelles et leur propre potentiel de développement, et commencent maintenant à concurrencer l’Europe.

« La concurrence en Europe qu’ils avaient entre les pays européens se dirige maintenant vers d’autres continents et d’autres pays », a déclaré Anand, affirmant que l’UE commence à perdre de sa compétitivité.

Selon elle, les pays des BRICS – une alliance qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – progressent et il est « grand temps » qu’ils puissent démontrer leurs politiques de développement.

Le président du forum international a également souligné comment le groupe BRICS a joué un « rôle très important » pendant la pandémie de Covid-19, ajoutant que, maintenant, au milieu du conflit en Ukraine, les nations BRICS « essayent de trouver l’équilibre ».

Au sujet de l’Ukraine, Anand a noté comment la situation a entraîné des conséquences désastreuses pour les populations du monde entier et comment les sanctions imposées par l’Occident contre la Russie se sont retournées contre lui.

« Les sanctions américaines contre la Russie gâchent toutes les règles traditionnelles du commerce dans le monde entier », a-t-elle déclaré, soulignant que la Russie ne faisait pas seulement du commerce avec l’Europe, mais avec de nombreux pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et du Moyen-Orient.

« Lorsque les sanctions ont commencé, le monde entier a souffert […] parce que tous les systèmes de transport et de logistique se sont arrêtés », a-t-elle déclaré.

Anand a insisté sur le fait que les sanctions américaines contre la Russie doivent être réexaminées de toute urgence et que le conflit en Ukraine ne sera jamais résolu à moins que les États-Unis et l’OTAN ne le prennent « au sérieux ».

Elle a également mentionné que l’UE a du mal à s’adapter à l’évolution du paysage politique en raison de sa dépendance vis-à-vis des États-Unis pour ses politiques. L’UE a toujours eu des « problèmes démocratiques internes » et l’inflation a longtemps été un problème pour l’union, a observé Anand, ajoutant que le conflit en Ukraine a considérablement exacerbé ces problèmes.

Pour résoudre ces problèmes, l’UE adopte des politiques soutenues par les États-Unis, qui, selon Anand, ne peuvent pas fonctionner car différents pays nécessitent des approches différentes.

« Tous les pays ne peuvent pas être les mêmes, tous les problèmes des gens ne peuvent pas être les mêmes », a-t-elle insisté, ajoutant que l’Europe a toujours pensé que ce qu’elle décide et fait est « pour le monde entier ». « Mais ce n’est pas vrai », a déclaré Anand, ajoutant que l’Occident devrait vraiment comprendre à quels problèmes les gens du monde entier sont confrontés et ce qui peut être fait pour les aider.

Elle a déclaré que les politiques que l’UE a adoptées jusqu’à présent ont abouti à « des résultats qui ne sont pas en faveur du peuple », notant que les gens du bloc souffrent alors que les prix de tout, du gaz au coût général de la vie, augmentent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Paxlovid la pilule Covid empoisonnée de Pfizer

Paxlovid de Pfizer est en cours de déploiement dans le monde entier. Mais à certains égards, c’est encore plus expérimental que le vaccin Covid de la société pharmaceutique. Santé Canada, tout comme la FDA américaine, un allié de l’industrie pharmaceutique depuis des décennies, admet que « peu de gens ont pris du Paxlovid. Des effets secondaires graves et inattendus peuvent survenir ».

Les gigantesques convois de camions roulent vers Ottawa, accompagnés de partisans mur à mur et d’une couverture médiatique.

Dans le même temps, Paxlovid de Pfizer commence à être déployé relativement discrètement en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni et au-delà.

C’est un ensemble de pilules pour Covid – et c’est la deuxième partie d’un coup de poing un-deux qui a commencé avec le vaccin Covid à ARNm de la société. Ensemble, ils propulsent Pfizer à des niveaux vertigineux de profit et de capitalisation boursière.

Mais il y a peu ou pas de «pax» (le mot latin pour la paix) susceptible de provenir de ces pilules. Paxlovid a été testé sur très peu de personnes jusqu’à présent. Il n’est pas du tout étudié sur les personnes vaccinées ou celles qui ont eu la Covid. Les pilules interagissent négativement avec de nombreux médicaments très largement utilisés. De plus, bien sûr, les études sont manipulées pour produire des résultats apparemment bons.

J’ai entendu dire que dans les coulisses, certains employés des agences de réglementation en avaient assez de céder à la pression intense des politiciens, des responsables de la santé publique et de Big Pharma. Ils ne veulent pas que les membres du public prennent cet ensemble de pilules extrêmement mal étudié et potentiellement très dangereux.

Chaque dose de Paxlovid se compose d’un comprimé de ritonavir – un ancien médicament anti-VIH réutilisé – et de deux comprimés d’un nouveau médicament appelé nirmatrelvir. Ces deux médicaments sont des inhibiteurs de la protéase.

Cette combinaison nirmatrelvir/ritonavir a été autorisée aux États-Unis par la Food and Drug Administration en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) le 22 décembre 2021, et pour une utilisation au Canada par Santé Canada le 17 janvier 2022.

Et il est rapidement approuvé ailleurs : par exemple, il a été approuvé en Israël le 26 décembre 2021, en Corée du Sud le 27 décembre 2021, au Royaume-Uni le 31 décembre 2021 et en France le 21 janvier 2022.

