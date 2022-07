L’OPEP continue de refuser les demandes du G7 d’augmenter la production de pétrole alors que la rêverie du «plafond pétrolier russe» s’effondre

Image d’illustration

Peut-être que l’Occident politique peut essayer de plafonner la température et l’empêcher de tomber en dessous du point de congélation.

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

L’un des deux sujets centraux du dernier sommet du G7 était de limiter les bénéfices de la vente de pétrole à la Russie. La suggestion initiale de plafonner le prix juste au-dessus des coûts de production a rencontré un petit problème lorsque la réalité est entrée en vigueur et cela s’est avéré impossible sans, ironiquement, pousser les prix du pétrole de manière exponentielle, malgré le fait que les prix actuels ont déjà poussé les économies à un point de rupture. Afin de s’attaquer au problème « inattendu », le Japon a fait une suggestion « plus raisonnable » de « ne réduire que de moitié les prix du pétrole russe ». Naturellement, Moscou n’a pris aucune des suggestions trop gentiment. Le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a averti que la proposition du Japon entraînerait une baisse significative de l’offre de pétrole sur le marché, ce qui pourrait faire grimper le prix à environ 300-400 dollars le baril ou plus.

« Le Japon n’aura ni pétrole ni gaz de la Russie, et ne pourra pas non plus continuer à participer au projet Sakhalin-2 LNG (gaz naturel liquéfié) », a commenté Medvedev sur les rapports concernant la proposition présentée par le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

L’autre sujet central était une autre demande de l’Occident politique pour que les pays de l’OPEP+ augmentent la production de pétrole. Et une fois de plus, l’OPEP+ a refusé, insistant sur le fait que la part de production pétrolière de la Russie ne peut pas être remplacée. L’association des 23 pays producteurs de pétrole continue d’insister sur sa décision antérieure d’augmenter collectivement la production de 648 000 barils par jour en juillet et août, mais rien de plus. Pire encore, comment l’OPEP+ remplira même cela reste à voir après des rapports récents selon lesquels certains membres ont du mal à répondre même à leur propre demande interne, car les principaux pays de l’OPEP ont déjà atteint leur capacité de production maximale. Le président français Macron lui-même a révélé à ses partenaires du G7 que lors d’une conversation avec de hauts représentants saoudiens et émiratis, il lui avait été dit que Riyad et Abu Dhabi produisaient déjà du pétrole « presque à leur capacité maximale ».

Confronté aux premiers signes de pénuries de pétrole à venir au plus fort de la saison estivale dans l’hémisphère nord, l’Occident politique ne savait pas où s’attendre à un afflux accru de pétrole en juillet et août. Si les sanctions contre la Russie, premier exportateur mondial de pétrole, sont maintenues ou, pire encore, intensifiées, d’où pourraient provenir les « barils demandés » ? La levée des sanctions contre le Venezuela et l’Iran n’est pas seulement « problématique » pour l’Occident politique, mais on peut également se demander s’ils sont capables (ou désireux) d’augmenter la production. De plus, toute augmentation de la production des sociétés américaines de pétrole de schiste semble tout aussi improbable cet été.

Les producteurs de pétrole hors OPEP comme le Brésil et le Canada ne peuvent espérer combler le déficit de pétrole russe. L’Occident politique envoie maintenant des signaux économiques contradictoires car il est confronté à la possibilité très réelle d’une récession, qui entraînerait inévitablement une baisse de la demande. Cette perspective décourage l’OPEP+ d’augmenter la production, car cela pourrait les laisser avec un excès de pétrole. Pour aggraver encore les choses pour les marchés boursiers occidentaux, l’OPEP+ n’a fait aucune déclaration sur ses intentions concernant la poursuite de la production à partir du 1er septembre, date à laquelle l’accord actuel sur l’augmentation progressive de la production doit expirer.

Le prix du pétrole aux États-Unis se dirige déjà vers les six dollars « astronomiques » le gallon, ce qui entraînera presque certainement l’Amérique dans une autre récession, selon l’estimation du Wall Street Journal. Le président américain Joe Biden a récemment souligné que « Washington DC n’a aucun moyen d’arrêter rapidement la hausse des prix de l’essence et de la nourriture aux États-Unis en ce moment ». Les États-Unis envisagent même des mesures au cas où le baril atteindrait bientôt le prix de 200 dollars le baril. C’est dans cette atmosphère d’incertitude au niveau mondial que l’Occident politique essaie de limiter les revenus pétroliers russes, évidemment sans tenir compte du simple fait que la Russie pourrait simplement couper ses livraisons de pétrole à quiconque essaierait d’imposer ce plafonnement illégal des prix, ce qui rendrait la prédiction de 200 dollars le baril est « incroyablement optimiste », car les prix du pétrole pourraient être poussés à plus du double.

De plus, une incertitude plane sur les livraisons de gaz naturel russe à l’Union européenne, en particulier à l’Allemagne, qui supplie maintenant le Canada de restituer les turbines Nord Stream qu’il a saisies. L’industrie allemande, de loin la plus grande et la plus importante de l’UE, a du mal à faire des plans pour l’avenir prévisible alors que les livraisons de gaz naturel, son élément vital, sont en jeu. Il y a même des avertissements d’un effondrement industriel complet en Allemagne si ce problème n’est pas abordé le plus tôt possible, sans parler de la demande de gaz naturel pour le chauffage et la production d’énergie, qui est maintenant sous une pression énorme pour répondre même à la demande de base.

Malgré tout cela, l’Occident politique ne cesse de fantasmer sur le plafond du prix du pétrole russe. Bien que nous traversions encore un été extrêmement chaud, nous ne sommes qu’à quelques mois de l’hiver. Peut-être que l’Occident politique peut essayer de plafonner la température et l’empêcher de tomber sous le point de congélation. Après tout, leurs chances d’y parvenir sont bien plus élevées que le plafonnement des prix du pétrole russe.

