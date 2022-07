Des échantillons de sang de prisonniers de guerre ukrainiens indiquent leur implication dans des programmes biologiques américains, a déclaré Igor Kirillov, chef des Forces russes de défense contre les radiations, chimiques et biologiques, lors d’un briefing jeudi.

« Les résultats sont les suivants : 33 % des soldats interrogés avaient l’hépatite A, plus de 4 % avaient la fièvre du syndrome rénal et 20 % avaient la fièvre du Nil occidental. Parce que ces maladies étaient activement étudiées par le Pentagone dans le cadre des projets ukrainiens, il y a des raisons de croire que des membres des forces armées ukrainiennes ont participé en tant que volontaires à des expériences conçues pour évaluer la létalité de maladies infectieuses dangereuses », a déclaré Kirillov.

En outre, le chef des Forces de défense contre les radiations, les produits chimiques et les risques biologiques a noté que depuis 2005, le Pentagone a dépensé plus de 250 millions de dollars pour la recherche biologique en Ukraine. Selon Kirillov, les États-Unis ont repris la collection nationale ukrainienne de micro-organismes.

Kirillov a également découvert les priorités de recherche de la Bundeswehr.

https://odysee.com/$/embed/biowaffen-ukraine-russland-deckt-weiter-auf/58886d5330fe24f1b3551abefddfb49cd9bd872c?r=thUxZ6gaM66JYbEVnyq3i3BpXKxVNEPZ

Le 20 mai, une commission d’enquête du parlement russe, qui examine et analyse des documents sur le travail des biolaboratoires américains en Ukraine, a présenté de nouvelles données.

Irina Yarovaya, coprésidente de la commission d’enquête, a souligné :

Selon des documents saisis lors de l’opération militaire en Ukraine, les États-Unis ont également mis en place un système de contrôle total de la situation épidémiologique en Ukraine.

Irina Yarovaya a précisé :

Plus sur le sujet – Marioupol : Des dossiers médicaux d’enfants en bonne santé retrouvés – apparemment pour enregistrer leurs organes

En bloquant RT, l’UE vise à réduire au silence une source d’information critique et non pro-occidentale. Et pas seulement en ce qui concerne la guerre en Ukraine. L’accès à notre site internet a été rendu plus difficile, plusieurs réseaux sociaux ont bloqué nos comptes. Il appartient maintenant à nous tous de savoir si le journalisme au-delà des récits traditionnels peut continuer à être poursuivi en Allemagne et dans l’UE. Si vous aimez nos articles, n’hésitez pas à les partager partout où vous êtes actif. Cela est possible car l’UE n’a pas interdit notre travail ou la lecture et le partage de nos articles. Remarque : Cependant, avec la modification de la « loi sur les services de médias audiovisuels » le 13 avril, l’Autriche a introduit un changement à cet égard, qui peut également affecter les particuliers. C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas partager nos publications sur les réseaux sociaux en Autriche tant que la situation n’aura pas été clarifiée.