Il est autorisé chez les jeunes – 12 ans et plus – et les adultes aux États-Unis, en Israël et en Corée du Sud. Dans d’autres pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, il est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus.

(Notez qu’une autorisation n’est pas une approbation ; c’est une évaluation très rapide suivie d’un hochement de tête pour laisser des dizaines de millions de personnes la prendre, car nous sommes censés être dans une crise de santé publique sans précédent semblable à une guerre.)

En outre, un test dans une boîte de Pétri par des scientifiques de Pfizer a montré qu’il pouvait avoir un effet sur Omicron – voir le premier paragraphe de la page 36 de la fiche technique canadienne du 22 janvier (monographie de produit AKA) à ce sujet. Sur la base de ces preuves très minces, les médias traditionnels rapportent largement que « les pilules devraient être efficaces contre Omicron ».

Les pilules nirmatrelvir / ritonavir sont autorisées pour une utilisation par les personnes dont le test de dépistage du Covid est positif, présentent des symptômes légers ou modérés et sont considérées comme «à haut risque de progression vers un COVID-19 sévère».

Mais comment Pfizer définit-il le risque élevé ?

Avoir 60 ans ou plus. Ou en surpoids. Ou avoir une pression artérielle élevée. Ou un certain nombre d’autres choses – y compris avoir « d’autres conditions ou facteurs (c’est-à-dire la race ou l’origine ethnique) qui peuvent exposer les patients à un risque élevé de progression ». (Voir page 8 de la fiche technique canadienne du 22 janvier.)

C’est une définition extrêmement large.

Un autre fait alarmant est que les décisions américaines et canadiennes d’autoriser le nirmatrelvir/ritonavir n’étaient fondées que sur des analyses intermédiaires d’une étude en cours. Ce procès a commencé le 25 août 2021 et devrait se terminer vers le 24 avril 2022.

Au total, seulement environ 1 000 personnes avaient été randomisées pour recevoir le nirmatrelvir/ritonavir au moment où les autorités américaines et canadiennes l’ont approuvé.

(Il est très difficile de déchiffrer quels sont les chiffres précis – à la fois le communiqué de presse de Pfizer du 5 novembre 2021 décrivant l’analyse intermédiaire examinée par la FDA et la monographie de produit canadienne du 17 janvier 2022 – qui contient une analyse intermédiaire de une date légèrement ultérieure – ont une plage de chiffres, ainsi que plusieurs types d’analyses de données.)

De plus, seulement 13 % de ce petit nombre étaient des personnes de 65 ans ou plus, et seulement 3 % avaient 75 ans et plus. (Voir la section 1.2, intitulée « Gériatrie », à la page 4 de la monographie de produit canadienne du 17 janvier 2022 pour Paxlovid.)

De plus, même ces résultats intermédiaires ont été manipulés au maximum dans la rédaction de l’étude (plus de détails ci-dessous) – qui, dans le cas des États-Unis, était simplement un communiqué de presse de Pfizer du 5 novembre 2021.

Et Pfizer n’a même pas rendu publiques les données originales qu’elle a fournies à Santé Canada, pour autant que je sache. De plus, le communiqué de presse de la société du 17 janvier 2022 annonçant l’autorisation au Canada contenait très peu de détails.

Tout était très prévisible.

Cela ressort clairement du fait que plus d’un mois avant l’autorisation de la FDA – le 18 novembre 2021 – le gouvernement américain a signé un accord de 5,3 milliards de dollars pour 10 millions de cours de nirmatrelvir/ritonavir (c’est-à-dire 530 $ US par cours), en attente d’autorisation de la FDA.

Idem au Canada : le 3 décembre 2021, le gouvernement canadien a annoncé son engagement à acheter un premier million de cures de nirmatrelvir/ritonavir à Pfizer, en attendant l’autorisation de Santé Canada. Cela vaut environ 690 millions de dollars (dollars canadiens) lorsque vous faites le calcul en fonction de 530 $ US par cours. (Un « cours » signifie le nombre total de doses nécessaires pour compléter un régime de traitement.)

(La même annonce indiquait que le gouvernement canadien avait également signé un accord avec Merck pour acheter 500 000 cours de molnupiravir, la pilule Covid de Merck – avec des options pour acheter 500 000 cours supplémentaires – également en attente de l’autorisation de Santé Canada.) (Le molnupiravir a été autorisé par la FDA américaine peu de temps après, le 23 décembre 2021, malgré des inquiétudes importantes. Ceux-ci incluent sa faible efficacité, sa toxicité élevée et le potentiel pour les femmes qui le prennent pendant la grossesse de donner naissance à des enfants atteints de malformations congénitales. La FDA a autorisé Merck à le vendre aux personnes âgées de 18 ans ou plus atteintes d’un Covid léger à modéré dont le test est positif et qui présentent un « risque élevé » de développer un Covid sévère. Santé Canada ne lui a pas encore donné son aval. Et les médias rapportent que d’autres pays ont également froid aux yeux à ce sujet.)

Il y a plus. Par exemple, le nirmatrelvir/ritonavir n’a pas du tout été testé chez des personnes non vaccinées et/ou n’ayant pas eu le Covid. Malgré cela, ils font partie des personnes que les responsables souhaitent en premier lieu.

