Une arme artisanale qui a tiré sur le Premier ministre japonais Shinzo Abe – Les lois n’ont sauvé personne + L’armée russe a détruit deux autres hangars abritant des obusiers M777 fournis par les États-Unis à Donetsk

Le monde a réagi avec horreur et choc à l’assassinat de sang-froid de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe vendredi. Dans un pays qui n’a pratiquement pas de violence armée, ce qui a rendu le crime encore plus inhabituel, c’est l’étrange arme à double canon, apparemment artisanale, utilisée par le tireur.

Abe prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara, dans le sud du Japon, lorsqu’il a reçu une balle dans le cou et le cœur à bout portant. Le tireur présumé, nommé par les autorités locales comme Tetsuya Yamagami, âgé de 41 ans, a été photographié en train de jeter une arme à feu artisanale au sol avant d’être plaqué par des agents de sécurité.

Des vidéos de la fusillade circulant en ligne montrent le tireur s’approchant d’Abe par derrière avant de tirer deux coups de feu, tous deux produisant des explosions de canon extrêmement bruyantes et des panaches de fumée blanche.

La police a déclaré plus tard avoir trouvé plusieurs armes à feu et explosifs artisanaux lors de la perquisition de la maison de Yamagami, ajoutant qu’il aurait admis avoir tiré sur Abe avec une arme à feu de bricolage.

D’après les images de l’arme, capturées par des passants, dont un journaliste de la chaîne de télévision publique japonaise NHK, les experts ont immédiatement soupçonné qu’elle était artisanale. « Le dispositif en forme de boîte est enveloppé dans du ruban adhésif noir et on peut voir de la fumée sortir du museau. Ce n’est certainement pas un fusil de chasse standard », a déclaré un ancien détective de la division de contrôle des armes à feu du département de la police métropolitaine.

Tout en soulignant qu’il est trop tôt pour être définitif sur la conception précise de l’arme utilisée pour assassiner Abe, une autre autorité a déclaré que l’arme semblait avoir des caractéristiques très inhabituelles.

« Je pense que la première observation intéressante est qu’il est clairement tiré électriquement », a déclaré N. R. Jenzen-Jones, spécialiste du renseignement sur les armes et les munitions et directeur des services de recherche sur l’armement (ARES) basés au Royaume-Uni. « Il y a un fil électrique passant à travers chacun de ces embouts que vous pouvez voir sur l’une des images. Cela m’indique qu’il s’agit d’une arme à feu électrique.

« Mon intuition est que c’est probablement une conception à chargement par la bouche », a ajouté Jenzen-Jones. “.

