Le Sri Lanka ouvre-t-il la voie au Nouvel Ordre Mondial ? Ou nous montre-t-il la sortie ?

Je ne crois pas qu’un seul pays soit le « modèle » du Nouvel Ordre Mondial, car tant de pays sont profondément ancrés dans la folie menée par le Forum économique mondial de Klaus Schwab, appelée la Grande Réinitialisation.

Mais le Sri Lanka est certainement une nation à surveiller. Ses politiciens fantoches corrompus, tout comme ceux du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, des États-Unis et de l’Europe, ont participé à une course vers la ligne d’arrivée de la technocratie mondiale dystopique de Schwab, qui est la destination finale, un lieu vraiment sombre de surveillance totale et un contrôle écrasant sur toute activité humaine.

Tous les résistants seront traités durement, comme nous l’avons vu lors de la manifestation du J6 ici en Amérique et du soulèvement des camionneurs au Canada.

Mais peut-être, juste peut-être, que les résistants de certains de ces pays trouveront un moyen de puiser dans la fureur qui monte parmi les gens et de se débarrasser de leurs chaînes.

Il sera intéressant de regarder le Sri Lanka, car il semble que les choses arrivent à un point critique là-bas plus rapidement que partout ailleurs.

Depuis ce printemps, les habitants de la nation insulaire anciennement connue sous le nom de Ceylan sont confrontés à des pénuries de gaz, des pannes de courant, une forte inflation, des émeutes de la faim et des courses sur les berges. J’ai des sources à l’intérieur du pays qui me fournissent des informations, donc ce ne sont pas des informations de troisième main, ce sont directement des autochtones qui vivent dans ce qui est une poudrière qui s’intensifie.

Dès le 9 mai, ma source m’a parlé de propagation d’émeutes de la faim et « les gens s’entretuent dans les rues ». Cela a conduit à des couvre-feux et à des coupures de courant planifiées.

Depuis, ça n’a fait qu’empirer.

Aujourd’hui, des rapports indiquent que des manifestants ont pénétré dans les arbres du temple, qui est la résidence officielle du Premier ministre Ranil Wickremesinghe.

Puis ils ont pris d’assaut le bureau du président, regardez ci-dessous.

Des Sri Lankais ont également fait irruption aux portes de la banque centrale du pays.

Pourquoi cela arrive-t-il?

La nation a été poussée à la faillite par ses dirigeants corrompus. Les gens se sont retrouvés sans carburant ni nourriture. Ils en ont assez et beaucoup sont à leur point de rupture, un point où vous réalisez que vous n’avez rien à perdre en vous attaquant aux gangsters qui ont détruit votre pays.

Voici une autre vidéo où ils ont pénétré dans la résidence du président pour exiger sa démission.

J’ai entendu aujourd’hui ma source la plus fiable à l’intérieur du Sri Lanka dire que des gens venaient à Colombo, la capitale, pour participer à ces manifestations de masse. Beaucoup sont arrivés emballés dans des conteneurs de fret parce que presque tous les bus et trains de voyageurs sont à court de carburant.

Certains ont marché jusqu’à 100 kilomètres pour participer aux manifestations à Colombo.

Voici des photos que le citoyen sri-lankais m’a envoyées des personnes qui ont eu la chance de monter dans le nombre limité d’autobus qui avaient encore du carburant.

« S’il vous plaît, écrivez un article sur la situation de notre pays », m’a demandé mon ami sri-lankais. « C’est probablement le début de tout pour les autres pays grâce à la Grande Réinitialisation. Notre PM Ranil est franc-maçon et membre du FEM (WEF).

Nous avons appris aujourd’hui que le président sri-lankais Rajapakse fuit le pays à bord d’un navire de la marine.

🇱🇰 BREAKING NEWS🇱🇰 Des images semblent montrer le président Rajapakse fuyant le Sri Lanka à bord d’un navire de la marine. Mesdames et Messieurs, voici à quoi ressemble un soulèvement populaire ! 👏 😂 pic.twitter.com/OfEc8HEV99 – Nous la frange (@DaleFourTrump) 9 juillet 2022

J’ai demandé à ma source à ce sujet.

« Oui c’est arrivé. Nous l’avons tous vu à la télévision », fut la réponse. « Nous ne savons pas où se trouve le président en ce moment. »

Qu’en est-il du Premier ministre, Ranil, ai-je demandé. Il est le traître maçonnique notoire et disciple de Klaus Schwab au Forum économique mondial.

« Ranil dit qu’il démissionnera une fois qu’un gouvernement national sera formé », m’a-t-on dit, bien que cela soit pris avec un gros grain de sel par les citoyens sri-lankais qui ont perdu patience avec Ranil et ne croient pas un mot de ce qu’il dit.

Ranil aurait signé un accord avec le FEM (WEF) en 2016 qui le placerait sous l’aile des mondialistes. C’est un politicien fantoche (ça vous semble familier, Canadiens, Américains, Européens ?) qui ne répond pas à ses citoyens. Il répond à des entités étrangères à Londres, New York, Bruxelles et Davos.

Nous avons mis au jour une vidéo de Ranil s’exprimant au FEM (WEF) en 2016 (voir ci-dessous), où il fait référence à un plan de sauvetage du FMI et promet sa fidélité aux mondialistes dans le cadre d’une économie « restructurée ».

À environ 7 minutes de cette vidéo (voir ci-dessous), un journaliste chinois interroge le Premier ministre sri-lankais sur le rôle de son pays dans la « Quatrième révolution industrielle » facilitée par le FEM et sur la manière dont la Chine s’intègre dans ce plan. Dans sa réponse, Ranil affiche sa volonté de soutenir son pays au Parti communiste chinois, proposant « de grands projets d’infrastructure financés par le gouvernement chinois ». Cela inclut de donner aux communistes chinois le droit de développer une ville portuaire au Sri Lanka.

Ranil a déclaré qu’il aimerait également voir les investissements chinois dans son pays, qui ont bien sûr toujours un prix, sous la forme d’une influence sur les politiques gouvernementales favorables aux Chinois. C’est exactement comme cela que cela a fonctionné aux États-Unis, où les politiciens américains, les oligarques d’affaires et les médias sont grassement payés pour brader les citoyens de la classe ouvrière de leur pays.

Dans la vidéo ci-dessus, Ranil déclare :

« Le développement des infrastructures à lui seul n’est pas suffisant. Nous discutons maintenant des investissements chinois… et le gouvernement chinois a également décidé que certaines de ses industries manufacturières devraient déménager, et le Sri Lanka semble être l’un des endroits où les industries devraient déménager. Nous recherchons donc la participation chinoise dans le hub logistique du Sri Lanka ainsi que de nouveaux investissements dans le secteur immobilier. »

Donc tout est en mouvement. Le monde est en feu. Les protestations s’intensifient. Mais tant que je n’aurai pas vu les politiciens fantoches sortir de leurs bureaux et de leurs palais menottés, je me garderai de devenir trop optimiste. Je reste sceptique quant au fait que le réseau de prédateurs mondiaux est en train de perdre le contrôle des structures de pouvoir qu’il a prises en main par la furtivité et le subterfuge au cours des 100 dernières années.

« Qui est comme la bête et qui peut lutter contre elle ? demande l’apôtre Jean dans le chapitre 13 de l’Apocalypse. Si nous vivons à la fin des temps, cela pourrait bien être le système de la bête qui prend le contrôle du monde. Dans ce cas, nous attendons notre Roi qui arrivera sous peu sur la scène, moment auquel chaque genou fléchira et la langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur de tous.

